von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Ich stieß auf einige Bilder von Trumps gestrigem Besuch in Großbritannien bei Queen Elizabeth, was mir normalerweise egal wäre. Die britischen Royals sind im Grunde nur Oligarchen, die einem das ins Gesicht reiben. Und die flauschige Medienwerbung um einen Monarchen eines mörderischen kleptokratischen imperialistischen Regimes, das sich mit dem Führer eines anderen mörderischen kleptokratischen imperialistischen Regimes trifft, ist etwas, das ich normalerweise zu vermeiden suche.

Ich habe den Storys über den Besuch selbst absolut keine Beachtung geschenkt, wenn du also wissen willst, welche Art von Tee sie tranken oder wie Trump mit Lord Hothalbotham und der Herzogin von Yorksquire zurechtkam, oder was auch immer, dann bist du hier an den falschen Adresse. Aber ich sah ein Foto von dem Besuch, das mich dazu brachte, innezuhalten und etwas zu erkennen, das es definitiv wert ist, erwähnt zu werden: Donald Trump ist der ehrlichste US-Präsident aller Zeiten.

Um das klarzustellen, ich sage nicht, dass Trump mit seinen Worten tatsächlich die Wahrheit sagt; das tut er ganz offensichtlich nicht. Trump ist mit dem Lügen so vertraut, dass er einmal die Behauptung twitterte, dass er nie die Haus-Republikaner gedrängt habe, für ein bestimmtes Einwanderungsgesetz zu stimmen, drei Tage nachdem er getwittert hatte, wo er ausdrücklich die Haus-Republikaner drängt, für dieses Gesetz zu stimmen. Er ließ beide Tweets stehen. Ich meine, das ist nur einen Klick davon entfernt, jemandem buchstäblich in die Augen zu schauen, während er auf dein Bein pinkelt und dir sagt, dass es der Regen sein muss.

Nein, wenn ich sage, dass Trump der ehrlichste US-Präsident aller Zeiten ist, meine ich, dass er eine einzigartige Gabe hat, das Gesicht des Imperiums als genau das zu enthüllen, was es ist, in all seiner Verderbtheit, all seiner Täuschung, all seiner Korruption und in diesem Fall, all seiner atemberaubenden Lächerlichkeit. Ich meine, schau dir dieses Foto an: