Hungersanktionen sind schlimmer als offener Krieg

von Caitlin Johnstone – https://www.theblogcat.de

Die Trump-Regierung richtet diese Sanktionen nicht ein, weil sie glaubt, dass sie Teheran dazu bringen werden, vor Washingtons unmöglichen Forderungen zu kapitulieren; sie wissen sehr wohl, dass das nie passieren wird. Was sie behaupten, basierend auf keinerlei Beweisen oder historischen Präzedenzfällen, ist, dass sie, wenn sie das Leben für das hungrige und unterernährte iranische Volk so schmerzhaft machen, sie gezwungen sein werden, sich gegen ihre Regierung zu erheben, um selbst einen Regimewechsel herbeizuführen.

‚Ich denke, was sich verändern kann, ist, dass die Menschen die Regierung ändern können‘, sagte er in einem Podcast zum Moderator Mr. Morrell. Das sah nach einer Werbung für einen Regimewechsel aus.“

Und das ist genau das, was passieren sollte. Was ihren Verwendungszweck betrifft, so funktionieren die Sanktionen. Sie tun genau das, was sie tun sollten: iranische Zivilisten verletzen.

„Wir verhängen am Montag große zusätzliche Sanktionen gegen den Iran“, twitterte Präsident Trump heute. „Ich freue mich auf den Tag, an dem die Sanktionen gegen den Iran zurückgenommen und sie wieder zu einer produktiven und wohlhabenden Nation werden – je früher desto besser!“

Es erinnert mich daran, wie der Finanzmissbrauch in unserer Gesellschaft übersehen und unterbewertet wird. Finanzieller Missbrauch kann schmerzhafter und strangulierender sein als physischer oder psychischer Missbrauch (und ich spreche aus Erfahrung), besonders wenn man Kinder hat, aber man sieht im Allgemeinen keine Filme und Fernsehsendungen, die darüber gemacht werden. In einer Gesellschaft, in der die Menschen dazu gebracht wurden, zum Überleben vom Geld abhängig zu sein, ist die Einschränkung oder Unterbrechung ihres Zugangs zu diesem Geld dasselbe wie jeder andere gewalttätige Angriff auf ihre persönliche Souveränität und kann leicht genauso destruktiv sein. Aber als Gesellschaft haben wir noch nicht gelernt, diese Gewalt zu sehen und zu verstehen, so dass sie kein Interesse und keine Aufmerksamkeit erregt. Dieser Mangel an Interesse und Aufmerksamkeit ermöglicht es dem Imperium, unbemerkt und ohne jegliche öffentliche Rechenschaftspflicht tödliche Kampagnen gegen die Zivilbevölkerung durchzuführen.

Wenn die USA eine Flut von Tomahawk-Raketen in einen iranischen Vorort mit dem Ziel der Tötung von Zivilisten starten würden, gäbe es internationale Empörung und der Zusammenhalt die US-zentrierte Machtallianz würde großen Schaden nehmen. Praktisch jeder würde dies als unverzeihliches Kriegsverbrechen erkennen. Doch Amerika ist in der Lage, die gleiche Anzahl von Zivilisten mit der gleichen bewussten Absicht zu töten, tödliche Gewalt anzuwenden, und es würde im Wesentlichen keinerlei Folgen erleiden. Es gibt keinen öffentlichen oder internationalen Druck, der diese Form der Gewalt in Schach hält, weil sie unsichtbar ist und schlecht verstanden wird.

Ich nenne diesen Aufsatz „Hungersanktionen sind schlimmer als offener Krieg“, und ich meine es ernst. Ich sage nicht, dass Hungersanktionen zerstörerischer oder tödlicher sind als offene militärische Gewalt an sich; was ich sage, ist, dass die Gesamtwirkung schlimmer ist, weil es keine öffentliche Verantwortung für sie gibt und weil sie bewusst auf Zivilisten abzielen.

Hungersanktionen töten Menschen. Zehntausende von Venezolanern sind Berichten zufolge bereits an den Folgen des unerbittlichen Angriffs dieser Regierung auf ihre Wirtschaft gestorben; diese Menschen sind nicht genauso tot wie wenn die USA sie durch Streubomben auf Caracas getötet hätten. Dennoch haben diese Todesfälle praktisch keine Mainstream-Berichterstattung in den Medien erhalten, und die Amerikaner, obwohl sie sich entschieden gegen einen militärischen Angriff auf den Iran aussprechen, hatten sehr wenig zu sagen über Trumps Angriffe auf die Wirtschaft der Nation. Die Wirtschaft, mit der die Menschen ihre Kinder ernähren, sich um ihre älteren und kranken Menschen kümmern.

