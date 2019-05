Ist Amerika bereit für John Boltons Krieg mit dem Iran?

von Scott Ritter via The American Conservative – http://www.zerohedge.com

Übersetzung LZ



Die Ankündigung des nationalen Sicherheitsberaters John Bolton in dieser Woche, dass die USA eine Flugzeugträgergruppe und eine Bomber-Task Force in die Region des US-Zentralkommandos entsenden, schien perfekt darauf ausgerichtet, Amerika in einen Kriegszustand gegen den Iran zu bringen. Und das ist auch so.

Bolton behauptete, dass die Entscheidung als Reaktion auf „eine Reihe von beunruhigenden und eskalierenden Anzeichen und Warnungen“ getroffen wurde und erklärte, dass „die Vereinigten Staaten keinen Krieg mit dem iranischen Regime anstreben“. Aber er fügte hinzu: „Wir sind voll und ganz bereit, auf jeden Angriff zu reagieren, sei es durch Stellvertreter, das Islamische Revolutionsgardenkorps oder reguläre iranische Streitkräfte“.

Es dauerte einen ganzen Tag, bis das Verteidigungsministerium auf Boltons Erklärung reagierte, wobei der amtierende Verteidigungsminister Pat Shanahan schließlich twitterte, dass der „angekündigte Einsatz des @CVN_72 und einer @USAirForce Bomber-Task Force im Zuständigkeitsbereich von @CENTCOM… eine vorsichtige Neupositionierung von Resourcen als Reaktion auf Anzeichen einer glaubwürdigen Bedrohung durch das iranische Regime darstellt“.

Shanahan folgte mit einem weiteren Tweet:

„Wir fordern das iranische Regime auf, jegliche Provokation einzustellen. Wir werden das iranische Regime für jeden Angriff auf die US-Truppen oder unsere Interessen verantwortlich machen.“

Die Kampfgruppe USS Abraham Lincoln hatte vor einem Monat aus ihrem Heimathafen Norfolk, Virginia, abgelegt und war kürzlich an Manövern im Mittelmeer beteiligt. Das Pentagon bestätigte, dass für die Abraham Lincoln geplant war, CENTCOM während seines Einsatzes zu unterstützen, aber dass ihre Ankunft aufgrund von Informationen, die auf eine unmittelbare iranische Bedrohung hinweisen, „beschleunigt“ wurde.

Die Tatsache, dass Bolton sich dafür entschied, routinemäßige Einsätze von US-Streitkräften in den Nahen Osten als Notfallreaktion auf eine unspezifizierte Bedrohung aus dem Iran umzuwandeln, ist an sich schon eine Kuriosität. Bolton ist ein Berater des Präsidenten, ein nicht gesetzlicher (d.h. nicht vom Senat bestätigter) Mitarbeiter des Weißen Hauses, der nicht in der militärischen Befehlskette ist und keine Befehlsgewalt hat.

Während Shanahan darauf hinwies, dass die Befehle für die Einsätze von ihm am Tag der Ankündigung Boltons genehmigt worden waren, ist dies einfach nicht der Fall – sie wurden lange vor Boltons Aussage genehmigt. Die Tatsache, dass das Weiße Haus den Einsatz von US-Streitkräften als Reaktion auf Vorwürfe einer sich abzeichnenden Bedrohung im Nahen Osten im Gegensatz zum Pentagon angekündigt hat, spiegelt die politischen und operativen Wurzeln der aktuellen Krise wider.

„Das US-Zentralkommando [CENTCOM, das für den Nahen Osten zuständige US-Militärkommando] verfolgt weiterhin eine Reihe von glaubwürdigen Bedrohungsszenarien, die vom Regime im Iran im gesamten Zuständigkeitsbereich von CENTCOM ausgehen“, bemerkte ein CENTCOM-Sprecher nach Shanahans Tweet.

Diese Drohung wurde als ernst genug angesehen, dass Außenminister Mike Pompeo einen lang geplanten Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel absagen konnte. Pompeo unternahm stattdessen eine geheime Reise nach Bagdad, wo er sich Berichten zufolge mit der politischen und nationalen Sicherheitsführung des Irak traf, um die sich abzeichnende Bedrohung durch den Iran zu diskutieren.

