The Council on Foreign Relations: Bilder in unseren Köpfen Teil1

Indem die Auswahlregeln der gleichgeschalteten Journalisten weitgehend übereinstimmen, kommt so eine Konsonanz der Berichterstattung zustande, die auf das Publikum wie eine Bestätigung wirkt (alle sagen es, also muss es stimmen) und jene oben beschriebene Stereotypen-gestützte Pseudoumwelt in den Köpfen des Publikums installiert. (Walter Lippmann Gründervater des CFR)

Anmerkung von NPR.NEWS: Wenn du diesen Artikel liest, behalte im Hinterkopf, was gerade rund um die Klimadebatte passiert. Ein wunderbares Beispiel wie hier Bilder erzeugt werden und wie gleichgeschaltet die Mainstream Medien sind.

In seinem Buch „The ANGLO-AMERICAN ESTABLISHMENT“. Quigley schreibt: „An einem winterlichen Nachmittag im Februar 1891 führten drei Männer in London ein ernsthaftes Gespräch. Aus diesem Gespräch sollten Konsequenzen hervorgehen, die für das britische Empire und die Welt als Ganzes von größter Bedeutung sind. Denn diese Männer organisierten eine Geheimgesellschaft, die seit mehr als fünfzig Jahren eine der wichtigsten Kräfte bei der Formulierung und Durchführung der britischen Imperial- und Außenpolitik sein sollte.

Die drei Männer, die so engagiert waren, waren in England bereits bekannt. Der Anführer war Cecil Rhodes, fabelhaft wohlhabender Empire-Builder und die wichtigste Person in Südafrika. Der zweite war William T. Stead, der berühmte und wohl auch sensationellste Journalist des Tages. Der dritte war Reginald Baliol Brett, später bekannt als Lord Esher, Freund und Vertrauter von Königin Victoria, und später der einflussreichste Berater von König Edward VII. und König George V. Die Details dieses wichtigen Gesprächs werden später untersucht. Im Moment brauchen wir nur darauf hinzuweisen, dass die drei einen Organisationsplan für ihre Geheimgesellschaft und eine Liste der Gründungsmitglieder erstellt haben.

Der Organisationsplan sah einen inneren Kreis vor, der als „The Society of the Elect“ bekannt ist, und einen äußeren Kreis, der als „The Association of Helpers“ bekannt ist. Innerhalb der Gesellschaft der Auserwählten sollte die wahre Macht durch den Führer und eine „Junta der Drei“ ausgeübt werden. Der Anführer sollte Rhodos sein, und die Junta sollte Stead, Brett und Alfred Milner sein. Gemäß dieser Entscheidung wurde Milner kurz nach dem von uns beschriebenen Treffen von Stead in die Gesellschaft aufgenommen.“[1]

Von den Zielen und Methoden der Geheimgesellschaften schreibt Quigley: „Die Ziele, die Rhodos und Milner anstrebten und die Methoden, mit denen sie sie zu erreichen hofften, waren 1902 so ähnlich, dass die beiden fast nicht voneinander zu unterscheiden sind. Beide versuchten, die Welt und vor allem die englischsprachige Welt in einer föderalen Struktur um Großbritannien zu vereinen. Beide waren der Meinung, dass dieses Ziel am besten durch ein geheimes Band von Männern erreicht werden könnte, die durch Hingabe an die gemeinsame Sache und durch persönliche Loyalität zueinander miteinander verbunden sind. Beide waren der Meinung, dass diese Band ihr Ziel durch geheimen politischen und wirtschaftlichen Einfluss hinter den Kulissen und durch die Kontrolle von Journalisten-, Bildungs- und Propagandabüros verfolgen sollte….“[2]

Zwischen 1910-1915 entwickelte sich die Geheimgesellschaft zu einer internationalen Gruppe von Mitverschwörern, den sogenannten Runden Tisch-Gruppen, die in sieben Nationen eingerichtet wurden: Großbritannien, Südafrika, Kanada, Neuseeland, Australien, Indien und die Vereinigten Staaten. 1920 entwickelte sich die Geheimgesellschaft zu den Instituten für Internationale Angelegenheiten und dem Council on Foreign Relations. Viele der Gründerväter gehörten zu Amerikas erstem Geheimdienst, der INQUIRY.

Propaganda ist das Bestreben, das Bild, auf das Männer reagieren, zu verändern, um ein soziales Muster durch ein anderes zu ersetzen. Propaganda wird verwendet, um mit Hilfe von Geschicklichkeit des Geistes falsche Realitätswelten zu erschaffen. Psychopolitische Operationen sind Propagandakampagnen.

