Die sinkende Glaubwürdigkeit der OPCW (Organisation für das Verbot chemischer Waffen)

von Rob Slane – http://www.theblogcat.de

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen soll eine neutrale, internationale Einrichtung ohne politische oder nationale Zugehörigkeit sein. Sie sollte dorthin gehen, wo die Fakten sie hinführen, unabhängig vom Druck mächtiger Menschen und Länder, um Berichte zu erstellen, die ihre Sache begünstigen und ihre Taten entlasten könnten.

Ich habe schon lange den Verdacht gehabt, dass es sich nicht mehr um eine solche Organisation handelt. Zunehmend gibt es bei angeblichen Chemiewaffenangriffen ein Muster, wobei bei einem Vorfall die Westmächte – vor allem die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich – reagieren. Und dann erstellt die OPCW später einen Bericht, der ihre Behauptungen im Wesentlichen, aber auf sehr zweifelhafte Weise, untermauert.

So ist beispielsweise am 4. April 2017 ein angeblicher Chemiezwischenfall in Khan Sheikhoun in Syrien vorgefallen. Das Weiße Haus veröffentlichte einen vierseitigen Geheimdienstbericht nur eine Woche später, der Folgendes besagt:

„Die Vereinigten Staaten sind sich sicher, dass das syrische Regime am 4. April 2017 in der Stadt Khan Shaykhun in der südlichen Provinz Idlib einen Chemiewaffenangriff mit dem Nervengas Sarin gegen seine eigene Bevölkerung durchgeführt hat. Nach Angaben von Beobachtern vor Ort forderte der Angriff mindestens 50 und bis zu 100 Todesopfer (darunter viele Kinder) mit weiteren Hunderten von Verletzten.

Wir haben Vertrauen in unsere Einschätzung, weil wir über Funkaufklärung und geografische Aufklärung, Laboranalysen von physiologischen Proben, die von mehreren Opfern gesammelt wurden, sowie einen bedeutenden Bestand an glaubwürdigen Open-Source-Berichten verfügen, die eine klare und konsistente Geschichte erzählen.“

Was sie nicht erklärt haben, war, dass sie keine direkte Intelligenz vor Ort hatten, sondern sich auf Hörensagen verließen, viel davon aus dieser „Open-Source“-Berichterstattung (z.B. Spekulation im Internet). Und natürlich gibt es einen sehr guten Grund, warum sie keine Informationen vor Ort hatten, nämlich weil das Gebiet von dschihadistischen Organisationen kontrolliert wurde (und wird). Doch trotz der Tatsache, dass das Verfahren gegen die Regierung Assad damals vollständig von Informationen islamistischer Terrororganisationen abhängig war, reichte es anscheinend aus, dass die Vereinigten Staaten das Land bombardierten, was sie am 7. April 2017, nur drei Tage nach dem Vorfall, taten. Glücklicherweise gab es nur wenige Opfer, da die meisten der 59 abgefeuerten Tomahawk-Raketen es nicht bis zu ihren vorgesehenen Zielen schafften, entweder abgeschossen oder – sehr wahrscheinlich – mit fortschrittlichen russischen militärischen elektronischen Störsendern vom Kurs abgebracht wurden.

Somit ist die Reihenfolge der Dinge: Der Vorfall, die Anschuldigungen, die Bombardierungen und dann die Veröffentlichung von „Geheimdiensterkenntnissen“ auf der Grundlage des Internets und von Informationen, die von Dschihadisten veröffentlicht wurden. Um diese Maßnahmen rückwirkend zu rechtfertigen, genügte dann nur noch der OPCW-Bericht, der anschließend am 29. Juni 2017 veröffentlicht wurde.

Peter Hitchens hat sich sehr gründlich mit diesem Bericht beschäftigt, und der wichtigste Punkt dabei ist, dass ihr Bericht im Wesentlichen gegen die eigenen Regeln der OPCW verstößt, weil er es versäumt, eine Beweismittelkette aufzubauen. Stattdessen wurden die angeblichen Beweise, anstatt von der OPCW am Tatort gesammelt zu werden, an sie aus zweiter oder vielleicht sogar dritter Hand weitergegeben. Und das liegt natürlich daran, dass ihre Ermittler nicht in das Gebiet vordringen konnten, in dem sich der Vorfall ereignet haben soll, weil er von al-Qaida-Mitgliedsorganisationen besetzt war – dieselben Personen, die vermutlich die Beweise weitergegeben haben, die in die Hände der OPCW gelangt sind.

