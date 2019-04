Das Spiel ist aus: China hat eine entscheidende «Fähigkeit», die US-Marine zu vernichten

von Paul Antonopoulos – https://einarschlereth.blogspot.com/

Bild: China und Russland üben gemeinsam

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Die Feuerkraft der chinesischen Schiffe kann eine entscheidende Fähigkeit bei einer Konfrontation mit der US- Marine sein.

Denn chinesische Schiffe sind mit Überschall-Antischiffs-Seezielflugkörper ausgestattet, die eine größere Reichweite haben als die US Navy. Die Marschflugkörper YJ-18 haben eine Reichweite von mehr als 540 Kilometern.

Es ist wahr, dass fortgeschrittene chinesische Zerstörer vom Typ 052 und Typ 055 exakt 64 und 112 Zellen des vertikalen Trägersystems (VLS) besitzen, während nordamerikanische Schiffe eine größere Anzahl von VLS-Zellen besitzen.

Laut Bryan Clark, einem ehemaligen Marineoffizier und Marineexperten am Center for Strategic and Budgetary Assessments, haben die Chinesen jedoch etwa die gleiche Anzahl von Überwasserkampfschiffen wie die Amerikaner.

So haben [chinesische Kriegsschiffe] weniger VLS-Zellen als die USA, aber sie können mehr von diesen VLS-Zellen für ihre Angriffswaffen einsetzen, sagte Clark dem ‘Business Insider’.

Im Marinekampf sind Reichweite, Fähigkeit und Kompetenz von grundlegender Bedeutung, und es scheint, dass China in mindestens einem oder zwei dieser Bereiche einen großen Vorteil hat.

Jeder Tag im Südchinesischen Meer, [die USA und China] könnten sich in einer Situation befinden, in der sie beide ungefähr die gleiche Anzahl von Anti-Schiff-Lenkflugkörper haben, aber eine Seite hat eine weitaus größere Reichweite als die andere“, sagte Clark und stellte fest, dass die USA im Nachteil wären.

Selbst wenn die USA die gleichen Schiffstypen und -zahlen haben, wird dies nicht ausreichen, wenn die Chinesen in der Lage sind, die Raketen aus größerer Entfernung zu starten, d.h. sie werden die amerikanischen Raketen irrelevant machen, da die Chinesen außer Reichweite sein werden.

Wir haben nichts, was so weit geht, so dass der Nachteil der Reichweite dominant wird. Sie werden nie die Chance haben, Ihren Kapazitätsvorteil zu nutzen, sagte Clark, der glaubt, dass dies auch mit einer größeren Kapazität nicht ausreicht, um mit den Chinesen fertig zu werden.

Mit Hiilfe von DeepL.translator übersetzt.

Quelle – källa- source

https://einarschlereth.blogspot.com/2019/04/das-spiel-ist-aus-china-hat-eine.html

Werbeanzeigen