Strategische psychopolitische Operationen konzentrieren die Propaganda auf mächtige Individuen oder kleine Gruppen von Menschen, die in der Lage sind, die öffentliche Meinung oder die Regierung eines bestimmten Landes zu beeinflussen. Taktische psychopolitische Operationen konzentrieren die Propaganda auf die Massen durch Einmischung in bestimmte Ereignisse, ihre Kommentare und ihre Appelle durch Massenkommunikationsmedien (z.B. Zeitungen, Radio, Fernsehen, Lehrbücher, Bildungsmaterial, Kunst, Unterhaltung usw.). ). Beide Formen der Propaganda werden verwendet, um die öffentliche Meinung zu manipulieren, um außenpolitische Ziele in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen. Wenn die Operationen darauf abzielen, sowohl die Operation als auch den Sponsor zu verbergen, ist die Operation geheim. Wenn die Operationen nur dazu bestimmt sind, nur den Sponsor zu verbergen, ist die Operation verdeckt. [3]

Die Funktionsweise des CFR wird durch den berühmten Journalisten Walter Lippmann anschaulich erklärt. Lippmann war Mitglied der ersten amerikanischen Geheimdienstorganisation INQUIRY, nahm nach dem Ersten Weltkrieg an der Pariser Friedenskonferenz teil und war Gründungsvater des Council on Foreign Relations. Im Mittelpunkt der Strategie Lippmanns, die Ziele der Regierungs- und Politikpolitik zu erreichen, standen groß angelegte psychopolitische Aktionen für die Massen. Das Frühwerk von Lippmann und einem weiteren führenden Pionier auf dem Gebiet der psychologischen Kriegsführung, Harold Lasswell, wurden von der Rockefeller Foundation finanziert. Nicht zufällig überschneideten sich die nationalen Sicherheitskampagnen der Regierung in der Regel mit den kommerziellen Ambitionen des Council on Foreign Relations und des Institute of International Affairs kontrollierten Industrien. Die Carnegie Corporation und die Ford Foundation waren die wichtigsten sekundären Quellen für die Finanzierung der Kommunikationsforschung in großem Maßstab und arbeiteten in enger Abstimmung mit der staatlichen Propaganda und den Nachrichtendiensten.

Lippmann war der Sekretär des INQUIRY’s. Lippmann wurde zum Chefpropaganda- und Nachrichtenspezialisten der INQUIRY und dann zum Direktor. Lippmann hat während des Krieges eine psychologische Strategie entwickelt. Nach dem Krieg spielte Lippmann eine wichtige Rolle bei der Integration von psychopolitischen Operationen und psychologischen Strategien in die Sozialwissenschaften im Bereich der Kommunikationsforschung. Lippmanns Hauptwerke sind „PUBLIC OPINION“. (1922) und „THE PHANTOM PUBLIC (1925)“. Beide Arbeiten untersuchen die Auswirkungen der Massenkommunikation auf die Gesellschaft. Beide Arbeiten basieren auf Lippmanns INQUIRY-Erfahrungen.

Kapitel I von Lippmanns Buch PUBLIC OPINION trägt den Titel „The World Outside and the Pictures in Our Heads“.

Lippmann schreibt: „Das wird dann der Hinweis auf unsere Anfrage sein. Wir gehen davon aus, dass das, was jeder Mensch tut, nicht auf direktem und sicherem Wissen beruht, sondern auf Bildern, die er selbst gemacht oder ihm gegeben hat. Wenn sein Atlas ihm sagt, dass die Welt flach ist, wird er nicht in der Nähe dessen segeln, was er für den Rand unseres Planeten hält, aus Angst vor dem Absturz. Wenn seine Karten einen Brunnen der ewigen Jugend enthalten, wird ein Ponce de Leon auf die Suche nach ihm gehen.

Wenn jemand gelben Dreck ausgräbt, der wie Gold aussieht, wird er eine Zeit lang so tun, als hätte er Gold gefunden. Die Art und Weise, wie sich die Welt vorstellt, bestimmt zu einem bestimmten Zeitpunkt, was die Menschen tun werden. Sie bestimmt nicht, was sie erreichen werden. Es bestimmt ihre Leistung, ihre Gefühle, ihre Hoffnungen, nicht ihre Leistungen und Ergebnisse. Die Männer, die am lautesten ihren „Materialismus“ und ihre Verachtung für „Ideologen“ verkünden, die marxistischen Kommunisten, setzen ihre ganze Hoffnung auf was? Zur propagandistischen Formulierung einer klassenbewussten Gruppe. Aber was ist Propaganda, wenn nicht der Versuch, das Bild, auf das die Menschen reagieren, zu verändern, um ein soziales Muster durch ein anderes zu ersetzen? Was ist Klassenbewusstsein als eine Möglichkeit, die Welt zu erkennen? Nationales Bewusstsein, aber ein anderer Weg? Und Professor Giddings‘ Bewusstsein der Art [d.h. Stereotypen], sondern ein Prozess des Glaubens, den wir in der Vielzahl derjenigen erkennen, die als unsere Art bezeichnet werden?“[4]

