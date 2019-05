Al Baghdadi: Die USA könnten sich keinen besseren Alliierten wünschen

von von Tony Cartalucci – http://www.theblogcat.de

Da die von den USA unterstützten Militanten bereits den Höhepunkt ihrer Geländegewinne auf dem Schlachtfeld erreicht hatten und jetzt mit einer schrittweisen, aber unvermeidlichen Niederlage konfrontiert sind, scheinen den USA die Zeit und die Möglichkeiten auszugehen.

Dann wurde plötzlich – wie auf ein Stichwort – Abu Bakr al-Baghdadi wiederbelebt, der angebliche Führer des so genannten „Islamischen Staates im Irak und Syrien“ (ISIS), nachdem die USA behauptet hatten, dass er Jahre zuvor gestorben war. Das bietet den USA den perfekten Vorwand, trotzdem militärisch in Syrien einzugreifen.

Ein BBC-Artikel vom Juli 2014 mit dem Titel „ISIS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi erscheint im ersten Video“ behauptete:

Abu Bakr al-Baghdadi, der Führer der islamistischen militanten Gruppe Isis, hat in seiner ersten Video-Predigt die Muslime aufgefordert, ihm zu gehorchen.

Baghdadi wurde von der dschihadistischen Gruppe, die große Teile des Irak und Syriens erobert hat, zum Kalifen ernannt.

Die plötzliche Welle der Gewalt, die ISIS im gesamten Irak und in Syrien entfesselte, war so groß, dass nur staatliche Unterstützung dafür verantwortlich gewesen sein konnte.

Den perfekten Feind erschaffen

Tatsächlich hatte die US Defense Intelligence Agency (DIA) bereits 2012 sogar eine Verschwörung unter westlicher und Golfstaaten-Führung festgestellt (PDF), um das zu schaffen, was sie damals als „salafistisches“ [islamisches] [Fürstentum] [Staat] bezeichnete, genau in jenem Teil Ostsyriens, wo ISIS schließlich seinen Sitz haben würde.

Das DIA-Dokument erklärte (Hervorhebung hinzugefügt)

Wenn sich die Situation entwirrt, besteht die Möglichkeit, ein deklariertes oder nicht deklariertes salafistisches Fürstentum in Ostsyrien (Hasaka und Der Zor) zu errichten, und genau das wollen die unterstützenden Kräfte der Opposition, um das syrische Regime zu isolieren, das als strategisches Zentrum der schiitischen Expansion (Irak und Iran) gilt.

Zur Klärung der Frage, wer diese unterstützenden Kräfte sind, wird im DIA-Memo erklärt:

Der Westen, die Golfstaaten und die Türkei unterstützen die Opposition, während Russland, China und der Iran das Regime unterstützen.

Das Ziel war es, die syrische Regierung weiter zu isolieren, um das ultimative Ziel Washingtons zu erleichtern: Damaskus zu stürzen. Als immer mehr Extremisten dies nicht erreichten, nutzten die USA dann die Präsenz von ISIS als Vorwand für eine überarbeitete Version der direkten militärischen Intervention, die Russland nur ein Jahr zuvor vereitelt hatte.

Ein Jahr lang stellten sich die USA als Kämpfer gegen ISIS dar, während sie gleichzeitig die syrischen Ölfelder einnahmen und eine Armee von Militanten aufbauten, mit denen sie ISIS in das von der syrischen Regierung kontrollierte Gebiet schieben und mit denen sie auch die syrische Regierung selbst bekämpfen wollten.

2015 begann Russland mit einer eigenen militärischen Intervention. Russland zielte sofort auf die ISIS-Versorgungsleitungen, die aus der NATO-Mitglieds-Türkei herausführen – was die USA bis heute nicht getan haben. Russland isolierte die terroristische Gruppe innerhalb des syrischen Territoriums, bevor die russische Luftwaffe zusammen mit den syrischen, iranischen und Hisbollah-Bodentruppen sie umzingelte und ISIS zusammen mit Al Nusra und anderen extremistischen Gruppen überall westlich des Euphrat eliminierte.

Auf der von den USA besetzten Seite des Euphrat hielt sich ISIS bis zu diesem Jahr und wurde zeitweise sogar durch eine von den USA erklärte Sperrzone vor der Verfolgung syrischer und russischer Streitkräfte geschützt.

Es ist jetzt klar, dass die Bemühungen der USA, die syrische Regierung zu stürzen, gescheitert sind. Es ist auch klar, dass Washingtons Vorwand für die illegale Besetzung syrischen Territoriums politisch nicht mehr haltbar ist.

Gerade als die amerikanische Präsenz in Syrien immer unangenehmer und unhaltbarer wurde, ist al-Baghdadi wieder aufgetaucht – gerade rechtzeitig – um dem US-Sieg in Ostsyrien zu gewährleisten, aber auch um die Weltöffentlichkeit daran zu erinnern, dass ISIS nach wie vor eine anhaltende Bedrohung ist, die die weitere Präsenz Amerikas in der Region erfordert.