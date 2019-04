Alle Fälscher sind gleich, aber einige sind gleicher als andere

von Andrei Nekrasov – http://www.theblogcat.de

Der Fall von Claas Relotius, einem preisgekrönten Spiegel-Autor, der dabei erwischt wurde, Belletristik zu schreiben und sie als wahre Geschichten zu verkaufen, schien ein Wendepunkt in der Welt des Journalismus zu sein. Doch schon bald war es nur noch eine Nachricht von Gestern. Und wie Thomas Beschorner von der Universität St. Gallen in der Schweiz schrieb, war es zunächst überraschend, dass die Menschen das Lügen in den Medien so überraschend fanden. „Wissenschaftler manipulieren Forschungsergebnisse, Manager lügen. Wir wissen alle, dass sowas passiert. Überall, bloß im Journalismus nicht?“ Etwas paradox, denn angesichts seiner Annahme, dass Lügen Routine und üblich seien, fuhr derselbe Prof. Beschorner fort: „Ob dies ein Einzelfall oder ob das Problem systemisch und damit weit verbreitet ist, wissen wir noch nicht.“ Dann wurde ein ähnlicher Fall entdeckt. Dirk Gieselmann, ein preisgekrönter Mitarbeiter des Magazins der Süddeutschen Zeitung, hatte in seiner Geschichte einen Hauptdarsteller erfunden. Die SZ erklärte, dass die Fälschung stattgefunden habe, enthüllte aber nur wenige Details, während man unterstellte, dass der Fall nicht so schwerwiegend sei wie der von Relotius. https://meedia.de/2019/02/20/protagonistin-erfunden-sz-magazin-trennt-sich-von-preisgekroentem-autor-spiegel-und-zeit-ueberpruefen-artikel/ Wie auch immer, machen zwei bekannte Fälle von fiktivem Journalismus in Deutschland das Problem systemisch? Aber was ist mit den berüchtigten gefälschten Nachrichten? Und den alternativen Fakten? Die gibt es schon eine Weile. Ist das etwas ganz anderes als die Zusammenstellung von Plots und Charakteren wie in den oben genannten Fällen? Obwohl es Donald Trump war, dem die Entwicklung der Marke „Fake News“ zugeschrieben wurde, wurde es weitgehend auf seine eigenen Aussagen sowie auf verschiedene Geschichten, Beiträge und Tweets angewendet, die aus Russland kamen, in deren Namen, zugunsten seiner angeblichen Freunde und gegen seine angeblichen Feinde. Dennoch: Hat das gefälschte Nachrichtenzeitalter wirklich mit Trump und seiner Absprache mit Russland begonnen, die es eigentlich nie gab? Während einige das Trump-Zeitalter „Post-Truth“ nennen, wie sollten wir dann jene Zeiten nennen, in denen zum Beispiel ein Labour-Premierminister unverhohlen gelogen hat um einen Krieg zu rechtfertigen, der Zehntausende unschuldiger Zivilisten töten sollte? Oder was tat der Direktor des Nationalen Geheimdienstes in der Regierung eines progressiven Vorgängers von Präsident Trump, als er leugnete, dass die NSA die Amerikaner ausspionierte? Er hat gelogen, wie sich aus Edward Snowdens Offenbarungen etwas später herausstellte, aber es war eine Lüge, bevor die Post-Truth-Ära „offiziell“ begann. Auch ich musste ordentlich über das Thema Fake News nachdenken, während ich mich mit der Geschichte von Sergei Magnitsky und William Browder beschäftigte. Ich habe mit den Nachforschungen zu dieser Geschichte lange vor der Trump-Ära begonnen, aber die Folgen meiner Ergebnisse wurden in einem Film gezeigt, der im Kontext des neuen ideologischen Krieges zwischen Russland und dem Westen spielt. Im Zuge der Vorbereitungen für einen neuen Film, den ich in diesem Jahr drehen werde, schrieb ich an Frederik Obermaier, einen in München lebenden Journalisten, der für die Untersuchung der berühmten Panama-Papiere bekannt ist. Herr Obermaier war einer der Autoren des Artikels „Der Cellist und der tote Anwalt“ (in der englischen Version: „The Magnitsky Case“). https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-dercellist-und-der-tote-anwalt-1.2967610 oder hier auf Englisch: https://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/5728d557d7863f665c6eaa21/ In meinem neuen Film geht es unter anderem darum, wie Geldwäsche betrieben wird, und ich wollte Herrn Obermaier interviewen, der zusammen mit seinen Kollegen vom hoch angesehenen International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zu einer Autorität auf diesem Gebiet geworden ist. Der Artikel, den Herr Obermaier mitgeschrieben hat, war für mich von besonderem Interesse, da er das gestohlene Geld im Zusammenhang mit dem Betrug im Zusammenhang mit dem Namen Sergej Magnitzky zu verfolgen schien. ICIJ hat vor kurzem seine Abonnenten an den großen investigativen Artikel der deutschen Kollegen erinnert, der vor genau drei Jahren veröffentlicht wurde. Der Artikel scheint eine Verbindung zwischen der Magnitsky-Affäre (um die es in meinem vorherigen Film ging) und einem Freund von Wladimir Putin, Sergej Roldugin, hergestellt zu haben. Mein kommender Film ist in vielerlei Hinsicht eine Fortsetzung des Films über den Betrug inmitten des Magnitsky-Falls. Beim Studium von Frederik Obermaiers Artikel und seinen Quellen wurde mir klar, dass er voller Fehler war. Ich habe eine Liste der offensichtlichsten gemacht und sie Herrn Obermaier am 23. Oktober 2018 per E-Mail geschickt. Nachdem ich nichts gehört hatte, schickte ich am 21. November eine weitere E-Mail mit einer aktualisierten Liste von Fehlern mit Erklärungen und Links zu Dokumenten, die die Mehrheit der Behauptungen in dem Artikel widerlegen. Beim ersten Mal habe ich Herrn Obermaier um ein Interview gebeten, aber dann habe ich vorgeschlagen, dass wir die Angelegenheit vertraulich diskutieren. Jeder kann Fehler machen, aber die Fähigkeit, sie zuzugeben, ist meiner bescheidenen Meinung nach genauso wichtig wie das Talent, gute Geschichten zu schreiben. Ich habe keinerlei Antwort von Frederik Obermaier erhalten. Hier die Auflistung der fehlerhaften Äußerungen: http://magnitskyact.com/szinaccuratestatements

