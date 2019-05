Die kommende Cyber-Rebellion

von Víctor M. Toledo – www.jornada.com

Die „Architektur der globalen Unterdrückung“. Mit diesem Satz qualifizierte Edward Snowden am 9. Juni 2013 den gesamten Apparat des Monsters, in dessen Darm er als Geheimdienst-Experte arbeitete: die National Security Agency (NSA) der Vereinigten Staaten. Mit nur 29 Jahren forderten Snowden und sein Partner die gewaltigsten Kräfte der Geschichte heraus. Seine Rolle als planetarischer Held wird für immer in Erinnerung bleiben. Wenn Sie daran zweifeln, lade ich Sie ein, auf Netflix den Film über Snowden von Oliver Stone zu sehen, der ein Meisterwerk des politischen Kinos und der Dokumentation hervorbringt.

Der Film enthüllt viele Details darüber, was neue Informationstechnologien in der heutigen Welt leisten können, zum Guten wie zum Schlechten. Snowdens Erinnerung verbindet sich sechs Jahre später mit der Gefangennahme von Julian Assange, dem Journalisten, der WikiLeaks gegründet hat, der Agentur, die einen Großteil der geheimen Informationen der US-Regierung verbreitet hat. Seine Verhaftung verstößt gegen die Meinungsfreiheit und die Menschenrechte. Sie steht auch im

Zusammenhang mit anderen Enthüllungen wie den Papieren von Panama, die die Liste der Personen aufdecken, die ihr Vermögen in Steueroasen waschen und sich der Zahlung von Steuern in ihren eigenen Ländern entziehen. Es steht auch im Zusammenhang mit dem Computerskandal des britischen Unternehmens Cambridge Analytica (jetzt tot), einem Datenunternehmen, das sich der Erkennung des Verhaltens von Verbrauchern oder Wählern mit Hilfe von Tools wie Verhaltenspsychologie oder

Werbetechnologie verschrieben hat. Cambridge Analytica wurde beschuldigt, Informationen zu erfassen, die das Recht auf Privatsphäre verletzen, um Wahlen in einem Dutzend Ländern zu leiten, und wurde bestraft, als festgestellt wurde, dass sie Facebook-Daten von fast 30 Millionen US-Bürgern zu Gunsten von Donald Trump verwendete.

All diese Geschichten führen uns tatsächlich dazu, die Existenz eines neuen digitalen Krieges zu erkennen. Heute hängen Kommunikation, Energie, Verkehr, Wissenschaft, Technologie, Finanzen und Bildung – das Grundgewebe einer Gesellschaft – von Informationssystemen ab. Die Verteidigungs- und Nachrichtendienste der Nationen sind bereits komplizierte Netze von Supercomputern, die Millionen von Daten speichern und verarbeiten. Dasselbe gilt für Unternehmen aller Art. Vor einem konventionellen Krieg gibt es bereits Cyber-Kriegsführung. Sie werden erstaunt sein, aus Snowdens Offenbarung zu erfahren, dass beispielsweise die NSA so viele Informationen hatte, dass sie innerhalb von Minuten die gesamte japanische Wirtschaft sabotieren und vom Pentagon aus die nuklearen und elektrischen Systeme schmelzen lassen konnte, oder dass sie Daten von Handys aller US-Bürger gespeichert hatte. Wenn wir die Informationen, die den wichtigsten sozialen Netzwerkunternehmen für kommerzielle Zwecke (Google, Facebook, Amazon usw.) zur Verfügung stehen, zu den oben genannten hinzufügen, wird man zu dem Schluss kommen, dass wir unwiederbringlich in eine neue Art von Diktatur auf globaler Ebene eingetaucht sind, aus der man herauskommen muss.

Wir müssen auch akzeptieren, dass wir uns dem nähern, was Marx das „soziale Gehirn“ nannte, das wir heute „virtuelle Realität“ nennen, den großen Daten (gigantische Datenbanken) oder, richtiger gesagt, der „verschlüsselten Realität“ durch die Mächte, die sie kontrollieren, verwalten und nutzen (siehe den interessanten Essay von Gabriel Méndez Hincapíe). Es ist zweifellos ein mächtiges Kontrollinstrument, dessen Einsatz umstrittene politische Macht (Staat), wirtschaftliche Macht (Kapital) und soziale Macht (wir, Zivilgesellschaft) ist. Hier ist es wichtig klarzustellen, dass diese „Verschlüsselung“ von Informationen eine Verschleierung bedeutet, die nur die ausschließliche Nutzung der Eliten erlaubt, die sie zu ihrem Vorteil verwalten, sei es staatlich oder privat. Dies setzt die Verwendung von hoch entwickelten Sprachen voraus. Die Frage, die sich durchsichtig stellt, ist, was passieren würde, wenn Gesellschaften Gesetze fordern, um die Wachsamkeit der Bürger gegenüber diesen Informationen aufrechtzuerhalten? Und noch mehr, was würde passieren, wenn wir ein verschlüsseltes System ziviler Informationen schaffen würden, um uns zu schützen und uns vor diesen Mächten zu schützen? Stellen Sie sich vor, der Leser verfügt über digitale Netze von Nachbarn, Stadtteilen, Gemeinden oder Gemeinden mit eigenen Informationssystemen, was in einem ersten Schritt die digitale Kompetenz der meisten Bürger ist. Wir würden daher mit dem Aufkommen einer digitalen Rebellion oder Emanzipation, neuer antisystemischer Hackeraktivisten inmitten eines Kampfes gegen die Verstaatlichung oder Privatisierung von Informationen konfrontiert.

Wir sollten jetzt anfangen!

Werbeanzeigen