Der Iran im Zentrum des eurasischen Rätsels

Bild: Mehr als die halbe Menschheit ist hier vertreten.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Wieder ein hervorragender Artikel von Pepe Escobar. Er sieht sehr klar die große Bedeutung von Iran und Pakistan und Modis dämliches Gehampel (aber natürlich hält er sich selbst für oberschlau). Imran Khan, den ich seit Jahren schätze, setzt auf die richtige Karte. Allerdings hat Pepe das wichtige Treffen von Erdogan mit Xi übersehen, worauf ich vorgestern schon hinwies (hier). China, Pakistan, Iran & die Türkei ist die Autostrada nach Europa, das aber immer noch im Halbschlaf liegt und lieber Zittertouren mit Ukraines neuem Präsidenten durchsteht.



Präsident Rouhani attackiert US-Chef Donald Trump als „ernste Bedrohung für die regionale und weltweite Stabilität“, bietet SCO-Unternehmen, die in seinem Land investieren, eine Vorzugsbehandlung an.

Unter scharfer Beobachtung der Kriegshunde geschah auf dem 19. Gipfel der Shanghai Cooperation Organization (SCO) Ende vergangener Woche in Bischkek, Kirgisistan, etwas Außergewöhnliches.

Die SCO, die im Westen praktisch unbekannt ist, ist das wichtigste eurasische politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Bündnis. Es ist keine eurasische NATO. Sie plant keine humanitären imperialistischen Abenteuer. Ein einziges Bild aus Bischkek erzählt eine ziemlich bedeutsame Geschichte, denn wir sehen Chinas Xi, Russlands Putin, Indiens Modi und Pakistans Imran Khan mit den Führern von vier zentralasiatischen „Stans“ in einer Linie.

Diese Führer vertreten die derzeit acht Mitglieder des SCO. Hinzu kommen vier Beobachterstaaten – Afghanistan, Belarus, die Mongolei und vor allem der Iran – sowie sechs Dialogpartner: Armenien, Aserbaidschan, Kambodscha, Nepal, Sri Lanka und vor allem die Türkei.

Der SCO wird bis 2020 voraussichtlich deutlich expandieren, wobei sowohl für die Türkei als auch für den Iran eine Vollmitgliedschaft möglich ist. Dann werden alle wichtigen Akteure der eurasischen Integration einbezogen sein. Angesichts des heißen geopolitischen Schachbretts ist es kaum ein Zufall, dass ein wichtiger Protagonist in Bischkek der „Beobachterstaat“ Iran war.

Der iranische Präsident Hassan Rouhani spielte seine Karten meisterhaft. Rouhani, der direkt mit Putin, Xi, Modi und Imran am selben Tisch spricht, ist sehr ernst zu nehmen. Er beschimpfte die USA unter Trump als „ein ernsthaftes Risiko für die Stabilität in der Region und der Welt“. Dann bot er diplomatisch allen Unternehmen und Unternehmern aus den Mitgliedsstaaten der SCO, die sich für Investitionen auf dem iranischen Markt engagieren, eine Vorzugsbehandlung an.

Die Trump-Administration hat – ohne stichhaltige Beweise – behauptet, dass das Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), das Washington als „terroristische Organisation“ bezeichnet, hinter den Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman in der vergangenen Woche stand. Als sich der SCO-Gipfel entwickelte, war die Story bereits zusammengebrochen, als Yutaka Katada, Präsident des japanischen Frachtunternehmens Kokuka Sangyo, Eigentümer eines der Tanker, sagte: „Die Crew sagt, dass sie von einem Flugobjekt getroffen wurde.“

Der iranische Außenminister Javad Zarif hatte das Weiße Haus der „Sabotagediplomatie“ beschuldigt, aber das brachte nicht Rouhanis eigentliche Diplomatie in Bischkek aus der Fassung.

Xi war unnachgiebig; Peking wird die Beziehungen zu Teheran weiter ausbauen „egal wie sich die Situation ändert“. Der Iran ist ein wichtiger Knotenpunkt der New Silk Roads, kurz Belt and Road Initiative (BRI). Für die Führung in Teheran ist klar, dass der Weg in die Zukunft die vollständige Integration in das riesige, eurasische Wirtschaftsökosystem ist. Europäische Nationen, die den Atomvertrag mit Teheran unterzeichnet haben – Frankreich, Großbritannien und Deutschland – können den Iran nicht wirtschaftlich retten.

Indiens Problem

Aber dann sagte Modi ein bilaterales Treffen mit Rouhani in letzter Minute mit der lahmen Ausrede von „Zeit-Problemen“.

Das ist nicht gerade ein kluger diplomatischer Schachzug. Indien war der zweitgrößte Ölkunde des Iran, bevor die Trump-Regierung vor über einem Jahr den Atomvertrag, den so genannten Joint Comprehensive Plan of Action, aufgab. Modi und Rouhani haben die Möglichkeit diskutiert, dass Indien für iranisches Öl in Rupien bezahlt und damit die Sanktionen des US-Dollars und der USA umgeht.

Doch im Gegensatz zu Peking und Moskau weigert sich Neu-Delhi, Teheran in seinem Kampf gegen den Wirtschaftskrieg und die De-facto-Blockade der Trump-Administration bedingungslos zu unterstützen.

Modi steht vor einer harten existentiellen Entscheidung. Er ist versucht, seine viszerale Anti-Belt-and-Road-Haltung in den Sirenenruf einer verschwommenen, von den USA einberufenen Indo-Pazifik-Allianz zu kanalisieren – ein de facto Eindämmungsmechanismus gegen „China, China, China“, wie die Führung des Pentagons offen zugibt.

Oder er könnte tiefer in eine SCO/RIC (Russia-India-China) Allianz eindringen, die sich auf die Integration Eurasiens und die Multipolarität konzentriert.

Im Bewusstsein der hohen Einsätze ist eine gemeinsame Charmeoffensive des führenden BRICS und SCO-Duos in Kraft. Putin lud Modi ein, Anfang September der Hauptgast des Eastern Economic Forum in Wladiwostok zu sein. Und Xi Jinping sagte Modi bei ihrem bilateralen Treffen, dass er eine „engere Partnerschaft“ anstrebe, von Investitions- und Industriekapazitäten, um auf dem festgefahrenen Wirtschaftskorridor Bangladesch-China-Indien-Myanmar (BCIM), einem weiteren BRI-Startschuss, schneller voranzukommen.

Imran Khan seinerseits scheint sich sehr wohl bewusst zu sein, wie Pakistan davon profitieren kann, der ultimative eurasische Drehpunkt zu werden – denn Islamabad bietet ein privilegiertes Tor zum Arabischen Meer, Seite an Seite mit dem SCO-Beobachter Iran. Der Hafen von Gwadar im Arabischen Meer ist der wichtigste Knotenpunkt des China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), der viel besser positioniert ist als Chabahar im Iran, der als der wichtigste Knotenpunkt für Indiens Mini-Neue Seidenstraße nach Afghanistan und Zentralasien entwickelt wird.

An der russischen Front bahnt sich eine Charmeoffensive mit Pakistan an, wobei Imran offen anerkennt, dass Pakistan in einer sich „verändernden“ Welt „näher“ an Russland rückt und großes Interesse am Kauf von Sukhoi Su-35 Kampfflugzeugen und Mi-35M Kampfhubschraubern bekundet hat.

Der Iran steht im Mittelpunkt des BRI-SCO-EAEU-Integrationsfahrplans – die Grundlagen der eurasischen Integration. Russland und China dürfen nicht zulassen, dass der Iran erwürgt wird. Der Iran verfügt über fabelhafte Energiereserven, einen riesigen Binnenmarkt und ist ein Frontstaat, der komplexe Netzwerke von Opium, Waffen und Dschihadischmuggel bekämpft – alles wichtige Anliegen der SCO-Mitgliedstaaten.

Es steht außer Frage, dass in Südwestasien Russland und Iran Interessen haben, die aufeinandertreffen. Für Moskau kommt es vor allem darauf an zu verhindern, dass Dschihadis in den Kaukasus und nach Zentralasien abwandern, um Angriffe auf die Russische Föderation zu planen, ihre Marine- und Luftwaffenstützpunkte in Syrien zu halten und den Öl- und Gashandel in vollem Schwung zu halten.

