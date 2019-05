Wer profitiert wirklich vom der Schiffs-„Sabotage“ im Golf?

von Finnian Cunningham – http://www.strategic-culture.org

Übersetzung LZ

Nach dramatischen und offensichtlich drehbuchartigen Warnungen vor „iranischer Aggression“ durch kriegerische US-Regierungsleute folgt dann – genau passend – ein angeblicher Sabotagezwischenfall in der Golfregion, der den Iran betrifft.

Unterdessen posiert US-Außenminister Mike Pompeo mit ehrlicher Miene, dass sein Land keinen Krieg mit dem Iran will. Seine Kommentare verzerren seine Glaubwürdigkeit, da amerikanische Streitkräfte plötzlich ihre Feuerkraft im Persischen Golf erhöht haben, um auf angebliche iranische Angriffe „zu reagieren“.

Typischerweise „berichten“ (oder besser gesagt, „echoen“) westliche Nachrichtenmedien über den angeblichen Sabotagezwischenfall, als ob er wahr wäre, und stützen sich auf saudische Informationsquellen und solche von Offiziellen aus den Emiraten, Quellen, die ein berechtigtes Interesse daran haben, einen Kriegsvorwand gegen den Iran zu schaffen.

Angesichts der grotesken, frechen Lügen, die im vergangenen Jahr vom saudischen Regime in Bezug auf die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi und auch seiner barbarischen, massenhaften Hinrichtungen von politischen Dissidenten ausgegangen sind, ist es ekelhaft, dass die westlichen Medien so leichtgläubig sind, saudische Behauptungen über den jüngsten angeblichen Schifffahrtsvorfall als zuverlässig auszugeben.

„Zwei saudische Öltanker wurden vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate sabotiert, was eine potenziell ernsthafte Bedrohung für die Ölversorgung der Welt darstellt“, berichtet der britische Guardian und gibt als Quelle dieser Informationen die „saudische Regierung“ an. Was der Guardian ausließ, war das Schlüsselwort „angeblich“ vor „Sabotage“. Beachten Sie, dass der Eindruck, der vermittelt wird, der von tatsächlichen Vorfällen in böswilliger Absicht ist. Die meisten anderen westlichen Nachrichtenmedien übernahmen das gleiche Vertrauen in die offiziellen saudischen und emiratischen Behauptungen.

Jedoch gaben saudische und emiratische Offizielle keine Details über den „erheblichen Schaden“ an insgesamt vier Tankern bekannt.

Was wir zu wissen scheinen, ist, dass die vier Schiffe am frühen Sonntag vor dem Hafen von Fudschaira in den VAE irgendwie außer Betrieb gesetzt wurden. Die Schiffe befinden sich im Golf von Oman, der außerhalb des Persischen Golfs liegt, etwa 140 Kilometer südlich der Straße von Hormuz. Letztere ist der schmale Durchgang vom Golf von Oman in den Persischen Golf, durch den täglich bis zu 30 Prozent allen weltweit transportierten Rohöls gelangt.

Letzte Woche drohte der Iran erneut damit, seine Hoheitsgewässer in der Straße von Hormuz zu blockieren, „wenn“ die USA einen militärischen Angriff auf ihn durchführen würden. Ein solcher Schritt des Iran würde die Weltwirtschaft aus der erwarteten Krise der Ölmärkte in ein Chaos stürzen. Es würde zweifellos auch einen totalen Krieg zwischen den USA und dem Iran auslösen, zu dem sich amerikanische regionale Vasallenregime wie Saudi-Arabien und Israel gesellen, um Angriffe auf Teheran zu vereinfachen.

Bislang gibt es keine offiziellen Anschuldigungen gegen den Iran wegen des jüngsten Schifffahrtsunfalls. Aber die Implikationen zielen eindeutig darauf ab, die Islamische Republik verantwortlich erscheinen zu lassen.

Der saudische Energieminister Khalid al Falih, den westliche Medien unkritisch zitiert haben, behauptete, dass eines der angeblich angegriffenen Schiffe auf dem Weg sei, Rohöl aus dem saudischen Hafen von Ras Tanura, der für den US-Markt bestimmt ist, zu verladen. Der saudische Minister machte keine näheren Angaben zu der angeblichen Sabotage, betonte aber, dass sie „die Freiheit der Schifffahrt untergraben“ soll. Er forderte internationale Maßnahmen zum „Schutz der Sicherheit von Öltankschiffen“. Der amerikanische selbsternannte globale „Polizist“ (genauer gesagt „Berufsschläger“) ruft die ganze Zeit um Hilfe, um seine imperialistischen Missionen überall auf dem Planeten zu rechtfertigen.

Als die USA letzte Woche warnten, dass sie eine Flugzeugträgerflotte zusammen mit nuklearfähigen B-52-Bombern in den Persischen Golf schicken würden, nahmen sie das Recht in Anspruch, „den Iran oder seine Vertreter“ für jeden angeblichen Angriff auf „amerikanische Interessen“ anzugreifen. Der Wortlaut von Washington ist so vage und subjektiv, dass er sich für jede Art von wahrgenommener Provokation eignet.

Ein Öltanker auf dem Weg, um Rohöl aus Saudi-Arabien für den US-Markt zu laden? Das könnte sicherlich als wahrgenommene iranische Aggression gegen amerikanische Lebensinteressen gelten.

Letzte Woche gab Washington lachhafte Warnungen heraus, dass „der Iran oder seine Vertreter“ Angriffe auf „den kommerziellen Seeverkehr“ vorbereiten würden. Tage später, wie auf Stichwort, scheint die angebliche Sabotage von vier Schiffen ins Szenario zu passen.

Der Iran seinerseits hat gesagt, dass er keinen Krieg mit den USA beginnen wird; dass er nur handeln wird, um sich gegen jeden amerikanischen Angriff zu verteidigen. Das Außenministerium in Teheran nannte die jüngsten Sabotagebehauptungen „höchst beunruhigend“ und forderte von den saudischen und emiratischen Behörden mehr Klarheit darüber, was genau passiert sei. Wir können sicher sein, dass beide keine Klarheit schaffen werden, wenn man bedenkt, was sie in der Vergangenheit an Verleumdungen von sich gegeben haben.

Die klärende Frage ist natürlich, wer profitiert von den jüngsten Spannungen? Sicherlich bedienen sie den amerikanischen, saudischen und israelischen Wunsch, die Aggression gegen den Iran zu verstärken.

Eine weitere wichtige Frage ist der Ort der angeblichen Sabotage. Wenn der Iran eine solche Operation durchführen wollte, wäre es viel besser, sie in der Nähe der iranischen Hoheitsgewässer in der Straße von Hormuz durchzuführen. Ernsthaft: Wie machbar ist es für mehrere iranische Kommando-Teams, vier Öltanker in 140 Kilometer entfernten Gewässern anzugreifen? Gewässer, die von der Fünften Flotte der USA im Persischen Golf forensisch überwacht werden.

Vermutlich gibt es, wie bereits erwähnt, keine nachprüfbaren Informationen über die angebliche Sabotage. Alles, was wir haben, sind Behauptungen von saudischen und emiratischen Ministern, die gleiche Art von Menschen, die behaupten, dass Journalisten in Konsulargebäuden in der Luft verschwinden, oder dass Kinder im Jemen durch „Fehler“ bei Luftangriffen abgeschlachtet werden, oder dass friedliche weibliche Demonstrantinnen aus Saudis unterdrückter schiitischer Minderheit „Terroristen“ sind, die durch Enthauptung mit dem Schwert hingerichtet werden sollen.

Und beschämend, dass die westlichen Medien bei dieser lachhaften Scharade zahm und leichtgläubig mitmachen.

Abfolge, Timing, Quellen, Agenda und Motive sowie die pflichtschuldige Dienstbarkeit der westlichen Medien. Die Wetten stehen darauf, daß dies eine Operation unter falscher Flagge ist, um den Iran zu belasten.

Wenn es nicht zu einem Vorwand für einen amerikanischen Militärangriff reicht, versuchen Washington und seine saudischen und israelischen Vasallen zumindest sicherzustellen, dass die europäischen Lakaien dazu gebracht werden, die Vorgaben für die Ausweitung der Wirtschaftskriegsführung gegen den Iran über das ins Wanken gebrachte Atomabkommen zu befolgen. Übrigens ein internationaler Vertrag, der – nachweislich – durch amerikanische politische Sabotage torpediert wurde.

Was hier wirklich vor sich geht, ist ein weiterer schamloser Fall von Realitätsverkehrung. Vergleichen Sie dies mit der gleichzeitigen Lügerei der USA gegenüber Venezuela, Syrien, Kuba, Russland, China, Nordkorea und so weiter. Die kriminelle Aggression der USA wird, unglaublich, durch die Lügen der Massenmedien der Konzerne wieder mit einer moralischen Lizenz versehen, die den Mut haben, ihre unverhohlene Kriegspropaganda als „Nachrichtendienst“ zu bezeichnen.

Tatsächlich wird die Welt von einem vom Wesenskern her kriminellen US-Regime in einen möglicherweise katastrophalen Krieg hineingelogen.

Finnian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedienunternehmen. Er hat ausführlich über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht.

