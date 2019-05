Israel hat kein Recht auf Selbstverteidigung gegen Gaza.

von Norman G. Finkelstein, Jamie Stern-Weiner – https://jacobinmag.com

Israel hat kein gesetzliches Recht, in Gaza irgendeine Art von Gewalt anzuwenden – unter keinen Umständen.

Seit Beginn der überwiegend gewaltfreien Demonstrationen in Gaza am 30. März 2018 hat die internationale Gemeinschaft die bewaffneten Angriffe Israels scharf verurteilt.

Eine Resolution der UN-Generalversammlung „bedauert[e] den Einsatz jeglicher übermäßiger, unverhältnismäßiger und unterschiedsloser Gewalt durch die israelischen Streitkräfte gegen palästinensische Zivilisten“, während der UN-Menschenrechtsrat die „unverhältnismäßige und unterschiedslose Gewaltanwendung Israels“ verurteilte. Nachdem israelische Scharfschützen Razan al-Najjar, einen 21-jährigen unbewaffneten palästinensischen Sanitäter, getötet hatten, warnte der UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess Israel, dass es „seine Gewaltanwendung kalibrieren muss“. In einem verheerenden Bericht kam Human Rights Watch zu dem Schluss, dass „der wiederholte Einsatz tödlicher Gewalt durch israelische Streitkräfte im Gazastreifen… gegen Demonstranten, die keine unmittelbare Bedrohung des Lebens darstellten, Kriegsverbrechen gleichkommen kann“.

So willkommen diese Verurteilungen auch sein mögen, die Frage bleibt dennoch, ob sie weit genug gehen. Einfach ausgedrückt, hat Israel das Recht, unter irgendwelchen Umständen Gewalt gegen das Volk von Gaza anzuwenden?

Die aktuelle Rechtsdebatte hat sich auf ein Paar zusammenhängender Fragen konzentriert:

– Haben israelische Scharfschützen auf „übermäßige“ oder „unverhältnismäßige“ Gewalt gegen Demonstranten zurückgegriffen (wie Kritiker behaupten), oder war das Ausmaß an Gewalt, die sie eingesetzt haben, notwendig, um zu verhindern, dass Demonstranten den Zaun durchbrechen (wie Israel behauptet)?

– Wird das Verhalten Israels gegenüber den Protesten in Gaza durch Menschenrechtsgesetze (wie Kritiker behaupten) oder durch das humanitäre Völkerrecht (wie Israel behauptet) geregelt? Das humanitäre Völkerrecht gilt in Situationen bewaffneter Konflikte, während das Menschenrechtsrecht die innerstaatliche Strafverfolgung regelt. Der Unterschied ist wichtig, da die Menschenrechtsgesetze der Anwendung von Gewalt strengere Auflagen auferlegen.

Alle Parteien dieser beiden Kontroversen gehen von einer gemeinsamen Prämisse aus: dass Israel das Recht hat, Gewalt anzuwenden, um zu verhindern, dass die Gazastreifenbewohner den Zaun durchbrechen. Der Streit kommt auf: Wie viel? Kritiker, die „unverhältnismäßige“ oder „übermäßige“ Gewalt kritisieren, legitimieren stillschweigend Israels Anwendung von „verhältnismäßiger“ oder „gemäßigter“ Gewalt, während diejenigen, die auf der Anwendbarkeit von Menschenrechtsgesetzen bestehen, anerkennen, dass Israels Einsatz von Gewalt legitim ist, wenn Demonstranten eine „unmittelbare Bedrohung“ für das Leben eines Scharfschützen darstellen.

Diese Vermutung gilt auch am kritischsten Punkt der Debatte über Gaza. Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem verurteilte den Einsatz Israels als „illegale“ tödliche Gewalt gegen unbewaffnete Personen, die sich dem Zaun nähern, ihn beschädigen oder versuchen, ihn zu überschreiten“. Aber sie räumte ein, dass „das Militär solche Aktionen verhindern und sogar Personen festnehmen darf, die versuchen, sie auszuführen“. Ein hochrangiger Beamter der Human Rights Watch argumentierte, dass Israels Einsatz von scharfer Munition in Gaza „rechtswidrig“ sei. Aber er schlug vor, dass „nicht-tödliche Mittel wie Tränengas, Stinkwasser und gummierte Stahlpellets“ die gesetzlichen Anforderungen erfüllen würden. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnte Israel davor, „tödliche Gewalt nur als letztes Mittel einzusetzen und wenn es zum Schutz von Leben unvermeidlich ist“. Selbst die großen palästinensischen Menschenrechtsorganisationen bezeichneten Israels Gewaltanwendung als „übertrieben„, „wahllos“ und „unverhältnismäßig“ und nicht als inhärent illegal.

Aber Tatsache ist, dass Israel kein Recht auf den Einsatz von Gewalt in Gaza geltend machen kann – ob moderat oder übertrieben, verhältnismäßig oder unverhältnismäßig; ob Demonstranten unbewaffnet oder bewaffnet sind, ob sie keine unmittelbare Bedrohung für das Leben darstellen oder nicht. Wenn es anders aussieht, liegt das daran, dass die aktuelle Debatte kritische Vorbehalte im Völkerrecht ignoriert und von der spezifischen Situation in Gaza abstrahiert.

Was das Völkerrecht sagt

Um den Einsatz von Gewalt in Gaza zu rechtfertigen, beansprucht Israel das Recht, das Eindringen von Ausländern in sein Hoheitsgebiet zu verhindern. Ein israelischer Rechtsexperte stellt fest, dass diese erklärte Sorge um die Heiligkeit der „Grenze“ des Gazastreifens opportunistisch selektiv ist. Israel dringt nach Belieben in den Gazastreifen ein; erst wenn Palästinenser versuchen, in die andere Richtung zu gehen, wird der Zaun heilig. Abgesehen von dieser Heuchelei fehlt dem angeblichen Recht Israels auf Selbstverteidigung noch jede Rechtsgrundlage. Im Gegenteil, der Einsatz von Gewalt durch Israel verstößt gegen das Völkerrecht.

Das palästinensische Volk im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem und Gaza, kämpft um sein international anerkanntes „Recht auf Selbstbestimmung“ (International Court of Justice). Wie der herausragende Rechtswissenschaftler James Crawford feststellt, verbietet das Völkerrecht den Einsatz militärischer Gewalt „durch eine Verwaltungsmacht, um einen weit verbreiteten Volksaufstand in einer Selbstbestimmungseinheit zu unterdrücken“, während „die Anwendung von Gewalt durch ein nichtstaatliches Unternehmen in Ausübung eines Selbstbestimmungsrechts rechtlich neutral ist, d.h. überhaupt nicht durch das Völkerrecht geregelt ist“.

Demonstranten in Gaza haben sich entschieden, Gewaltlosigkeit zur Verfolgung ihrer international anerkannten Rechte einzusetzen – eine Taktik, die natürlich auch das Völkerrecht nicht verbietet. Aber diese kluge Entscheidung ist keine gesetzliche Verpflichtung. Selbst wenn sich die Bewohner von Gaza dafür entscheiden würden, Waffen gegen israelische Scharfschützen einzusetzen, die ihr Recht auf Selbstbestimmung behindern, wäre Israels Rückgriff auf militärische Gewalt immer noch rechtlich ausgeschlossen.

Die Zuweisung von Rechten und Pflichten im westlichen Standarddiskurs – der Israel effektiv das Recht einräumt, Gewalt zur Selbstverteidigung gegen Gazaer einzusetzen, obwohl er das Volk von Gaza verpflichtet, seinen Selbstbestimmungskampf gewaltfrei zu führen – verletzt das Völkerrecht.

Man könnte einwenden, dass Israel, da es ein kriegerischer Besatzer in Gaza ist, nach der Vierten Genfer Konvention von 1949 das Recht hat, Gewalt anzuwenden, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Aber dieser Einwand geht fehl in drei Punkten.

