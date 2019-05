Der Misserfolg des Venezuela – Coups erfordert eine neue Politik – Der Schnurrbart Bolton drängt auf Krieg

von http://www.moonofalabama.org

Übersetzung LZ

Nach dem gescheiterten Putschversuch in Venezuela erkennen zumindest einige Menschen die Realität an, dass die Regierung erhebliche Unterstützung findet. Das Scheitern des Coups erfordert eine neue Politik. Leider ist John Bolton der Mann, der dafür verantwortlich ist. Er wird wahrscheinlich auf einen Krieg drängen.

Die US-Medien, insbesondere das Kabelfernsehen, arbeiten eindeutig für einen „Regimewechsel“ in Venezuela. Sie vermeiden es sogar, den beabsichtigten Coup als Coup zu bezeichnen.

Viele US-Journalisten, die regelmäßig über Südamerika schreiben, sind extrem voreingenommen und haben keine Bedenken zu lügen. Lesen Sie dies von Anthony Faiola und Mariana Zuñiga in der heutigen Washington Post:

„Eine regierungsfreundliche Kundgebung am Mittwoch vor Miraflores, dem Präsidentenpalast, zog etwa 500 Menschen an, weit weniger als die zahlreichen Kundgebungen von Tausenden von Menschen, die Guaidó unterstützen.“

Sehen Sie sich nun diesen Drohnenclip der beschriebenen Rallye an:

Man kann auch die WaPo-Aufnahme mit dem (ähnlich voreingenommenen) NYT-Account vergleichen, das zumindest einige Fakten aufzeigt:

„In der Stadt im Zentrum von Caracas marschierten Tausende von rot gekleideten Anhängern von Maduro entlang der Hauptstraße zum Präsidentenpalast. Die meisten schienen Rentner oder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu sein. Viele wurden von überall aus dem Land mit öffentlichen Bussen gebracht, die sich kilometerweit am Rande der Autobahn erstreckten.

Es war eine der größten regierungsfreundlichen Demonstrationen in Caracas seit Monaten und unterstrich den Wunsch der Regierung, Stärke und Beharrlichkeit nach dem gescheiterten Aufstand zu zeigen.“

Um ein gutes Bild von der Situation in Venezuela und der bevorstehenden neuen Politik zu bekommen, muss man viele Quellen kombinieren. Einige Medien und Reporter sind einfach viel besser als andere. Ein paar Punkte, wie peinlich der Putschversuch vom Dienstag und die verrückten Pläne des Weißen Hauses scheiterten.

Bloomberg schreibt:

„Es war ein Werbetrick, der sich von Anfang an wie ein Weitschuss anfühlte. Vor Tagesanbruch Dienstag gab Juan Guaido, flankiert von seinem politischen Mentor Leopoldo Lopez und einer Handvoll Soldaten, die desertiert waren, eine Botschaft an Venezuela und die Welt weiter: Es sei jetzt an der Zeit, das autoritäre Regime von Nicolas Maduro zu stürzen.



Die ganze Episode war so bizarr – mit Guaido scheinbar ohne militärische Macht, überhaupt keine Chance zu haben – dass es schwer war, die Ereignisse des Tages zu verstehen.“

Die Associated Press‘ Matt Lee und Ben Fox haben eine ähnliche faire Einstellung:

„Zum dritten Mal in diesem Jahr hat sich der große Moment in Venezuela in eine Pleite verwandelt.

Trump-Regierungsbeamte hatten erwartet, dass sich der Mittwoch als der Beginn des Endes von Präsident Nicolas Maduro erweisen könnte, wenn hochrangige Regierungspersönlichkeiten ihre Unterstützung Maduros beendeten und die Opposition einen Massenaufstand mit militärischer Unterstützung einleitete.

Oder zumindest ist es das, was die Regierung glauben machen wollte.“

Aber die versprochenen Überläufer gab es nicht, der militärische Aufstand materialisierte sich nie und Maduro schien immer noch das Kommando über die südamerikanische Nation zu haben. Trump Beamte kehrten zurück sich zu beschweren über die Unterstützung, die Venezuela von Kuba und Russland erhält, während sie vage Warnungen vor militärischen Aktionen abgaben.

