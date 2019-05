Wie GVO-Saatgut und Monsanto/Bayers „RoundUp“ die US-Politik in Venezuela bestimmen.

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Da die Parallelregierung von Juan Guaidó versucht, mit Unterstützung der USA die Macht zu übernehmen, zeigt sich, dass die wichtigsten politischen Geber derjenigen in den USA, die den Regimewechsel in Venezuela am heftigsten vorantreiben, enge Beziehungen zu Monsanto und große finanzielle Beteiligungen an Bayer haben.

Während sich die politische Krise in Venezuela entfaltet hat, wurde viel über das klare Interesse der Trump-Administration an der Privatisierung und Ausbeutung der größten Ölreserven Venezuelas durch amerikanische Ölriesen wie Chevron und ExxonMobil gesprochen.

Doch der Einfluss eines anderen berüchtigten amerikanischen Unternehmens, Monsanto – heute eine Tochtergesellschaft von Bayer – ist weitgehend unerwähnt geblieben.

Während zahlreiche andere lateinamerikanische Nationen zu „Spielbällen“ für das Biotech-Unternehmen und seine Tochtergesellschaften geworden sind, war Venezuela eines der wenigen Länder, das Monsanto und andere internationale Agrochemie-Giganten bekämpfte und gewann. Seit diesem Sieg – der unter der Chavista-Herrschaft errungen wurde – arbeitet die von den USA unterstützte venezolanische Opposition jedoch daran, ihn rückgängig zu machen.

Nun, da die Parallelregierung von Juan Guaidó versucht, mit Unterstützung der USA die Macht zu übernehmen, ist es aufschlussreich, dass die wichtigsten politischen Geber derjenigen in den USA, die den Regimewechsel in Venezuela am heftigsten vorantreiben, enge Beziehungen zu Monsanto und große finanzielle Beteiligungen an Bayer haben.

In den letzten Monaten hat Monsantos umstrittenstes und berüchtigtstes Produkt – das Pestizid Glyphosat, das als Roundup vermarktet und in jüngsten Urteilen der US-Gerichte mit Krebs in Verbindung gebracht wurde – die finanzielle Zukunft von Bayer wie nie zuvor bedroht, wobei ein Haufen neuer Gerichtsverfahren vor der Haustür von Bayer sich türmt. Es scheint, dass viele der Kräfte in den USA, die jetzt versuchen, die venezolanische Regierung zu stürzen, hoffen, dass eine neue Regierung unter der Führung von Guaidó Bayer einen neuen, dringend benötigten Markt für ihre Agrochemikalien und transgenen Samen verschaffen wird, insbesondere für jene Produkte, die heute in Ländern auf der ganzen Welt verboten sind, darunter auch in Vietnam, das schon einmal entlaubt wurde und immer noch unter dem Gift leidet.

Die von den USA unterstützte venezolanische Opposition versucht, das Saatgutgesetz von Chavez und das Verbot von GMO aufzuheben.

Im Jahr 2004 überraschte der damalige Präsident Venezuelas, Hugo Chávez, viele, als er die Annullierung von Monsantos Plänen ankündigte, auf 500.000 Hektar venezolanischem Ackerland gentechnisch veränderten Sojabohnen anzubauen. Die Kündigung des Venezuela-Vertrags von Monsanto führte zu einem Ad-hoc-Verbot für alle gentechnisch veränderten Samen im ganzen Land, ein Schritt, der von lokalen Bauerngruppen und Umweltaktivisten gelobt wurde. Im Gegensatz zu Anti-GMO-Bewegungen, die in anderen Ländern entstanden sind, basierte Venezuelas Widerstand gegen GMO-Kulturen eher auf der Sorge um die Ernährungssouveränität des Landes und den Schutz der Lebensgrundlagen der Bauern.

Obwohl das Verbot es versäumt hat, gentechnisch veränderte Produkte aus Venezuela fernzuhalten – da Venezuela seit langem einen Großteil seiner Lebensmittel importiert hat, von denen ein Großteil aus Ländern stammt, die zu den weltweit größten Herstellern von gentechnisch veränderten Lebensmitteln gehören -, hat das Verbot Unternehmen wie Monsanto und andere große Agrochemie- und Saatgutunternehmen daran gehindert, auf dem venezolanischen Markt einen bedeutenden Platz einzunehmen.