Interessanterweise wurden die Inspektoren der OPCW von der syrischen Regierung auf den Flugplatz al Shayrat eingeladen, wo die Flugzeuge, die angeblich chemische Munition abgeworfen hatten, gestartet waren. Aber sie sind nicht auf dieses Angebot eingegangen. Zieht eure eigenen Schlussfolgerungen.

Für die gesamte Aufgabe und Glaubwürdigkeit der OPCW ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie die Orte angeblicher Angriffe besucht, um Beweise unter einen vollständigen Beweismittelkette zu sichern. Wenn sie dazu nicht in der Lage sind, sollten sie es einfach sagen und sich weigern, so selbstbewusst über das Geschehen zu sprechen. Doch obwohl man weder Khan Sheikhoun noch den Flugplatz al Sharyat besucht hatte und auch keine vollständige Beweismittelkette hatte, hat der nachfolgende Bericht des Gemeinsamen Ermittlungsmechanismus der OPCW-UN, der im Oktober 2017 veröffentlicht wurde, tatsächlich eine überzeugte Aussage getroffen:

„Auf der Grundlage des obigen ist das Leadership Panel zuversichtlich, dass die Syrisch-Arabische Republik für die Freisetzung von Sarin in Khan Shaykhun am 4. April 2017 verantwortlich ist.“

Die Missachtung ihrer eigenen Richtlinien, um eine so selbstbewusste Schlussfolgerung zu ziehen, reicht aus, um die Unparteilichkeit und Glaubwürdigkeit der Organisation in Frage zu stellen. Aber welche Glaubwürdigkeit die Organisation auch immer noch besaß, sie ist in Stücke gerissen, durch das jüngste Leak einer Fact Finding Mission (FFM) Engineering Assessment im Falle eines weiteren angeblichen Chemieangriffs, diesmal in Douma im vergangenen Jahr.

Wie Sie sich hoffentlich erinnern werden, war die Stadt Douma im Begriff, von der syrischen Regierung von den Dschihadisten, die sie kontrollierten, zurückerobert zu werden. Kurz vor seiner Rückeroberung ereignete sich ein angeblicher Chemiezwischenfall, bei dem etwa 35 Zivilisten ums Leben kamen. Die Westmächte stürzten sich sofort darauf und beschuldigten die syrische Regierung der Verantwortung, und Fotos von zwei Kanistern, die angeblich eine giftige Substanz enthielten, von der gesagt wurde, dass sie aus syrischen Flugzeugen abgeworfen wurden, wurden der ganzen Welt gezeigt, als ob dies die Behauptung unterstützten würde.

Wir können jetzt sicher sein, dass diese Behauptung falsch ist. Außerdem scheint es, dass die OPCW sehr wohl gewusst hat, dass die Behauptung falsch ist, aber öffentlich nichts darüber gesagt hat. Nach dem FFM Engineering Assessment vom Februar 2019 ist das Szenario, dass die Kanister von Flugzeugen fallen gelassen wurden, unplausibel:

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann das FFM-Engineering-Subteam nicht sicher sein, ob die Zylinder an beiden Standorten dort angekommen sind, weil sie aus einem Flugzeug fallen gelassen wurden. Die Abmessungen, Merkmale und das Erscheinungsbild der Zylinder und der Umgebung der Vorfälle entsprachen nicht dem, was zu erwarten gewesen wäre, wenn einer der Zylinder aus einem Flugzeug abgeworfen worden wäre. In jedem der Fälle liefert die alternative Hypothese die einzige plausible Erklärung für Beobachtungen vor Ort.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beobachtungen am Ort der beiden Standorte zusammen mit der anschließenden Analyse darauf hindeuten, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass beide Zylinder manuell an diesen beiden Standorten platziert wurden, anstatt von einem Flugzeug aus.“

(Hervorhebung des Autors).