Erstens verpflichtet die Vierte Genfer Konvention einen kriegführenden Besatzer, für das Wohlergehen der besetzten Bevölkerung zu sorgen. Tatsächlich ist „Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten“ der Grund für die Konvention. Israel hat jedoch die Zivilbevölkerung Gazas einer langwierigen Belagerung ausgesetzt, die nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz einer illegalen „Kollektivstrafe“ gleichkommt und Gaza physisch „lebensunfähig“ gemacht hat, so die UNO. Die Vierte Genfer Konvention wahrt nicht das Recht Israels, die Ordnung in Gaza aufrechtzuerhalten, obwohl sie flagrant gegen seine ergänzende Verpflichtung verstößt, das Wohlergehen der Zivilbevölkerung von Gaza zu schützen. Tatsächlich beansprucht das kranke Israel das Recht auf Unterdrückung, das direkt aus der von Israel verhängten kriminellen Blockade resultiert.

Zweitens, auch wenn Israel sich als kriegerischer Besatzer in Gaza qualifiziert hat, ist das Recht eines Volkes auf Selbstbestimmung eine zwingende Norm (jus cogens) des Völkerrechts, von der keine Ausnahmeregelung zulässig ist. Wenn sich, wie in diesem Fall, das Gesetz der kriegerischen Besatzung mit dem Recht auf Selbstbestimmung überschneidet, dann übertrumpft das Selbstbestimmungsrecht des Gazastreifens das Recht Israels, die Ordnung aufrechtzuerhalten; und wenn, wie in diesem Fall, der Kampf um die Selbstbestimmung gewaltlos geführt wird, dann ist das angebliche Recht Israels, Waffengewalt zur Aufrechterhaltung der Ordnung anzuwenden, offensichtlich unbegründet.

Drittens ist die israelische Besetzung des Gazastreifens inzwischen illegal geworden, und damit hat sie ihre Rechte als kriegführende Besatzerin verloren. Der Internationale Gerichtshof entschied 1971, dass die Besetzung Namibias illegal geworden sei, da Südafrika sich geweigert habe, Verhandlungen in gutem Glauben zu führen, um seine Besetzung zu beenden. Die Weigerung Israels, über ein ganzes halbes Jahrhundert lang gutgläubige Verhandlungen auf der Grundlage des Völkerrechts zu führen, um sich aus dem Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem und Gaza, zurückzuziehen, hat seine Besetzung ebenfalls delegitimiert.

Es gibt noch eine weitere kritische rechtliche Dimension, die ignoriert wurde. Es ist ein Grundprinzip des Völkerrechts, dass kein Staat zu gewaltsamen Maßnahmen greifen darf, es sei denn, die „friedlichen Mittel“ sind erschöpft (UN-Charta, Artikel 2). Dieses Prinzip ist der Rechtsstaatlichkeit so heilig wie der analoge hippokratische Eid, primum non nocere (vor allem nicht schaden), der Medizin. Der Anstoß zu den Protesten am Zaun von Gaza ist die illegale Belagerung Israels, deren Ziel es ist, sie zu beenden. Sogar der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu gab zu: „Sie ersticken wirtschaftlich, und deshalb haben sie beschlossen, gegen den Zaun anzugehen.“

Wenn Israel seine Grenze schützen will, braucht es weder auf tödliche noch auf nicht-tödliche Zwangsmaßnahmen zurückzugreifen. Es muss nur die Belagerung aufheben. US-Präsident Donald Trumps A-Team für Nahost-Diplomatie – Schwiegersohn Jared Kushner, der ehemalige Konkursanwalt David Friedman, der ehemalige Rechtsberater der Trump Organization Jason Greenblatt und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley – behaupten im Gegenteil, dass es die Hamas sei, die „die Palästinenser von Gaza gefangen hält“ und „die Hauptverantwortung trägt…. für die Aufrechterhaltung des Leidens des Volkes von Gaza“. Aber wenn sie in Alices Kaninchenbau gestürzt sind, ist es nicht Aufgabe des Restes von uns, ihnen zu folgen. „Israel als Besatzungsmacht“, so das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, „muss die Blockade aufheben, die gegen…. die Vierte Genfer Konvention über das Verbot von Kollektivstrafen und die Verwirklichung eines breiten Spektrums von Menschenrechten verstößt“.