Hugo Chavez und Luiz Inacio Lula da Silva besuchen am 30. Oktober 2009 eine Sojafarm in El Tigre im venezolanischen Bundesstaat Anzoategui. Ariana Cubillos | AP

Im Jahr 2013 wurde fast ein neues Saatgutgesetz verabschiedet, das den Verkauf von gentechnisch verändertem Saatgut in Venezuela durch eine Gesetzeslücke ermöglicht hätte. Gegen dieses Gesetz, das von einem Mitglied der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) verfasst wurde, wurde von Landwirten, indigenen Aktivisten, Umweltschützern und ökosozialistischen Gruppen heftig protestiert, was zur Umwandlung des Gesetzes in das sogenannte „People’s Seed Law“ führte. Dieses Gesetz, das 2015 verabschiedet wurde, ging sogar noch weiter als das ursprüngliche Verbot von 2004, indem es nicht nur gentechnisch verändertes Saatgut, sondern auch mehrere giftige Agrochemikalien verbot und gleichzeitig traditionelle Saatgutsorten durch die Gründung des National Seed Institute stärkte.

Kurz nach der Verabschiedung des neuen Saatgutgesetzes im Jahr 2015 übernahm die von den USA unterstützte venezolanische Opposition unter der Leitung des Roundtable of Democratic Unity (MUD) – einer Gruppe, die sich aus zahlreichen von den USA finanzierten politischen Parteien zusammensetzt, darunter Guaidós Volkswille – die Kontrolle über die Nationalversammlung des Landes. Bis der Oberste Gerichtshof Venezuelas die Versammlung 2017 auflöste, versuchte die MUD-Legislatur mehrmals, das Saatgutgesetz aufzuheben. Die Befürworter der Aufhebung nannten das Saatgesetz „anti-wissenschaftlich“ und schädlich für die Wirtschaft.

Trotz der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 2017 hat sich die Nationalversammlung weiterhin getroffen, aber das Gremium hat keine wirkliche Macht über die derzeitige venezolanische Regierung. Wenn jedoch die derzeitige Regierung gestürzt wird und Guaidó – der „Interimspräsident“, der auch Präsident der aufgelösten Nationalversammlung ist – an die Macht kommt, scheint es fast sicher, dass das „Volkssaatgutgesetz“ eines der ersten Gesetze auf dem Hackblock sein wird.

Die AEI-Achse

Einige der wichtigsten Persönlichkeiten und lautesten Stimmen in den Vereinigten Staaten , die die Bemühungen der Trump-Administration unterstützen, die venezolanische Regierung zu stürzen, sind gut mit einem bestimmten Think-Tank, dem American Enterprise Institute (AEI), verbunden. Zum Beispiel war John Bolton – jetzt Trumps nationaler Sicherheitsberater und ein wichtiger Akteur in der aggressiven Venezuela-Politik der Regierung – ein hochrangiger Mitarbeiter bei der AEI, bis er Trumps höchster nationaler Sicherheitsbeamter wurde. Als nationaler Sicherheitsberater berät Bolton den Präsidenten in Fragen der Außenpolitik und der nationalen Sicherheit und berät sowohl den Außenminister als auch den Verteidigungsminister. In letzter Zeit hat er laut Medienberichten auf Militäraktionen in Venezuela gedrängt.

Eine weitere Schlüsselfigur in Trumps Venezuela-Politik – Elliott Abrams, der Sonderbeauftragte des Außenministeriums für Venezuela – wurde regelmäßig bei AEI-Kongressen und als Gast auf seinen Panels und Podcasts vorgestellt. Laut Außenminister Mike Pompeo gibt Abrams seine derzeitige Rolle die „Verantwortung für alle Dinge im Zusammenhang mit unseren Bemühungen zur Wiederherstellung der Demokratie“ in Venezuela. Andere Top-Figuren in der Verwaltung, darunter Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo, waren Gäste bei der „geschlossenen“ Zusammenkunft der AEI Anfang März. Wie MintPress und andere Unternehmen berichtet haben, erklärte sich Guaidó auf Veranlassung von Pence zum „Interimspräsidenten“ Venezuelas. Pompeo ist auch als Hauptberater des Präsidenten für auswärtige Angelegenheiten eng in die Leitung der Venezuela-Politik von Trump eingebunden.