Mehr dazu erfahrt ihr auf der Seite jener Gruppe, an die dieser Bericht geleakt wurde, und auch im Blog von Peter Hitchens, wo er über seine Interaktionen mit der OPCW berichtet, die unwissentlich die Authentizität des FFM-Berichts bestätigen:

http://syriapropagandamedia.org/working-papers/assessment-by-the-engineering-sub-team-of-the-opcw-fact-finding-mission-investigating-the-alleged-chemical-attack-in-douma-in-april-2018

https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2019/05/strange-news-from-the-opcw-in-the-hague-.html

Der Abschlussbericht der OPCW über den Vorfall in der Douma nimmt keinen Bezug auf diesen FFM Engineering Bericht. Warum nicht? Die einzig vernünftige Schlussfolgerung ist, dass es unterlassen wurde, weil dessen Einbeziehung die von den Regierungen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs unermüdlich propagierte Erzählung sowie die Gesamtheit der westlichen Mainstream-Medien (Global Pravda) völlig untergraben und somit die Handlungen dieser Länder als völlig unmoralisch, illegal und rücksichtslos dargestellt hätte.

Und so kann man nicht anders, als Folgendes zu denken:

A) Die OPCW wurde von eben diesen Regierungen und Behörden völlig kompromittiert und/oder unter Druck gesetzt.

B) Eine bestimmte Person oder Personen in der Organisation wurde dadurch so stark verstört, dass man das Risiko einging, Informationen zu leaken, um die Wahrheit zu enthüllen.

Es ist eine ernste und ernüchternde Tatsache, dass die Reaktion auf den Vorfall in Douma sehr wohl zu einem Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland hätte führen können. In der Folgezeit, als die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich alle Erklärungen zu ihren Absichten abgaben, warnte das russische Militär unmissverständlich, dass sie nicht nur die Raketen, sondern auch die Träger, von denen sie abgefeuert wurden, zerstören würden, wenn die Raketen auf ihre Soldaten gerichtet würden. Sie meinten es todernst. Ich habe unbestätigte Gerüchte gehört, dass sie MiG-31 mit den neuen hypersonischen Kinzhal-Raketen in der Gegend beladen hatten. Bereit dafür, jene Schiffe zu versenken, die die Raketen abfeuern, falls sie das Gefühl haben, dass ihr Militärpersonal bedroht sei.

Glücklicherweise gibt es im Pentagon noch einige Köpfe, die nicht von der Macht berauscht sind, und – wie ich höre – insbesondere General James „Mad Dog“ Mattis, der damalige Verteidigungsminister, war maßgeblich daran beteiligt, das, was wie eine massive Bombardierung aussah und möglicherweise Gebiete zu beschießen, in denen sich russische Soldaten befanden, in einen viel kleineren Beschuss mit etwa 100 Raketen zu verwandeln, von denen die meisten abgeschossen wurden, meist symbolische Schüsse auf nicht-strategische Orte. Mit anderen Worten, Mattis und Co. haben möglicherweise einen Dritten Weltkrieg abgewendet, aber auf eine Weise, die es den kriegslüsternen Führungen dieser drei Nationen ermöglichte, bei ihren illegalen Handlungen ihr Gesicht zu wahren.

Die Glaubwürdigkeit der OPCW als unparteiische internationale Organisation liegt heute in Trümmern. Sowohl der Khan Sheikhoun-Bericht mit seinen Schlussfolgerungen ohne Beweismittelkette als auch der Bericht über Douma, der keine Expertenbeweise enthielt, die ihren öffentlichen Schlussfolgerungen widersprachen, stellen nun ein Zeugnis gegen die Vertrauenswürdigkeit der Organisation dar. Man muss kaum erwähnen, dass dies eine große Schande ist. Nicht nur für die internationalen Beziehungen im Allgemeinen, sondern auch für die vielen Menschen, die für sie arbeiten und zweifellos immer noch der wissenschaftlichen Forschung und der unparteiischen Beurteilung verpflichtet sind.

Ich kann diesen Artikel nicht beenden, ohne Fragen zu den anderen großen Fällen zu stellen, die in letzter Zeit die OPCW betreffen, nämlich die Vergiftungen von Salisbury und Amesbury. In beiden Fällen hat die OPCW keine Abschlussberichte an die Öffentlichkeit freigegeben, sondern eine Zusammenfassung ihrer Ergebnisse, die Sie hier finden:

https://www.opcw.org/media-centre/news/2018/09/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-united-kingdom

Ich muss sagen, dass ich von diesen Dokumenten noch nie besonders überzeugt war. In beiden Fällen schien mir die Sprache immer etwas ausweichend zu sein.

