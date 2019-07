Piraterie auf hoher See…. Das Ziel  von den USA und Großbritannien ist es, das Atomabkommen mit dem Iran zu beenden.

von Finian Cunningham – https://www.strategic-culture.org

Übersetzung LZ

Die Beschlagnahme von zwei Millionen Barrel iranischen Rohöls durch britische Kommandos ist ein eklatanter Akt der Piraterie, der den Iran zum Krieg provozieren soll. Auch die Beschlagnahme des Supertankers im britischen Mittelmeergebiet Gibraltar scheint darauf abzielen, die letzten Chancen für die Aufrechterhaltung des internationalen Atomabkommens zu verringern.

Der Iran hat bereits davor gewarnt, Teile des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) auszusetzen, indem er die Lagerbestände an angereichertem Uran erhöht, insbesondere weil Teheran die Europäische Union tadelt, weil sie nicht genug getan hat, um das Abkommen von 2015 umzusetzen und den Handel mit dem Iran zu normalisieren und die US-Sanktionen zu umgehen.

Nach dem G20-Gipfel Ende letzten Monats in Japan schienen die Europäer ihre Entschlossenheit zu bekräftigen, endlich einen Handelsmechanismus mit dem Iran (bekannt als Instex) einzurichten, der die Sanktionen der USA umgehen würde.

Der Zeitpunkt des jüngsten Raubs von iranischem Rohöl auf See durch britische Spezialeinheiten – und die Hinweise, daß er mit dem amerikanischen Geheimdienst abgesprochen war – werden dazu dienen, jegliches Vertrauen in Teheran zu sabotieren, dass die Europäer Versprechungen einlösen können, was den Iran veranlasst, aus dem Atomabkommen auszusteigen.

Großbritannien behauptet, dass seine Royal Marines den Supertanker, der die iranische Fracht befördert, beschlagnahmt haben, um die EU-Sanktionen gegen Syrien durchzusetzen. Diese EU-Sanktionen gelten seit 2014 auf der Grundlage der schwachen Behauptungen, dass die syrische Regierung ihre Bevölkerung mit Krieg unterdrückt (ein Krieg, der heimlich von US- und NATO-gestützten Proxies begonnen wurde).

Auf jeden Fall wurde das 330 Meter lange Grace-1-Schiff, das mit Rohöl im Wert von schätzungsweise 120 Millionen Dollar beladen war, am Donnerstag früh von Dutzenden britischer Kommandos mit Hilfe von Hubschraubern und Schnellbooten bei Dunkelheit geentert, während es die Gibraltarstraße, die westliche Öffnung des Mittelmeers, passierte.

Die Besatzung bestand hauptsächlich aus indischen und pakistanischen Seeleuten, und das Schiff soll unter panamaischer Flagge stehen und sich im Besitz einer singapurischen Firma befinden. Aber die lukrative Fracht gehört dem Iran. Der Iran hat wütend reagiert und die britische Aktion als „Piraterie“ bezeichnet. Ein ehemaliger Chef des Islamischen Revolutionsgardenkorps des Iran forderte Vergeltungsmaßnahmen durch die Beschlagnahmung eines britischen Schiffes.

Es besteht der starke Eindruck, dass diese tit-for-tat-Eskalation genau das ist, was die Amerikaner und Briten zu orchestrieren versuchen, um einen Vorwand für einen bewaffneten Konflikt mit dem Iran zu schaffen.

Russland verurteilte schnell die britische Beschlagnahmung des iranischen Öltankers als eine leichtsinnige Provokation, um Spannungen, die zusammen mit Washington durchgeführt wurden, absichtlich zu entfachen.

John Bolton, der kriegstreiberische nationale Sicherheitsberater von Präsident Trump, freute sich, daß die britische Operation eine „ausgezeichnete Nachricht“ sei. Trump selbst warnte davor, dass der Iran „sehr, sehr, sehr vorsichtig“ damit sein solle, wie er auf den Vorfall reagiert. Diese vorausschauende Reaktion deutet darauf hin, dass das Ereignis eine geplante Provokation war.

