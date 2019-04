Die Trilaterale Kommission – Eine Council on Foreign Relations Front Organisation

von https://npr.news.eulu.info

Am Montag, 15. März 1999, wurde ein AP-Artikel mit dem Titel „Trilateral Commission reaches out to others“ auf der Tampa Bay Tribune Website veröffentlicht. Der Artikel handelt vom Council on Foreign Relations – die eigentliche Geschichte ist zwischen den Zeilen verborgen.

Die Einheit aller Nationen unter einer Weltregierung.

Die Trilaterale Kommission ist eine Frontorganisation des Council on Foreign Relations, die gegründet wurde, um die amerikanische Außenpolitik zu beeinflussen und die Expansion des Council on Foreign Relations nach Europa, Kanada und Japan zu erleichtern. Der Council on Foreign Relations nutzt Frontorganisationen, um ihn vor Verbindungen zu Rechtsverstößen zu schützen, die zu einer Untersuchung des Kongresses führen könnten.

Die jüngsten wirtschaftlichen Umwälzungen im Fernen Osten und in Russland haben sie reif für die Erweiterung des Council on Foreign Relations gemacht. Chinesische, koreanische, russische und ukrainische Macher wurden zu der Sitzung der Trilateralen Kommission eingeladen, um an „Diskussionsgruppen“ teilzunehmen. Das generierte Material wird verwendet, um Propaganda vorzubereiten, die entworfen wurde, um die nationalen politischen Entscheidungsträger der Vereinigten Staaten zu beeinflussen, um die Außenpolitik zu unterstützen, die für die vom Council on Foreign Relations kontrollierte Expansion des Unternehmens in diese Länder vorteilhaft ist, und um die öffentliche Meinung der Vereinigten Staaten zu manipulieren, um diese Politik zu unterstützen.

Die Trilaterale Kommission war nicht die erste Front-Organisation, die benutzt wurde, um die Manipulation der US-Außenpolitik gegenüber Russland und dem Fernen Osten durch den Rat für Außenbeziehungen zu vertuschen. 1951 untersuchte ein Unterausschuss für Innere Sicherheit des Senats für das Justizwesen, bekannt als der McCarren-Ausschuss, eine andere Front-Organisation des Council on Foreign Relations, das American Institute of Pacific Relations, wegen ihrer Rolle bei der Kontrolle und Koordinierung von Aktionen, die für die Sowjetunion vorteilhaft sind, der Expansion des internationalen Kommunismus und dem Verlust Chinas für die Kommunisten.

Das Council on Foreign Relations gründete 1925 das American Institute of Pacific Relations. Morgan und Rockefeller kontrollierten Wall Street Interessen, Stiftungen und eng mit ihnen verbundene Unternehmen (einschließlich Standard Oil, International Telephone and Telegraph und Chase National Bank), die die Finanzierung übernahmen. Das Institut beeinflusste die Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Russland, China und Japan und half bei der Gründung von vom Council on Foreign Relations kontrollierten Unternehmen in diesen Bereichen.

Der McCarren-Ausschuss hat den Council on Foreign Relations nie untersucht. Die Untersuchung schuf einen Kampf zwischen der „Linken“ und der „Rechten“ über den Kommunismus, der bis heute dazu dient, die Amerikaner zu verwirren und die Aufmerksamkeit von der für die Probleme verantwortlichen Organisation abzulenken – dem Council on Foreign Relations.

Der Artikel zitiert Paul Volcker. Der Artikel erzählt uns, dass die Trilaterale Kommission von David Rockefeller gegründet wurde. Der Artikel erwähnt nicht Volcker und Rockefeller sind Mitglieder des Council on Foreign Relations. Oder, dass die Mitglieder des Council on Foreign Relations, Zbigniew Brzezinski, und Jimmy Carter Rockefeller halfen, die Trilaterale Kommission zu gründen.

