Die EU schafft sich ab, mit vdL’s BW Kompetenz

von Wilfried Kahrs – https://qpress.de

B-Rüssel: Die Führer der EU-Nationen haben sich kürzlich darauf verständigt, den EU-Wählern einmal zu zeigen was eine Harke ist. Sie vermittelten den Bürgern direkt und unmissverständlich, was ihre Stimme in der EU-Urne heute wert ist. Die Kurzfassung lautet schlicht und einfach: „Nichts“! Die ganze alberne Show mutet an wie ein Sinnlos-Wettbewerb, bei dem es zu zeigen gilt, wer noch indirekt demokratischer sein kann. Parallel kommt der Verdacht auf, dass einige Politiker das alles irgendwie nicht richtig verstanden haben. Dass sie statt an einer repräsentativen Demokratie, ohne weitere Nachfrage, doch eher eine „repressive Demokratie“verwirklichen.

Nachdem das alles nun überaus erfolgreich gegen den EU-Bürger in Szene gesetzt werden konnte, hofft man weiterhin auf ein steigendes Interesse der EU Bürger an der EU-Politik. Letztere haben ja jetzt die Gewissheit, dass sie dank einer sie schützenden Politik, keinen direkten Schaden anrichten können. Ergänzend haben sie gelernt, dass sowohl ihre Meinung, als auch ihr Wille, lediglich einen Wert „für die Tonne“ haben. So lässt sich gefahrlos ein wenig politisieren. Das ist ein unmissverständliches Signal an das Volk: Ihr könnt wollen was ihr mögt, wir schützen euch zuverlässig vor einer Realisierung desselben.

Wofür der EU-Wahlkampf?

Jahre des EU-Wahlkampfs binnen Tagen für die Katz? Da kommt jetzt Ursula von den Laien um die Ecke geschossen/gezerrt und soll das EU-(UN)Glück vollenden. Das passte gerade sehr gut, denn die Luft bei der Bundeswehr wurde für sie immer dünner. Da brauchte es dringend einen „immunisierenden“ Karrieresprung und neuen Posten, auf dem man sie allein aus Anstandsgründen erstmal nicht weiter verfolgen kann. Was sollte es auch schöneres als den EU-Kommissions-Präsidentschafts-Sessel gegeben? Lassen wir uns nicht so sehr von den 500 Mio. Europäern beeindrucken oder irritieren. Noch viel wichtiger ist zunächst einmal, dass die mit blauem Blut veredelte Albrecht’sche Polit-Dynastie aus Niedersachsen wieder zur Geltung kommt, auch wenn die selbst sonst nichts taugt.

Für allerhand Semi-Femi-Gazetten bricht damit mal wieder eine goldene Zeit an. Folgt man Uschis Bewerbungsrede, dann muss sie derzeit gerade „hochschwanger“ sein … gedanklich. Das wird an dieser Stelle vertieft: Es bleibt ein Skandal … [ZEIT]. Uns erwartet demzufolge eine ganze Batterie von EU-Missgeburten, die sich zwangsweise durch ihre Inthronisation auf dem Chefposten inkarnieren müssen. Da hilft kein Wegsehen, kein Beschönigen und kein Gezeter der Welt. Wir müssen stark sein und alle diese Monster aushalten, bis die EU endgültig geschrottet ist. Genau dafür besitzt vdL das Rüsteug, das hat sie alles im (Selbst)Verteidigungsministerium lernen dürfen.

Bisherige leyenhafte Vernichtungsfeldzüge

Ihre Bundeswehr-Bilanz stützt diese These. Wer eine vermeintlich kämpfende Truppe von Berufsmördern zu einem nichtsnutzigen, multikulturellen als auch intersexuellen, schwerbewaffneten Trachtenverein umbauen kann, demjenigen kann man die EU, ohne mit der Wimper zu zucken, anvertrauen. Übrigens: vor größeren Unglücken schützt die Bundeswehr nur noch, dass die meisten Waffensysteme nicht funktionsfähig sind. Ein weiterer Pluspunkt in der vdL’schen Hochleistungsschau. Eine bessere Idee zur endgültigen Vernicht(s)ung der EU hätte den Führern der EU(nuchen)-Nationen gar nicht einfallen können.

Die Vernichtung der EU unter deutscher Führung

Wenn wir schon, nach aktuellem Sachstand, den Dritten Weltkrieg nicht zur Ausrichtung nach Deutschland übertragen bekommen, dann doch zumindest die Verwüstung der EU in der kommenden Legislaturperiode. Dank der neuerlichen Entwicklung auch standesgemäß unter deutscher Führung. Um es deutlich abzuschließen. Die EU ist kein Projekt der Menschen. Es geht ausschließlich um Macht, Konzerne und Profite. Die Menschen sind dabei nur Mittel zum Zweck und eben nicht der Zweck selbst. Exakt das wird uns die von den Laien zukünftig noch etwas direkter zu verstehen geben.

Und wie schäbig die ach so demokratische Karriere der kleinen, drahtigen „Klobürste“ vdL bei der EU beginnt, zeigt dieser Artikel hier: Merkel sicherte von der Leyen mit einem Anruf die entscheidenden Stimmen … [LOCUS]. Ein wahrlich schultertiefer, aber diesmal erhellender Griff ins LOCUS, gelle. Hätte man das doch den Parlamentariern der EU noch vor der Abstimmung zu verkosten gegeben! Und ist jetzt auch das gegen Italien angekündigte EU-Verfahren auch flugs vom Tisch? Ist doch schön wenn die Demokratie abseits der öffentlich sichtbaren Bereiche noch so gut, quasi wie von Zauberhand, funktioniert … nicht wahr. Mal nachgefragt. Gibt es eigentlich innerhalb der EU ein Procedere, wie man derlei korrupte Gestalten sogleich wieder des Amtes enthebt? Vermutlich nicht, sonst wäre der Haufen ja nicht korrupt.

Werbeanzeigen