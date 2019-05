Die syrische Gesellschaft und der Laizismus

von – http://www.voltairenet.org

Vor dem Krieg war die syrische Gesellschaft bekenntnisneutral organisiert, um die Mannigfaltigkeit ihrer zahlreichen religiösen Gemeinschaften zu ermöglichen. Alle Syrer haben unter den Gräueltaten (für die heute die Europäer die Arabische Republik Syrien verantwortlich machen) der Dschihadisten gelitten. Viele von ihnen haben sich dann Gott zugewendet. Die Religionsausübung ist von etwa 20 % auf 80 % gestiegen. Die von Rom abhängige christliche Gemeinschaft ist weitgehend ausgewandert, während die Orthodoxen geblieben sind. Die sunnitischen Muslime sind jetzt die grosse Mehrheit. Paradoxerweise bezeichnen heute manche ihrer Imame, die die Rhetorik von Daesch und den Widerstand des Landes vergessen haben, die Bekenntnislosen als Feinde.

Die Rolle des Staates ist nicht, die theologischen Streitigkeiten zu beurteilen, und noch weniger, unter den Religionen eine Auswahl zu treffen. Wie im Westen entwickeln sich die politischen Parteien in der arabischen Welt mit der Zeit zum Schlechteren, aber seit ihrer Gründung wollen die SSNP Partei [ 7 ] und die Baath Partei [ 8 ] einen säkularen Staat errichten, d.h. einen Staat, der jedem die Freiheit garantiert, seiner Konfession ohne Angst nachgehen zu können. So ist Syrien.

Das syrische Projekt, wie Hassan Turkmani es beschrieben hat, geht noch weiter. Es geht nicht einfach darum, zu tolerieren, dass andere, die an denselben Gott glauben wie wir, ihn in einer anderen Weise ehren. Es geht darum, mit ihnen zusammen zu beten. So wurde der Kopf von Johannes dem Täufer in der grossen Moschee der Umayyaden jeden Tag sowohl von Juden, Christen als auch von Muslimen verehrt [ 4 ]. Es ist die einzige Moschee, in der Muslime mit einem Papst, Johannes-Paul II., vor gemeinsamen Relikten gebetet haben.

Wir haben in Frankreich, im 16. Jahrhundert, schreckliche Religionskriege zwischen den beiden Zweigen des Christentums, dem Katholizismus und dem Protestantismus, erlebt. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Philosoph Montaigne zwischenpersönliche Beziehungen konzipierte, die uns allen erlauben, in Frieden zu leben.

Übersetzung

Horst Frohlich

Korrekturlesen : Werner Leuthäusser

[1] General Hassan Turkmani (1935-2012) war Stabschef, dann Verteidigungsminister. Er leitete den nationalen Sicherheitsrat, der durch die Mega-NATO-Bombardierung, am 18. Juli 2012 zerstört wurde.. Er entwarf die Pläne für die Verteidigung Syriens.

[2] Karthago (in dem aktuellen Tunesien) war eine Kolonie von Tyrus (heute im Libanon). Nach der Zerstörung von Karthago und dem Völkermord an allen seinen Bewohnern, floh Hannibal nach Damaskus. Rom verfolgte ihn weiter und drohte, auch diese Stadt zu zerstören. Am Ende ergab sich Hannibal und ein Sperrvertrag wurde unterzeichnet. Syrien durfte nicht mehr Kriegselefanten züchten, und römische Inspektoren konnten das Land besuchen, um die Einhaltung des Vertrags zu überprüfen.

[3] Palmyra war eine blühende Hauptstadt auf der Seidenstraße, die die chinesische Hauptstadt Xi’an mit den Mittelmeerhäfen Tyrus und Antiochia verband. Die Zerstörung und die Zeremonie der Hinrichtungen durch Daesch im antiken Theater von Palmyra spielten auf diese glanzvolle Vergangenheit an.

[4] In den meisten muslimischen Kulturen sind die Moscheen den Anhängern dieser Religion vorbehalten. Dies war nie der Fall in Syrien, wo die Kultus-Orte jeder Religion allen zugänglich sind.

[5] Die Überzeugung, dass die “Guten” von Jungfrauen im Paradies empfangen werden, basiert auf dem Koran. Aber das ist ein Missverständnis. Der Koran wurde nicht in modernem Arabisch verfasst, sondern in einer alten Sprache, die viele aramäische Ausdrücke enthielt.

[6] Der französische Laizismus ist eine Regierungsmethode, die nach und nach durch die Könige von Frankreich adoptiert wurde, welche forderten, von der katholischen Kirche eingeweiht zu werden, aber sich weigerten, dass sie sich in ihre Regierung einmischte. Im 16. Jahrhundert hat Heinrich IV. Protestanten und Katholiken unter seiner katholischen Autorität vereint (was Louis XIV in Frage stellte). Die Generalstaaten (états généraux) von 1789 versuchten, eine katholische Kirche von Frankreich zu schaffen, die weniger von Rom abhing . Aber das “kurze” Geheimnis von Papst Pius VI. gebietet den Bischöfen die Deklaration des Menschenrechte und des Bürgers, die sie gewählt hatten, aufzuheben. Es folgten weitere Gräueltaten, einschließlich des Krieges in der Vendée. Erst nachdem die Monarchie des göttlichen Rechts gestürzt war, wurde es im 20. Jahrhundert möglich, die Trennung der Kirchen und des Staates, die dem Projekt der französischen Könige entsprach, zu verkünden. Heute wird der Laizismus von den Gegnern der religiösen Sache oder von jenen des Islam in falschem Sinn benutzt.

[7] Die syrische soziale nationalistische Partei (SSNP) wurde im Jahre 1932 von fünf Personen gegründet, unter anderem von dem christlichen Antoun Saadé und dem Vater des ehemaligen Vizepräsidenten, Prinz Issa el-Ayoubi, um das durch die europäische Kolonisation geteilte Große Syrien wieder zu vereinigen. Sofort setzte sich diese sehr fortschrittliche Partei für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Während ihres Kampfes gegen das französische Imperium geriet die Partei unter den Einfluss der Briten. Die israelische Propaganda hat sie als extrem-Rechte abgestempelt, was völlig falsch ist. Viele derzeitige Intellektuelle von Zypern, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Palästina und Syrien sind Mitglieder der SSNP gewesen, aber sind nicht dort geblieben. Die Partei selbst hat sich in mehrere politische Formationen gespalten.

[8] Die sozialistische Partei der arabischen Auferstehung, die Baath-Partei, wurde 1947 rund um den christlichen Michel Aflak gegründet. Sie unterscheidet sich von der SSNP, da ihr Ziel ist, nicht nur das Große Syrien zu rekonstruieren, sondern alle Gebiete der arabischen Kultur zu vereinen. Jedes arabische Land hat seine eigene Baath-Partei, föderiert mit der syrischen Baath. Die irakische Baath hat ihre Unabhängigkeit von Saddam Hussein proklamiert. In den 1980er Jahren hat die irakische Baath mit dem Laizismus gebrochen, die Muslim-Bruderschaft unterstützt, und die „Rückkehr zum Glauben” gepredigt. Diese Bewegung hat andere Baath-Parteien angesteckt, deren manche Führer begannen, auffällig den Bart zu tragen und ihre Frauen zu verschleiern.