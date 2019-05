Lawrow: Russland und China bereit, Nordkorea nach Denuklearisierung Sicherheitsgarantien zu geben

Der russische Außenminister Sergej Lawrow traf sich mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Montag in Moskau. Die beiden Minister sprachen unter anderem über Nordkorea und die Rolle der USA. Lawrow erklärte:

Er fügte hinzu, dass ein solches Format bereits für eine friedliche Lösung in Afghanistan genutzt wird. Der Außenminister fuhr fort:

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kontakte, die sich zwischen den Staatschefs der Vereinigten Staaten und Nordkorea zu entwickeln begannen, in Übereinstimmung mit dem Fahrplan verliefen, den wir gemeinsam mit China ausgearbeitet hatten – von Maßnahmen zur Wiederherstellung des Vertrauens bis hin zu weiteren direkten Kontakten.

Der Diplomat sprach außerdem über die gemeinsamen Ziele der Schaffung eines Sicherheitssystems für Nordostasien. Er sagte:

Wir hoffen, dass es irgendwann zu einem umfassenden Abkommen sowohl über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als auch über die Errichtung eines Friedens- und Sicherheitssystems in Nordostasien im Allgemeinen kommen wird – einschließlich klarer Sicherheitsgarantien für Nordkorea, die von Präsident Putin wiederholt erwähnt wurden, unter anderem auf dem russisch-nordkoreanischen Gipfel in Wladiwostok am 25. April.