Im Müll ersticken? Die entwickelten Länder leben im Schatten der drohenden Müllkrise.

von RT – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: ‚Wir ersaufen im Müll!‘ (© Reuters / Toru Hanai)

Als ich vor Jahrzehnten zum ersten Mal davon hörte, dass wir – die sogenannten entwickelten Länder – unseren Müll in Entwicklungsländer transportieren, blieb mir schon die Spucke weg. Erst stehlen wir die Rohstoffe und Nahrungsmittel aus der ‚3. Welt‘ (wenn ihr dafür Pfennige bezahlt, werdet ihr das doch wohl nicht Handel nennen wollen!) und dann kotzen wir die unverdaulichen Reste an den Küsten der armen Länder wieder aus, damit möglichst viele Menschen, vor allem Kinder an den Giften krepieren. Das ist über alle Maßen empörend. Empörend ist auch die Gier und Rücksichtslosigkeit der Großkopfeten, die an dem Mist noch ein Geschäft machen. Ich finde es vollkommen richtig, dass Präsident Duterte den Kanadiern den Dreck vor die Küste kippen will, wenn sie ihn nicht mit Tempo sofort wieder abholen.

Ein anhaltender Streit zwischen Entwicklungs- und Industrieländern über Müllimporte hat die Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt, das die „fortgeschrittenen“ Länder offenbar auf Eis gelegt haben – die Abfallwirtschaft.

Eine bittere Fehde zwischen den Philippinen und Kanada über eine Mülllieferung machte Schlagzeilen, als Präsident Rodrigo Duterte drohte, die Abfälle in die Hoheitsgewässer des nordamerikanischen Landes zu werfen, aber diese Situation ist in Wirklichkeit nur die Spitze des Eisbergs oder der Müllhalde.

Wichtigste Abfallerzeuger



Die entwickelten Nationen, die zu den größten Müllproduzenten gehören, haben sich als unfähig erwiesen, sie sicher zu verarbeiten. Sie produzieren auch die größte Menge an Kunststoffabfällen, die kürzlich als besonders zu behandelndes defährliches Material in die Basler Konvention aufgenommen wurde.

Vor allem die USA und Deutschland führten 2010 die Liste der fortgeschrittenen Nationen an, die die meisten Kunststoffabfälle erzeugten. Amerika erzeugte damals 38 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle, gefolgt von Deutschland mit 14,5 Millionen und Brasilien mit 12 Millionen Tonnen, so eine im September 2018 veröffentlichte Studie.

Bei der Erzeugung von Kunststoffabfällen pro Person lagen Deutschland und die USA erneut an der Spitze, diesmal gefolgt von Irland. Auch einige andere entwickelte Nationen blieben nicht weit zurück, aber diese Tatsache blieb anscheinend viele Jahre lang unbemerkt – nur weil die fortgeschrittenen Nationen eine „perfekte“ Lösung für dieses Problem gefunden haben: den Export ihrer Abfälle.

Kein Outsourcing mehr

Aber als China – wohl der größte Abfallimporteur und -produzent der Welt – sich 2017 weigerte, weiteren Müll aus anderen Nationen aufzunehmen, fanden sich die USA und andere entwickelte Länder bald in ihrem eigenen Müll „ertrinken“. Washington beeilte sich, Peking die Schuld zu geben, und drängte es, sein „katastrophales“ Verbot für ausländische Müllimporte zu überdenken.

Müllkrieg: USA ertrinkt im eigenen Müll, beschuldigt China, ‚recykelte Güter‘ abzuweisen.

Japans Untersuchung unter 102 lokalen Regierungen ergab, dass ein Viertel von ihnen seit Inkrafttreten des chinesischen Verbots Kunststoffabfälle angesammelt hat, die in einigen Fällen die Hygienenormen übertreten haben. Die Behörden gaben zu, dass sie einfach keine neuen Bestimmungsorte für die Auslagerung ihres Kunststoffs finden konnten, nachdem die inländischen Kosten für die Abfallverarbeitung in die Höhe geschnellt waren.

Zumindest für die Industrieländer verschärfte sich die Situation, als Indien – ein weiterer wichtiger Abfallimporteur – dem Beispiel Chinas folgte und auch den Import von festen Kunststoffabfällen verbot. Diesmal war es Australien, das Alarm schlug, als es sagte, dass seine Recyclingindustrie wegen der Schließung der asiatischen Märkte „stark gefährdet“ sei.

Es scheint auch, dass sich die entwickelten Länder in naher Zukunft ganz allein gegen den riesigen Müllhaufen stellen könnten, den sie produzieren, da Malaysia und Thailand bereits ein Verbot der Einfuhr von Plastikabfällen bis 2021 angekündigt haben und auch die Philippinen möglicherweise folgen könnten.

Es scheint auch, dass sich die entwickelten Länder in naher Zukunft ganz allein den riesigen Müllhaufen gegenüber stehen werden, die sie produzieren, da Malaysia und Thailand bereits ein Verbot der Einfuhr von Plastikabfällen bis 2021 angekündigt haben und auch die Philippinen möglicherweise folgen könnten.