Der Artikel sagt uns:

„Die Kommission, die vor 26 Jahren vom Bankier David Rockefeller gegründet wurde, umfasst mehr als 300 meist private Bürger aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Japan.“

Der Artikel verzerrt die Wahrheit, indem er nicht erwähnt, dass über 90% der Mitglieder amerikanische Staatsbürger sind, die dem Council on Foreign Relations angehören.

Die Mitgliedschaft im Rat ist nur auf Einladung möglich und auf amerikanische Staatsbürger beschränkt. Die Trilaterale Kommission ist ein innerer Kreis von Mitgliedern des Council on Foreign Relations.

Die Website des Runden Tisches enthält eine Liste der Mitglieder der Trilateralen Kommission aus dem Jahr 1992. Es enthält 337 Namen, 316 davon sind auf verschiedenen Mitgliederlisten des Council on Foreign Relations (1992, 1990, 1988, 1987, 1985 und 1984) zu finden. Die anderen 21 Personen sind entweder Amerikaner, die in diesen Listen des Council on Foreign Relations nicht aufgeführt sind, oder sie sind europäische und japanische Mitglieder.

Der Artikel sagt uns: „Die Trilaterale Kommission gibt zu nichts Empfehlungen ab“, sagte Volcker – insbesondere nicht zur Reform der Wechselkurse oder des Weltfinanzsystems, die zu den Themen gehörten, die bei dem Treffen kurz diskutiert wurden. Das ist eine Lüge. Die Gründerväter des Council on Foreign Relations gründeten 1913 die Federal Reserve Bank. Paul Volcker und Alan Greenspan sind nur zwei Mitglieder des Council on Foreign Relations, die den Vorsitz in der FED führten. Wenn Wechselkurse und die Weltfinanzsysteme zu den diskutierten Themen gehören, werden die Informationen aus diesen Diskussionen genutzt, um Propaganda zu erzeugen, die sich an einflussreiche Entscheidungsträger richtet, und die Öffentlichkeit, sie zu manipulieren, um die CFR/Trilaterale Kommissionspolitik bezüglich der Wechselkurse und des Weltfinanzsystems zu akzeptieren. („Council on Foreign Relations & The Federal Reserve“)

Warum haben sachkundige Ökonomen wie Volcker, Greenspan und John Kenneth Galbraith nie ein Buch geschrieben, in dem sie den Einfluss des Council on Foreign Relations auf die Wirtschaft darlegen? Liegt es daran, dass sie dem Rat für Außenbeziehungen angehören und eine aktive Rolle in einer Verschwörung spielen, um die Unterstützung psychopolitischer Operationen durch den Rat geheim zu halten?

Der Artikel sagt uns, sagte Volcker über den Zweck der Treffen, „Ich hoffe, dass es eine Art Umdenken gibt, eine Konvergenz des Denkens, weil die Menschen von den Diskussionen betroffen sind, aber er ist nicht bewusst auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet, außer auf die Förderung von Demokratie und wirtschaftlicher Entwicklung in der ganzen Welt. Volcker lügt. Die Diskussionen sind bewusst auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Dieses Ziel ist es, die nationale Politik der Vereinigten Staaten und anderer Nationen zu beeinflussen, um die vom Rat kontrollierten Gewinne der Industrie zu maximieren, die nationale Souveränität zu zerstören und alle Nationen unter einer Weltregierung zu vereinen, die von Mitgliedern des Council on Foreign Relations und ihren Zweigorganisationen in anderen Nationen kontrolliert wird.

Der Council on Foreign Relations wirkt durch die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Gut geplante psychopolitische Operationen konzentrieren sich auf einflussreiche Entscheidungsträger. Die Operationen manipulieren Entscheidungsträger, um die nationale Politik zu beeinflussen, um die von den Ratsmitgliedern kontrollierten Gewinne der Branche zu maximieren. Ratsmitglied kontrollierte Medizin, Munition, Medien, Banken, Energie und Lebensmittelindustrie profitieren am meisten in Zeiten von Unruhen und Krieg.