Die Trump-Administration und ihre venezolanischen Marionetten wurden von der Regierung Maduro eindeutig vorgeführt. Langjährige venezolanische Beamte gaben vor, sie seien bereit, Guaidó die Macht zu übergeben, um ihn zu einer peinlichen Aktion zu bewegen. Die Trump-Bande fiel darauf herein (Spanisch, maschinelle Übersetzung) und die venezolanischen Beamten hatten sicherlich gut Lachen:

„Chavez hohe Beamte, die mit der Opposition über den Abtritt des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro verhandeln, haben „ihre Handys ausgeschaltet“ und antworten nicht, wie in einem Interview mit Efe, dem US-Gesandten für Venezuela, Elliott Abrams, bekannt wurde.

„Ich habe festgestellt, dass viele von ihnen ihre Handys ausgeschaltet haben“, bestätigte Abrams.“

Die größere Lateinamerika-Strategie, die hinter dem Versuch des „Regimewechsels“ in Venezuela steht, erfordert eine Eskalation:

„Die Entfernung von Maduro sollte der Vorläufer eines Dominoeffekts sein, der später die Diktaturen in Kuba und Nicaragua stürzen würde.

Aktuelle und ehemalige Beamte erkennen an, dass ein gescheiterter Aufstand die Opposition lähmen und die oberste Priorität der Regierung in der Hemisphäre untergraben würde.



„Es gilt jetzt oder nie“, sagte ein leitender Regierungsbeamter. „Jeder weiß, dass es sowohl auf der US-Seite als auch auf der Venezuela-Seite so ist. Wie hässlich das wird, bleibt abzuwarten. Aber jeder sieht dies als die letzte Grenze, um Maduro zu Fall zu bringen.“

Der Plan, wirtschaftlichen Druck, lautes Getöse und einen unglücklichen Kumpanen zu nutzen, um die venezolanische Regierung abzusetzen, kann nicht mehr länger aufgehen:



„Die gesamte Episode sollte zu einer Reflexionsrunde innerhalb der Opposition und ihrer Anhänger in der US-Regierung darüber führen, wie man mit dieser Krise umgeht“, sagte David Smilde, Professor an der Tulane University und Experte für Venezuela. „Es ist klar, dass das Szenario des Druckzusammenbruchs, mit dem sie gearbeitet haben, seinen Lauf genommen hat.“



Da die Situation vor Ort noch ungewiss ist, versammelten sich Trumps führende nationale Sicherheitsleute, darunter Pompeo, der nationale Sicherheitsberater John Bolton und der amtierende Verteidigungsminister Patrick Shanahan, der eine Reise nach Europa zur Arbeit wegen Venezuela absagte, im Weißen Haus, um mögliche Optionen zu besprechen.“

Die Verwaltung ist etwas gespalten, in welche Richtung sie gehen soll. Die neokonservativen Falken – Bolton, Pompeo, Abrams und Rubio – suchen den Krieg, während ihr Chef und das Pentagon dagegen sind, einen zu starten. Trump will die Stimmen der Millionen von kubanischen Falken in Florida, aber er hat kein Interesse daran, einen langen Krieg zu führen. Das Pentagon weiß, dass eine Invasion Venezuelas zu einem jahrzehntelangen Kampf führen würde:

„Trump hat wenig Bereitschaft gezeigt, in Venezuela einzugreifen, nach Angaben von aktuellen und ehemaligen Helfern….

Der Präsident hat gelegentlich mit anderen darüber gesprochen, dass Bolton ihn in Kriege reinziehen will. Zwei Berater, die Venezuela mit ihm besprochen haben, sagten, dass Trump häufig die Politik in Florida und seinen Golfverein in Doral ins Spiel bringt, wenn er über das Thema spricht. Beide sagten, dass es unwahrscheinlich sei, dass Trump dort eine Art langfristige Militäraktion genehmigen würde.