Der damalige CIA-Direktor Mike Pompeo spricht am 23. Januar 2018 am American Enterprise Institute in Washington. Susan Walsh | AP

Weitere Verbindungen zur Trump-Verwaltung bestehen unter anderem zu Bildungsministerin Betsy DeVos, die zuvor im Kuratorium der AEI war.

Die AEI ist seit langem ein wichtiger Teil des „neokonservativen“ Establishments und beschäftigt bekannte Neokonservative wie Fred Kagan – den Architekten der irakischen „Truppenaufmarsch“ – und Paul Wolfowitz, den Architekten des Irakkriegs. Seine Verbindungen zur George W. Bush-Administration waren besonders bemerkenswert und umstritten, da mehr als 20 AEI-Mitarbeiter unter Bush Spitzenpositionen bekamen. Einige von ihnen, wie Bolton, haben neue Bedeutung in Trump’s Verwaltung erhalten.

Andere wichtige Bush-Beamte schlossen sich der AEI an, kurz nachdem sie ihre Posten in der Verwaltung aufgegeben hatten. Einer davon war Roger Noriega, der während des gescheiterten, von den USA unterstützten Staatsstreichs von 2002 der Vertreter der USA bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) war und von 2003 bis 2005 stellvertretender Außenminister für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre war, wo er in der Politik der Regierung gegenüber Venezuela und Kuba von größter Bedeutung war.

Seit er die Bush-Administration verlassen und sich umgehend der AEI angeschlossen hat, ist Noriega maßgeblich daran beteiligt, Behauptungen aufzustellen, denen es an Beweisen mangelt, die aber darauf abzielen, die von Venezuelas gegenwärtigem Präsidenten Nicolas Maduro geführte Regierung als Bedrohung für die nationale Sicherheit erscheinen zu lassen, wie z.B. die Behauptung, dass Venezuela dem Iran hilft, Atomwaffen zu erwerben und Kämpfer der libanesischen Hisbollah aufzunehmen. Er setzte sich auch dafür ein, dass der Kongress den venezolanischen Oppositionsführer Leopoldo López, den politischen Mentor von Guaidó und Führer seiner politischen Partei Popular Will, unterstützt.

Darüber hinaus gründete Noreiga zusammen mit Martin Rodil, einem ehemaligen venezolanischen Exilmitglied des IWF, und José Cardenas, der in der Bush-Administration tätig war, Visión Américas, ein privates Risikobewertungs- und Lobbyingunternehmen, das beauftragt wurde, „die Bemühungen des honduranischen Privatsektors zu unterstützen, den demokratischen Übergang in ihrem Land zu festigen“, nach dem von den USA unterstützten honduranischen Staatsstreich im Jahr 2009. In den letzten Monaten haben sich Noriega und seine Mitarbeiter sehr stark auf Venezuela konzentriert, wobei Cardenas Trump öffentliche Ratschläge gab, wie man „Maduros Abgang beschleunigen kann“, während Rodil öffentlich angeboten hat, „Ihnen einen Deal anzubieten“, wenn Sie Schmutz über die Regierung Venezuelas anbieten können.

Die AEI ist zwar am bekanntesten dafür Hardliner zu sein, aber sie ist auch ein Förderer großer landwirtschaftlicher Interessen. Seit 2000 veranstaltet sie mehrere Konferenzen zum Thema „Biotechnologie“ und gentechnisch verändertem Saatgut und hat die Arbeit des ehemaligen Monsanto-Lobbyisten Jon Entine, der mehrere Jahre lang Gaststipendiat der AEI war, stark gefördert. Die AEI hat auch langjährige Verbindungen zu Dow Chemical.

Der wahrscheinlichste Grund für das Interesse der AEI an der Förderung der Biotechnologie liegt jedoch in den Links zu Monsanto. Im Jahr 2013 erwarb The Nation ein AEI-Dokument aus dem Jahr 2009, das durch einen Anmeldefehler erhalten wurde und nicht zur öffentlichen Offenlegung bestimmt war, und das die wichtigsten Geldgeber der Denkfabrik enthüllte. Das Dokument, bekannt als „Aufstellung der Spender“, ergab, dass die beiden größten Spender der AEI damals der Donors Capital Fund und der Milliardär Paul Singer waren.

