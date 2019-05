NICARAGUA: Der Krieg von 2018

von Roger Stoll – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: Die Präsidenten Ortega und Maduro

Dieses US-Verbrechen ist von mir aus mehreren Gründen nur am Rande bemerkt worden, zum Teil wegen der Schmutzkampagne gegen Ortega, die, wie unten im Artikel erwähnt, von sogenannten linken, ehemaligen Sandinisten geführt wurde. Das ist eine beliebte Methode des Imperialismus, Abspalter der Linken zu kaufen und umzudrehen, womit regelmäßig in der echten Linken Spaltungen eintreten – sehr erwünscht von der CIA. In solchen Fällen müssen wir scharf aufpassen.

Fast alle US-Regime-Change-Kriege (Venezuela, Syrien, Honduras, Ukraine, Libyen, Jugoslawien usw.) sind Kriege der Täuschung, Fabrikation, Propaganda, Putsche und unter falschen Fahnen. Manchmal gibt es einen direkten US-Militärangriff, öfter nicht. Diese Kriege werden von Proxies, Medienpuppen, angeheuerten Killern, Folterern, Vergewaltigern, Vandalen, Saboteuren, Todesschwadronen und kriminellen Banden, durch Schein- oder vorgeblichen Sozialprotestbewegungen, Verleumdungen von „Menschenrechts“-Organisationen sowie durch interne und externe Wirtschaftsangriffe auf die Bevölkerung, den Verkehr, den Handel und die Kommunikation des Landes geführt. Das waren die Methoden des Krieges 2018 gegen Nicaragua, für den allein die National Endowment for Democracy (NED), ein bekannter US-Regime-Change-Shop, seit 2014 4,1 Millionen US-Dollar für nicaraguanische NGOs ausgegeben hat.

Es ist nicht schwer auszurechnen, warum die USA sich die Mühe machen, die Regierung des kleinen Nicaragua (6 Millionen Einwohner) zu stürzen. Neben der aktuellen und historischen geostrategischen Bedeutung Nicaraguas hat die Verwaltung von Präsident Daniel Ortega das Leben der Menschen erheblich verbessert und die so genannte „Bedrohung durch ein gutes Beispiel“ dargestellt.

Vor dem Krieg und während der Ortega-Regierung wurden Armut und extreme Armut halbiert. Grundversorgung und Bildung waren kostenlos. Der Analphabetismus sank von einem Drittel der Bevölkerung auf fast Null. Der Zugang zu Elektrizität stieg von etwas mehr als der Hälfte der Bevölkerung auf 90%. Staatliche Subventionsprogramme hatten mit kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Produzenten nahezu vollständige Ernährungssouveränität für das Land erreicht. Nicaragua hat es trotz des Diktats der USA und der globalen neoliberalen Ordnung versäumt, wesentliche öffentliche Dienstleistungen zu privatisieren und freundschaftliche Beziehungen zu Kuba, Venezuela, Russland, China und dem Iran zu unterhalten.

Auch im Hinblick auf die Ereignisse des Jahres 2018 baute Nicaragua eine von den Vereinten Nationen für ihre humane, kommunale Polizeiarbeit anerkannte nationale Polizeitruppe auf, die bis Mitte 2018 von Aminta Granera Sacasa, der ehemaligen Nonne, Mutter von drei Kindern und sandinistischen Revolutionärin, die während ihrer Amtszeit zu den beliebtesten Politikern des Landes gehörte, geleitet wurde.

In den Augen der USA waren diese Errungenschaften Kapitalverbrechen



Vorgebliche Studentenproteste verbargen den Kriegsbeginn am 18. April 2018. Die Proteste folgten auf angekündigte Änderungen der Sozialversicherungsprogramme des Landes, die von den Medien fälschlicherweise als Sparmaßnahmen dargestellt wurden. Tatsächlich umgingen die Änderungen den von der nicaraguanischen Wirtschaftslobby (COSEP) und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) angestrebten Sparplan. COSEP rief nach Studentenprotesten, die von relativ wohlhabenden Studenten der privaten Universitäten angeführt wurden, aber auf dem Campus der Polytechnischen Universität (UPOLI) durchgefḧrt wurden, eine der beiden großen öffentlichen Universitäten, die Studenten der armen und arbeitenden Klassen dienen.

Die Ermordung eines Studenten am ersten Tag der Proteste war eine Falschmeldung (der Student tauchte später lebendig und unversehrt auf). Am nächsten Tag wurden drei weitere Morde am UPOLI zu Unrecht der Polizei zugeschrieben.