In einer Erklärung gegenüber Reportern auf dem Weg nach Bagdad erklärte Pompeo, dass „es absolut der Fall ist, dass wir eskalierende Aktionen der Iraner gesehen haben, und es ist ebenso der Fall, dass wir die Iraner für Angriffe auf amerikanische Interessen verantwortlich machen werden“. Er fügte hinzu: „Wenn diese Aktionen stattfinden, wenn sie von einem externen Bevollmächtigten – einer Miliz, der Hisbollah – durchgeführt werden, werden wir die iranische Führung direkt dafür verantwortlich machen.“

Aber die Realität ist, dass der Einsatz amerikanischer Streitkräfte und die Ablenkung des Außenministers nach Bagdad kaum mehr als ein großes Theater ist. Dies geschieht zur Unterstützung einer vom israelischen Geheimdienst diktierten Politik, die Bolton bei einem Treffen am 16. April 2019 im Weißen Haus übermittelt wurde, wo laut Bolton „iranische bösartige Aktivitäten und andere destabilisierende Akteure im Nahen Osten und auf der ganzen Welt“ diskutiert wurden.

Die Erkenntnis, die sich aus der Analyse des Mossad ergab, bestand aus „Szenarien“ darüber, was der Iran „planen könnte“. Laut einem israelischen Beamten ist es uns immer noch unklar, was die Iraner versuchen zu tun und wie sie es tun wollen, aber es ist uns klar, dass die iranische Temperatur infolge der wachsenden Druckkampagne der USA gegen sie steigt, und sie erwägen, Vergeltungsmaßnahmen gegen die US-Interessen am Golf zu ergreifen“.

Irans Außenminister, Mohammad Javad Zarif, hat Boltons Äußerungen verspottet, die vom „B-Team“, wie er es spöttisch nannte, das den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, den saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman und den Abu Dhabi-Kronprinzen Mohammed bin Zayed umfasst. Zarif wirft Bolton in Absprache mit dem Rest des „B-Teams“ vor, Präsident Trump in eine Konfrontation zu treiben, die er nicht will.“

Die genaue Art der vermeintlichen iranischen Bedrohung wurde weder vom Weißen Haus noch vom Pentagon offiziell formuliert. CENTCOM hatte nebulös festgestellt, dass „jüngste und klare Hinweise darauf, dass iranische und iranische Stellvertreter Vorbereitungen für einen möglichen Angriff auf US-Truppen in der Region treffen“, und fügte hinzu, dass die Bedrohungen sowohl maritim als auch landgestützt waren.

CNN hat jedoch unter Berufung auf ungenannte Pentagon-Beamte berichtet, dass spezifische Informationen, dass der Iran ballistische Kurzstreckenraketen per Boot in den Persischen Golf brachte, in Kombination mit anderen Indikatoren, den militärischen Einsatz ausgelöst haben, und dass zusätzliche Einsätze amerikanischer Streitkräfte, einschließlich Patriot PAC-3 Boden-Luft-Raketen, in Betracht gezogen wurden.

„Es ist nicht klar, ob der Iran die Raketen von den Booten aus starten könnte oder ob sie sie für die Verwendung durch iranische Streitkräfte an Land transportieren“, berichtete CNN.

Diese Aussage ist faktisch absurd. Der Iran besitzt eine bekannte Familie von ballistischen Kurzstreckenraketen, die von einer einheimischen Kopie der Frog-7, einer russischen Kurzstrecken-Artillerierakete, abgeleitet sind. Diese Waffe, bekannt als die Zelzal-2, wurde nach Syrien, Jemen und Libanon exportiert, wo sie gegen syrische Rebellen, saudi-unterstützte Gegner der Houthis und Israel eingesetzt wurde. Die Zelzal-2, der es an einem Lenk- und Kontrollsystem mangelt, ist keine Kurzstreckenrakete, sondern ein ungelenktes Raketengeschoss. Der Iran besitzt jedoch zwei Derivate des Zelzal-2 – den Fateh-110 und den Zulfiquar -, die der technischen Definition einer Kurzstreckenraketen entsprechen.