Lippmanns Schlussfolgerung lautet: „Ich argumentiere, dass eine repräsentative Regierung, sei es in der so genannten Politik oder in der Wirtschaft, nicht erfolgreich arbeiten kann, unabhängig von der Grundlage der Wahl, es sei denn, es gibt eine unabhängige, sachverständige Organisation, die die unsichtbaren Fakten für diejenigen verständlich macht, die die Entscheidungen treffen müssen…. Meine Schlussfolgerung ist, dass öffentliche Meinungen für die Presse organisiert werden müssen, wenn sie solide sein sollen, nicht von der Presse, wie es heute der Fall ist. Diese Organisation, die ich mir vorstelle, ist in erster Linie die Aufgabe einer Politikwissenschaft, die ihren Platz als Formulierer gewonnen hat, vor einer echten Entscheidung, anstatt eines Apolotikers, Kritikers oder Reporters, nachdem die Entscheidung getroffen wurde….“.[5]

Lippmann setzt sich für die Schaffung eines totalitären Staates ein. Wenn es einer kleinen Gruppe gestattet ist, die öffentliche Meinung zu kontrollieren, kann diese ihre Macht nutzen, um die Ziele der Gruppe und nicht die breite Öffentlichkeit zu fördern. Das Handeln der Menschen wird stark von ihrer Wissensbasis beeinflusst. Menschen handeln nach ihren Überzeugungen. Durch die Beschädigung einer Wissensdatenbank können Sie deren Aktionen manipulieren. Lippmann stellt eine grafische Darstellung dessen dar, was eine von einer „unabhängigen, sachverständigen Organisation“ kontrollierte Gesellschaft werden würde. Es wird als Vorwort zu seinem Buch vorgestellt, das in einem Zitat aus der Republik Platon, Buch Sieben, enthalten ist,

„Siehe, die Menschen leben in einer Art unterirdischer Höhle, die einen zum Licht hin offenen Mund hat und über die ganze Höhle reicht; sie sind von Kindheit an hier gewesen und haben ihre Beine und Hälse angekettet, so dass sie sich nicht bewegen können und nur vor ihnen sehen können; denn die Ketten sind so angeordnet, dass sie sich nicht um ihre Köpfe drehen können. In der Ferne über und hinter ihnen brennt das Licht eines Feuers, und zwischen dem Feuer und den Gefangenen gibt es einen erhöhten Weg; und ihr werdet sehen, wenn ihr hinschaut, eine niedrige Wand, die entlang des Weges gebaut wurde, wie die Leinwand, die die Marionettenspieler vor sich haben, über die sie die Marionetten zeigen“.

Ich verstehe, sagte er.

Und seht ihr, sagte ich, Männer, die an der Mauer vorbeigehen und Gefäße tragen, die über der Mauer erscheinen; auch Gestalten von Menschen und Tieren, aus Holz und Stein und verschiedenen Materialien; und einige der Gefangenen, wie z.B.

Sie würden erwarten, reden, und einige von ihnen sind still.

Das ist ein seltsames Bild, sagte er, und sie sind seltsame Gefangene.

Wie wir selbst antwortete ich; und sie sehen nur ihre eigenen Schatten oder die Schatten von einander, die das Feuer auf die gegenüberliegende Wand der Höhle wirft?

Stimmt, er sagte: Wie konnten sie etwas anderes als die Schatten sehen, wenn sie nie ihre Köpfe bewegen durften?

Und von den Objekten, die auf ähnliche Weise getragen werden, würden sie nur die Schatten sehen?

Ja, sagte er.

Und wenn sie in der Lage wären, miteinander zu reden, würden sie dann nicht annehmen, dass sie das, was eigentlich vor ihnen lag, benennen würden?“ [6]

Eine Gesellschaft, die von einer „unabhängigen, sachverständigen Organisation“ kontrolliert wird, die von Kindheit an Bondageketten arrangiert, indem sie die Wissensbasis der Gesellschaft beschädigt und entscheidet, welche Schatten an die Wand projiziert werden sollen, wäre eine Gesellschaft von Gefangenen, die ihren Kopf nicht benutzen könnte, um in ihrem eigenen Interesse zu handeln. Sie würden zu einer Gesellschaft von Sklaven werden, die in einem Reich der Angst leben.

Der Council on Foreign Relations ist die von Lippmann befürwortete „unabhängige, sachverständige Organisation“.