Die UPOLI wurde von bewaffneten Oppositionskräften (nicht von den Studenten der UPOLI) übernommen, die den Rücktritt der Regierung forderten. Die Kindertagesstätte, das Mütter-Gesundheitszentrum und die Schlafsäle der weiblichen Studenten wurden zerstört. Der Vorsitzende des UPOLI-Studentenverbandes, Leonel Morales, prangerte die bewaffnete Opposition öffentlich an, wurde gefoltert und fast getötet.

Die Leitung der Operationen an den Universitäten und anderswo wurde von Felix Madriaga übernommen, in der USA aufgewacsen und in Harvard ausgebildet und vom NED finanziert. Madriagas Rolle wurde vom Bandenführer der „Viper“ enthüllt, dessen kriminelle Organisation von der Opposition angeworben wurde.

Am 22. April zog die Regierung die angekündigten Änderungen der Sozialversicherung zurück, aber die Oppositionskräfte setzten die weit verbreitete Zerstörung und die Angriffe fort, unter dem Vorwand der Proteste gegen die polizeiliche Repression.

Die Oppositionstaktik umfasste Hunderte von Straßensperren im ganzen Land, womit verheerende Auswirkungen auf das Verkehrssystem und die Wirtschaft des Landes beabsichtigt waren. Diese Straßensperren, ‘tranques’ genannt, wurden zu paramilitärischen Stützpunkten der Opposition und terrorisierten die Bevölkerung mit Morden, Schlägen, Folter, Vergewaltigung und Erpressung. Ein 10-jähriges Mädchen wurde entführt und in der Tranque in Las Maderas vergewaltigt. Die Opposition griff auch öffentliche Gebäude sowie Häuser von sandinistischen Loyalisten an und zündete sie an.

Die katholische Kirchenhierarchie, die angeblich zwischen Regierung und Opposition vermittelte, spielte eine führende Rolle bei der Organisation der ‘tranques’, worüber Bischof Silvio Baez auf Band prahlte, und forderte, Präsident Ortega vor ein Erschießungskommando zu stellen.

Doch die Regierung stimmte den Forderungen der Opposition zu, die Polizei von der Straße zu entfernen. Fast zwei Monate lang wurde die Polizei in Kasernen eingesperrt, während der Krieg weiterging. Dieser umstrittene, pazifistische Zug mag Leben gerettet haben, weil es Polizeikonfrontationen mit Oppositionskräften vermieden hat, die allerdings ständig mit Geld, Nahrung, Mörserwerfer und anderen Waffen versorgt wurden. Unterdessen milderten organisierte zivile Selbstverteidigungskräfte die Gewalt der Oppositionskräfte und schafften es sogar, viele ‘tranque’ zu entfernen. Schließlich kehrte die Polizei auf die Straße zurück, und nach drei Monaten Krieg war eine relative Ruhe wieder in Nicaragua eingekehrt, obwohl die Morde der Opposition an der Polizei fortgesetzt wurden.

Über 250 Menschen wurden getötet und viele weitere verletzt. Mehr als 250 Gebäude wurden niedergebrannt oder geplündert, mit Sachschäden im öffentlichen Sektor von über 230 Millionen US-Dollar. Das BIP sank um fast 4%, was einem Verlust für die Wirtschaft von fast 1,5 Milliarden USD entspricht und einem Verlust von bis zu 300.000 Arbeitsplätzen.

Beide Häuser der US-Gesetzgebung genehmigten einstimmig Sanktionen des Präsidenten, die Nicaragua daran hindern, Hilfe von internationalen Finanzinstitutionen zu erhalten, ein virtuelles Wirtschaftsembargo, das nach der UN-Charta illegal ist.

Vom ersten Tag des Krieges an spinnen Amnesty International, Human Rights Watch und die Medien eine unerbittliche und wissentlich falsche „Menschenrechts“-Arie an über polizeiliche Repression durch einen diktatorischen Staat, die unisono der Polizei die Verletzungen und Todesfälle zugeschrieben hat, die jedoch von der Opposition oder durch Unfälle verursacht werden. Unterstützt wurde diese Propagandaarbeit von einer winzigen politischen Partei und Gruppen ehemaliger prominenter Sandinisten, die den Status von Linken beanspruchen, aber keine Unterstützung in der Bevölkerung finden und seit langem Teil der von den USA unterstützten rechtsgerichteten Opposition sind.

Dennoch haben die Nicaraguaner einen heldenhaften Kampf gegen das mächtigste Reich der Geschichte geführt. Die Völker der Welt schulden ihnen unendliche Dankbarkeit.