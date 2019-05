Haltet den Dieb, oder wie der Irankrieg initiiert wird

von https://qpress.de

Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten … geschweige denn, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Wenn in der Politik etwas absolut unbeliebtes in Vorbereitung ist, so wird dies zunächst vehement bestritten, um den politischen Gegner in Sicherheit zu wiegen. Genau das erleben wir zur Zeit, mit Blick auf die unübersehbar aufgeheizte politische Krise rund um den Iran und das Atomabkommen mit dem Land. Die laut postulierte Devise der USA lautet einmal mehr: „Haltet den Dieb … schaut aber bitte nicht zu genau hin“, obgleich oder gerade, weil sie selbst die Übeltäter in der Sache sind.

Die USA bereiten mehr oder minder offen einen Krieg gegen den Iran vor, alle Zeichen stehen auf Krieg. Jetzt muss nur noch ein triftiger Grund her und der wird sich finden, wie 2003 beim Überfall auf den Irak. Das die Amerikaner auch nicht vor einer Lüge zurück schrecken, hat das Szenario vor der Irak Intervention gezeigt. Diesmal werden es keine imaginären mobilen Giftgasfabriken sein, aber durchaus etwas ähnlich bedrohendes.

Die Kriegsvorbereitungen folgen ganz offensichtlich einem planmäßigen Szenario. Das heißt, der Tag X ist bereits fest geplant und der Zeitplan läuft unerbittlich. Ich war selbst 40 Jahre Soldat und weiß wovon ich spreche. Auch Übungen folgen solchen vorherigen Planungen und immer gehen dem Krieg verschiedene Phasen voraus.

Die graue Theorie

1. Phase | Der Aggressor verurteilt den betroffenen Staat zunächst politisch auf einer internationalen Ebene und weist ihm einseitige eine Schuld zu.

2. Phase | Abbruch der Beziehungen zum gegnerischen Land und Kündigung von Verträgen und Vereinbarungen.

3. Phase | Verhängung von wirtschaftlichen und politischen Sanktionen.

4. Phase | Eskalation der zwischenstaatlichen Beziehungen nebst Androhung von Gewalt.

5. Phase | Mobilmachung und/oder Verlegung von Truppen ins Spannungsgebiet.

6. Phase | Provokation kleiner Scharmützel oder einfach nur Sabotage-Akte.

7. Phase | Verstärkung der Propaganda, vor allem gegenüber dem eigenen Volk, um es darauf einzuschwören, dass man den bösen Staat zur Räson rufen muss und sei es, um den Preis eines militärischen Eingreifens, als letztes Mittel.

8. Phase | Verlautbarung, dass man natürlich keinen Krieg will.

9. Phase | Konstruktion eines Kriegsgrundes.

10. Phase | Der Krieg beginnt, begleitet von einer umfangreichen Kriegspropaganda.

Die erbarmungslose Praxis

Schauen wir uns nun die aktuelle Lage etwas genauer an und ermitteln welche Fortschritte wir auf dem Weg der Realisierung bereits gemacht haben:

1. Phase | Die USA werfen Anfang 2018 dem Iran vor, die Region des Nahen Ostens, durch Unterstützung schiitischer Terroristen, zu destabilisieren, und gegen das bestehende Atomabkommen zu verstoßen, indem es an einem Raketenprogramm arbeitet, mit immer größeren Reichweiten. Israel beklagt die „aggressive“ Ausrichtung der iranischen Politik gegenüber Israel und fordert Konsequenzen.

2. Phase | Mai 2018 Präsident Donald Trump kündigt einseitig das internationale Atomabkommen mit dem Iran, obwohl die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) keinen Verstoß gegen das Iran-Abkommen feststellen kann.

3. Phase | Noch im gleichen Monat verhängt der amerikanische Kongress umfangreiche wirtschaftliche und politische Sanktionen gegen den Iran und fordert gleiches von den Verbündeten, insbesondere von der EU, die aber am Atomabkommen festhalten will.

4. Phase | April 2019, die USA stufen die Revolutionsgarden des Iran, als terroristische Organisation ein. Damit sind konsequenterweise weitere umfangreiche Einschränkungen für den Iran verbunden. Zum Beispiel erlaubt die amerikanische Gesetzgebung das Einfrieren aller Gelder und sonstiger Vermögenswerte, die Angehörigen oder Vertretern von Terrororganisationen gehören oder von denen sie profitieren könnten.

5. Phase | Das Pentagon hat den Flugzeugträger Abraham Lincoln, das amphibische Kriegsschiff Arlington und vier nuklearfähige B-52-Bomber an den Golf verlegt und Pläne für die Entsendung von 120.000 Soldaten und Marines erstellt.

Richtig Druck machen, aber unbemerkt …

6. Phase | Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Am 12. Mai vermelden die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) angebliche Sabotage von vier Handelsschiffen, darunter zwei saudische Öltanker, vor der Küste, die das Werk des Iran oder „iranischer Marionetten“ sein sollen. Auch für zwei Drohnenangriffe auf Ölleitungen in Saudi-Arabien, für die jemenitische Huthi-Rebellen die Verantwortung übernommen haben, wurde Teheran zunächst verantwortlich gemacht.

7. Phase | US-Außenminister Mike Pompeo droht öffentlich, auf jede Handlung des Iran oder von ihm unterstützter Milizen, die amerikanische Interessen in der Region berühren, „schnell und entschlossen“ militärisch zu reagieren. Sicherheitsberater John Bolton ergänzte, man werde „jeden Angriff auf die Interessen der Vereinigten Staaten oder unserer Verbündeten mit unerbittlicher Kraft beantworten“.

8. Phase | Am 15. Mai verkündet US-Außenminister Pompeo in Russland, dass die USA keinen Krieg mit dem Iran wollen. Donald Trump teilt auf Twitter mit: „Ich bin sicher, dass der Iran bald reden will“.

Die 9. und 10. Phase | stehen noch aus. Um jetzt einen Kriegsgrund zu finden, bedarf es einer simplen Lüge. Bestens geeignet, ein Angriff unter falscher Flagge. Die Büttel der USA, nämlich Saudi-Arabien und Israel, stehen bereit.

Und täglich grüßt das Murmeltier

Wer nicht blind ist, der kann all das ohne Umschweife bald erkennen. Die deutsche Regierung, nebst der Medien, machen sich derzeit zum Komplizen der USA, indem sie tendenziell den Iran zum Sünder in dieser Sache hochstilisieren. Dagegen ist es völlig unproblematisch, dass die Saudis im Jemen ungestraft morden. Das tun sie schließlich mit freundlicher Unterstützung der USA.

Die USA bereiten somit einen verbrecherischen Krieg gegen den Iran vor. Das alles mit dem Ziel, dort schnell einen Regimewechsel zu erzwingen. Den Initiatoren scheint es überaus wichtig zu sein, das energiereiche und strategisch wichtige Land ihrer Kontrolle zu unterwerfen.

