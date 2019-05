Wie das Narrativ der Medien wichtiger wurde als die Fakten Über den Zustand der Nachrichtenindustrie

von Sheryl Attkisson – http://www.theblogcat.de

An dem Tag, an dem ich CBS News sagte, dass ich meinen Job als Investigativ-Korrespondentin vor meinem Vertragend aufgeben wollte, da habe ich keinen Grund angegeben. Ich habe darin keinen Sinn gesehen, weil das Problem nicht lösbar war.

Es ist auch nicht auf CBS News bschränkt.

Mein eigener Standpunkt ist, dass ich – da sich unsere Industrie auf eine Weise verändert hat, die für die meisten unbestreitbar geworden ist – so etwas wie der Kanarienvogel in der Kohlengrube war. Damit meine ich, dass ich zu den Ersten gehörte, die wirklich auf die immer effektiveren Vorgänge zur Manipulation und Zensur von Nachrichten achteten – die Schritte, um Narrative zu etablieren, anstatt den Fakten zu folgen – und den wachsenden Einfluss von Verleumdungen, politischen Interessen und Unternehmensinteressen in den Nachrichten zu sehen.

Nicht dass ich schlauer wäre als meine Kollegen, und ich bin mit Sicherheit weniger schlau als viele, aber meine besondere Art der Berichterstattung außerhalb der Narrative hat die Aufmerksamkeit der Verleumder und Propagandisten auf sich gezogen. Also begann ich damit, darüber nachzudenken.

Ein Beispiel: Die Verleumdungen, die veröffentlicht wurden als ich CBS verließ. Es wurde oft falsch berichtet, dass ich dem CBS-Management sagte, dass ich wegen der Voreingenommenheit der liberaler Medien kündigte. Diese falsche Geschichte erwies sich für beide politischen Seiten als nützlich und wird auch heute noch verwendet. Sie beruht einfach nicht auf Tatsachen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mich Reporter überhaupt gefragt haben, ob es wahr sei. Sobald ein paar Artikel berichteten, dass es so war, haben andere einfach die Behauptung kopiert und sie übernommen als ob das eine Tatsache wäre, letztlich ohne Belege. Jetzt wäre es sinnlos, zu versuchen, das zu klären. Schließlich sagt Wikipedia, dass es wahr ist. Da gibt es kein Zurück mehr.

Mächtige Verleumdungsgruppen und bestimmte Interessen – darunter einige innerhalb von CBS – begannen damals mit dem Narrativ, dass ich „konservativ“ sei, nicht weil sie es unbedingt glaubten, sondern als Werkzeug, um die von mir gemachte Berichterstattung „umstritten“ zu machen, die im Widerspruch zu mächtigen Interessen stand. Die Idee dahinter ist: Wenn ich als parteilich dargestellt werden kann, dann kann meine Berichterstattung leichter verworfen werden.

Das Narrativ verlangt es

Tatsächlich war vor den Vorgängen, die das Narrativ vorantreiben sollten, ich sei „konservativ“, meine Berichterstattung von einer Vielzahl von Beobachtern gelobt worden, darunter auch von Rachel Maddow, die einst einen ganzen Monolog über ein investigatives Exposé hielt, das ich über die „Wohltätigkeitsorganisation“ des damaligen Abgeordneten Stephen Buyer (R- Ind.) gemacht hatte. Meinen letzten Emmy-Preis bekam ich für eine verdeckte Untersuchung der republikanischen Spendensammlung.

Aber das Narrativ wünscht– nein, verlangt – dass wir das alles vergessen. Wir müssen uns auf die vermeintliche wundersame Metamorphose konzentrieren. Je nachdem, wer manipuliert, bestehen sie darauf, dass ich ein rationaler Journalist war, der eines Tages verrückt geworden und zur dunklen Seite des Konservatismus geflogen ist. Oder sie können sagen, dass ich eigentlich eine bewährte Liberale sein, aber entschieden habe, dass das große Geld im Schmusen mit den Republikanern zu holen war, also hätte ich mich verkauft. Die Details sind nicht wichtig. Es soll nur der Eindruck entstehen, dass meine Berichterstattung jetzt politisch widersprüchlich sei.

Ein weiteres Beispiel für dieses Narrativ: In vielen Nachrichtenberichten heißt es, dass ich für die „konservative“ Sinclair Broadcast Group arbeite. Ja, Sinclair wird von einer Familie geführt, die kein Geheimnis aus ihrer konservativen politischen Ausrichtung gemacht hat. Aber die Reporter, die diese politische Verbindung erwähnen, übersehen anscheinend den inhärenten Konflikt in der Tatsache, dass sie die konservative Fraktion eifrig etikettieren; doch ich glaube nicht, dass sie berichteten, dass ich für die „liberale“ CNN, die „liberale“ PBS oder die „liberale“ CBS gearbeitet habe.

Einige Reporter haben nicht das nötige Selbstbewusstsein und die Objektivität, um zu verstehen, dass sie sich offenbaren, wenn sie selektiv und einseitig Etiketten auftragen. Sie bedienen ein Narrativ, wenn auch unbeabsichtigt.

Als ich bei CNN arbeitete, gehörte es einem milliardenschweren demokratischen Spender (Ted Turner) – übrigens einem guten Chef. Als ich für CBS arbeitete, bestand das Management (Sumner Redstone, Les Moonves) aus reichen demokratischen Spendern – auch ein großartiges Unternehmen, für das ich während der meisten meiner 20 Jahre dort arbeiten konnte.

Sinclair war bisher ebenfalls ein hervorragender Arbeitgeber. Sie haben keine redaktionellen Vorurteile in der Berichterstattung über mein Programm erzwungen. Das Programm ist meist unpolitisch und befasst sich mit Themen wie den zu wenig berichteten Gefahren von MRT-Kontrastmitteln oder wie amerikanische Bauern unter dem aktuellen Handelskrieg mit China leiden. Wenn wir Politik ansprechen, so ist es ebenso wahrscheinlich, ein Interview mit dem Abgeordneten Eric Swalwell, einem Demokraten, wie mit Sen. Lindsey Graham, einem Republikaner zu sehen.

Verbesserungen

Aber da ist noch das Narrativ…

Als ein nationaler Printmedienreporter vor einigen Jahren über mein Programm schrieb, bezeichnete er es fälschlicherweise als „konservativ“. Später, als er gefragt wurde, ob er das Programm jemals gesehen hatte, gab er zu, dass er es nicht gesehen hatte. Es ist nicht so, dass es schwierig wäre, ein wenig zu berichten, anstatt eine Geschichte zu wiederholen: Mein wöchentliches Programm ist auf mindestens einem halben Dutzend Mal pro Woche in der Stadt, in der dieser Reporter seinen Sitz hat, und es wird Online veröffentlicht.

So einfach es für ihn gewesen wäre, aus erster Hand zu berichten, hat er sich dafür entschieden, das Narrativ zu wiederholen.

Lara Logan, die kürzlich die CBS News verlassen hat, hat auch über ihre Beobachtungen zum Rückgang des fairen und objektiven Journalismus gesprochen. Sie hat ebenfalls die Narrative angegriffen. Und deshalb hat sie es mit ihnen zu tun bekommen. So funktioniert es. Offensichtlich (sagt das Narrativ) ist sie eine verärgerte Konservative, der man nicht glauben kann. Oder (sagt das Narrativ) sie ist vielleicht ein wenig unausgewogen. (Du weißt schon, all die Kriegsberichte und der Stress. Arme Lara.)