Gleichzeitig sagten die Berater jedoch, dass er Bolton große Vollmachten betreffs Venezuela gegeben hat.“

Bolton die Kontrolle über alles zu geben, ist ein Fehler. Er ist ein bösartiger und rücksichtsloser Bürokrat, der weiß, wie er sich durchsetzen muss. Bolton drängt das Pentagon zu militärischen Optionen:

„Während er auf eine aggressivere Politik gedrängt hat, hat Bolton einige innerhalb und außerhalb des Weißen Hauses verärgert. Sogar vor den Ereignissen am Dienstag kollidierten seine Mitarbeiter mit General Paul Selva, Dunfords Vizepräsident, während eines Treffens, um die aktuelle venezolanische Krise zu besprechen, so mehrere Beamte mit Kenntnis des Austauschs.



Der leise sprechende Luftwaffengeneral gab letzte Woche ein Update über die Sichtweise des Pentagons und plädierte gegen eine riskante Eskalation durch die Vereinigten Staaten, als Bolton-Assistenten, einschließlich Mauricio Claver-Carone, Direktor der westlichen Hemisphäre im Nationalen Sicherheitsrat, wiederholt unterbrach und militärische Optionen forderte, so die Beamten.

Ein hoher Regierungsbeamter sagte, dass Boltons Personal mit Wolkenstein unzufrieden war, von dem sie glaubten, dass er nicht genügend militärische Optionen für Venezuela wie erwartet vorgestellt hatte. Selva, so die Leute, die mit der Interaktion vertraut waren, glaubte, dass der Konfrontationsstil von Boltons Mitarbeitern ungewöhnlich war.“

Claver-Carone ist Teil der anti-kubanischen Bande innerhalb der Trump-Administration.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bolton und das Pentagon aufeinandertreffen. Ein kürzlich vom New Yorker publiziertes Porträt von Bolton, das mit ihm sympathisiert und auf einen Teil seiner Verdrehungen hereinfällt, berichtet von einer ähnlichen Situation im April 2018 nach dem gefälschten „Chemieangriff“ in Syrien:

Als Bolton das Pentagon um Optionen bat, präsentierte Mattis nur die eine, einen begrenzten Schlag mit Marschflugkörpern. Bolton war wütend, eine Person, die mit seinem Denken vertraut war, sagte es mir: „Mattis ist ein Obstruktionist. Er schien zu vergessen, dass es der Präsident war, der gewählt wurde.“ Nach einigen Änderungen autorisierte Trump den Angriff. Aber Bolton wollte mehr; er glaubte, dass die USA eine dauerhaftere militärische Präsenz in Syrien benötigten.

Das Porträt enthält weitere Aufnahmen, die hier relevant sind. Bolton hat eine Geschichte der Missachtung oder Aufbauschung von Geheimdienstberichten, wenn die Realität seinem Spin widerspricht:

Im Mai 2002 sprach er in der Heritage Foundation, wo er die kubanische Regierung beschuldigte, ein ehrgeiziges Biowaffenprogramm zu entwickeln und mit Pariastaaten wie Libyen und dem Iran zusammenzuarbeiten. Als er sich darauf vorbereitete, dem Kongress eine ähnliche Aussage zu machen, sagte Christian Westermann, ein Analytiker im internen Geheimdienst des Außenministeriums, ihm, dass die Informationen des Büros eine solche Ansicht nicht unterstützten. (Westermann lehnte es ab, zu dieser Geschichte Stellung zu nehmen.) Bolton, nach Angaben mehrerer Beamter, drohte, ihn zu feuern. „Er wurde sehr rot im Gesicht und wies mit dem Finger auf mich und erklärte mir, dass ich mich sehr unangemessen für jemanden in einer Position verhalte, der für ihn arbeitete“, sagte Westermann später. „Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht für ihn arbeite.“ Bolton begann, Westermanns Vorgesetzten von den täglichen Briefings auszuschließen und versuchte nach einem erfolglosen Entlassungsversuch, ihn in ein anderes Büro zu versetzen.

