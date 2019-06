Brände in Nordost-Syrien- Wer ist verantwortlich, für mutwillige Zerstörung syrischer Agrarwirtschaft? (Videos)

von https://orbisnjus.com

In den vergangenen Tagen ist der nordöstliche Teil Syriens von einer beispiellosen Brandserie heimgesucht worden, die hunderte von Acker Weizen und Gerste rodete. Laut verschiedenen Medienberichten, seien diverse Kriegsparteien für die Brände verantwortlich.

Das alternative Nachrichtenportal Southfront weist in einem Artikel darauf hin, das der Islamische Staat die Brandstiftungen für sich reklamierte, und seine Anhänger dazu aufforderte der Vergeltung halber Ackerfelder in Syrien und Irak anzustecken. Ferner teilt das Portal mit, das der IS anhand von “improvisierten selbstentzündenden Brandsätzen ( improvised incendiary device (IID) Anschläge durchführe, die überwiegend Nachts stattfänden.

An zerstörerischem Erfindungsreichtum, hat es dem IS noch nie gemangelt. Wie Southfront unter Verweis auf alsumaria TV ferner berichtet, gäbe es für ISIS-Terroristen eine weitere Methode um in Abwesenheit Feuer zu erzeugen, nämlich vergrößerte optische Linsen, die sich bekanntlich hervorragend für derartige Zwecke eignen.

Während der Islamische Staat seine Brandanschläge angeblich im Schutz der Dunkelheit verübt, lassen sich die US-gestützten kurdischen Syrisch Demokratischen Kräfte (SDF) am helllichten Tag heimlich dabei filmen, wie sie ihrer Pyromanie freien Lauf lassen. Ein von syrischen Aktivisten geteiltes Video zeigt, wie zwei SDF-Kämpfer in einem mit SDF-Bannern gekennzeichneten Pick-Up Truck auf einer Weizenfarm halt machen, und ein Feuer legen. Laut Southfront hat der “Raqqa Is Being Slaughtered Silently -Blog” angegeben, das jenes Video unweit der Stadt Tel Abyad gefilmt worden sei.

Regierungstreue und oppositionelle Aktivisten bezichtigten die SDF, das sie die Farmen von allen in Brand steckten, die sich weigerten ihre Ernten an die von den SDF-kontrollierte Administration zu verkaufen, heißt es. Jenes Video, welches von den US-gestützten Kräften ignoriert würde, unterstütze diese Anschuldigungen, so Southfront.

In Flagrante ertappt und zugleich Zeter und Mordio schreiend, sollen die SDF die Internationale-Koalition dennoch darum gebeten haben, wegen der weiträumigen Brände zu intervenieren, so berichtet es zumindest die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR). Überdies will die SOHR einen weiteren Brandstifter ausgemacht haben, und gibt an im Besitz eines Videobeweises zu sein. Nach der Beobachtungsstelle sei ein türkischer Grenzwächter dabei gefilmt worden, wie er auf der türkischen Seite der gemeinsamen Grenze mit Syrien, unweit von Jazeera, auf syrischem Boden Gebüsche in Brand steckt.





Dieser Brandherd habe sich über die “Agrarkultur-Felder” der Ortschaft al-Darbasiyah ausgeweitet, und zahlreiche Ernten von dortig ansässigen Bürgern verschlungen, so die SOHR. Die Beobachtungsstelle gab zudem bekannt, das Feuerwehrkräfte extremst schwierige Bedingungen vorgefunden hätten um die Feuer zu löschen, da türkische Grenzwächter angeblich auf alle Personen feuerten, die versuchten sich der syrisch-türkischen Grenze zu nähern. Zusätzlich habe die SOHR in Erfahrung gebracht das von türkischen Grenzwachen gelegte Brände, weiträumige Ackerflächen in der Stadt Ras al-Ayn zerstört hätten, und in weiteren türkisch besetzten Gebieten, darunter Afrin, ebenfalls Großbrände zu vermelden gewesen seien.

Laut den oben erläuterten Angaben sind drei Kriegsparteien die der syrischen Regierung feindlich gegenüberstehen, an der mutwilligen Zerstörung syrischer Agrarwirtschaft beteiligt. Die Türkei, der Islamische Staat, und die US-gestützten kurdisch dominierten Syrisch Demokratischen Kräfte (SDF). Obwohl alle drei vorgeben an verschiedenen Strängen zu ziehen, verüben die jeweiligen Gegner Assads dieselben Kriegsverbrechen. Lassen wir den IS hinsichtlich seiner offenkundigen Abschwörung vom Leben einmal außen vor, und betrachten Ankara und seine angebliche Nemesis die SDF. Beide gaukeln der Weltöffentlichkeit vor Frieden schaffende Entitäten zu sein, doch stecken bis zum Halse in der Scheiße. Sorry for my french!! Die angeblich sich nicht riechen könnenden Parteien, okkupieren illegal syrische Landesteile, in denen sie demographische Wandel anstreben um das syrische Hoheitsgebiet zu zergliedern. Während der eine neo-osmanische Ambitionen hegt, jagt der andere föderalistischen Träumen und Aspirationen nach einem eigenen Staat hinterher. Beide Parteien werden von den Vereinigten Staaten unterstützt, und von der “internationalen Gemeinschaft” in Bezug auf den Konflikt als nützlich angesehen. Ankara und die SDF haben Verbindungen zu terroristischen Entitäten , wobei der Erstere Letzteren bei weitem übertrifft, jedoch Letzterer selbst Terroristen in seinen Reihen vereint. Für Ankara ist die Expansion der kurdischen Milizen ein gefundenes Fressen gewesen, um die eigene gegen internationales Recht verstoßende Intervention zu rechtfertigen. Andererseits behaupten die SDF nun das Ankaras Präsenz in Syrien ihre Existenz bedrohe, und demnach die Allgegenwart der USA unabdinglich sei um weiteren Eskalationen vorzubeugen. Für die jeweiligen Rivalen ist die daraus resultierende Pattsituation, eine willkommene Gegebenheit. Sorgt sie doch dafür das jeder seine Gründe dafür geliefert bekommt, um seinen Kurs beizubehalten. Demzufolge haben Ankara und die SDF mehr gemeinsam als ihnen lieb wäre, und der Islamische Staat ist nur der Handlanger der nach Bedarf rumgereicht wird.