‘Kritische Situation’

In der Zwischenzeit scheint die Behandlung von Hausmüll in den entwickelten Ländern viel weniger „fortschrittlich“ zu sein, als sie es sich wünschen. Im Jahr 2018 wurde die britische Kunststoffrecyclingindustrie auf weit verbreiteten Missbrauch und Betrug untersucht. Laut der Umweltbehörde (EA) wurde Müll, der hätte recycelt werden sollen, tatsächlich einfach irgendwo deponiert, wo er in Flüsse und Ozeane gelangen konnte.

Auch auf rt.com wird die britische Kunststoffrecyclingindustrie des weit verbreiteten Betrugs und der Umweltverschmutzung beschuldigt. © Reuters / Luke MacGregor

Ein weiterer Bericht zeigte, dass Großbritannien, das darum kämpft, das Ziel der Wiederaufbereitung von mehr als der Hälfte seiner eigenen Abfallproduktion bis 2020 zu erreichen, eine kostengünstige Alternative zum Export nach China gefunden hat – indem es den Müll in Polen entsorgt hat. Während ein Teil der britischen Abfälle tatsächlich ordnungsgemäß im mitteleuropäischen Staat recycelt wurde, wurden große Mengen davon einfach auf abgelegenen und recht großen provisorischen Deponien entsorgt und verbrannt.

In Frankreich gab es unterdessen sogar eine Reihe von Protesten im Zusammenhang mit der Abfallbehandlung. Im Mai 2018 blockierte eine Gruppe von lokalen Beamten auf der französischen Insel Korsika eine Straße, die zu einer nahegelegenen Deponie führte, wo 78 Prozent der Abfälle der Insel deponiert wurden. Joseph Giovanni, ein lokaler Gemeinderat, bezeichnete die Situation am Standort als „kritisch“.

Auch auf rt.com: 1 Tonne Plastik produzierte jede Person auf dem Planeten, enthüllen Wissenschaftler. Die Hälfte allein in den vergangenen 13 Jahren.

Im Februar 2019 beschlossen die französischen Behörden trotz des vehementen Widerstands der Einheimischen, die Deponiefläche zu erweitern und in den nächsten vier Jahren weitere 220.000 Tonnen Müll zu lagern.

Ein Pariser Vorort von Meaux erlebte 2017 eine ähnliche Entwicklung, als Einheimische gegen den Bau einer nahegelegenen Abfallbehandlungsanlage protestierten, die den in der gesamten Pariser Region gesammelten Müll verarbeiten sollte. Im Februar 2019 genehmigte die lokale Präfektur den Bau trotz mehr als zweijähriger Proteste.

Ein Bericht von ‚France 24‘ aus dem Jahr 2018 zeigte auch, dass sich eine Deponie rund 40 Kilometer außerhalb der französischen Hauptstadt befindet, die sieben Fußballfelder umfasste, während die Behörden wenig bis gar nichts tun, um dieses Problem zu lösen. Der Sender sagte, dass andere französische Dörfer in der Nähe auch „Berge von Müllhaufen“ hätten.

In den USA ist die Recycling-Krise weniger sichtbar, aber sie zeichnet sich ab. Das chinesische Verbot der Einfuhr von Abfällen hat bereits dazu geführt, dass die Recyclingprogramme in einigen US-Städten aufgrund der stark steigenden Kosten praktisch zusammenbrechen.

Diese Entwicklungen veranlassten die US-Behörden, den Müll zu verbrennen oder ihn einfach auf einer nahegelegenen Deponie zu entsorgen. Die wachsende Müllverbrennungsindustrie führt zur Freisetzung einer höheren Menge an giftigem Rauch, der die Luft verunreinigt und die unweit der Werke lebenden Gemeinden bedroht.

Während Amerika keinen Mangel an freiem Platz hat, der zur Lagerung von Müll genutzt werden kann, hat dieser Ansatz eindeutig seine eigenen Nachteile. Es wird immer teurer, Abfälle Hunderte von Kilometern zu diesen neuen Deponien zu transportieren. Außerdem können die zu zersetzenden Abfälle den Boden noch verunreinigen und das Grundwasser vergiften.

Da es zunehmend so aussieht, als ob sich die Industrieländer bei ihrer zukünftigen Abfallbehandlung weitgehend auf sich selbst verlassen müssen, stehen sie vor der schwierigen Aufgabe, entweder ihre Abfallproduktion drastisch zu begrenzen oder einen äußerst effizienten Weg zur Verarbeitung ihres Mülls zu finden, es sei denn, sie sind mit der Aussicht zufrieden, fast buchstäblich im Müll begraben zu werden.

Mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

Quelle – källa – source

https://einarschlereth.blogspot.com/2019/05/im-mull-ersticken-die-entwickelten.html

Werbeanzeigen