Der aktuelle Plan, Serbien zu bombardieren, ist das jüngste Beispiel für eine psychopolitische Operation dieser Art des Council on Foreign Relations. Am 18. März kündigte das Mitglied des Council on Foreign Relations, Madeleine Albright, an:

„…wenn Belgrad den Kurs nicht umkehrt, werden die Serben allein für die Folgen verantwortlich sein, und ich möchte Präsident Milosevic daran erinnern, dass die NATO bereit ist, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen“.

Im Council on Foreign Relations Mitglieder Albright und Clinton’s Buch bedeutet das, die Serben zu bombardieren.

Zunehmend, so scheint es, beginnen die wichtigsten Mitglieder des Kongresses zu vermuten, dass sie vom Weißen Haus Clintons belogen wurden, und zeigen Zeichen echter Besorgnis, dass die gesamte Nation im Begriff ist, zu Tätern eines Angriffs auf eine souveräne Nation zu werden, der nicht Friedenserhaltung, sondern Guerillakrieg beinhalten könnte. Das Whitehouse des Council on Foreign Relations Mitglieds Clinton’s enthält 300 oder mehr Council on Foreign Relations Mitglieder, die er in die CIA, NSC, das State Department und andere Agenturen berufen hat. Präsident George Bush, war von 1977-1979 Direktor des Council on Foreign Relations, 300 oder mehr CFR-Mitglieder waren Teil der Bush-Regierung. Wer inszeniert die Lügen, Albright, Clinton, das Clinton Whitehouse oder den Council on Foreign Relations?

Die psychopolitischen Operationen werden in „Diskussionsgruppen“ entwickelt. Die Ratsmitglieder, die an den „Diskussionsgruppen“ teilnehmen, untersuchen verschiedene politische Fragen und untersuchen und präsentieren unterschiedliche Ansichten. Die Diskussion wird aufgezeichnet und eine Zusammenfassung der Diskussion wird erstellt. Das Material wird verwendet, um Nachrichtenartikel und Essays zu verfassen, die darauf abzielen, einflussreiche Entscheidungsträger in der Diplomatie und den internationalen Beziehungen anzusprechen. Das Mitglied des Council on Foreign Relations kontrolliert die Medienindustrie und sendet die Propaganda. Die Sitzungen der „Diskussionsgruppe“ sind für die Berichterstattung in den Nachrichten geschlossen, werden aber von Mitgliedern des Council on Foreign Relations besucht, die prominente Nachrichten- und Medienvertreter, Akademiker sowie führende Persönlichkeiten aus Industrie und Politik sind. . Die Sicherheit ist in der Regel hoch und hält die Öffentlichkeit und die Nachrichtenmedien von der Diskussion fern. „Außenseiter“, die auftauchen, werden identifiziert, fotografiert und einer Liste potenzieller „Sicherheitsbedrohungen“ hinzugefügt.

Alle Verbindungen zum Council on Foreign Relations werden aus den „News“ herausgenommen. Der Erfolg des Council on Foreign Relations ist vor allem darauf zurückzuführen, dass seine Identität geheim gehalten wird. Die Übernahme einer Organisation von sich überschneidenden Kreisen hilft ihnen dabei. Die Trilaterale Kommission ist ein innerer Kreis von Mitgliedern des Council on Foreign Relations, die dazu dienen, ihren Einfluss im Ausland auszuweiten und als Deckmantel zu fungieren, um sie vor der Kontrolle einer Kongressuntersuchung zu schützen.

Der Council on Foreign Relations ist aus dem Institute of International Affairs hervorgegangen. Britische und amerikanische Niederlassungen des Institute of International Affairs wurden am 30. Mai 1919 bei einem Treffen im Hotel Majestic in Paris von amerikanischen und britischen Delegierten der Pariser Friedenskonferenz gegründet, die zu den amerikanischen und britischen Niederlassungen einer von Cecil Rhodes gegründeten Geheimorganisation gehörten.

