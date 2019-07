Vertraut ihr London immer noch mit eurem Gold? Polen hat sein Gold von der Bank of England zurückgeholt.

von RT – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Prof. Wolff hat vollkommen Recht, dass England mit seinen neuen Methoden dem Finanzplatz Großbritannien ein Ende bereiten wird. Und nicht nur die City of London, sondern ebenfalls die FED. Beide sind zu einer reinen Diebsmafia geworden. Es wird nur noch gestohlen, was das Zeug hält. Und dann kauft man sich noch das Recht zu stehlen. Der Gipfel der Unverschämtheit wird von der Deutschen Bankgeliefert: Sie beschlagnahmt 20 Tonnen Gold Venezuelas, dem auch sein Gold in London nicht ausgeliefert wird. Die USA erhöht ständig seine Sanktionen, wodurch Venezuela schon Milliarden verloren hat und wenn es dann nicht seine Schulden bezahlen kann, wird es nochmals ‘bestraft’ durch Beschlagnahme des Eigentums. Banker sind und waren schon immer Verbrecher insgeheim, aber heute leisten sie sich ihre Diebereien am hellichten Tag.

Polen repatriiert Gold aus Übersee, nachdem es seine Goldbestände im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hat. Die Zentralbanken auf der ganzen Welt haben sich in den vergangenen Jahren ihr Gold aufgefüllt und sich vom US-Dollar abgewandt.

Die Polnische Nationalbank (NBP) hat seit Anfang dieses Jahres 100 Tonnen des Edelmetalls gekauft, fast viermal mehr, als sie 2018 in ihre Reserven eingestellt hat.

Jetzt will Warschau einen großen Teil des Edelmetalls nach Hause zurückholen. Die NBP will mindestens 100 Tonnen transferieren und das repatriierte Edelmetall in ihren Tresoren lagern.

Die polnische Zentralbank stellte fest, dass die Rückführung auf der Notwendigkeit beruht, die Lagerung ihrer Goldreserven zu diversifizieren, „um das geopolitische Risiko zu begrenzen“, was, wie sie sagt, „dazu führen könnte, den Zugang zu oder die Verfügbarkeit von Goldressourcen im Ausland zu verlieren“. In den vergangenen Monaten weigerte sich die Bank of England, 14 Tonnen Gold aus Venezuela zurückzugeben. Caracas wollte einen Teil seiner Goldbestände zurückführen, um die Wirtschaftskrise des Landes zu bewältigen, die durch US-Sanktionen verschärft wird. Die Bank of England hält auch seit Jahren 80 Tonnen australisches Gold fest und die britische Aufsichtsbehörde hat Canberra nicht erlaubt, eine ordnungsgemäße Prüfung ihrer Goldbestände durchzuführen. [Genau wie Deutschland auch. D. Ü.]

Polen ist nicht allein unter den EU-Staaten mit dem Wunsch, den Großteil seiner Goldbestände zuhause zu haben. Letztes Jahr kündigte Ungarn, das wie Polen in politischen Fragen mit Brüssel in Streit gerät, die Entscheidung an, seine Goldreserven zurückzuholen und erklärte, dass der Schritt aus Gründen der Sicherheit erfolge. „Was auch immer die genauen Motive sind, sowohl die ungarischen als auch die polnischen Goldkäufe und -rückführungen senden klare Signale an die EU-Eliten, dass die beiden Länder sowohl in der Politik als auch in der Geldpolitik immer noch einen unabhängigen Charakter und ein Gefühl der nationalen Souveränität haben, die in vielen anderen EU-Mitgliedsstaaten fehlen“, schrieb Ronan Manly, ein Edelmetallanalytiker bei BullionStar in Singapur.

Die Goldkäufe der Zentralbanken haben den Preis des Edelmetalls im Juni angesichts der globalen Unsicherheiten auf ein Sechsjahreshoch getrieben. China hat seine Goldbestände sieben Monate in Folge erhöht und im Juni 10,3 Tonnen gekauft, zusätzlich zu fast 74 Tonnen, die es in den sechs Monaten bis Mai gekauft hat. Inzwischen hat auch Russland seine Goldreserven erhöht und in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 78 Tonnen Gold in seine Kassen gebracht. Die Goldkaufstrategie der Länder zielt darauf ab, so wenig wie möglich mit Dollar zu agieren, so der CEO von Euro Pacific Capital Peter Schiff. „Die Tage, an denen der Dollar die Reservewährung ist, sind gezählt und wir gehen zurück zu den Grundlagen“, sagte er RT im Juni. „Gold war in der Vergangenheit Geld und es wird in Zukunft wieder Geld sein, und Zentralbanken, die klug genug sind, diese Schrift an der Wand zu lesen, erhöhen jetzt ihre Goldreserven.“

Polens jüngste Goldkäufe haben die Goldreserven des Landes auf 228,6 Tonnen erhöht, so dass es den 11. Platz unter den größten europäischen Gold haltenden Staaten belegen und „alle Länder der Region überholen“ kann, so die Zentralbank. Allerdings liegt das Land in Bezug auf sein Verhältnis von Goldbeständen zu den gesamten Reserven immer noch unter dem der Weltzentralbanken, obwohl der jüngste Zufluss das Land näher an die durchschnitlliche Ratio brachte.

Mit Hilfe von http://www.DeepL.com/Translator übersetzt.

Quelle – källa – source

https://einarschlereth.blogspot.com/2019/07/vertraut-ihr-london-immer-noch-mit.html#more