Der Donors Capital Fund, der nach wie vor ein wichtiger Sponsor der AEI ist, ist über den stellvertretenden Vorsitzenden seines Verwaltungsrates, Kimberly O. Dennis, der derzeit auch Mitglied des Nationalrates der AEI ist, mit Monsantos Interessen verbunden. Laut AEI besteht der Nationalrat aus „Führungskräften aus Wirtschaft und Gesellschaft aus dem ganzen Land, die sich dem Erfolg der AEI verpflichtet fühlen und als Botschafter der AEI fungieren und uns mit Rat, Tat und Tat zur Seite stehen“.

Dennis ist die langjährige geschäftsführende Vorsitzende des Searle Freedom Trust, der 1988 von Daniel Searle gegründet wurde, nachdem er den Verkauf seines Familien-Pharmaunternehmens – G.D. Searle and Company – an Monsanto 1985 für 2,7 Milliarden Dollar beaufsichtigt hatte. Das Geld, das Searle aus dieser Fusion verdient hatte, wurde verwendet, um den Trust zu finanzieren, der nun die AEI und andere rechte Think Tanks finanziert. Searle stand auch Donald Rumsfeld nah, der G.D. Searle und Co. jahrelang führte und Verteidigungsminister unter Gerald Ford und George W. Bush war. Searle war auch Treuhänder des Hudson Institute, das einst Elliott Abrams beschäftigte.

Nachdem das Familienunternehmen, das für die Fake-Forschung über die Sicherheit seines Süßstoffs, Aspartams oder NutraSweets bekannt wurde, an Monsanto verkauft wurde, stieg G.D. Searle zusammen mit Daniel Searle zu einem bedeutenden Unternehmen auf. Robert Shapiro, der langjährige Anwalt von G.D. Searle und Leiter der NutraSweets war, wurde später Vizepräsident, Präsident und später CEO von Monsanto. Bemerkenswert ist, dass Daniel Searles Enkel, D. Gideon Searle, bis vor kurzem ein AEI-Treuhänder war.

Warum erhöht Marco Rubio seinen Anteil an Bayer, während andere sich zurückziehen?

Dennoch ist es der wichtigste individuelle Spender der AEI, der in der zufälligen Veröffentlichung „Aufstellung der Spender“ vermerkt ist, der am meisten über die privaten biotechnologischen Interessen offenbart, die die Venezuela-Politik der Trump-Regierung leiten. Paul Singer, der umstrittene Milliardär und Hedgefondsmanager, ist seit langem ein wichtiger Geldgeber für neokonservative und zionistische Zwecke – er half bei der Finanzierung der Foreign Policy Initiative (FPI), dem Nachfolger des Project for a New American Century (PNAC); und der neokonservativen und islamophoben Foundation for the Defense of Democracies (FDD), zusätzlich zur AEI.

Singer ist vor allem einer der wichtigsten politischen Geldgeber von Senator Marco Rubio (R-FL) und war eng mit dem jüngsten Chaos in Venezuela verbunden. Er wurde als einer der Architekten der aktuellen Regime-Change-Politik der Regierung bezeichnet und war der größte Geldgeber von Rubios Präsidentschaftskampagne sowie eine Schlüsselfigur hinter dem umstrittenen „Dossier“ über Donald Trump, das von Fusion GPS zusammengestellt wurde. Tatsächlich war Singer die erste Person gewesen, die Fusion GPS beauftragt hatte, „Oppositionsrecherche“ über Trump zu betreiben. Allerdings hat sich Singer seitdem weitgehend der Prüfung seiner Rolle bei der Erstellung des Dossiers entzogen, wahrscheinlich, weil er nach seinem Wahlsieg 2016 ein wichtiger Geldgeber für Trump wurde und 1 Million Dollar an Trumps Amtseinführungsfonds spendete.