Diese folgt auf mehrere frühere Vorfälle von offensichtlichen Angriffen unter falscher Flagge auf Öltanker in der Nähe des Persischen Golfs, die von Bolton und anderen US-Vertretern dem Iran vorgeworfen wurden. Ende letzten Monats wurde eine US-Spionagedrohne vom Iran abgeschossen, nachdem sie das Territorium des Landes überflogen hatte. Dieser Vorfall löste fast einen amerikanischen Luftangriff „als Reaktion“ aus, der von Trump in letzter Minute abgesagt wurde.

Jetzt wurde die Provokation mit der tatsächlichen Beschlagnahme iranischen Eigentums um eine Stufe verschärft, da Öl eine dringend benötigte Quelle für Exporterlöse für das sanktionierte Land garstellt.

Die britische Regierung behauptet, dass die Beschlagnahme von iranischem Öl von den Behörden Gibraltars genehmigt wurde. London sagt, dass seine Royal Marines als Verstärkung für die Polizei von Gibraltar entsandt wurden, den Tanker zu übernehmen, um EU-Sanktionen gegen Syrien durchzusetzen, für das das Öl angeblich vorgesehen war.

Die britische Version überdehnt die Glaubwürdigkeit. Die Planung einer so riskanten Aktion hätte eine langwierige Logistik erfordert. Es wäre nicht etwas gewesen, das das winzige Gebiet von Gibraltar hätte initiieren können. Darüber hinaus hat die spanische Regierung, die sich im historischen Streit mit Großbritannien über den Besitz von Gibraltar befindet, behauptet, dass Großbritannien im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes handelte.

Wenn der Iran ein britisches Schiff zur Vergeltung beschlagnahmt, dann begibt sich das Eskalationsspiel in erhöhte Gefahrenstufen. Ein solcher Schritt könnte die Kriegsursache liefern, die die Anti-Iranfalken wollen.

Die Briten erweisen sich als der loyale, kriegslüsternde Komplizen, die sie für Washington sind. London zeigt auch seine berüchtigte Perfidie und schwarze Kunst der Täuschung. Schließlich soll Großbritannien zusammen mit anderen europäischen Mächten das internationale Atomabkommen unterstützen.

Die Exekutive der Europäischen Union in Brüssel scheint nicht an der britischen Operation zur Beschlagnahme des iranischen Rohöls beteiligt oder darüber informiert worden zu sein. Wenn die Maßnahme angeblich darin bestand, EU-Sanktionen gegen Syrien durchzusetzen, warum war Brüssel dann nicht dabei?

Es scheint, dass die Amerikaner und Briten die Beschlagnahmungsoperation nicht mit dem Ziel durchgeführt haben, EU-Sanktionen gegen Syrien an sich durchzusetzen, sondern um den Iran einfach zu bekämpfen. Darüber hinaus wird die vermeintliche Verantwortung der EU-Sanktionen, wie von den Briten und Amerikanern behauptet, dazu führen, dass das Vertrauen Teherans, dass die Europäer unabhängig von Washington handeln können, um das Atomabkommen aufrechtzuerhalten, zerstört wird.

Der Iran wird kaum eine andere Wahl haben, als sich vom Atomvertrag zu lösen. Die Amerikaner können dann selbstständig die Verhängung von Sekundärsanktionen rechtfertigen, um alle weltweiten Exporte iranischen Öls zu unterbinden. Die Trump-Administration hat wiederholt damit geprahlt, die lebenswichtigen Exporte des Iran auf „Null“ zu reduzieren.

Es ist schwer zu erkennen, wie diese unerbittliche, kriminelle Provokation des Iran nicht zu einem Krieg führen wird.

Bild: Wikimedia

Werbeanzeigen