Die Hamas hat Israel im Gegenzug für ein Ende der Belagerung auch konsequent einen langfristigen Waffenstillstand (hudna) angeboten und diesen Vorschlag während der laufenden Demonstrationen bekräftigt. Am 7. Mai, eine Woche bevor Israel mehr als sechzig Demonstranten in Gaza erschossen hat, berichtete Ha’aretz, dass „Hamas-Führer“ „Israel Botschaften übermittelt hatten, die ihre Bereitschaft zeigten, einen langfristigen Waffenstillstand auszuhandeln“, im Austausch für unter anderem „die Erleichterung… der Belagerung“. „Die Hamas übermittelt dem Verteidigungsministerium immer wieder Botschaften, dass sie immer noch an einer Hudna interessiert ist“, enthüllte ein erfahrener israelischer Militärkorrespondent einige Tage später. „Die Hamas selbst hat Israel im vergangenen Jahr verschiedene Versionen einer eingeschränkten oder breiteren Hudna übermittelt, die nicht nur Gaza, sondern auch das Westjordanland umfassen.“

Das israelische Militär nahm diese Waffenstillstandsangebote ernst: „Die Hamas ist nach Angaben der Geheimdienste bereit, eine Einigung zu erzielen.“ Tatsächlich forderte ein hochrangiger Offizier, dass „es jetzt an der Zeit ist, eine Einigung mit der Hamas zu erzielen“, um „weitere Kampfrunden zu verhindern“. Aber die israelische Regierung war nicht interessiert: Die „Forderungen und Bedingungen der Hamas wurden nie diskutiert, da Israel sich weigert, mit der Hamas zu sprechen“. Die Ablehnung dieses ersten friedlichen Schrittes durch Israel stellt einen doppelten Verstoß gegen das Völkerrecht dar: die Verhängung einer illegalen Blockade und den rechtswidrigen Einsatz von Waffengewalt, wenn die friedlichen Mittel nicht ausgeschöpft sind.

Ein Recht auf Vergiftung von Kindern?

Es ist ein Grundsatz des Gesetzes, dass aus illegalen Handlungen keine Rechte abgeleitet werden können (ex injuria non oritur jus), und es ist offensichtlich, dass ein Recht auf Selbstverteidigung nicht in allen Situationen besteht. Ein Vergewaltiger kann kein Recht auf Selbstverteidigung geltend machen, wenn das Opfer ihn verprügelt. Ein Theaterbesitzer hat kein Recht auf Selbstverteidigung, wenn Gäste ihn angreifen, nachdem er das Gebäude in Brand gesetzt hat und ihre Flucht behindert. Israels Verhalten gegenüber Gaza fällt in diese Kategorie von Handlungen, die das Recht auf Selbstverteidigung null und nichtig machen. Wäre es anders, würde es dem Recht gleichkommen, militärische Gewalt anzuwenden, um eine illegale Besetzung aufrechtzuerhalten, die durch eine illegale Belagerung noch verstärkt wird.

Wenn es dennoch weithin anerkannt wird, dass Israel das Recht hat, Gewalt anzuwenden, um zu verhindern, dass die Gazabewohner ihren „Grenzzaun“ überschreiten, dann deshalb, weil erlernte Erkenntnisse über die Rechtsformalitäten die menschlichen Interessen verdeckt haben.

Was ist Gaza?

Der schmale Küstenstreifen gehört zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Welt. Mehr als 70 Prozent der zwei Millionen Einwohner sind Flüchtlinge, während mehr als die Hälfte – eine Million – Kinder unter achtzehn Jahren sind. Seit über einem Jahrzehnt hat Israel diesen Fleck Land unter eine verheerende Belagerung gestellt. Fünfzig Prozent der Arbeitskräfte im Gazastreifen sind inzwischen arbeitslos, 80 Prozent sind auf internationale Nahrungsmittelhilfe angewiesen, und 96 Prozent des Leitungswassers sind verseucht.

Anfang Juli verschärfte Israel seine Beschränkungen für Waren, die in den Gazastreifen eingeführt werden durften, noch weiter und verbot den Export insgesamt; in der Folge blockierte es die Zufuhr von Treibstoff und verursachte einen medizinischen Notstand, da die bereits überlasteten Krankenhäuser geschlossen werden mussten. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Gisha stellte diese „weitreichende Maßnahme der kollektiven Bestrafung“ eine Rückkehr zu „den härtesten Zeiten der Schließung“ dar und bedeutete „einen regelrechten Wirtschaftskrieg gegen die Zivilbevölkerung Gazas“. Mitte Juli folgten israelische Luftangriffe auf Dutzende von Zielen in Gaza.