Die Fateh-110 wurde zur Hisbollah, nach Syrien, zu den Houthis im Jemen und zu Milizen im Irak exportiert. Im September 2018 feuerte das Islamische Revolutionsgardenkorps (IRGC) sieben Fateh-110-Raketen auf iranische kurdische Oppositionskräfte im Nordirak. Eine noch weiter fortgeschrittene Ableitung des Zelzal-2, der Zulfiqar, ist kürzlich in Betrieb gegangen; im Juni 2017 und im Oktober 2018 feuerte das IRGC Zulfiqar Boden-Boden-Raketen gegen ISIS-Ziele in Syrien ab.

Diese Raketen sind real, und sie stellen eine aktive und anhaltende Bedrohung für die im Nahen Osten stationierten amerikanischen Streitkräfte dar. Sie sind jedoch nicht für den Betrieb an Bord eines Schiffes ausgelegt. Dem Iran wurde bereits vorgeworfen, Houthi-Rebellentruppen mit ballistischen Kurz– und Mittelstrecken-Raketen über maritime Versorgungswege versorgt zu haben. Eine Fortsetzung dieser Tätigkeit sollte kaum eine Krise auslösen, die den Not-Einsatz von US-Truppen erfordert. Ebenso hat der Iran sowohl Syrien als auch der Hisbollah über eine bestehende Luftbrücke zwischen Teheran und Damaskus ballistische Kurzstreckenraketen zur Verfügung gestellt.

Schließlich hat der Iran ballistische Kurzstreckenraketen an die irakischen Volksmilizen, schiitische Gruppen, die dem IRGC angehören, übergeben. All diese Aktivitäten fanden in den letzten Jahren statt, und mit Ausnahme zu den Houthis mussten keine Raketen per See geschickt werden.

Die von Bolton, CENTCOM, Pompeo und den Medien verkündete Bedrohung ignoriert die Realität, dass sich der Iran seit Jahren darauf vorbereitet, amerikanische Streitkräfte im Nahen Osten im Rahmen seiner Bemühungen um Selbstverteidigung anzugreifen. Die Fähigkeit des Iran, ballistische Kurzstreckenraketen einzusetzen, ist Teil einer größeren Raketengefahr, die zu gegebener Zeit flächendeckend US-Basen in der Region mit Sprengstoffen umfassen könnte. Die Entsendung der Kampfgruppe Abraham Lincoln und einer B-52-Task Force in den Nahen Osten ist ein Akt der theatralischen Aufplusterei, der nichts daran ändern wird. Die Raketenstreitkräfte des Iran sind größtenteils mobil.

Die amerikanische Erfahrung im Golfkrieg und die Erfahrung Saudi-Arabiens im Jemen sollten die Realität unterstreichen, dass mobile verschiebbare Ziele wie das Raketenarsenal des Iran praktisch unmöglich mit der Luftwaffe zu vernichten sind.

Durch die gezielte Eskalation der Spannungen mit dem Iran unter Verwendung von gefälschten Informationen über eine ganz reale Bedrohung bereitet Bolton das Land auf einen Krieg vor, zu dem es nicht bereit ist zu kämpfen und den es höchstwahrscheinlich nicht gewinnen kann. Dieser Punkt wird durch die Tatsache bekräftigt, dass Mike Pompeo von seiner Reise zurückgerufen wurde, um an einer Sitzung des National Security Council teilzunehmen, bei der das Pentagon die Realitäten eines militärischen Konflikts mit dem Iran, einschließlich der hohen Kosten, im Detail darlegen wird. (Hoffentlich werden sie betonen, dass der Iran einen solchen Krieg gewinnen würde, indem er einfach nicht verliert – alles, was sie tun müssten, ist, jeden amerikanischen Angriff zu überstehen.)

Dass Israel hinter den Kulissen Geheimdiensterkenntnisse und Motivation liefert, macht Boltons Handeln noch fragwürdiger. Es zeigt, dass es John Bolton und nicht der Iran ist, der heute die größte Bedrohung für die amerikanische nationale Sicherheit darstellt.

https://www.zerohedge.com/news/2019-05-11/america-ready-john-boltons-war-iran

Werbeanzeigen