Zum Beispiel benennt keine der beiden Zusammenfassungen tatsächlich die betreffenden Substanzen. In der Tat, in keinem der beiden Fälle bestätigt es die Verwendung eines Nervengases. Punkt eins in der Zusammenfassung des Falles Salisbury lautet wie folgt:

„Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland hat das Technische Sekretariat der OPCW (im Folgenden „das Sekretariat“) gemäß Artikel VIII Unterabsatz 38 (e) des Chemiewaffenübereinkommens um technische Hilfe in Bezug auf einen Vorfall in Salisbury am 4. März 2018 ersucht, bei dem es sich um eine giftige Chemikalie – angeblich einen Nervenkampfstoff – und um die Vergiftung und den Krankenhausaufenthalt von drei Personen handelte. Der Generaldirektor beschloss, ein Team für einen Besuch der technischen Hilfe (TAV) in das Vereinigte Königreich zu entsenden.“

Angeblich ein Nervenkampfstoff? Welcher? Erfahren wir es? Ganz und gar nicht. Punkt Nummer 10 besagt folgendes:

„Die Analyseergebnisse der von der OPCW benannten Labors für Umwelt- und biomedizinische Proben, die vom OPCW-Team gesammelt wurden, bestätigen die Ergebnisse des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Identität der giftigen Chemikalie, die in Salisbury verwendet wurde und drei Personen schwer verletzte.“

Bestätigen die Ergebnisse des Vereinigten Königreichs? Welches Vereinigte Königreich? Die Regierung des Vereinigten Königreichs? Die Geheimdienste des Vereinigten Königreichs? Die Wissenschaftler von Porton Down in Großbritannien? Das ist wichtig. Tatsache ist, dass keine dieser Einheiten jemals angegeben hat, was diese Substanz tatsächlich ist. Stattdessen haben sie weiterhin da vage Wort „Novichok“ verwendet, aber da es sich einfach um ein Wort handelt, das „Newcomer“ bedeutet, und da es sich nicht um eine Substanz, sondern um eine Gruppe von Substanzen handelt, und da die Gruppe der unter den Oberbegriff „Novichok“ fallenden Substanzen nie richtig definiert wurde und elastisch genug ist, um so ziemlich alles aufzunehmen, was die beschuldigenden Behörden von ihm erwarten, ist es im Grunde bedeutungslos.

Deshalb vermeidet die OPCW nicht nur, sie in ihrer Zusammenfassung als „Novichok“ zu bezeichnen, sondern auch, warum sie nicht bestätigt, dass es sich tatsächlich um einen Nervenkampfstoff handelt, sondern es durchgehend als „giftige Chemikalie“ bezeichnet. Und obwohl sie sagen, dass es die gleiche „giftige Chemikalie“ war, die vom Vereinigten Königreich identifiziert wurde, weil das Vereinigte Königreich die Substanz nie öffentlich identifiziert hat, ist dies im Wesentlichen eine Zirkelschluss. Tatsächlich liest es sich eher wie Verdunkelung als wie wissenschaftliche Präzision.

In der Zusammenfassung des Falles Amesbury werden die Dinge noch verdächtiger. Auch hier wird der Begriff „giftige Chemikalie“ verwendet, und auch hier wird „Novichok“ nicht erwähnt, geschweige denn der genaue Typ. Wie in Salisbury gibt es nur eine Erwähnung des Wortes „Nervenkampfstoff“, aber diesmal ist es sehr seltsam:

„Die toxische chemische Verbindung, die die toxischen Eigenschaften eines Nervenkampfstoffes aufweist, ist die gleiche toxische Chemikalie, die in den biomedizinischen und ökologischen Proben im Zusammenhang mit der Vergiftung von Sergei und Yulia Skripal und Nicholas Bailey am 4. März 2018 in Salisbury (S/1612/2018 vom 12. April 2018) gefunden wurde „. (Hervorhebung des Autors)

Die die toxischen Eigenschaften eines Nervenkampfstoffes aufweist? Was soll das bedeuten? Ist das nicht eine ziemlich seltsame Art, sich auf einen scheinbar identifizierten Nervenkampfstoff zu beziehen?

Denkt darüber nach. Falls sie eine Substanz in einem Labor getestet haben und festgestellt haben, dass es sich um Schwefelsäure handelt, und wenn Sie dann einen Bericht darüber geschrieben haben, würden Sie sagen, dass „es eine Säure ist“ oder dass sie „die Eigenschaften einer Säure aufweist“? Wenn Sie schreiben würden, dass die Substanz, die Sie gefunden haben, „die Eigenschaften von Säure aufweist“, und Sie ihr nie wirklich einen Namen gegeben haben, wäre meine Reaktion, anzunehmen, dass es so etwas wie Säure war, aber eben nicht wirklich Säure selbst.