Israel rechtfertigte die verschärfte Belagerung und die Luftangriffe als Reaktion auf brennende Drachen, die von Demonstranten aus Gaza über den Zaun schwebten. Aber diese so genannten „Terrordrachen“ haben eine Sachbeschädigung von schätzungsweise 2 Millionen Dollar verursacht und stellen laut israelischen Militärquellen „keine unmittelbare oder ernste Bedrohung dar“. Wie ein israelischer Militärkorrespondent dezent berichtete, „sind die psychologischen Schäden, die die Brände entlang der Grenze verursachen, größer als alle tatsächlichen Schäden“. „All das Gejammer über die Drachen macht mich verrückt“, sagte ein älterer israelischer Offizier, der die Drachen abwehrt, ärgerlich. „Es ist auch das genaue Gegenteil von dem, was man von den meisten Menschen hört, die hier leben…. Die Leute sagen offen: Uns gefällt es hier, wir wollen hier leben, trotz der Feuer.“

„Wir sind keine Terroristen“, sagte ein Drachenflieger auf der anderen Seite des Zauns. „Wir sind eine Generation ohne Hoffnung und ohne Perspektive, die unter einer erstickenden Belagerung lebt, und das ist die Botschaft, die wir versuchen, der Welt zu vermitteln. In Israel weinen sie über die Felder und Wälder, die verbrannt sind. Was ist mit uns, die wir jeden Tag sterben?“ Die meist jugendlichen Drachen-Aktivisten gelobten, „weiterzumachen“. … bis…. die Forderungen des palästinensischen Volkes nach Beseitigung der Blockade“ erfüllt wurden.

Ende Juli wurde eine teilweise Rückkehr zum Status quo ante wiederhergestellt, da Israel eine Belieferung von Waren nach Gaza erlaubte, während die Hamas die Drachen zügelte. Aber es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich die jüngsten Ereignisse wiederholen – gewaltfreie Proteste im Gazastreifen, gewalttätige israelische Provokationen, Hamas-Vergeltung, verschärfte Belagerung – und zu einem weiteren großen israelischen Militärangriff führen, von dem der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman droht, dass er „schmerzhafter als die Operation Protective Edge“ sein wird.

Wenn die neue Feuersbrunst eintritt und Israel verkündet, dass es nur seine Grenze verteidigt, dann ist die rhetorisch korrekte Entgegnung, der Zaun, der Gaza von Israel trennt, ist genauso wenig eine „Grenze“ wie Gaza ein Staat. Der angesehene Professor der Hebräischen Universität, Baruch Kimmerling, nannte Gaza ein „Konzentrationslager“, während der ehemalige britische Premierminister David Cameron es ein „Freiheitsgefängnis“ nannte. Die Redaktion von Ha’aretz nannte es ein „Ghetto„, der Economist – eine „menschliche Müllhalde„, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz – ein „sinkendes Schiff„. Gaza ist das, was der UN-Menschenrechtschef einen „vergifteten Slum“ nannte, in dem eine ganze Zivilbevölkerung „von der Geburt bis zum Tod eingesperrt“ ist.

Hat Israel das Recht, die eine Million Kinder des Gazastreifens in einem „Ghetto“ oder einem „vergifteten Slum“ mit Gewalt einzusperren? Hat das Volk von Gaza nicht das Recht, sich aus einem „Konzentrationslager“ zu befreien?

Wird jetzt darüber diskutiert, ob Nazideutschland „übermäßige“ und „unverhältnismäßige“ Gewalt anwendet, um den Aufstand im Warschauer Ghetto zu unterdrücken oder nicht? Wer fragt sich jetzt, ob Nazi-Deutschland ein „Recht auf Selbstverteidigung“ gegen die jüdische Kampforganisation hatte – die sich mit den Waffen in der Hand widersetzte? Sind solche Fragen überhaupt denkbar?

