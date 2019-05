Das AngloZionistische Imperium: Eine Hypermacht mit Erbsenhirnen und ohne Kredit

vom Saker, (geschrieben für die Unz Review) – http://www.theblogcat.de



So viel zur „glaubwürdigen Bestreitbarkeit“, die sich jetzt in eine „lächerliche Bestreitbarkeit“ verwandelt hat.

Nun will der US Secret Service diese Leute aus der Botschaft vertreiben.

Zweitens wissen die Amerikaner, dass die Iraner das wissen (nun, vielleicht nicht Herr MAGA, aber die Leute bei der DIA, ONI, NSA, etc. wissen das). Dieses ganze Säbelgerassel soll also zeigen, dass Herr MAGA Tonnen von Haaren auf der Brust hat, das ist alles für den internen US-Gebrauch. Was die Iraner betrifft, so haben sie bereits alle erdenklichen Drohungen der USA gehört, sie wurden sowohl von den USA als auch von Israel (direkt oder per Vollmacht) mehrmals angegriffen, und sie haben sich seit den glorreichen Tagen der Operation Eagle Claw auf einen US-Angriff vorbereitet:

Ich denke ja, dass der richtige Weg, um die Iraner wirklich glauben zu machen, dass Onkel Shmuel es Ernst meint, darin bestehen würde, alle US-Schiffe aus dem Persischen Golf abzuziehen, die B-52 in Diego Garcia zu positionieren und die Träger so weit weg wie möglich zu platzieren, um einen Raketen-/Bombenangriff auf iranische Ziele noch unterstützen zu können. Und man kann wetten, dass die Iraner sehr genau verfolgen, welche CENTCOM-Flugzeuge wo eingesetzt werden. Um den Iran anzugreifen, müssten die USA eine bestimmte Konzentration von Kräften und Unterstützungselementen erreichen, die alle von den Iranern verfolgt werden können. Meine Vermutung ist, dass die Iraner bereits eine vollständige Liste aller CENTCOM-Offiziere bis hinunter zur Oberstebene (und bei den Piloten möglicherweise noch niedriger) haben und dass sie bereits genau wissen, welche einzelnen USAF/USN-Flugzeuge zum Angriff bereit sind. Man könnte es verzeihen wenn jemand glaubt, dass dies schwierig ist, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Ich habe es persönlich gesehen.

Erstens, während der Amerikaner die Iraner mit Hohn und Spott überschütten kann, sie Turbanträger, Terroristen, Mullahs, Sandnigger nennen oder mit Irakern verwechseln kann oder sie sogar meinen, dass Iraner Araber sind (wie anscheinend die Türken, zumindest nach dem allgemeinen US-Standard der Unwissenheit). Aber die Wahrheit ist, dass die Iraner Weltklasse und äußerst anspruchsvolle Spieler sind, vor allem ihre hervorragende analytische Gemeinschaft. Sie verstehen voll und ganz, dass eine B-52 in der Nähe des iranischen Luftraums eine leichte Beute ist und dass die Amerikaner, wenn sie den Iran angreifen wollten, ihren Flugzeugträger weit weg von möglichen iranischen Angriffen stationieren würden. Was die B-52 betrifft, so haben sie Langstrecken-Cruise Missiles und müssen nicht in die Nähe des Iran kommen, um ihre Nutzlasten abzuliefern.

In einem Akt unglaublichen Mutes schickten die USA, denen (natürlich von den Israelis!) gesagt wurde, dass die Iraner „irgendwo“ angreifen würden, zwei Flugzeugträger-Flotten in den Mittleren Osten. In einer „gewagten“ Operation fliegen die brillanten USAF-Piloten B-52-Bomber über den Persischen Golf, um den „Mullahs“ „eine Botschaft zu übermitteln“: legt euch nicht mit uns an, sonst…..

Sie sind so bereit wie möglich, darauf könnt ihr wetten. Schließlich überzeugte der Terroranschlag der USN auf ein ziviles iranisches Verkehrsflugzeug die Iraner zweifellos davon, dass es den Führern des anglozionistischen Reiches an Anstand und Ehre mangelt. Ganz abgesehen vom Einsatz von Chemikalien des Irak gegen den Iran, mit Chemikalien, die von verschiedenen Unternehmen aus den USA und der EU zur Verfügung gestellt wurden (mit dem vollen Segen ihrer Regierungen). Nein – die Iraner haben wirklich keine Illusionen darüber, wozu der Shaytân-e Bozorg (der Große Satan) in seiner Wut fähig ist.

Drittens ist ein „Angriff auf Botschaften“ ein eklatantes Eingeständnis einer Schwäche im Endstadium. Das galt für die Beschlagnahme russischer Konsulargebäude, und das gilt auch für die venezolanische Botschaft. In der realen (Supra-Kindergarten) Welt, in der Land A Zoff mit Land B hat, lässt es seine Frustration nicht gegen dessen Botschaft aus. Solche Handlungen sind nicht nur ein Eingeständnis der Schwäche, sondern auch ein Zeichen für einen grundlegenden Mangel an Zivilisation.