Hedge-Fonds-Manager Paul Singer hat Millionen für einen pro-Marco Rubio Super-PAC gesammelt. Moritz Hager | Weltwirtschaftsforum

Singer hat eine lange Geschichte in Südamerika, obwohl er in Bezug auf Venezuela relativ ruhig war. Ein langjähriger Manager von Singer’s Hedge Fund, Jay Newman, sagte Bloomberg kürzlich, dass eine von Guaidó geführte Regierung erkennen würde, dass ausländische Gläubiger „nicht der Feind sind“, und deutete an, dass Newman selbst erwog, ob er sich einer wachsenden „Liste von Anleiheveteranen [die bereits begonnen haben], Positionen abzustecken, und erwartete eine Umschuldung von 60 Milliarden Dollar, sobald es dem von den USA unterstützten Guaidó gelingt, Präsident Nicolas Maduro zu stürzen und die Kontrolle zu übernehmen“. Darüber hinaus ist das Washington Free Beacon, das größtenteils von Singer finanziert wird, ein ausgesprochener Befürworter der Regime-Change-Politik der Trump-Administration in Venezuela gewesen.

Darüber hinaus gab Singer’s Elliott Management Corporation Roger Noriega, dem ehemaligen stellvertretenden Außenminister für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre unter Bush, 2007 60.000 Dollar, um sich für die Frage der Staatsverschuldung und für „öffentliche Befürwortung von US-Investoren in Lateinamerika“ einzusetzen. Während der Zeit, als Noriega auf Singer’s Gehaltsliste stand, schrieb er Artikel, die Argentinien und Venezuela mit dem nicht existierenden Atomprogramm des Iran verbinden. Damals griff Singer aggressiv die argentinische Regierung an, um mehr Geld aus dem vorherigen Zahlungsausfall des Landes mit seinen Staatsschulden zu erhalten.

Während Singer selbst zu Venezuela schwieg, hat er Geschäftsentscheidungen getroffen, die Erstaunen hervorriefen, wie z.B. die deutliche Erhöhung seiner Beteiligung an Bayer. Dieser Schritt scheint im Widerspruch zu den finanziellen Schwierigkeiten von Bayer zu stehen, die eine direkte Folge der Vielzahl von Gerichtsverfahren über den Zusammenhang zwischen Monsantos Glyphosat und Krebs sind. Das erste Urteil, das Monsanto und seiner neuen Muttergesellschaft Bayer Schwierigkeiten bereitete, erfolgte im vergangenen August, aber Singer erhöhte seine Beteiligung an dem Unternehmen ab Dezember letzten Jahres, obwohl bereits damals klar war, dass die finanziellen Schwierigkeiten von Bayer im Zusammenhang mit den Glyphosat-Gerichtsverfahren erst am Anfang standen.

Seit Jahresbeginn haben sich die Probleme von Bayer mit der Fusion von Monsanto nur noch verschärft, da der Bayer-Chef kürzlich erklärte, dass die Klagen die Aktienkurse und die finanzielle Performance des Unternehmens „massiv beeinflusst“ hätten.

Erzwingung der Erschließung eines neuen Marktes für RoundUp

Ein Teil von Singers Interesse an Bayer könnte sich auf Venezuela beziehen, da Juan Guaidos „Plan País“ zur „Rettung“ der venezolanischen Wirtschaft einen Schwerpunkt auf den Agrarsektor des Landes legt. Insbesondere vor und unter dem Chavismo standen die landwirtschaftliche Produktivität und die Investitionen in den Agrarsektor bei der Prioritätensetzung hinter der Ölproduktion, was dazu führte, dass weniger als 25 Prozent der venezolanischen Flächen für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wurden, obwohl die Nation über einen Reichtum an Ackerland verfügt. Das Ergebnis ist, dass Venezuela einen Großteil seiner Lebensmittel aus dem Ausland importieren muss, von denen die meisten ihren Ursprung in Kolumbien oder den Vereinigten Staaten haben.

Unter Chávez und seinem Nachfolger Maduro hat sich die Aufmerksamkeit wieder auf die Kleinbetriebe, die Ernährungssouveränität und den ökologischen Landbau konzentriert. Wenn Maduro jedoch verdrängt wird und Guaidó seinen „Plan País“ umsetzt, deuten die Verbundenheit der Opposition mit ausländischen Unternehmen, die Interessen der US-Coup-Architekten bei Bayer/Monsanto und die bisherigen Bemühungen der Opposition, das Verbot von gentechnisch verändertem Saatgut aufzuheben, darauf hin, dass sich ein neuer Markt für Bayer/Monsanto-Produkte – insbesondere Glyphosat – öffnen wird.