Im Jahr 2003, als er die Zeugenaussage für einen Auftritt vor dem Kongress vorbereitete, beschrieb er Syriens Bemühungen, nukleare und biologische Waffen herzustellen, als dringende Bedrohung – eine Einschätzung, von der die Geheimdienste dachten, sie sei übertrieben. Es kam zu einer bitteren internen Debatte; die Vorwürfe gefährdeten die Zusammenarbeit der syrischen Regierung bei der Jagd auf mutmaßliche Terroristen. „Wir erhielten einige unserer besten, wenn nicht sogar unsere besten Informationen über Al Qaida aus Damaskus“, sagte Lawrence Wilkerson zu mir. Richard Armitage, der stellvertretende Außenminister, nahm Bolton beiseite und sagte ihm, er solle „die Klappe halten“, sagte Wilkerson.

Tony Blinken, der [2005] der Personaldirektor des Senatsausschusses für Außenbeziehungen war, sagte mir, dass die Mitglieder begannen, sich Gedanken zu machen, als sie Boltons Arbeit im Außenministerium untersuchten. „Wir sahen ein Muster von Mr. Bolton, der versuchte, die Geheimdienstberichte zu manipulieren, um seine Ansichten zu rechtfertigen“, sagte Blinken zu mir. „Wenn es nur einmal passiert wäre, vielleicht. Aber es kam mehrmals vor, und es war immer das gleiche zugrundeliegende Thema: Er würde eine Position abstecken, und dann, wenn die Geheimdienstberichte es nicht unterstützen würden, würde er versuchen, die Berichte zu übertreiben und die Beamten, die sie produziert hatten, zu marginalisieren.“

Jetzt verkauft Bolton wieder Kool Aid:

„Er argumentierte, dass Venezuela gefährlich sei, weil es Russland erlaubte, in der Region Fuß zu fassen. Er sagte, dass es in Venezuela zwanzigtausend Kubaner gibt, die als „Stellvertreter für die Russen“ dienten. Es gab auch mindestens hundert russische Soldaten und Söldner am Boden, die Maduro halfen, an der Macht zu bleiben. „Um die Russen rauszuholen, muss man das Regime wechseln“, sagte er.“



Was Bolton über die Kubaner sagt, widerspricht den Geheimdienstberichten, die er erhält:

„Ein Bereich, in dem das Weiße Haus im Widerspruch zur C.I.A. gestanden hat, ist die Bewertung der kubanischen Beteiligung durch die Agentur und die Unterstützung der Regierung Maduro.



Herr Bolton und Herr Pompeo haben Kuba immer wieder für seine Unterstützung der venezolanischen Regierung kritisiert. Aber die C.I.A. ist zu dem Schluss gekommen, dass Kuba weitaus weniger involviert ist und seine Unterstützung weitaus weniger wichtig war, als hohe Beamte in der Regierung glauben, so ein ehemaliger Beamter.“

Leider ist Bolton jetzt in einer Position, in der er viel Kontrolle über Trump hat:

Die Berater haben festgestellt, dass detaillierte Briefings (Trumps) Ungeduld hervorrufen; Grafiken und Aufzählungen funktionieren besser, und passende Fotos noch besser. „Bolton kommt sehr schnell zum Punkt“, sagte mir ein leitender Regierungsbeamter. „Er fasst sich sehr kurz, und der Präsident weiß das zu schätzen.“ Groombridge, ein ehemaliger Adjutant, sagte: „John denkt: In dem Maße, wie ich die Handlungen des Präsidenten ändern oder beeinflussen kann, werde ich es tun. Er ist wirklich ein Patriot. Aber ich frage mich, wie er jeden Tag zur Arbeit geht, denn tief in seinem Herzen glaubt er, dass der Präsident ein Idiot ist.“

Da Trumps nationales Sicherheitsteam ausgeblutet ist – kein ständiger Verteidigungsminister, kein Heimatschutzminister, kein Botschafter bei den Vereinten Nationen – hätte Bolton in einer Krise außergewöhnlichen Spielraum. „John versteht, dass man dem gewählten Führer die Zustimmung des Publikums einholen muss“, sagte Hundt. „Solange Trumps Basis noch applaudiert, kann Bolton tun, was er will.“

Für Bolton ist es letztlich eine Frage der Souveränität. „Die Monroe Doktrin ist lebendig und gut“, sagte er. „Es ist unsere Hemisphäre.“ Die Doktrin, so bemerkte er, sei ein Verbot, dass externe Mächte in Lateinamerika intervenierten. „Das bedeutet keine Waffengewalt“, sagte er. „Das ist die Roosevelt Folgerung. Ich habe mich noch nicht darauf berufen.“ Aber, so argumentierte er, wie er es in den letzten dreißig Jahren unzählige Male tat, „liegen alle Optionen auf dem Tisch“.