„Präsident Obama hat mit dem Iran einen hoffnungslosen und schrecklichen Deal ausgehandelt – Gab ihnen 150 Milliarden Dollar plus 1,6 Milliarden in BAR! Iran steckte in großen Schwierigkeiten und er half ihnen heraus. Gab ihnen einen Freifahrtschein zu Atomwaffen, und BALD. Anstatt sich zu bedanken, schrie der Iran: Tod für Amerika. Ich haben den Deal beendet, der vom Kongress nicht einmal unterzeichnet war, und habe Sanktionen verhängt. Sie sind heute eine viel schwächere Nation als zu Beginn meiner Präsidentschaft, als sie im gesamten Nahen Osten große Probleme verursachten. Jetzt sind sie Pleite!…“

@dancohen3000:

„Was sagt uns das über die MSM, wenn Fox News der einzige MSM-Sender ist, der über die @ceprdc Studie berichtete, die zeigt, dass die US-Sanktionen 40.000 Venezolaner getötet haben? NYT, WaPo, MSNBC und CNN haben das Ganze ignoriert und werben für mörderische Sanktionen und Regimewechsel.“

Es ist großartig, dass mehr Menschen beginnen, die Kosten des Krieges zu verstehen, in dem Maße, in dem wir sogar sehen, wie US-Präsidentschaftskandidaten die Opposition gegen das zum Mittelpunkt ihres Wahlkampfes machen, aber das geschieht zu einer Zeit, in der die offene Kriegsführung obsolet wird und durch etwas Subtileres und Unheimlicheres ersetzt wird. Wir als Gesellschaft müssen unser Verständnis dafür entwickeln, was Hungersanktionen sind und was sie bewirken, und aufhören, sie als in irgendeiner Weise als überlegen oder besser zu sehen als offene Kriegsführung.

Die Tatsache, dass sich die Menschen in der Regel gegen sinnlose militärische Gewalt aussprechen, aber nicht in der Lage sind, einen langsamen, Boa Constrictor-artigen Tod durch wirtschaftliche Strangulierung zu sehen und zu verstehen, ist der Grund, warum diese Belagerungskriegstaktiken zur Waffe der Wahl für das US-zentrierte Imperium geworden sind. Es ist eine langsamere Art und Weise, Menschen zu ermorden als offene Kriegsführung, aber wenn man alle Ressourcen kontrolliert und eine zugrunde liegende Machtstruktur hat, die sich inmitten des Kommens und Gehens offiziell gewählter Regierungen behauptet, hat man keine Eile. Da es keine öffentliche Rechenschaftspflicht Wir sehen also diese Kriegsstrategie der Belagerung, die überall im US-zentrierten Imperium eingesetzt wird:

Man sieht es im Iran und in Venezuela.

Man sieht es im Jemen, wo die Saudis mit Hilfe der USA zusätzlich zu den tödlichen Blockaden absichtlich Bauernhöfe, Fischerboote, Märkte, Lebensmittellager und Cholera-Behandlungszentren aufs Korn nehmen.

Man sieht es in Nordkorea, wo Boote voller Toter an Japans Ufern gespült wurden, weil Fischer auf See festsitzen und versuchen, Lebensmittel zu fangen, da sie sich nicht genug Treibstoff leisten können, um an Land zurückzukehren, was der ehemalige Außenminister Rex Tillerson den US-Sanktionen zuschrieb.

Man sieht es im Gazastreifen, wo den Menschen aufgrund einer israelischen Blockade, die darauf abzielt, „die Palästinenser auf Diät zu setzen“, eine ausreichende Menge an Nährstoffen entzogen wird.

Man hat es bei Julian Assange erlebt, wo Ecuador mit den USA zusammengearbeitet hat, um das Leben in der Botschaft langsam immer höllischer zu machen, in der Hoffnung, dass er nach draußen gehen würde, um von der britischen Polizei verhaftet zu werden.

Man sieht es jetzt bei Chelsea Manning, die aktuell Geldstrafen von $500 pro Tag für ihren grundsätzlichen Widerstand gegen ein korruptes Geschworenengericht gegen Assange anhäuft, die sich im nächsten Monat auf $1.000 pro Tag verdoppeln.

Die US-zentrierte Machtallianz ist so mächtig in ihrer Fähigkeit, Nationen mit finanziellem Einfluss zu verletzen, dass 1990, als der Jemen gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates stimmte, die den Angriff auf den Iran genehmigt hätte, ein hochrangiger US-Diplomat auf einem offenen Mikrofon erwischt wurde, wobei er dem jemenitischen Botschafter sagte: „Das wird die teuerste Nein-Stimme sein, die Sie je abgegeben haben“. Laut dem deutschen Schriftsteller Thomas Pogge „Die USA haben die Hilfe für den Jemen in Höhe von 70 Millionen Dollar gestoppt; andere westliche Länder, der IWF und die Weltbank folgten diesem Beispiel. Saudi-Arabien hat etwa 800.000 jemenitische Arbeiter ausgewiesen, von denen viele seit Jahren dort gelebt hatten und dringend benötigte Gelder an ihre Familien schickten.“

Das ist echte Macht. Nicht die Fähigkeit, ein Land mit Bomben und Raketen zu zerstören, sondern die Fähigkeit, es ohne einen Schuss zu zerstören.