Teheran seinerseits kann die Art eines informellen Abkommens, das Moskau mit Tel Aviv in Syrien geschlossen hat, unmöglich unterstützen – wo angebliche Hisbollah- und IRGC-Ziele von Israel bombardiert werden, aber niemals russische Vermögenswerte.

Dennoch gibt es Handlungsspielräume für die bilaterale Diplomatie, auch wenn sie jetzt nicht mehr so groß erscheinen. Der Oberste Führer Ayatollah Khamenei hat die neuen Spielregeln herausgegeben; die Importe auf ein Minimum reduziert; weniger Abhängigkeit von Öl- und Gasexporten anstreben; den innenpolitischen Druck mildern (schließlich sind sich alle einig, dass sich die Iraner zusammenschließen müssen, um einer tödlichen Bedrohung zu begegnen); und an der Vorstellung festhalten, dass der Iran keine festen Allwetterfreunde hat, selbst Russland und China nicht.

Der Iran befindet sich in einem Belagerungszustand. Die interne Reglementierung muss Vorrang haben. Das schließt aber nicht aus, dass man auf die Bemühungen um die eurasische Integration verzichtet.

Die paneuropäische Vernetzung wurde noch deutlicher bei dem, was unmittelbar nach Bischkek, dem Gipfel der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) in Duschanbe, Tadschikistan, geschah.

Bishkek und Duschanbe erweiterten das, was bereits im St. Petersburger Forum ausführlich diskutiert worden war, wie ich bereits berichtet hatte. Putin selbst betonte, dass alle Vektoren integriert werden sollten: BRI, EAEU, SCO, CICA und ASEAN.

Die von den SCO-Mitgliedern angenommene Erklärung von Bischkek mag kein Schlagzeilen machendes Dokument gewesen sein, aber sie betonte die Sicherheitsgarantien des zentralasiatischen Atomwaffen-Freizonenvertrags, die „Unzulänglichkeit der Versuche, die Sicherheit eines Landes auf Kosten der Sicherheit anderer Länder zu gewährleisten, und verurteilte „den einseitigen und unbegrenzten Aufbau von Raketenabwehrsystemen durch bestimmte Länder oder Staatengruppen“.

Dennoch ist das Dokument ein getreues Produkt der Bemühungen um eine multilaterale, multipolare Welt.

Unter 21 unterzeichneten Abkommen hat die SCO auch einen Fahrplan für die wichtige SCO-Afghanistan-Kontaktgruppe vorgelegt, um die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China noch weiter zu vertiefen, dass das afghanische Drama von den eurasischen Mächten entschieden werden muss.

Und was Putin, Xi und Modi ausführlich besprochen haben, privat in Bischkek, wird von ihrem Mini-BRICS-Treffen, dem RIC (Russia-India-China), beim bevorstehenden G20-Gipfel Ende Juni in Osaka entwickelt.

Unterdessen wird der US-Komplex für industriell-militärische Sicherheit weiterhin von Russland als „revitalisiertem bösartigen Akteur“ (Pentagon-Sprech) neben der allumfassenden „Bedrohung“ durch China besessen sein.

Die US Navy ist besessen vom asymmetrischen Know-how „unserer russischen, chinesischen und iranischen Rivalen“ auf „umkämpften Wasserstraßen“ vom Südchinesischen Meer bis zum Persischen Golf.

Da die US-Konservativen den angeblich schwachen Knotenpunkt der Eurasien-Integration, der sich bereits im totalen Wirtschaftskrieg befindet, weil er unter anderem den US-Dollar umgeht, unter „Maximalen Druck“ setzen wollen, kann niemand vorhersagen, wie das Schachbrett aussehen wird, wenn die SCO- und BRICS-Gipfel 2020 in Russland stattfinden werden.

Pepe Escobar ist Korrespondent bei Asia Times. Sein neuestes Buch ist 2030. Folgen Sie ihm auf Facebook.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von der „Asia Times“ veröffentlicht.

