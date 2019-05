Me, Myself and Media 51 – Das Ende der Unterhaltung

von https://kenfm.de

DER VIDEOBEITRAG WURDE VON YOUTUBE GESPERRT. WIR KÖNNEN DAHER LEIDER AKTUELL NUR DEN MP3-DOWNLOAD UND DEN PODCAST VOM BEITRAG ANBIETEN!

Dass unsere Demokratie nur eine Simulation ist, hat sich inzwischen bis zur „Generation YouTube“ herumgesprochen. Das, was das Volk möchte und das, was die Politik beschließt, hat wenig miteinander zu tun. Während die Eliten davon ausgehen können, dass unsere Volksvertreter stets zu ihrem Vorteil Gesetze auf den Weg bringen, werden die Wünsche des „kleinen Mannes“ nicht mal im Ansatz umgesetzt.

Ähnlich manipulativ und gegen die Interessen der Masse gerichtet, handeln unsere Medien. Ihr Job ist es, unseren Geist einzuseifen, damit sich die Empörung nie gegen die Spitze der Machtpyramide richtet. Zudem kann man sich bei ihnen darauf verlassen, dass sie sich im Falle X immer FÜR Krieg starkmachen, während sie vor Friedensaktivisten warnen und helfen, gegen diese mobil zu machen.

Wie kann sich der Otto-Normal-Bürger gegen diese Zustände wehren? Indem er z.B. eine „Medien-Diät“ macht. Massenmedien haben sich zu Massenvernichtungswaffen entwickelt und die sollte der Bürger meiden, genau wie er nicht auf politische Werbung hereinfallen sollte.

Wer aktuell dem Aufruf folgt, sich an der EU-Wahl zu beteiligen, sollte sich darüber klarwerden, dass eben dieses EU-Parlament nur Staffage ist. Entscheidungen trifft in Brüssel höchstens der Geldadel, Konzerne oder Lobby-Gruppen. Vertreter des Volkes haben in der EU nicht wirklich etwas zu bestimmen. Wer als „Volksvertreter“ nach Brüssel will, arbeitet vor allem an der eigenen Karriere.

Wichtige politische Entscheidungen kann die Bevölkerung nur noch in Eigenregie umsetzen. Wir brauchen dringend außerparlamentarische Opposition und müssen parallel dazu die Repräsentative Demokratie durch eine Direkte Demokratie ersetzen. Das Netz gibt uns die Möglichkeit dazu. Bilden wir Netzwerke und entmachten wir endlich jene, die vorgeben uns zu vertreten, während sie in Wahrheit unsere Zukunft und die unserer Kinder an den Geldadel verraten.

Ziviler Ungehorsam beginnt damit, dass du Wahlen fernbleibst, die nichts mehr bedeuten, da keine Partei an ihre Wahlversprechen und ihr Parteiprogramm gebunden ist. Man leimt den Wähler. Immer.

Wir können uns diese Fake-Demokratie nicht mehr leisten. Die zu lösenden Probleme auf diesem Planeten sind dafür zu groß und die Folgen zu brutal, als dass wir weitere Jahre damit verschwenden könnten, Politikern und Medien erneut zu vertrauen. Sie haben uns zu oft verraten. Es wird Zeit, dass wir unser Leben selber in die Hand nehmen. Neue, alternative Medien können uns helfen, Feindbilder abzubauen, um weltweit zu kooperieren. Es gibt keine Alternative zum Welt-Frieden.

Inhaltsübersicht:

00:05:38 Mediale Massenmanipulation: Die herrschenden Gedanken und die Gedanken der Herrschenden

00:09:43 Realsatire Europawahl 2019

00:12:56 Global Shopping und marktkonforme Demokratie

00:16:27 Alle Macht geht dem Volke aus: Aktion zu Artikel 20 in Berlin

00:19:08 Transparente Demokratie mit der Democracy App

00:25:04 Menschen im Gefühlsstau: Entfremdung und Bindungsstörung schaffen Feindbilder

00:29:27 Die Ursache finden: Krebs

00:33:36 Israel: Ein Apartheidstaat

00:42:05 Ziviler Widerstand: BDS-Kampagne

00:44:59 Israel vs Iran: Wo liegt die Gefahr?

00:49:06 Friedensprojekt des Abie Nathan „Voice of Peace“

00:54:32 Julian Assange: Die Geschichte eines Whistleblowers und seine mediale Kriminalisierung

01:04:05 Journalisten in der Atlantikbrücke

01:06:43 Venezuela und der Einfluss des US-Imperiums

01:11:01 Russiagate-Flop: Der Mueller-Report und seine Konsequenzen für die Medien

01:19:06 Huawei und die USA

01:22:41 Übernahme der Militärausgaben für US-Streitkräfte

01:26:25 Saudi-Arabien: Mord und Totschlag bleiben für Deutschlands Rüstungsgeschäfte folgenlos

01:30:00 Nachrichtenüberblick: Drohnenmorde/ Flughafen Schönefeld/ Der Fall Strache/ Tote durch Tabak und Alkohol/ Neuer Präsident in der Ukraine

01:35:37 Das Pax-Terra-Musica-Festival 2019

01:37:53 Die Rückkehr der Natur