Man könnte sagen, dass Gaza nicht das Warschauer Ghetto ist. Aber wie ein israelischer Journalist, der während der Ersten Intifada in Gaza diente, bemerkte, „liegt das Problem nicht in der Ähnlichkeit…. sondern darin, dass es nicht genug Mangel an Ähnlichkeit gibt“. Die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, dass „über 1 Million Menschen im Gazastreifen durch von durch Wasser übertragbaren Krankheiten bedroht sind“, während ein israelischer Experte prognostiziert, dass Gaza bald von Typhus- und Choleraepidemien wie denen, die Juden im Warschauer Ghetto dezimiert haben, überrollt werden wird.

Das Hauptziel des humanitären Völkerrechts besteht darin, die Zivilbevölkerung vor den Folgen des Krieges zu schützen. Das Hauptziel des internationalen Menschenrechtsgesetzes ist der Schutz der Würde des Menschen. Wie kann dann eines dieser beiden Rechtssysteme genutzt werden, um die Anwendung von Gewalt – jeder Art von Gewalt – zu rechtfertigen, die darauf abzielt, Zivilisten in ein Inferno zu verwickeln, in dem sie erniedrigt, gefoltert und getötet werden?

Wenn Israel aus Gründen der Argumentation das gesetzliche Recht eingeräumt würde, mit Gewalt die Flucht des Volkes von Gaza aus seinem „Gefängnis“ zu verhindern, würde dies lediglich die tiefgreifende Unzulänglichkeit des Gesetzes aufdecken.

In seiner Ablehnung des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs (IGH) von 1996 über die Rechtmäßigkeit der Bedrohung oder des Einsatzes von Atomwaffen stellte Richter Weeramantry die Ironie fest, dass der IGH, während das Gesetz die Verwendung von „Dum-dum“-Geschossen verurteilt, vor der Verurteilung des Einsatzes von Atomwaffen zurückschreckte. „Es scheint seltsam zu sein“, schrieb er, „dass die Explosion in einem einzelnen Soldaten durch eine einzige Kugel in seinem Körper eine übertriebene Grausamkeit ist, die das Völkerrecht seit 1899 nicht tolerieren konnte; und dass die Verbrennung von hunderttausend Zivilisten in einer Sekunde das nicht ist.“ Richter Weeramantry kam zu dem Schluss:

„Jeder Wissenszweig profitiert von einem Prozess des gelegentlichen Zurückweichens von sich selbst und der objektiven Überprüfung auf Anomalien und Absurditäten. Wenn eine eklatante Anomalie oder Absurdität sichtbar wird und unbestritten bleibt, besteht die Gefahr, dass diese Disziplin inmitten ihrer eigenen Formalitäten als taumelnd angesehen wird.“

Die Vorstellung, dass Israel das Recht hat, eine Million Kinder in einem unbewohnbaren Raum gewaltsam einzusperren, ist absurd, und die Anwälte, die darüber diskutieren, ob Israel „übermäßige“ Gewalt anwendet oder nicht, um zu verhindern, dass die Gaza-Bewohner aus ihrem Ghetto entkommen, zappeln inmitten von Formalitäten.

„Unschuldige Menschen, die meisten von ihnen jung“, hat Sara Roy vom Center for Middle Eastern Studies der Harvard University beobachtet, „werden langsam durch das Wasser vergiftet, das sie trinken, und wahrscheinlich durch den Boden, auf dem sie aufwachsen.“

Die einzige moralisch vernünftige Frage, die sich aus der Situation in Gaza ergibt, lautet: Hat Israel das Recht, im Namen der „Notwehr“ eine Million Kinder zu vergiften?

Es ist ein trauriger Kommentar, dass diese einfache Frage nicht nur umgangen wurde, sondern in der aktuellen Debatte nicht einmal sichtbar ist.

Über die Autoren

Norman G. Finkelstein ist Autor vieler Bücher über den israelisch-palästinensischen Konflikt, zuletzt Gaza: An Inquest Into its Martyrdom.

Jamie Stern-Weiner ist Herausgeberin von Moment of Truth: Tackling Israel-Palestine’s Toughest Questions.

https://jacobinmag.com/2018/07/gaza-protests-israel-occupation-norman-finkelstein