„Diskussionsgruppen“ waren ein Instrument der Rhodosischen Geheimgesellschaft, das entwickelt und verwendet wurde, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, und das von den Instituten für Internationale Angelegenheiten übernommen wurde. „Studiengruppen“ sind formalisierte „Diskussionsgruppen“, die vom Council on Foreign Relations und seinen Zweigorganisationen in anderen Ländern verwendet werden; vom Rat kontrollierte Think Tanks wie

Rand

Brookings

Center for Strategic International Studies

Paul H. Nitze School. of Advanced International Studies (SAIS)an der Johns Hopkins University

und vom Rat kontrollierte Regierungsbehörden wie

die Central Intelligence Agency (CIA)

das State Department

Die Sitzungen sind auf eine kleine Gruppe von Experten beschränkt. Es wird eine strenge Sicherheitsvorkehrung getroffen. Diskussionen und generiertes Material werden oft klassifiziert. Das Material wird verwendet, um geheime Berichte und Zusammenfassungen zu erstellen, die dazu bestimmt sind, ausgewählte Gruppen hochrangiger Amtsträger zu beeinflussen, sowie Artikel, Essays und Geschichten, die dazu bestimmt sind, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, die vorgeschlagenen nationalen politischen Entscheidungen zu akzeptieren.

Bis 1936 wurden Institute für Internationale Angelegenheiten in

Kanada

Australien

Neuseeland

Südafrika

Indien und Neufundland

gegründet. Jedes Institut konzentrierte sich unter dem Deckmantel des Weltfriedens darauf, die nationale Politik zu beeinflussen, um die Einheit aller Nationen unter einer Weltregierung zu erreichen. Durch die Kontrolle der öffentlichen Meinung wird eine Spannung zwischen den Nationen erzeugt, die davor zurückschrecken, ihre nationale Identität, Sitten und Kulturen zu verlieren, was zu einem Zustand ewiger Kriegsführung führt, der dazu dient, friedenszeitliche Maßnahmen zur Rettung der nationalen Sicherheit und große Militärbudgets zu rechtfertigen. Das Ziel der Gruppe war es, die Gewinne der Institutsmitglieder durch den Verkauf von Waffen und Butter zu maximieren.

1918 gründete eine Gruppe internationaler Anwälte und hochrangiger Vertreter von Bank-, Produktions-, Handels- und Finanzierungsgesellschaften unter der Leitung von Theodore Roosevelts Außenminister Elihu Root den Council on Foreign Relations. Ihr Zweck war es, den Handel durch den Kontakt mit bedeutenden ausländischen Besuchern zu fördern. Nach seiner Rückkehr von der Pariser Friedenskonferenz wandte sich das American Institute of International Affairs an den Council on Foreign Relations und schlug eine Fusion vor. Am 29. Juli 1921 fusionierte das American Institute of International Affairs mit dem Council on Foreign Relations und nahm seinen Namen an. Der neue Council on Foreign Relations hat die Politik des American Institute of International Affairs angenommen – die Einheit aller Nationen unter einer Weltregierung.

Im Jahr 1925 wurden zehn unabhängige nationale Räte gegründet, die das Territorium im pazifischen Raum innehaben, um den Einfluss des Royal Institute of International Affairs und des Council on Foreign Relations auf Russland und den Fernen Osten auszuweiten. Die Institute of Pacific Relations wurden ineinandergreifender Weise mit vier bestehenden Instituten für internationale Angelegenheiten (Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland) und dem Council on Foreign Relations in den Vereinigten Staaten eingerichtet. Institute für pazifische Beziehungen wurden in fünf weiteren Ländern gegründet

China

Japan

Frankreich

die Niederlande

die Sowjetunion

Bis 1939 fusionierten die Institute of Pacific Relations in den vier britischen Gebieten mit den lokalen Institutes of International Affairs. Das American Institute of Pacific Relations blieb ein Front-Organisation des Council on Foreign Relations, bis es schließlich nach der Untersuchung des McCarren Committee im Jahr 1951 aufgelöst wurde. Die Institute of Pacific Relations hielten alle zwei Jahre gemeinsame Sitzungen ab.

Der Pacific Council war ein 1927 gegründeter, siebenköpfiger innerer Kreis des Institute of Pacific Relations. Mitglieder der vier Commonwealth Institute of Pacific Relations (Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland) gehörten ebenfalls dem Institute of International Affairs an.

Die anderen drei Mitglieder gehörten dem chinesischen, japanischen und amerikanischen Institute of Pacific Relations an. Jerome D. Greene vom American Institute of Pacific Relations hatte an der Pariser Friedenskonferenz teilgenommen, und nach der Konferenz war er eine der ersten Personen bei der Gründung des Council on Foreign Relations. Der Pazifische Rat plante und koordinierte psychopolitische Operationen, die darauf abzielen, die Einheit aller Nationen unter einer einzigen Weltregierung zu erreichen. Eine Operation konzentrierte sich auf die Ausweitung des Einflusses und der Kontrolle der Organisationen auf den gesamten Völkerbund.

Jerome D. Greene wurde in Japan geboren, seine Eltern waren Missionare. Greene absolvierte das Harvard Law und wurde eine von Harvard’s Anwälten. Durch die in Harvard geknüpften Kontakte wurde er mit John D. Rockefeller bekannt, der ihn zu seinem Assistenten machte und ihm Treuhänderpositionen am Rockefeller Institute, der Rockefeller Foundation und im Rockefeller General Education Board gab. Greene arbeitete auch für die Investmentbank in Boston, die ihn in ihre Londoner Niederlassung schickte. Als Investmentbanker verkaufte Greene Millionen von Dollar an betrügerischen Wertpapieren für Ivar Krueger, eine wohlhabende schwedische Streichholzfabrik. Krueger beging wegen des Betrugs Selbstmord.

Die jährliche Sitzung der Trilateralen Kommission in Washington DC ist nichts anderes als eine Diskussionsgruppe des Council on Foreign Relations. Einflußreiche europäische, kanadische und japanische Bürger wurden eingeladen, der Trilateralen Kommission beizutreten, damit sie die Außenpolitik der Vereinigten Staaten mitgestalten und an den Gewinnen des Council on Foreign Relations kontrollierten Unternehmen in ihren Ländern partizipieren können. Nun lädt die Trilaterale Kommission chinesische, koreanische, russische und ukrainische Macher ein, sich an Diskussionen zu beteiligen, die dazu dienen sollen, psychopolitische Operationen zu schaffen, um die Außenpolitik der Vereinigten Staaten zu beeinflussen, die es dem Council on Foreign Relations ermöglichen, Unternehmen in ihren Ländern zu gründen und zu kontrollieren.

Wenn irgendwelche Fehlverhalten, die sich aus den psychopolitischen Operationen ergeben, entdeckt werden, wird sich der Kongress auf die Trilaterale Kommission und nicht auf den Council on Foreign Relations konzentrieren, und wenn eine solche Untersuchung stattfindet, werden Sie, wie in früheren Kongressuntersuchungen, wie der Rockefeller-Kommission, dem Kirchenausschuss, der Warren-Kommission und der Tower-Kommission, feststellen, dass viele der Kongressermittler Mitglieder des Council on Foreign Relations sind.

Wenn die Ermittler und die Ermittelten eng miteinander verbunden sind und die Ermittler sich nicht wegen Vorurteilen oder persönlichen Interessen disqualifizieren, wurde dann nicht ein Verbrechen namens Verschwörung zur Behinderung der Justiz begangen? Wenn die Ermittler hochrangige Beamte sind, sind nicht die Verbrechen hohe Verbrechen, die nach Anklage und Prozess vor dem Kongress verlangen? Haben Sie Ihre gewählten Vertreter gebeten, eine Untersuchung des Council on Foreign Relations durch den Kongress zu fordern?