Man könnte argumentieren, dass sie die Substanz, da sie nicht in der OPCW-Datenbank war, einfach als „Anzeige der Eigenschaften eines Nervenkampfstoffes“ bezeichnet haben. Aber das reicht nicht. Das Vereinigte Königreich versicherte der Welt, dass es ein Nervenkampfstoff sei, und obwohl man davon ausging, dass nur ein Land es besaß, gelang es ihnen irgendwie, es innerhalb eines Tages nach dem ersten Vorfall in Salisbury zu identifizieren. Warum also scheint die OPCW auf Nummer sicher zu gehen und sagt nur, dass es „die Eigenschaften eines Nervenkampfstoffes anzeigt“ und nicht „es ist ein Nervenkampfstoff“? Ich mag mich irren, aber es scheint mir, dass diese Erklärung eher das Ergebnis eines Kompromisses zwischen den Fraktionen der OPCW ist, als eine Erklärung mit wissenschaftlicher Gewissheit.

Ein weiteres sehr verdächtiges Thema in der Zusammenfassung des Berichts von Salisbury ist die Tatsache, dass darin nicht erwähnt wird, wo das OPCW-Team seine Stichproben durchgeführt hat. Es ist äußerst vage und es wird einfach gesagt:

„Das Team war in der Lage, vor Ort Proben von Umweltproben unter vollständiger Bweismittelkette an Standorten durchzuführen, die als mögliche Hot-Spots für Restkontaminationen identifiziert wurden. Die Proben wurden zur anschließenden Analyse durch die von der OPCW benannten Labors an das OPCW-Labor weitergegeben.“

Standorte, die als mögliche Hotspots identifiziert wurden? Wie zum Beispiel? Man sagt es uns nicht, was sehr merkwürdig ist. Denn man könnte annehmen, dass ein wichtiger Teil der Mission darin bestehen würde, festzustellen, wo sich das Gift befindet und wo es ursprünglich platziert wurde. Aber dafür müssen wir uns an das Schreiben wenden, das der britische Chef der Nationalen Sicherheit, Sir Mark Sedwill, an den Generalsekretär der NATO gerichtet hat. Hier ist, was er gesagt hat:

„Wissenschaftliche Analysen des DSTL (Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down) fanden heraus, dass Sergei und Yulia Skripal mit einem bestimmten Novichok-Nervenkampfstoff vergiftet wurden. Die Analyse der OPCW bestätigte die Ergebnisse des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Identität der toxischen Chemikalie. Dies wurde in Umweltproben am Tatort und in biomedizinischen Proben der Skripals und von Polizeisergeant Nick Bailey, dem First Responder, festgestellt.

DSTL stellte fest, dass die höchsten Konzentrationen am Griff der Haustür von Herrn Skripal gefunden wurden. Das sind Tatsachen. Aber natürlich identifiziert die DSTL-Analyse nicht das Herkunftsland oder das Ursprungs-Labor des bei diesem Angriff verwendeten Wirkstoffs.“

Nach Angaben von Herrn Sedwill wurden die höchsten Konzentrationen der giftigen Chemikalie am Griff der Haustür von Herrn Skripal festgestellt. Aber er erklärt vor allem, dass dies vom DSTL festgestellt wurde, und er erwähnt nicht, dass dies von der OPCW bestätigt wurde. Hat die OPCW also das Haus besucht und die Tür untersucht? Wenn nicht, warum nicht? Sicherlich, wenn das DSTL bereits den Türgriff als den Ort mit der höchsten Konzentration der Substanz festgelegt hätte, dann würde man erwarten, dass die OPCW das Haus besucht hätte, und dass sie eine Erwähnung des Türgriffs als den Ort mit der höchsten Konzentration der „giftigen Chemikalie“ in ihrer Zusammenfassung aufgenommen hätte. Aber das tun sie nicht, sondern sprechen von „möglichen Hotspots“. Andererseits, wenn sie es besucht hätten, ist es dann glaubwürdig, dass sie keine ernsthaften Fragen gestellt hätten, warum das Haus nach dem Vorfall nicht abgeriegelt war und ob jemand nach der angeblichen Vergiftung im Haus war?

Hätten sie diese Frage gestellt, wäre die ehrliche Antwort natürlich ja gewesen, die Menschen gingen rein und raus, und sie taten es ungeschützt. Hier ist, was Karen Gardner, eine Reporterin für BBC Radio Wiltshire, in ihrer Sendung von außerhalb des Hauses von Herrn Skripal am 6. März 2018 (zwei Tage nach dem Vorfall) sagte

„Es ist ein gepflegtes Haus, es hat einen Hufeisen an der Haustür, schön präsentierte Lorbeerbäume in Töpfen an der Seite der Fenster. Im Moment gibt es eine Menge Aktivität. Als ich ankam, kamen sechs oder sieben Polizisten und PCSOs aus der Tür. Einige von ihnen sind weggegangen, ein paar mehr sind angekommen. Es gibt eine sichtbare Präsenz außerhalb des Hauses und eine starke Missbilligung, wenn ich zu nah komme. Viele Fenster sind offen und ich habe Kaffeeflaschen und Proviant gesehen und leere Kisten und Dinge herausgebracht, also sieht es so aus, als gäbe es letzte Nacht über Nacht viel Aktivität.“ (Hervorhebung durch den Autor)

In einem Folgebericht anlässlich des einjährigen Jubiläums des Falles hatte sie dies zu sagen:

„Als ich vor einem Jahr hier war, beobachtete ich Polizisten in Wiltshire ohne oder mit minimaler Schutzkleidung, die durch die Haustür gingen. Sie trugen Kaffeeflaschen. Sie schienen über Nacht eine Erfrischung im Haus gehabt zu haben. Das war zwei Tage nach dem Zusammenbruch der Skripals, an dem Punkt, an dem die Met die Untersuchung übernommen hatte. Sollten diese Offiziere nicht besser geschützt gewesen sein?„

Diese letzte Frage ist die falsche Frage. Sie hätte nicht „sollten sie nicht besser geschützt gewesen sein“ lauten sollen, sondern „da sie nicht geschützt waren, wie um alles in der Welt wurden sie nicht durch die Substanz verunreinigt, die sich anscheinend am Türgriff befand und die nach Angaben der OPCW hochrein, langlebig und wetterfest war“?

Lassen Sie uns hier nicht um den heißen Brei herumreden. Sofern die Gesetze der Wissenschaft nicht im Monat März 2018 in Salisbury ausgesetzt wurden, ist der Gedanke, dass am 4. März eine giftige Chemikalie auf den Türgriff angebracht wurde, dass Polizisten nach dieser Zeit das Haus betraten, und Wochen später die Substanz an der Tür in hochreiner, langlebiger und wetterbeständiger Form gefunden wurde, wie die OPCW behauptete, eine Geschichte aus dem Märchenland. Vielleicht ist dies der Grund, warum im Bericht der OPCW nicht erwähnt wird, wo die Proben entnommen wurden, geschweige denn, dass die höchsten Mengen der Substanz anscheinend auf dem Türgriff und der Tür lagen. Aber es scheint mir, dass sie als Organisation mit der Aufgabe, solche Vorfälle zu untersuchen, nicht einmal die grundlegendsten Fragen zu den Folgen gestellt hat, und dass sie es versäumt hat, eine präzise Sprache über die Substanz und die Orte, an denen sie gefunden wurde, zu verwenden. Man kommt nicht umhin zu fragen, warum das so ist.

Nebenbei bemerkt hat die BBC angekündigt, dass sie ziemlich bald ein Drama über den Fall drehen wird.

Abgesehen von allem anderen ist dies eindeutig falsch, da die Untersuchung des Falles noch nicht abgeschlossen ist. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf das Stück, in dem es den ungeschützten Offizieren mit ihren Kaffees und Pizzas zum Mitnehmen gelingt, über die Tür ins Haus zu gelangen, aber ohne den Türgriff zu benutzen, der, wie Sie wissen, normalerweise ein notwendiger Bestandteil des Betretens und Verlassens eines Hauses ist.

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-48297596

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Verdacht, dass die OPCW inzwischen tödlich kompromittiert, völlig politisiert und nicht mehr als unparteiisch angesehen werden kann, was sich während des Vorfalls von Khan Sheikhoun gezeigt hat, nun im Fall Douma als absolut wahr erwiesen hat. Angesichts der Tatsache, dass dies so ist, und angesichts der Wischi Waschi Sprache, die in ihren Berichten in Salisbury und Amesbury verwendet wird: Warum sollte jemand glauben, dass diese Organisation in diesen Fällen unparteiisch und gründlich war oder dass sie es in zukünftigen Fällen sein wird?

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/opcw-18-05-2019/

Werbeanzeigen