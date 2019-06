Wie John Bolton die Verwaltung und Donald Trump kontrolliert

von https://www.moonofalabama.org

Übersetzung LZ

Jeff Bezos‘ Blog, die Washington Post, hat einige Abschnitte der Diskussion und des Kampfes in der Trump-Administration über den Marsch zum Krieg gegen den Iran präsentiert. Das Stück beginnt mit der Nachricht von einer neuen roten Linie, die die Trump-Administration festgelegt hat:

„Außenminister Mike Pompeo hat privat Warnungen an iranische Führer abgegeben, dass jeder Angriff von Teheran oder seinen Stellvertretern, der zum Tod auch nur eines amerikanischen Mitarbeiters führt, einen militärischen Gegenangriff erzeugen wird, sagten US-Beamte.

…

Während solche Angriffe während des Irak-Krieges üblich waren, sagte Pompeo den irakischen Führern in einer Botschaft, von der er wusste, dass sie nach Teheran weitergeleitet würde, dass ein einziger amerikanischer Todesfall die Vereinigten Staaten zum Rückschlag veranlassen würde.“

Diese Warnung wurde im Mai verschickt, als Pompeo Bagdad besuchte. Das Problem kann bald kritisch werden. In den letzten Tagen gab es im Irak Raketenangriffe auf Ziele, bei denen US-Personal anwesend ist. Der AFP-Korrespondent in Bagdad listet sechs von ihnen auf:

„Maya Gebeily – @GebeilyM – 10:20 UTC – 19 Jun 2019

Zeitplan für Angriffe auf US-Interessen im #Irak

Freitag: Mörser treffen auf die Balad-Basis, wo US-Truppen stationiert sind.

Sonntag: Projektile treffen Baghdads Militärflughafen

Montag: Raketen auf Tadschi, wo Koalitionstruppen stationiert sind.

Dienstag: Mörsertreffer im Hauptquartier von Mosul Operationen.

Mittwoch: Raketen schlagen auf dem Gelände des Operationszentrum ein, das von IOCs in der Nähe von Basra verwendet werden.

IRAK: @AFP erfährt, dass es in den letzten 24 Stunden mindestens „zwei“ Angriffe in der Nähe von US-Ölinteressen in Basra gab – die leitenden Mitarbeiter von ExxonMobil + Baker Hughes, eine GE Company werden evakuiert.“

Zumindest ein Teil dieser Angriffe kam aus Gebieten, in denen noch Untergrundgruppen des islamischen Staates aktiv sind. Die verwendeten Waffen waren improvisiert und zielungenau.

Das zeigt, wie dumm die rote Linie ist, die Pompeo aufgestellt hat. Er würde den Iran angreifen, wenn eine umherirrende ISIS-Rakete zufällig einen US-Soldaten tötet? Das ist verrückt.

Zurück zum WaPo-Artikel:

„Während eines Besuchs im Hauptquartier des U.S. Central Command in Tampa am Dienstag sagte Pompeo, Trump „will keinen Krieg“, betonte aber, dass die Vereinigten Staaten handeln würden, wenn sie angegriffen würden. „Wir sind da, um Aggressionen zu verhindern“, sagte er.“

Die USA haben das Atomabkommen verletzt und führen einen Wirtschaftskrieg gegen den Iran. Das war die Aggression, die den Konflikt auslöste. Alles, was daraus folgt, wurde von der Trump-Administration verursacht.

Oberst Pat Lang glaubt, dass Pompeo in Tampa war, um das Militär mit seiner aggressiven Politik in Einklang zu bringen:

„Ole, der Klassenbeste, ist heute unten in Tampaland und spricht über die Führer von CENTCOM (Mideast) und SOCOM (badass commandos worldwide). Warum ist er da? Der Außenminister hat keine verfassungsmäßige oder rechtliche Rolle im Umgang mit den Streitkräften. In diesem Fall kann man nur denken, dass es einen Vorstoß von hochrangigen Kommandeuren wegen der Aussicht auf einen Krieg mit dem Iran gibt und dass Trump überredet wurde, ihn diesen beispiellosen Besuch machen zu lassen, um ihre Duldung zu erlangen.“

WaPo wieder:

