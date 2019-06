Über erhitzte Klimafragen zum Gewitter im Kopf

von Bernhard Loyen – https://kenfm.de

Ist ihnen auch so warm? Woran liegt es denn bei ihnen? An den aktuellen Temperaturen, ausgehend vom Monat Juni, an der viel diskutieren Klimaveränderung, oder am rauchenden Kopf, aufgrund der gesellschaftlichen Klimaveränderungen?

Wie steht es um das gesellschaftliche Klima in unserem Land? Es wird beherrscht von hitzigen Diskussionen. Heißen Auseinandersetzungen, um die definitive Deutungshoheit. Nicht wirklich ein neues Phänomen, aber zur Zeit brennt die Menschheit, dieses Land regelrecht darauf, sich täglich argumentativ zu überbieten.

Vorrangige Gründe: das Versagen der Alten, die vermeintliche Rebellion der Jungen. Das Versagen der Politik, die vermeintlich politisierte Jugendrevolution (in der aktuellen Spiegel Ausgabe Rezoluzzer genannt). Die einzige Diskussion, das Thema, ausgetragen über das Internet, ein wenig auf der Straße: Das Klima mit allen seinen Facetten.

Man sollte nun den Kindern und Jugendlichen ihre Voreingenommenheit verzeihen. Sie sollen schon alleine entdecken, erkennen und verstehen. Das Problem für, bzw. bei dieser Generation? Sie entdecken individuell nur bedingt alleine. Ihnen wird zu vieles zugeführt. Praktisch, quadratisch und gut verpackt, in leicht verdaulichen Lernhäppchen. Favorisiert im Videoformat. Moderne Zeiten bedeutet easy living. Warum zu Symposien, zu Demonstrationen, Diskussionen, in die Bibliothek gehen. Google bringt mich über YouTube zum Ziel.

Das ist jetzt wieder too much „alter-weißer-Mann Rhetorik“, aber der Rat für kulturelle Bildung (ein Konglomerat u.a. von der Bertelsmann Stiftung, Deutsche Bank Stiftung, Robert Bosch Stiftung), wusste am 04.06. zu berichten, Zitat: Audiovisuelles Lernen in Form von Webvideos ist für Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren von großer Bedeutung und ein ganz normaler Teil ihres Alltags. Die Video-Plattform YouTube ist mit einer Nutzung von 86 Prozent der befragten Schüler und Berufsschüler eines ihrer digitalen Leitmedien. Fast die Hälfte der YouTube nutzenden Schülerinnen und Schüler (47%) ziehen hier selbstständig Erklärvideos für das schulische Lernen heran, beispielsweise für Hausaufgaben oder Prüfungen…(1)

Wie gestalten sich die Auswahlkriterien? Zitat: Bei der Auswahl von YouTube-Videos greifen der Studie zufolge 91 Prozent auf Empfehlungen von Freunden zurück, zu 65 Prozent auf Influencer, zu 44 Prozent auf Tipps von der Familie. Auf Tipps von Lehrern gehen 30 Prozent ein (2). Eine völlig deformierte Bildungspolitik kapituliert, um gleichzeitig ansatzweise mit den Zukunftstechnologien überfordert zu kooperieren. Deutschland schafft sich ab.

Kein Vorwurf, nüchterne Realität

Der Gang in die Bibliothek, in die Uni, an das Bücherregal der Eltern und Geschwister ist nun eben letztes Jahrhundert. Nein, natürlich nicht alles auf YouTube dient der Förderung von Schwachsinn, Oberflächlichkeit und Unnützem.

Da gibt es zum Beispiel gerade den YouTube Kanal: Gewitter im Kopf. Zwei sehr sympathische junge Menschen, befreundet seit Schultagen, erzählen den Alltag des Hauptprotagonisten mit der Diagnose Tourette. In seinem beeindruckenden Fall in einer Mischform. Verbal und körperlich. Diese Videos sollen die Angst vor dem Unbekannten, dem Missverständnis, die Hemmnis normal zu reagieren, nehmen. Es gelingt. Sehr sehenswert und ein Gewinn für beide Seiten (3).

