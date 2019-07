von Dietmar Spengler

„Auch die Kultur, die alle Welt beleckt,

Hat auf den Teufel sich erstreckt.“ (Johann W. von Goethe)

Tja – wo fängt man da an? Natürlich bei Wikipedia. Die resümiert: „Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt – im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur“ (zitiert aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur). Der Begriff ist sonach dehnbar wie Kaugummi. Die Eingabe des Wortes „Kultur“ bei Google zeitigt „ungefähr 794.000. Ergebnisse“. Seit Ciceros „cultura“, mit dem er der Tätigkeit des Landmanns umriss, hat das Wort vielfältige Wandlungen erfahren, akrobatische zumal im 20. Jahrhundert.

Die aktuelle Konjunktur des Kulturbegriffs rüttelt am Begriff der Definition selbst. In der Bedeutungserweiterung lauert zugleich eine Sinnentleerung des semantischen Kerns. Zahllose Komposita wie Alltagskultur, Bierkultur, Diskussionskultur, Erinnerungskultur, Esskultur, Freizeitkultur, Fußballkultur, Kochkultur, Kölnkultur, Leitkultur, Popkultur, Streitkultur, Subkultur, Trauerkultur, Wohnkultur sowie Kulturerbe, Kulturkampf, Kulturindustrie, Kulturmanager usw. demonstrieren die grenzenlose Beliebigkeit des Begriffs. Wie ein offenes Fass nimmt der Begriff „Kultur“ alles Dahergelaufene in sich auf. Ein ‚Kulturchaos‘ ohne gleichen! Niemand verzichtet darauf, sich mit dem Etikett „Kultur“ zu schmücken, denn immer noch nobilitiert es qua traditioneller Diktion den Träger.

Wie Kultur geht, demonstriert vor allem der Kölner Kultur-Alltag. In der Stadt, in der einmal mehr die Ablösung der Kulturdezernentin ansteht, ja von kunstaffinen Kreisen dieser Posten für ohnehin verzichtbar erklärt wird, nimmt ein öffentlicher Träger trotz leerer Kassen viel Geld in die Hand und schiebt ein gigantisches Kulturprojekt an. Im Feuilleton wird nun ausgiebig spekuliert und Heldenprosa zelebriert. Ausschreibungen werden juriert und Entwürfe gekürt. Millionen fließen. Trägerparteien im Streit. 18 Jahre lang. Die Planung geht weiter, denn „Köln kann mehr Kultur“ (FDP). Oder: Der Leistungsträger „Soundso“ propagiert eine spektakuläre Vision und kommuniziert sie in einschlägigen Medien. Die ehrenwerte Gesellschaft springt auf den Zug auf und ein Event wird inszeniert. Mit blitz, potz, peng wird die Einzigartigkeit des Projekts gepriesen und aufs Display appliziert. Und alle Welt starrt fasziniert. Das heißt dann Kultur.

Die Anfälligkeit für ‚Kulturbarbarei‘ ist zeitimmanent und omnipräsent. Das gilt vor allem für das gedruckte Wort. Hier ist es allererst der ‚Kulturträger‘ Presse, der sich das Schätzchen ans Revers heftet. Was ‚Pressekultur‘ ist, kann jeder in seiner Tageszeitung nachlesen.

Schlage ich den „Stadt-Anzeiger“ auf (gelesen in der Internetausgabe der Zeitung, denn die am Kiosk erhältlichen Kölner Blätter sind kaum das Material wert), bekomme ich akute allergische Zustände. Freitagsausgabe der letzten Woche: Nach einem News-Mix, den Abteilungen „Köln“, wo u.a. von einem „Kölner Rizin-Bomber“ berichtet wird, der „Region“, wo Leser erzählen dürfen, der „Freizeit“, die nach „Bullerbü“ einlädt, dem „Panorama“, das dem Leser die Unterhosen des „Poptitanen“ Bohlen vorführt, dem „Sport“, der das „Gold-Steak“ Riberys für 600 Euro anpreist, dem „Ratgeber“, der den Tipp gibt, wie die Deutschen ihre Hunde am liebsten nennen, der „Politik“, die über Trumps Friedensparade zum Unabhängigkeitstag berichtet, erscheint am unteren Ende der Informationsskala – oh Wunder – die Rubrik „Kultur & Medien“, auf zwei Seiten inklusive Werbung.

Dort wird der Kulturbegriff malträtiert, dass einem Hören und Sehen vergeht. Vorrangig wird PR-Klamauk für Pop-Veranstaltungen kommuniziert. Kölner Highlights werden offeriert (Udo Lindenberg kommt gleich zwei Mal nach Köln) und der „Penisgrößen-Vergleich mit Robbie Williams“ im Premiere-Streifen der Kroos-Doku ausgebreitet (ein Beitrag der im selben Verlag erscheinenden „Kölnische Rundschau“). Manchmal geht der Blick des Schreibers auch zur anderen Seite des Rheins, wenn in der Schwesterstadt Düsseldorf der Kunstpalast mit schnellen Auto-Raritäten oder wie z.Zt. mit „Viagra und Kokain“ (Kölnische Rundschau) lockt. Kardinal Rainer Woelki mit seiner Abtreibungsschelte ist schon wieder raus und der Karneval noch nicht drin.

Wenn es der durch die Verblödungsmaschinerie der Presse ausgehöhlten Kultur schon recht miserabel geht, dann geriert sich bildende Kunst im Zwölfpunkt-Medium als Trauerspiel. In der Kölnische(n) Rundschau wird große Kunst im trauten Heim zelebriert. Da trifft der Kollwitz-Aufruf „Nie wieder Krieg“ auf das Luxus-Mobiliar eines Schweizer Sammler-Haushalts. Die ausgemergelten Gestalten der „Hunger“-Bilder (1922) zum Beluga Kaviar? Eine Kölner Unternehmerin und Sammlerin ist „fasziniert (von) Kollwitz‘ vehementer Haltung zu den Missständen ihrer Zeit“ und „das Ärztepaar aus NRW – sie Gynäkologin, er Lungenfacharzt“ soll gemäß Rundschau in der Kunst von Käthe Kollwitz Krankheit und Tod „ideal bearbeitet sehen“?!

In der „höchst anregenden und originellen Ausstellung“ des Kölner Kollwitz Museums, die mit dem „witzigen Titel“ (Kölnische Rundschau) „Kollwitz im Esszimmer – Leben mit ‚schwerer Kost‘…“, weder der Kunst noch den Leihgebern, schon gar nicht dem Museum zu Diensten ist, wird die Verrohung der Kultur offenbar. Die Kommentare der Akteure und der Reportage sind so dämlich, wie das Konzept der Ausstellung selbst. Wenn die „schwere Kost“ den Herrschaften nur nicht im Halse stecken bleibt!

Was bleibt – ist Kultur-Verdrossenheit!

Werbeanzeigen