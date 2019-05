Die Euro-Atlantische Populistenwelle

von Andrew Spannaus – http://www.theblogcat.de

Bild: „Wall Street Bubbles – Immer dasselbe.“ Cartoon von 1901 mit J.P.Morgan als Bullen mit gierigen Investoren.

2016 begann sich die Welt (Anm.d.Ü.: das Springer-Klopapier ist hier nicht gemeint) zu verändern, mit dem Brexit-Referendum in UK und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. In beiden Fällen hat ein Aufstand der „normalen Leute“ gegen die Struktur der politischen und medialen Macht die politische Balance zweier führender Länder der westlichen Welt durcheinander gebracht.

Finanzen haben immer eine Rolle gespielt, natürlich, und spekulative Blasen haben in verschiedenen Zeitperioden oft zu Crashes und Depressionen geführt. Das Merkmal der Veränderungen im letzten halben Jahrhundert ist ein struktureller Wandel, der trotz der damit verbundenen Folge an Krisen nicht wirksam angegangen wurde. Die Konsequenz ist für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung eine umfassende Zunahme der Ungleichheit, verbunden mit einer Stagnation oder gar einer Abnahme der Kaufkraft und der Lebensstandards. Das bedeutet nicht, dass die Menschen heute weniger „Zeug“ haben. Aufgrund der digitalen Technologie zum Beispiel haben sie mehr. Aber die meisten müssen jetzt mehr arbeiten, mit mehr Unsicherheit, um ein ordentliches Leben zu haben.

Spekulative Finanzattacken

Die Mechanismen der globalisierten Finanzwirtschaft haben auch tiefgreifende Veränderungen in der internationalen politischen Landschaft verursacht. Spekulative Strömungen sind zu einer Form von Druck geworden, unter dem Länder in die Knie gezwungen werden können. Denn nationale Regierungen sind nicht mehr in der Lage, angesichts der Finanzattacken an die Interessen ihrer eigenen Bürger zu denken. Manche mögen behaupten, dass auf lange Sicht die Märkte allgemein richtig liegen, d.h. dass die Bewegungen des Kapitals dazu neigen, Länder aufgrund ihrer Qualität der Wirtschaftspolitik entweder zu belohnen oder zu bestrafen. Diese ideologische, tautologische Einstellung lässt sich leicht demaskieren, wenn man auf die spekulativen Blasen hinweist, die der „Asiatischen Tiger“ in den 1990ern bis hin zu den Schuldenblasen Argentiniens und Russlands in den 2000ern; die Jagd nach sofortigen Profiten im Namen des Shareholder-Values bedeutet oft das Ignorieren ökonomischer Fundamentaldaten und eine Ausbeutung falscher Wahrnehmungen, trotz eines Mangels an Begründung. Das ist für jeden vernünftigen Beobachter ziemlich offensichtlich.

Das Problem ist nicht die Existenz der Finanzmärkte an sich, sondern eher die Bedeutung, die man ihnen bei der Bestimmung der Wirtschaftspolitik verliehen hat. Im Grunde hat sich dadurch das Ziel der Politiker vom Streben nach allgemeinem Wohlstand hin zu einer Besänftigung der Investoren verlagert. In einem Modell, dessen Ziele grundsätzlich nicht mit den langfristigen Bedürfnissen der Bevölkerung einhergehen. (Anm.d.Ü.: der Autor hat aber eine hohe Meinung von den „Politikern“.)

Die Unzufriedenheit, die durch diesen Prozess produziert wurde, ist jetzt übergekocht. Und wie zu erwarten, sind die Ziele des Protests nicht nur die Vorstände, die die Drehtür zwischen Finanz und Politik ausnutzen (es gibt davon viele). Es hat sich eine breitere Opposition entwickelt, eine kulturelle Rebellion, die mehrere Faktoren vermischt, die mit dem gleichen Vorgang verbunden sind. Im Fall der Globalisierung kann man nicht leugnen, dass viele Veränderungen nicht auf einen unvermeidlichen Prozess der Umwälzungen zurückzuführen sind, was letztlich zu Fortschritten geführt hat. Vielmehr wurden zahlreiche westliche Industrien entwurzelt, um schwache Arbeits- und Umweltvorschriften in jenen Ländern auszunutzen, die verzweifelt nach Investoren suchten. Um diesen Prozess voranzutreiben, wurden politische Entscheidungen getroffen, die im Wesentlichen die langfristigen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in den entwickelten Ländern unberücksichtigt ließen. (Anm.d.Ü.: Eine Politik, die Paul Craig Roberts seit Jahren anprangert: Die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland.)