Südamerika ist seit langem ein Schlüsselmarkt für Monsanto und – als sich die Probleme des Unternehmens vor der Fusion mit Bayer zu verschärfen begannen – wurde es aufgrund weniger strenger Umwelt- und Verbraucherschutzvorschriften, die in vielen westlichen Ländern gelten, zu einer Lebensader für das Unternehmen. In den letzten Jahren, als südamerikanische Regierungen ihre Länder für eine „marktfreundlichere“ Politik in ihrem Agrarsektor geöffnet haben, hat Monsanto Millionen verdient.

Als Brasilien beispielsweise 2012 versuchte, die Investitionen in die Biotechnologie (d.h. in gentechnisch verändertes Saatgut) zu erweitern, steigerte Monsanto allein den Umsatz mit gentechnisch verändertem Maissaatgut um 21% und erzielte zusätzliche Gewinne in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für das Unternehmen. Ein ähnliches Comeback-Szenario ist bei Bayer/Monsanto mehr denn je erforderlich, da Monsantos rechtliche Probleme dazu führten, dass die Gewinne des Unternehmens Ende letzten Jahres zurückgingen.

Da Länder auf der ganzen Welt aufgrund der zunehmenden Rechtsstreitigkeiten über den Zusammenhang zwischen Glyphosat und Krebs jetzt Verbote für Glyphosat erwägen, braucht Bayer einen neuen Markt für die Chemikalie, um finanzielle Verluste zu vermeiden. Da Singer nun eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen hält, könnte er – zusammen mit den von ihm finanzierten Politikern und Think Tanks – am Ende des Anti-GVO-Saatgutverbots, das eine von Guaidó geführte Regierung bewirken würde, ein vielversprechendes Ergebnis sehen.

Da der Top-Berater von Guaidó möchte, dass die Trump-Administration eine direkte Rolle bei der Regierung Venezuelas spielt, wenn Maduro verdrängt wird, scheint es wahrscheinlich, dass Singer seine Verbindungen nutzen würde, um Bayer/Monsanto inmitten der wachsenden Kontroverse um Glyphosat über Wasser zu halten. Ein solches Verhalten von Singer wäre angesichts der Tatsache, dass ihn die internationalen Finanzmedien als „rücksichtslosen Opportunisten“ und „übermäßig aggressiv“ bezeichnet haben, kaum verwunderlich.

Ein solches Ergebnis stünde im Einklang mit den gestiegenen Gewinnmargen von Monsanto und verwandten Unternehmen, die ihrer Expansion in Länder folgen, die auf von den USA unterstützte Staatsstreiche folgten. So zwangen beispielsweise die vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank an die Ukraine vergebenen Kredite nach dem von den USA unterstützten Staatsstreich im Jahr 2014 das Land, sich der Nutzung von „Biotechnologie“ und gentechnisch veränderten Kulturen in seinem Agrarsektor zu öffnen und diese auszuweiten, und Monsanto erzielte insbesondere Millionenbeträge, da das Verbot von gentechnisch verändertem Saatgut und den damit verbundenen Agrochemikalien durch die vorherige Regierung aufgehoben wurde. Sollte Maduro verdrängt werden, dürfte sich in Venezuela ein ähnliches Szenario ergeben, da die von Guaidó geführte Regierung nur wenige Tage nachdem Guaidó sich selbst zum „Interimspräsidenten“ erklärt hatte, ihre Absicht bekundet hat, von diesen Institutionen hohe Kredite aufzunehmen.

Featurefoto | Luis Arrieta inspiziert ein frisch gepflanztes Kaffeefeld, das früher ein Pfirsichgarten in der Küstenregion von Carayaca am Rande von Caracas, Venezuela, 10. Oktober 2018 war. Fernando Llano | AP

Whitney Webb ist eine Journalistin von MintPress News mit Sitz in Chile. Sie hat für mehrere unabhängige Medien gearbeitet, darunter Global Research, EcoWatch, das Ron Paul Institute und 21st Century Wire, unter anderem. Sie hat mehrere Radio- und Fernsehauftritte absolviert und ist 2019 Gewinnerin des Serena Shim Award for Uncompised Integrity in Journalism.

Kieran Barr hat zu den in diesem Bericht verwendeten Untersuchungen beigetragen.