„Der plötzliche Rücktritt von Patrick Shanahan am Dienstag, der seit Januar als amtierender Verteidigungsminister fungiert, könnte das Pentagon, das sich dafür eingesetzt hat, das Potenzial für Feindseligkeiten zu verringern, weiter in den Hintergrund drängen. Shanahans Rückzug folgte der Enthüllung eines komplizierten innenpolitischen Streits.“

Der „komplizierte innere Streitfall“ ist überhaupt nicht so kompliziert und der Fall ist unbestritten. In einem mehrjährigen Prozess wurde Shanahans Ex-Frau verrückt und griff ihn und ihre Kinder körperlich an. Schließlich schlug eines der Kinder mit einem Baseballschläger zurück. Vor Gericht sprach sich Shanahan für eine milde Strafe für das Kind aus. Alle Kinder, die jetzt meist erwachsen sind, sind bei ihm und wollen ihre Mutter nicht sehen. All das wurde von der Polizei und den Gerichten dokumentiert. Shanahan ist in diesem Fall an nichts schuldig. Es gab keinen Grund zum Rücktritt.

Pat Lang glaubt, dass der wahre Grund Pompeos Reise nach Tampa war:

„Shanahan hat heute seinen Namen aus dem Bestätigungsprozess zurückgezogen. IMO tat er es, weil DJT Pomp seine Autorität umging.“

Das Pentagon war der letzte Bremsklotz gegen die aggressive Anti-Iran-Politik, sagt WaPo:

„Besorgnis über eine Eskalation wird insbesondere seitens des Pentagon geäußert, wo das Fehlen eines bestätigten Verteidigungsministers die Sorge geweckt hat, dass Falken im Weißen Haus und im Außenministerium das Militär über seine spezifische Mission hinaus treiben könnten, die Überreste des islamischen Staates im Irak und in Syrien zu zerstören und das Konfliktpotenzial mit dem Iran zu erhöhen.“

Es wurde mehrmals und von verschiedenen Stellen berichtet, dass Trump etwas isoliert von Anti-Kriegs-Meinungen in seiner Regierung ist. Alles, was er sieht und hört, sind Fox News, Bibi Netanyahoo und John Bolton. Der WaPo Artikel bestätigt das erneut:

„Regierungsbeamte, die von der Washington Post interviewt wurden, sagten, dass der nationale Sicherheitsberater John Bolton die Iran-Politik dominiert hat, indem er eine enge Kontrolle über die Informationen, die an den Präsidenten gelangen, behielt und die Meetings, in denen sich Spitzenbeamte im Situation Room des Weißen Hauses treffen, um die Politik zu diskutieren, stark reduzierte.

…

Die Intensivierung der Kampagne [der „Höchstdruck“] hat interne Debatten darüber ausgelöst, wie die Befehle des Präsidenten am besten ausgeführt werden können. Im Außenministerium dieses Frühjahr endete ein Streit unter Beratern darüber, wie schwer es ist, den Iran mit Sanktionen zu treffen, mit der Position, den härtesten möglichen Ansatz zu bevorzugen. Insbesondere Hard-Liner im Weißen Haus rieten zur Aufhebung von Verzichtserklärungen, die es dem Iran ermöglicht hätten, nach Ablauf der Frist am 1. Mai Öl zu verkaufen. Beauftragte des Weißen Hauses beendeten auch Verzichtserklärungen, die es dem Iran erlaubten, sein angereichertes Uran gegen Natururan, einen integralen Bestandteil des Atomabkommens, zu tauschen.

…

Während Mitarbeiter des Außenministeriums versuchten, einen „Sweet Spot“ zu erreichen, der den Iran durch Sanktionen schwächen würde, aber nicht so hart bedrängen würde, dass der Iran sich aus dem Atomabkommen zurückziehen würde, haben andere argumentiert, dass Trump’s Ziel darin besteht, das Abkommen um jeden Preis zu zerstören und eine expansivere Politik zu verfolgen, die versucht, die iranischen Stellvertreterkräfte in der gesamten Region zu lähmen.

Mitarbeiter von Pentagon- und Außenministerium haben sich jedoch über die Schwierigkeit beschwert, eine angemessene Anhörung für diese Debatten unter Bolton zu bekommen. Infolgedessen werden Streitigkeiten über die Politik häufig nicht ausgetragen und erreichen den Präsidenten nicht. Der Prozess ist „sehr ausschließend, und Bolton hat sehr scharfe Ellbogen“, sagte der leitende Verwaltungschef.