Die lange mißachtete Theodore Roosevelt Corollary war eine Ergänzung zur ebenfalls mißachteten Monroe Doctrine:

„Roosevelt erklärte, dass die Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit der Monroe Doctrine berechtigt seien, „internationale Polizeimacht“ auszuüben, um chronischen Unruhen oder Fehlverhalten in der westlichen Hemisphäre ein Ende zu setzen. Während die Monroe-Doktrin versucht hatte, eine europäische Intervention zu verhindern, wurde die Roosevelt-Kollision verwendet, um die Intervention der USA in der gesamten Hemisphäre zu rechtfertigen.“

Es scheint klar zu sein, dass John Bolton, der Schnurrbart, wie Pat Lang ihn getauft hat, Krieg gegen Venezuela führen wird, wenn er keinen anderen Weg sieht, die Chavistas dem Weg zu räumen und ihr Öl unter US-Kontrolle zu bekommen .

Trump erkennt bereits, dass Bolton ihn in diese Richtung drängt. Die gescheiterte Coup-Episode vom Dienstag lehrte ihn hoffentlich, dass die Pläne, Versprechungen und Ansprüche, die Bolton macht, anfällig für Misserfolge sind und zu Peinlichkeit führen.

Das amerikanische Volk will keinen weiteren Krieg. Alle lateinamerikanischen Länder sind gegen seinen Beginn. Es wird in beiden Parteien Widerstand gegen die Durchführung von Kriegen geben. Im Gegensatz zu Joe Biden sind einige Demokraten – zumindest vorerst – gegen eine Intervention:

„Jene Optionen sollten nicht das US-Militär einschließen, sagte Repräsentanten Eliot Engel, ein New Yorker Demokrat, der Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses ist und von Pompeo und von Bolton über die Situation informiert wurde.

Engel, der kürzlich venezolanische Flüchtlinge an der kolumbianischen Grenze besucht hat und glaubt, dass Maduro gehen sollte, sagte, dass der Kongress zu oft militärische Abenteuer im Ausland mitgetragen habe. „Ich denke, die Tage, an denen die Vereinigten Staaten eingreifen und Marines schicken können, sind vorbei und sollten vorbei sein“, sagte er.“

Engel ist nicht allein:

„New-Jersey Sen. Bob Menendez, der ältere Demokrat des Senat-Auslandsbeziehungen-Ausschusses, drängte zur Vorsicht und sagte, dass die Ereignisse vom Dienstag anzeigten, dass das gewünschte Resultat nicht kurzfristig erreichbar sein konnte. Er warnte davor, dass eine militärische Intervention kontraproduktiv sein könnte, eine Meinung, die von den regionalen Verbündeten geteilt wird.



„Es wäre ein großer Fehler für die Trump-Administration, diese aufkeimende demokratische Bewegung mit einer militärischen Intervention unter Beteiligung von US-Truppen falsch zu bewerten und durch eine militärische Intervention zu untergraben.“

Die beste Option von Trump ist, das Problem einfach beiseite zu legen. Es gibt genug andere Probleme, über die er schimpfen kann. Aber er muss auch seine Berater und die CIA anweisen, Venezuela in Ruhe zu lassen. Er könnte sonst aufwachen und erfahren, dass Venezuela die Maine versenkt hat oder dass Maduro US-Kriegsschiffe in der Karibik angegriffen hat. Bolton wird keine Bedenken haben, einen solchen Stunt zu kreieren.

Er ist ein gefährlicher Mann und sollte gefeuert werden.

https://www.moonofalabama.org/2019/05/venezuela-coup-failure-necessitates-a-new-policy-bolton-the-stache-is-pushing-for-war-.html