Die Gefahr beim Phänomen YouTube liegt bei der Ablenkung vom Wesentlichen, der Gefahr inhaltlicher Oberflächlichkeit. Vor allem über diese unglaubliche Menge, diese Masse an manipulativen Videos, unbegleitet und ungefiltert freigegeben auf interessenshungrige junge Menschen, denen jegliche Vergleichsmöglichkeiten, Abwägungen fehlen. Weil, sehr verständlich, die Begleitung durch Ältere verbittet man sich. Kein neuzeitiges Phänomen, jedoch das Info-Gewitter, der Daten-Flash im Kopf für die heutige Jugend.

Ein paar Sätze an die jüngeren Hörer und Leser. Diese aktuelle Wut bei euch, kennen wir älteren auch, so ist es nicht. Wo anfangen? Wir waren auch wütend auf die CDU, SPD und FDP in den 80ern des letzten Jahrhunderts. Die Opposition nannte sich damals noch Grüne Alternative Liste, aus denen wurde dann Bündnis 90, heute nur Die Grünen. Es war ein zartes Pflänzchen im betonierten, erstarrten Westdeutschland. Die DDR, damals völlig festgefahren und bewegungsunfähig durch eine teilsenile erstarrte Regierungsspitze.

Was wäre jedoch alles möglich gewesen, nachdem die DDR 1990, nach der sog. Wiedervereinigung, in vielerlei Hinsicht seziert und übernommen wurde. Man hätte den unglaublichen Versuch starten können, aus zwei gesellschaftlichen Modellen, die beide ihre jeweiligen herausragenden wie auch fatalen Seiten hatten, die qualitativste und effektivste Variante für die Bürger zu modellieren. Doch darum ging es der Politik nicht. Es ging ihr noch nie um das Wohl des Volkes. Es ging immer schon nur um Interessen.

Das Problem, die Grünen wurden Anfang der 1990er vom Teufel Macht gelockt und wurden schwach. Auf Naivität, sie dachten die Deindustrialisierung der DDR diene dem Klimaschutz (bitte googeln: Bitterfeld), folgte das Desinteresse an den neuen fünf Ländern. Nach dem Motto: Ihr hattet 40 Jahre eure Chance und habt sie nicht genutzt. Es folgte die Regierungsbeteiligung 1998-2005 mit der SPD. Der damalige SPD Spitzenmann Gerhard Schröder kopierte den englischen, späteren Kriegsverbrecher, Tony Blair und der Grüne Spitzenmann Joschka, später Joseph, Fischer war ein guter Freund der US- Kriegsverbrecherin Madeleine Albright (4). Das ist die Frau, die bei einem Interview auf die Frage ob es die Sache wert sei, dass mehr als eine halbe Million Kinder im Irak durch Sanktionen und Krieg starben antwortete, Zitat: es ist eine schwierige Entscheidung, aber es ist den Preis wert (5)

Mit diesen beiden falschen Freunden, im Namen von SPD und den Grünen, taten sie etwas, wofür sie nie wieder auch nur eine Stimme bekommen sollten. Krieg. Einen schmutzigen, überflüssigen, elendigen Krieg gegen Jugoslawien. Dies war und ist unverzeihbar. Sie unterstützten zudem auch den US-Krieg in Afghanistan und wendeten sich bei allen späteren US-Kriegen nie konsequent von der Nato ab.

Das reichte dem SPD Mann Schröder damals aber nicht. Stichwort: das Schröder-Blair Papier aus dem Jahre 1999, Zitat: Eine radikale Modernisierung der sozialdemokratischen Konzepte haben Bundeskanzler Gerhard Schröder und der britische Premier Tony Blair gefordert…So plädieren die beiden Partei- und Regierungschefs für eine wirtschaftsfreundliche Ausrichtung durch steuerliche Entlastung der Unternehmen, eine Reform der Sozialsysteme, solide Staatsfinanzen, für flexiblere Arbeitsmärkte und eine „Straffung“ von Sozialleistungen (6). So klingt Politiker-Sprech, wenn sie Menschen drangsalieren wollen, zugunsten des Kapitals. Aus diesen Worthülsen bastelte die SPD mit den Grünen die Hartz-IV Regelungen, unter denen bis heute Millionen Menschen in diesem Land leiden.

