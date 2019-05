Bericht aus erster Hand von einer Kommune in Venezuela, die nach Nahrungssouveränität strebt

von Peter Lackowskj – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: Kommune-Mitglieder arbeiten in dem La Columna Gemeinschftsgarten in Merida – Tamara Pearson

Wir besuchten Einrichtungen für die städtische Lebensmittelproduktion, die nach Fabricio Ojeda benannt sind, einem der vielen venezolanischen revolutionären Märtyrer des letzten Jahrhunderts. Es ist ein gemeinsames Projekt von vier Gemeinden von Catia, deren Gesamtbevölkerung etwa 150.000 Menschen beträgt. Es liegt auf einem Hügel, umgeben von der dramatisch steilen Landschaft des westlichen Caracas.

Wir wurden von Kommunalführern und von den bewaffneten Sicherheitskräften empfangen, die das Gebiet vor der Sabotage der rechten Opposition oder anderer krimineller Elemente verteidigen. Die Kampagne zur Destabilisierung der Wirtschaft, die die Zerstörung der Chavista-Produktionsanlagen sowie der Infrastruktur wie des Stromnetzes beinhaltet, gibt Anlass zu großer Sorge.

Uns wurde gesagt, dass sie (die Gemeinden) Schweine und Hühner züchteten und planten, in die Produktion eines wachtelartigen Vogels namens Coroners einzusteigen; aber wir waren da, um ihre Kaninchen zu sehen.

Einer der Gemeindemitglieder erklärte uns, dass er ein Gemeindeangestellter ist, der der Regierung einen Vorschlag für dieses Projekt unterbreitet hat. Ihm wurde ein Urlaub von seinem regulären Job mit seinem regulären Gehalt gewährt, um dies zu ermöglichen.

Er führte uns zu den Käfigen der schwarz-weißen Kaninchen, deren Nachkommen Caracas hochwertiges mageres Fleisch liefern werden. Sie werden mit einer Kombination aus Gras und einer Pflanze gefüttert, die ich als Mitglied der Amaranth-Familie erkannte, ähnlich dem, was wir in Vermont Schweinegras nennen. Sie werden auch mit einer Mischung aus Maismehl, Eierschalen und etwas Zement gefüttert, letztere zwei Dinge wegen ihres Kalziumgehalts. Er zeigte uns die verschiedenen Manuale, nach denen sie sich richten bei dem Reproduktionsprozess, Behandlung von Krankheiten und wie man den Bestand gesund erhält.

Es gab spezielle Kisten, in denen die Weibchen, die Babies hatten, sie stillen konnten – niedliche kleine Babykaninchen, die bald zu einer sich schnell vermehrenden Bevölkerung heranwachsen sollten, die in etwa einem Jahr schlachtreif sein wird, wenn es genug gibt. Wenn dieser Zeitpunkt kommt, wird die Regierung aufgefordert, Kühlschränke und andere Geräte zu kaufen, um den Verbrauchern Fleisch zu liefern.

Während all dies erklärt wurde, gab es ein wiederkehrendes Thema, das Gefühl der Dringlichkeit bei der Entwicklung der Ernährungssouveränität, um den Wirtschaftskrieg zu überleben und zu überwinden, den die Vereinigten Staaten gegen Venezuela führen. Ich habe ein Zitat in meinen Notizen: „Wir wollen Frieden, aber wir sind bereit zu sterben, um unser Land zu verteidigen.“ Es herrscht ein allgegenwärtiges Bewusstsein, dass die Ernährungssouveränität eine Schlüsselkomponente bei der Erreichung der nationalen politischen Souveränität ist.

Wir gingen weiter zu den ausgedehnten Gemüsegärten, wo alles für die kommende Saison vorbereitet wurde. Als wir ankamen, hörten wir ein lautes, gleichmäßiges Geräusch, leise, wie das Rumpeln einiger großer Maschinen. Uns wurde gesagt, dass es ein bestimmtes Insekt war, das dieses Geräusch gerade zu Beginn der Regenzeit erzeugt. Sobald der Regen einsetzt, hören sie auf, den Lärm zu machen.

Hochbeete waren fertig, mit eingearbeitetem Dünger und Setzlingen in Wohnungen. Viele Gemüsearten werden angebaut, vor allem solche, die sich in unseren Gärten im Norden befinden. Tomaten sind ihre größte Ernte. Die letzte Ernte betrug 16 Tonnen. Tomaten werden in Strukturen angebaut, die oberflächlich wie Gewächshäuser aussehen, aber eigentlich mit einem locker gewebten Stoff bedeckt sind, der sie teilweise von der tropischen Sonne abschirmt, was sonst zu viel für sie wäre.

In vielen der großen öffentlichen Gemüsegärten, die ich auf früheren Reisen besucht habe, gab es einen kubanischen Berater, und es gab auch einen in diesem Garten. Er erzählte uns, dass sein Großvater Landwirt war, sein Vater Ingenieur und er Agraringenieur. Er ist seit zwei Jahren hier. Er hat eine venezolanische Frau geheiratet und plant, hier zu bleiben. Er schien sehr stolz auf die Produktivität dieses Gartens zu sein.

Als wir den Garten verließen und den Hügel hinuntergingen, kamen wir an einer riesigen grauen Fabrik mit großen Silos vorbei, einer Cargill-Mühle zur Verarbeitung von Weizen zu Mehl, eine eindrucksvolle Erinnerung daran, wie die transnationalen Konzerne in die Länder der Dritten Welt eingedrungen sind und welche Rolle sie hier noch spielen.

Peter Lackowski, Lehrer im Ruhestand, wohnhaft in Burlington, Vermont, und ein Freund des Bolivarischen Venezuelas, ist momentan in Caracas.

Mit Hilfe von DeepL translator übersetzt.

Quelle – källa -source

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

https://einarschlereth.blogspot.com/2019/05/bericht-aus-erster-hand-von-einer.html

Werbeanzeigen