Nebenbemerkung: Dieses Thema ist entscheidend für das Verständnis der Vereinigten Staaten. Die USA sind ein extrem entwickeltes Land, aber kein zivilisiertes. Oscar Wilde (und George Clemenceau) hatten Recht: „Amerika ist das einzige Land, das von der Barbarei zur Dekadenz überging, ohne Zivilisation dazwischen“. Überall in den USA gibt es Anzeichen dafür: vom feudalen Arbeitsrecht über das Fehlen einer universellen Gesundheitsversorgung bis hin zu absolut lächerlichen Zwangsstrafen (das sowjetische Strafgesetzbuch unter Stalin war VIEL vernünftiger und zivilisierter als die geltenden US-Gesetze!), zur Todesstrafe, zur gesellschaftlich akzeptierten Folter in GITMO und anderswo, zu rassischen Spannungen, zum ekelhaften „Essen“, das die typische „SAD“-Diät ausmacht, zum völlig barbarischen „Krieg gegen Drogen“, zum Weltrekord der Inhaftierungen, zu einer gewaltigen Epidemie von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen (1/5 aller Frauen in den USA!), Homosexualität als „normale und positive Variante der menschlichen Sexualität“ akzeptiert, 98 Prozent der Männer berichteten über die Nutzung von Internet-Porno in den letzten sechs Monaten,…. – Sie können diese Liste bis zum Überdruss fortsetzen. Bitte versteht mich nicht falsch – es gibt in den USA so viele freundliche, intelligente, anständige, ehrenwerte, gebildete, mitfühlende Menschen wie überall sonst. Es geht nicht um die Menschen in den USA, sondern um die Art der Gesellschaft, in der diese Menschen leben. Tatsächlich würde ich mit der Binsenweisheit argumentieren, dass die US-Amerikaner die ersten Opfer des Mangels an Zivilisation in ihrer eigenen Gesellschaft sind! Schließlich ist ein Mangel an Zivilisation nicht immer eine schlechte Sache, und manchmal kann sie eine Gesellschaft auch viel dynamischer, flexibler und innovativer machen. Aber ja, meistens ist es Scheiße….

Übrigens sind die USA kaum einzigartig darin, degenerierte Schwachköpfe an der Macht zu haben. Erinnert sich jemand daran, wie Tschernenko aussah, als er Generalsekretär der KPdSU wurde? Was ist mit Leuten wie Jean-Bédel Bokassa oder Mikheil Saakashvili (dieser letzte Fall ist besonders beunruhigend, da er in einem Land mit einer wirklich alten und extrem reichen Kultur stattfand!). Und während wir Leute wie George Bush Senior oder James Baker vielleicht nicht mögen – das waren hervorragend ausgebildete und extrem intelligente Menschen. Vergleiche sie mit solchen psychopathischen Unwissenden wie Pompeo, Bolton oder Trump selbst!

Dieser jüngste „Angriff“ der USA auf Venezuela ist also wirklich ein aufschlussreiches Symptom für den totalen Zusammenbruch der US-Macht und für den moralischen und intellektuellen Bankrott und den Mangel an Zivilisation der herrschenden Eliten der Neokons.

Die große Frage ist offensichtlich: Werden sie als nächstes Venezuela oder den Iran angreifen?

Im allerersten Artikel, den ich jemals für meinen Blog geschrieben habe, habe ich bereits 2007 vorhergesagt, dass die USA den Iran angreifen würden. Ich glaube immer noch, dass die Israelis nie aufhören werden zu versuchen, die USA dazu zu bringen, ihre Drecksarbeit für sie zu erledigen (und die Goyim den Preis zahlen zu lassen!). Worüber ich mir nicht sicher bin, ist, ob die Israelis wirklich die Macht haben werden, die USA in einen solchen Selbstmordkrieg zu drängen (denkt daran, so wie der Iran nicht gegen die USA „gewinnen“ kann, so können die USA auch nicht gegen den Iran „gewinnen“ – also wird der Iran einfach gewinnen, indem er überlebt und nicht einbricht – sie werden überleben und nicht zusammenbrechen). Die gute Nachricht ist, dass die US-Macht zumindest seit Clinton und seiner Bande im starken (und beschleunigten!) Niedergang begriffen ist. Ich würde sogar hinzufügen, dass die letzten beiden Idioten (Obama und Trump) der US-Macht mehr Schaden zugefügt haben als alle ihre Vorgänger zusammen. Die schlechte Nachricht ist, dass der kollektive IQ der US-Führer noch schneller gefallen ist als die US-Macht. Wir können nur hoffen, dass Ersteres lange vor der Zweiten den Boden erreicht, aber es gibt keine Garantie.