…

Im Pentagon haben Beamte seit Monaten leise Bedenken geäußert, dass der aktuelle Verlauf den militärischen Konflikt zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung machen könnte.

…

Eine Person, die mit den jüngsten Diskussionen vertraut ist, sagte, dass die Mitarbeiter des Pentagons, einschließlich Shanahan, „diejenigen waren, die gebremst haben“ gegenüber dem Außenministerium und dem Weißen Haus. „Das DOD schlägt nicht die Trommeln des Krieges“, sagte die Person.“

Darüber kann man streiten. Es ist der regionale Militärkommandant, der immer nach mehr Truppen verlangt. Mehr Schiffe und mehr Truppen erhöhen die Chance auf „Unfälle“ und machen einen Krieg wahrscheinlicher. Deshalb nutzt John Bolton jeden einzelnen kleinen Vorfall, um mehr Truppen in den Nahen Osten zu schicken:

„Will der Präsident mehr Truppen schicken? Nein. Wird er überzeugt sein, es zu tun? Ja“, sagte der leitende Verwaltungsmitarbeiter.

Trump schien im Gegensatz zu einigen seiner Berater die Bedeutung des iranischen Handelns herunterzuspielen. In einem Interview, das am Dienstag vom Time Magazine veröffentlicht wurde, sagte er, die jüngsten Angriffe auf Öltanker seien „sehr geringfügig“.

Trump ist der Präsident. Er hat diese Leute eingestellt und ist für das verantwortlich, was sie tun. Aber weiß er, was sie tun?

Es gibt zwei Möglichkeiten.

Trump will einen Krieg mit dem Iran und was wir sehen, ist eine Strategie des guten Cops und des bösen Cops, in der Trump den guten Kerl für seine Wähler spielt, bis ein „schwerwiegender Vorfall“ passiert, der ihn sagen lässt, dass er keine andere Wahl hat, als im Iran zurückzuschlagen. Das andere Szenario ist, dass Trump ein Narr ist und dass die Kriegsfalken ihn als ihr Werkzeug benutzen, um ihre bevorzugten Richtlinien umzusetzen.

Der ehemalige MI6-Agent Alastair Crooke sagt, dass das zweite Szenario das echte ist:

„Der Konsens über „keinen Konflikt“ kann sich leider als zu schön erweisen. Nicht, weil Trump bewusst einen Krieg wünscht, sondern weil die ihn umgebenden Falken, insbesondere Bolton, ihn in eine Ecke drängen – von wo aus er entweder einen Rückzieher machen muss oder den Einsatz verdoppeln muss, wenn der Iran nicht zuerst kapituliert.

Und hier ist der Punkt: Das Hauptmissverständnis von Trump könnte sein, dass er glaubt, dass der Iran einen Deal will und letztendlich anstreben wird.“

Crooke beschreibt, wie Bolton und Netanyahoo hinter ihm die US-Geheimdienste über den Iran ausmanövrieren. Sie präsentieren dem Präsidenten und den Medien selektive „Geheimdienstberichte“ gerade wie es die Mannschaft des damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney tat im Vorlauf des Kriegs gegen den Irak:

„Bolton führt den Vorsitz im NSC, bei den regelmäßigen und häufigen Treffen zum strategischen Dialog mit Israel – mit dem Ziel, einen gemeinsamen Aktionsplan mit dem Iran zu entwickeln. Das bedeutet, dass die israelischen Geheimdienstbewertungen direkt zu Bolton (und so zu Trump) geleitet werden, ohne die US-Geheimdienste zur Beurteilung oder Kommentierung der Glaubwürdigkeit der präsentierten Informationen heranzuziehen (Cheney wirft seinen Schatten, der die Analysten unten in Langley konfrontiert). Und auch Bolton wird Trump auf dem „Sicherheitsgipfel“ vertreten, der Ende dieses Monats in Jerusalem mit Russland und Israel stattfinden wird. Ja, Bolton hat wirklich alle Zügel in der Hand: Er ist „Herr Iran“.“

Herr Anti-Iran‘ ist ein treffenderer Spitzname. Oder man kann ihn einfach Präsident Bolton nennen.

https://www.moonofalabama.org/2019/06/how-john-bolton-controls-the-administration.html

