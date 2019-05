Schaut auf die atemberaubende Schwäche des Imperiums!

von Saker – http://www.theblogcat.de

Aber die Sache, die mich heute Abend am meisten erstaunt, ist die wirklich atemberaubend erbärmliche Schwäche der Clowns, die diese letzte gescheiterte Operation gestartet haben: Pompeo und Herr MAGA. Seht euch das an:

Moon of Alabama hat großartige Arbeit geleistet, indem es die Ereignisse des Tages abdeckte, also werde ich euch auf den ausgezeichneten Artikel „ Venezuela – Random Guyaidó’s New Coup Attempt entpuppt sich als gefährlicher Witz “ verweisen. Ich stimme voll und ganz zu, dass der heutige Staatsstreich sowohl ein Witz als auch sehr gefährlich war.

Keine Hisbollah oder der Iran unterstützt dort Maduro. Und Venezuela ist viel zu weit von Russland entfernt, um ihnen zu erlauben, das zu tun, was sie in Syrien getan haben. Tatsächlich befindet sich Venezuela im sprichwörtlichen „Hinterhof“ der USA und ist von feindlichen Marionettenregimen umgeben. Und doch scheint es heute Abend, dass die US-Marionette Guaidó bei seinem Putschversuch versagt hat.

Das Imperium hat in Afghanistan und im Irak schmerzhafte Niederlagen erlitten, aber man muss zugeben, dass dies „schwierige“ Länder sind, die es zu knacken gilt. Das Imperium scheint auch die Kontrolle über Libyen verloren zu haben, aber das ist ein weiteres komplexes Land, das sehr schwer zu kontrollieren ist. Wir haben auch all das erbärmliche Schnaufen und Keuchen mit der Volksrepublik Nordkorea erlebt. Aber seien wir ehrlich, die USA hatten nie die Chance, die DPRK zu einer Unterwerfung zu zwingen, geschweige denn eine Invasion oder einen Regimewechsel. Syrien war viel schwächer, aber hier haben Russland, der Iran und die Hisbollah eine Weltklassearbeit geleistet, um alle AngloZionistischen Angriffe, politische und militärische, abzuwehren. Außerdem werde ich Trump nie dafür verantwortlich machen, dass er nicht auf Bolton gehört und wegen Syrien den Dritten Weltkrieg nicht ausgelöst hat (noch nicht?).

Aber dann rief „Russland“ ihn an und sagte ihm, er solle hier bleiben. Das Gespräch muss so ähnlich verlaufen sein:

Wir sollen also glauben, dass der Putsch ein atemberaubender Erfolg war, eine weitere Feder am „Hut“ der CIA von (gescheiterten) erfolgreichen verdeckten Operationen? Anscheinend schon.

Ihm zufolge ist der Putsch an Russland gescheitert (das ist ja mal ganz was Neues)! Nicht nur das, aber Maduro hatte sich bereits entschieden, nach Kuba zu flüchten, aber dann haben ihn die Russen aufgehalten.

Nach dem typischen Szenario, das uns von John Perkins offenbart wurde, sollte der nächste Schritt eine umfassende US-Invasion sein. Und ja, er hat Recht, das wäre das, was das Imperium in seiner Blütezeit getan hätte. Aber heutzutage?

Also, was kommt als nächstes?

Ich weiß nicht, welche albernen Szenarien Herr MAGA in seinem Kopf hatte, um „die Kubaner haben es getan“ zu erfinden, aber das ist noch lächerlicher als „die Russen haben es getan“. Wenn man diese „Tweets“ liest (wie passend für dieses Spatzenhirn!), könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Kubaner einen umfassenden militärischen Angriff (an dem sowohl das kubanische Militär als auch „Milizen“ beteiligt waren) gestartet haben und dass sie ein brutales Durchgreifen gegen das venezolanische Volk organisiert haben.

Was Maduro betrifft, so scheint er nicht nur die Unterstützung der Mehrheit seines Volkes, sondern auch der venezolanischen Streitkräfte zu haben. Was die Streitkräfte betrifft, so genießen sie eindeutig die Unterstützung der Bevölkerung.

Das ist eine sehr schlechte Kombination für das Imperium. Hier ist der Grund:

Ja, Venezuela hat immense Probleme. Und ja, sowohl Chavez als auch Maduro haben Fehler gemacht. Aber es geht hier nicht um Chavez oder Maduro, sondern um die Rechtsstaatlichkeit innerhalb und außerhalb Venezuelas. Es geht um das Volk von Venezuela, selbst um die leidenden, die nicht bereit sind, auf die Souveränität ihres Landes zu verzichten. Ja, Chávez hat nicht alle Probleme Venezuelas gelöst, aber das Land dem Imperium zu übergeben, würde bedeuten, jede Hoffnung auf eine wahre, echte Macht des Volkes zu zerstören. Das venezolanische Volk hat offenbar keine Illusionen über seine Yankee-Nachbarn und will nicht, dass die „Demokratie“ á la Imperium Venezuela zum nächsten Libyen macht.

Ich sollte nie nie sagen, und nur Gott weiß nur, was morgen (am 1. Mai) kommen wird (Guaidó hat zu Massenprotesten aufgerufen), aber mein Bauchgefühl ist, dass sich das Imperium gerade genug in Venezuela „injiziert“ hat, um eine Immunreaktion auszulösen, wie ein Impfstoff, aber nicht genug, um Venezuela mit einem Gift zu infizieren, das stark genug ist, um es zu töten.

Inzwischen sind US-Flugzeugträger im Mittelmeer und versuchen, Russland, Syrien und den Iran gleichzeitig zu erschrecken. Ich kann mir nur die angewiderte Verachtung vorstellen, mit der dieses jüngste Säbelrasseln mit veralteter Hardware in Moskau, Damaskus oder Teheran aufgenommen wird. Selbst die Hisbollah bleibt völlig unbeeindruckt.

Die Wahrheit ist, dass die einzigen Menschen, die nicht zu der Erkenntnis gekommen sind, dass das Imperium pleite und besiegt ist, die Herrscher des tiefen Neokon-Staates und diejenigen sind, die noch immer den alten Ziomedien folgen.

Inzwischen haben alle anderen erkannt, wie völlig machtlos das Imperium geworden ist.

Fazit:

Das Imperium ist nur scheinbar stark. In Wirklichkeit ist es schwach, verwirrt, ahnungslos und vor allem wird es von einer traurigen Bande inkompetenter Schurken angeführt, die denken, dass sie alle so erschrecken können dass sie sich unterwerfen, obwohl sie seit 1945 keinen einzigen bedeutenden Krieg mehr gewonnen haben. Die Unfähigkeit, den Willen des venezolanischen Volkes zu brechen, ist nur das jüngste Symptom dieser überwältigenden Schwäche.

Ich überlasse das letzte Wort dieser charmanten Dame, die wirklich alles gesagt hat: