Tom Petty hatte Recht

Wie kann man erklären, dass die Amerikaner die ängstlichsten, furchtsamsten und am meisten gestressten Menschen unter den angeblich fortgeschrittenen Nationen sind? Leben wir nicht in der weltgrößten demokratischen Utopie, in der Träume wahr werden?

Was ist, wenn uns diese Träume in Wirklichkeit verrückt machen? Was wäre, wenn wir eine Gesellschaft geschaffen haben, in der die Fantasie die Realität so grotesk übermannt hat, dass die Bewältigung des täglichen Lebens fast unmöglich geworden ist. Was wäre, wenn eine durch Pixelbildschirme vermittelte Existenz eine virtuelle Welt überzeugender präsentiert als die reale Welt und sich als eine Art ansteckendes Ausweichverhalten erweist – bis die Realität so flüchtig ist, dass wir ihre Farben und Konturen außerhalb der Bildschirme kaum noch erkennen können?

Man landet in einer virtuellen Welt aus Werbung und Agit-Prop, in der die Manipulation der Hauptantrieb der menschlichen Aktivität ist. Das heißt, eine Welt, in der die Idee der persönlichen Freiheit (einschließlich aller Handlungen des freien Denkens) zu einem philosophisch kranken Witz wird, egal ob man an die Möglichkeit des freien Willens glaubt oder nicht. Man bekommt ein Land voller College-Kinder, die darauf trainiert werden, zu denken, dass Zwang für andere der höchste und beste Zeitvertreib auf Erden ist – und dass es „Inklusion“ bedeutet. Man erhält eine Nachrichtenindustrie, die ihre eigene Realität erschafft und Narrative (d.h. konstruierte Psychodramen) ausarbeitet, um betäubte Geister zu erregen. Man bekommt eine Politik, die sich wie ein Deputy Dawg Cartoon abspielt. Man bekommt eine korporative Tyrannei aus Erpressung, die gebannte Bürger wie Schafe in Gattern zum Scheren hütet, nicht nur um ihnen ihr Geld abzuzwicken, sondern auch ihre Autonomie, ihre Würde und schließlich ihren Lebenswillen.