70 Jahre GrundGesetz sind 70 Jahre nationale Rechtlosigkeit

S ahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch schreiben für die sog. Linkspartei zu 70 Jahren GrundGesetz: „Das Grundgesetz ist die Antwort auf den Zivilisationsbruch der Nationalsozialisten.” [ ]

Das ist falsch. Das ist Geschichtsfälschung und kolportierte Kriegspropaganda der US-Besatzer.

Unabhängig davon, wie man die innere Qualität des GrundGesetzes bewerten möchte, verfügte Deutschland 1945, dem Jahr der Kapitulation der Wehrmacht, über eine völkerrechtlich gültige Verfassung; die Weimarer Verfassung von 1919. [ ]

Das Kapital putschte Hitler an die Macht

Die deutsche Verfassung stammt somit nicht von den Nazis, sondern entstand im Ergebnis der Revolution von 1918.

Die KPD betitelte 1930 ihr Programm „Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes”. [ ] Dafür wurde die KPD 1933 durch die Nazis verboten, nachdem das Kapital mit Unterstützung der Steigbügelhalterin SPD die Faschisten an die Macht geputscht hatte, um eine drohende sozialistische Revolution in Deutschland abzuwenden und dem deutschen Imperialismus den Weg nach Osten zu ebnen.

Gegen die Verfassung hatte das Kapital 1933 die NSDAP und Hitler an die Macht geputscht, dabei verfügten die Nazis weder über eine ausserparlamentarische, noch parlamentarische Mehrheit.

Am 10. April 1932 stehen bei der Reichspräsidentenwahl im 2. Wahlgang Ernst Thälmann (KPD), Paul von Hindenburg (Monarchist) und Adolf Hitler (NSDAP) zur Wahl.

Die SPD ruft zur Wahl Hindenburgs auf unter der Losung:

„Für Hindenburg, den bewährten Präsidenten der Deutschen Republik“.

KPD und Rote Fahne mobilisieren für Thälmann unter der Losung:

„Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg“.

Bei dieser Reichspräsidentenwahl, die Paul von Hindenburg mit Unterstützung der SPD gewann, erhielt Adolf Hitler lediglich 36,8 %. Bei der Reichstagswahl November 1932 kommen SPD und KPD zusammen auf 37,3 %, die NSDAP auf 33,1.

Am 19. November 1932 fordert das Kapital mit der sog. “Industrielleneingabe” Hindenburg auf, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen.

Am 30. Januar 1933 beruft Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler und ermöglicht somit die faschistische Machtergreifung. Hinter dem Kabinett Hitler standen lediglich 248 der 584 Reichstagsabgeordneten.

Am 21. März 1933 wurde der neue Reichstag in Potsdam konstituiert, wobei die Angeordneten der KPD ausgeschlossen waren. Am 23. März trat der Reichstag in Berlin zusammen. Den Abgeordneten der KPD wurden inzwischen ihre Sitze aberkannt und auch mehrere Abgeordnete der KPD und SPD verhaftet.

Am 24. März wurde das Ermächtigungsgesetz verkündet und der faschistische Putsch vollzogen.

Von der Teilung Deutschlands zur BRD als grösste Basis der US/NATO-Kriegslogistik

Das GrundGesetz wurde völkerrechtswidrig und verfassungs-widrig durch die US-Besatzer etabliert, im Bestreben Deutschland zu teilen.

Laut internationalem Völkerrecht, Artikel 43 der Haager Land-kriegsordnung, behält die Verfassung eines Völkerrechtssubjekts auch nach Krieg und Besetzung weiterhin Gültigkeit, so wird dort ausgeführt:

„Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Landesgesetze.“

Während sich nach dem Zweiten Weltkrieg Nazis reihenweise dem US-Besatzungsregime in Wirtschaft, Politik, Militär, Geheimdiensten und Medien andienten, war es die KPD, die weiterhin einen Friedensvertrag forderte und die Einverleibung Deutschlands in die NATO ablehnte.

Im September 1948 erklärte die KPD: