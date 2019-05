Eine Woche im Leben des Imperiums

vom Saker (geschrieben für die Unz Review) – http://www.theblogcat.de

Einleitung:

Manchmal ist es hilfreich, nicht auf eine spezielle Sache im Detail zu blicken, sondern eher eine Übersicht über die laufenden Vorgänge zu machen. Das will ich heute tun: Ein Blick aus der Vogelperspektive auf unseren leidenden Planeten.

Putin trollt das Imperium:

Es ist alles ganz einfach: Wenn die Ukrainer

Pässe an russische Bürger verteilen, und wir in

Russland Pässe an die Ukrainer vergeben,

dann werden wir früher oder später

das gewünschte Ergebnis erzielen: Alle werden

die selbe Staatsbürgerschaft haben. Das ist etwas

das wir begrüßen müssen.

Wladimir Putin

Es scheint als würde der Kreml ganz langsam seine Haltung zur ukrainischen Frage ändern und sich jetzt mehr auf einseitige Aktionen verlassen. Die ersten beiden Maßnahmen durch Russland sind vielleicht nicht „zu wenig, zu spät“, aber gewiss „nur das nötige Minimum und das auch ziemlich spät“. Dennoch kann ich vor der neu gefundenen Entschlossenheit des Kreml nur den Hut ziehen. Im Speziellen hat der Kreml den Export von Energieprodukten an die Ukraine eingestellt (besondere Ausnahmen können von Fall zu Fall gemacht werden) und die Russen haben entschieden, russische Pässe an die Menschen von Novorossia (im Donbass) zu verteilen. Gut so.

Zelenskis Reaktion auf diese Entscheidung ist das erste deutliche Zeichen dafür, dass der arme Mann keine Ahnung hat was er tut und keinen Plan hat, wie er mit Russen umgehen soll. Er entschloss sich, einen Witz zu machen (darin ist er ja angeblich gut) und hat verkündet, dass der ukrainische Pass viel besser sei als der russische und dass die Ukraine bald mit der Ausstellung ukrainischer Pässe für russische Bürger beginnen werde. Putin hat sofort mit einer seiner typischen Repliken geantwortet und erklärt, dass er Zelenski unterstützt und sich auf den Tag freut, wenn Russen und Ukrainer wieder die selbe Staatsbürgerschaft haben werden. Darauf hatte Zelenski keine Antwort 🙂

Nun, fast keine. Er hat schließlich eine Facebook-Eintrag gemacht, in dem er verkündet, dass alles, was Russland und die Ukraine gemeinsam haben, eine Staatsgrenze sei.

Zelenski entdeckt endlich eine Gemeinsamkeit von Russland mit der Ukraine

Ich habe lange über diese „vielen Gemeinsamkeiten“

von Russland und der Ukraine nachgedacht.

Die Wahrheit ist, dass heute, nach der Annexion der Krim

und der Aggression im Donbass, von den„gemeinsamen“ Dingen

nur noch eins übrig ist – das ist die Staatsgrenze.

Und jeder Zentimeter davon muss von Russland

an die Ukraine zurückgegeben werden.

Nur dann werden wir in der Lage sein,

weiter nach „Gemeinsamkeiten“ zu suchen

Wladimir Zelenski

Damit wurde er im Nu zum Ziel von Witzen und Mems, denn alle Russen und Ukrainer wissen, dass Russland und die Ukraine viele alte Beziehungen haben, die sogar 5 Jahre bösartiger Bürgerkrieg und 5 Jahre hysterische anti-russische Propaganda nicht auflösen konnten. Das reicht von engen Verwandtschaften im anderen Land zu zahlreichen Handels- und Geschäftsbeziehungen, bis zu einer gemeinsamen Sprache. Am nächsten an einer ukrainischen Sprache wäre das Surschyk, das etwa 50/50 in Bezug auf das Vokabular ist und dessen Aussprache näher am südrussischen Dialekt liegt als der Regionaldialekt von Zapadenski in der Westukraine und von der Ukronazi-Junta in Kiew gesprochen (und amtlich angeordnet) wird.

Die bösartige Seekuh bedroht den Planeten mit Feuer und Schwefel

Wir haben Pompeo, eine bösartige Seekuh,

der auch seine Christlichkeit vor sich her trägt

wie eine Monstranz und nach Kriegen sucht,

in denen er seinen wabbligen, unförmigen Arsch

nicht riskieren wird. Bolton, ein mieser Hurensohn

der in eine Zwangsjacke gehört, tut wenigstens

nicht so als hätte er eine Seele.

Und der Goldene Haubenkakadu, zu schwach

um sein Umfeld zu kontrollieren, plustert sich auf und twittert.

Möge Gott uns beistehen!

Fred Reed

Der Ausdruck „bösartige Seekuh“ stammt nicht von mir. Der brillante Fred Reed hat ihn sich ausgedacht, aber ich kann ihn nur unterstützen, denn er passt. Perfekt. Und unsere bösartige Seekuh hat gewiss einen Höhenflug! In dieser Woche hat er es geschafft, gleichzeitig Venezuela, den Iran und auch Russland und China zu bedrohen. Ich denke, dass es höchste Zeit ist, Pompeo zu einem waschechten Irren zu erklären, zu einem gefährlichen, arroganten und ignoranten Psychopathen, dessen verrückte Äußerungen eine direkte Bedrohung für den gesamten Planeten darstellen. Das soll nicht heißen, dass sein Kumpel Bolton weniger verrückt wäre. Kombiniert man diese zwei tollwütigen Gangster mit dem rückgratlosen „Goldenen Hauben-Kakadu“ (um Fred Reeds genauso saukomische aber akkurate Beschreibung zu verwenden), dann erkennt man, dass der Planet in sehr großen Schwierigkeiten steckt.

Es stellt sich heraus, dass Putin ein Krypto-Zionist und eine israelische Marionette ist