Noch ein paar Worte zu eurem Thema der Gegenwart, dem Klima. Kyoto-Protokoll habt ihr vielleicht schon gehört? Es sollte den weltweiten Klimaschutz garantieren. Es wird viel diskutiert, über die Gründe von Klimaveränderungen. Es gibt jedoch einen Verursacher, der annähernd unbekannt, sein Unwesen seit Jahrzehnten betreiben kann. Das US-Militär (7). Mutwilliger Kriegsverursacher und Umweltverschmutzer im Irak, in Afghanistan, in Libyen.

Auf annähernd 7.000 Militärbasen weltweit, werden täglich an die 320.000 Barrel Öl verbraucht. Zitat: Hauptsächlich verursacht durch die sich ständig im Einsatz befindlichen 285 Kampf- und Versorgungsschiffe der US-Navy. Ebenso rund 4.000 Kampfflugzeuge, 28.000 gepanzerte Fahrzeuge, 140.000 sonstige Fahrzeuge, über 4.000 Hubschrauber, mehrere Hundert Transportflugzeuge und 187.493 Transportfahrzeuge. Das Pentagon produziert mehr hochgiftigen Müll als die fünf größten amerikanischen Chemiekonzerne zusammengerechnet. Unter den Giftstoffen befinden sich Pestizide, Blei oder radioaktive Materialien aus der Waffenproduktion… (8). Dazu der Einsatz von Uran-Munition in Jugoslawien und im Irak.

Nun ist das Pentagon von sämtlichen internationalen Klima- und Umweltabkommen pauschal jedoch ausgenommen. Diese Sonderregelung verabschiedete der US-Kongress im Jahre 1998 im Rahmen eines Sonder-Gesetzes, das sämtliche US-Militäroperationen weltweit von den Bestimmungen des Kyoto-Protokolls freistellt (7). Irre, oder? Das sollten eigentlich auch die Regierungskoalitionen der letzten dreißig Jahre wissen. Ist es ihnen egal? Wird die USA dahingehend attackiert? Mit Protestnoten, egal aus welcher Fraktion, überschüttet? Nein. Alle Parteien (Nachtrag B.Loyen: natürlich mit Ausnahme der Linken) machen jeden Dreck mit und Deutschland zahlt brav sein Nato-Monats-Gebühren.

Auch Krieg, in verschiedenen Erscheinungen, verändert das Klima. Erweitert euren Blick, vertieft die Thematik. Es gibt neben den militärischen Kriegen auch Wirtschaftskriege. Diese nehmen ebenso Einfluss auf die Natur. Firmen wie Coca-Cola und Nestlé klauen Millionen Menschen das lebensnotwendige Wasser für ihre Profite (9).

Weiß das die Bundesregierung? Natürlich. Was macht sie dagegen? Sie lädt die Verbrecher, wie z.b aktuell Nestlé, ins Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, lässt sich schön einsülzen, um dann über Twitter zusammen ein Werbevideo zum Thema Kooperationen zu veröffentlichen (10). Gaga, oder?

Rezo formulierte es in seinem CDU Video so: Welche Partei man dafür am Besten wählt, kann ich nicht beantworten und will ich nicht beantworten. Er sprach dann von zwei Wahloptionen, die Zitat: aber noch viel krasser in ihren Forderungen werden müssten. Dem kann ich nur zustimmen, es wird aber leider nicht passieren.

Daher, macht euch weiter schlau. Diskutiert, in euren Kreisen, aber auch mit älteren. Sie können erklären, weil sie erlebten, erfahren mussten. Sucht nach Alternativen ausserhalb der Politik. Erfindet, entdeckt selber neue Wege für eine lebenswerte Zukunft.

Rezo sagte abschließend in seinem Video, Zitat: wir können sowieso wenig ändern (11). Da gebe ich ihm vollkommen recht. Er kritisiert, Zitat: die größte Wahlmacht haben die Alten. Ich sage, ja, diskutiert aber mit den Alten und findet gemeinsame alternative Wege.

Es ist daher meine demokratische Pflicht euch, die jungen Menschen zu bitten: Wählt nicht die CDU, wählt nicht die SPD, die FDP, die AFD, Die Linke und vor allem und schon gar nicht – Die Grünen.

Denn ein Sprichwort besagt: wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Denkt mal drüber nach.

Quellen:

