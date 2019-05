Pence vor Absolventen von West Point: Seid bereit, irgendwann in eurem Leben auf dem Schlachtfeld für Amerika zu kämpfen

von Jenny Taer – http://www.theblogcat.de

Vize-Präsident Mike Pence sagt vor Absolventen der Militärakademie West Point, dass die Welt ein „gefährlicher Ort ist“ und dass sie einen Kampf erleben werden.

„Männer und Frauen von West Point, egal wo ihr eingesetzt werdet, ihr werdet die Vorhut der Freiheit sein, und ihr wisst, dass der „Soldat das Schwert nicht umsonst trägt“. Die Arbeit, die ihr macht, war noch nie so wichtig wie heute. Amerika wird immer nach Frieden streben, aber Frieden kommt durch Stärke. Und ihr seid jetzt diese Stärke.

Es ist faktisch Gewissheit, dass ihr irgendwann in eurem Leben auf einem Schlachtfeld für Amerika kämpfen werdet. Ihr werdet Soldaten im Kampf führen. Es wird passieren.

Einige von euch werden sich dem Kampf gegen radikal-islamische Terroristen in Afghanistan und Irak anschließen. Einige von euch werden sich dem Kampf auf der koreanischen Halbinsel und im Indopazifik anschließen, wo Nordkorea weiterhin den Frieden bedroht, und ein zunehmend militarisiertes China unsere Präsenz in der Region herausfordert. Einige von euch werden sich dem Kampf in Europa anschließen, wo ein aggressives Russland versucht, die internationalen Grenzen mit Gewalt neu zu definieren. Und einige von euch werden vielleicht sogar aufgerufen sein, in dieser Hemisphäre zu dienen.

Und wenn dieser Tag kommt, weiß ich, dass ihr zum Klang der Waffen marschieren und eure Pflicht tun werdet, und ihr werdet kämpfen, und ihr werdet gewinnen. Das amerikanische Volk erwartet nichts anderes.“

(Anm.d.Ü.: Hier die komplette Rede auf Englisch: https://eu.indystar.com/story/news/politics/2019/05/25/mike-pence-west-point-read-vice-president-full-speech-military-graduation-ceremony/1236826001/ )