Illustration: Süddeutsche Zeitung Sein Artikel in der Süddeutschen Zeitung scheint im Grunde die falsche Geschichte von Sergej Magntisky zu wiederholen, erzählt von Bill Browder, einem Hedge-Fondsmanager, für den Magnitsky als Buchhalter arbeitete.. Browder wird in Russland wegen Steuerhinterziehung gesucht. Er behauptet, dass die russischen Anklagen politisch motiviert seien. Jedoch geschah die Steuerhinterziehung (sowie einer Reihe damit zusammenhängender Verbrechen), die Browder vorgeworfen werden, im Jahr 2001, und die strafrechtliche Untersuchung begann 2004. Es ist bekannt und leicht nachweisbar, dass Browder bis mindestens 2005 ein unverblümter Verfechter von Putin und seiner Regierung war. Aber der Investor William F. Browder sieht das anders. Ganz zu schweigen von den Argumenten über einen schleichenden Putsch der KGB-Kollegen Putins, den Krieg in Tschetschenien, die staatliche Übernahme des Fernsehens oder gar die Inhaftierung des reichsten Mannes Russlands. Für Browder ist Putin ein wahrer Reformer, „der einzige Verbündete“ der westlichen Kapitalisten, die nach Russland gekommen sind, um eine neue Marktwirtschaft zu schaffen, sich aber „in einem Meer korrupter Tyrannen“ wiederfinden. – Susan B. Glasser, in: „Investoren sammeln sich um Putin, diskontieren den Alarm der Kritiker“, The Washington Post, 26. Februar 2004 Anstatt das Land in alte Zeiten zurückzuführen, hat Putin ein Reformprogramm umgesetzt, das weitaus liberaler ist als alles, was man sich im radikalsten Think Tank Washingtons hätte ausdenken können. (…) Putin verstand, dass das Land mit sieben Oligarchen am Ruder nie erfolgreich sein würde – zumal ihre Interessen so entgegengesetzt zu denen der Nation waren. Er hat der Macht der Oligarchen und ihrer Einmischung in die Angelegenheiten des Staates klare Grenzen gesetzt. Auch wenn es einige Dinge über Putin gibt, mit denen wir nicht einverstanden sind, sollten wir ihm in diesem Bereich eine Vertrauensvorschuss geben und ihn bei seiner Aufgabe, die Kontrolle über das Land von den Oligarchen zurückzuerobern, voll unterstützen. William Browder in: „Making the case for Putin“, The Moscow Times, 21. Januar 2004 Im Jahr 2007 wurden als Ergebnis eines aufwändigen Steuerrückerstattungsbetrugs 230 Millionen Dollar auf die Konten von drei von Browders Unternehmen in Russland überwiesen. Niemand (weder Browder noch die russischen Behörden) bestreitet den Steuernachlass-Betrug, außer dass Browder behauptet, er hätte die Kontrolle über seine Unternehmen verloren, bevor das Geld ausgezahlt wurde. Ich habe Browders Behauptungen untersucht und fand heraus, dass sie falsch waren. Um die Aufmerksamkeit von dem bewiesenen Steuerhinterziehungsfall 2001-2004 sowie dem Verdacht abzulenken, dass er an dem 230 Millionen Dollar Steuernachlass beteiligt gewesen sein könnte, erfand Browder die Figur des kämpfenden Antikorruptionsanwaltes und Whistleblowers Sergej Magnitsky. Magnitsky existierte natürlich, aber er war Browder’s Buchhalter, kein Anwalt, und er hat nie etwas ausgeplaudert. Tragischerweise starb Magnitsky während der Untersuchungshaft. Browder behauptet, dass er von acht „Riot Guards“ zu Tode geprügelt wurde. Browder liefert dafür keine Beweise, abgesehen von selektiven Zitaten aus russischen Dokumenten. Vollständig studiert, erwähnen diese Dokumente sowie ein amerikanischer Bericht im Auftrag von Browder selbst keinen Mord, geschweige denn einen Mord durch Schläge. Der Autor des Berichts des Europarates über Magnitsky, Andreas Gross, sagte mir vor der Kamera, dass Magnitzky nicht ermordet worden sei, sondern aus „Mangel an Fürsorge“ gestorben sei. Die investigativen Journalisten der Süddeutschen Zeitung behaupten, die Geldflüsse aus der Magnitsky-Affäre verfolgt zu haben, scheinen aber nicht bereit zu sein, zu erkennen, dass sie die Interpretation der Affäre unkritisch von jemandem mit einem eigenen Interesse übernommen hatten. Es ist auch sehr ironisch, dass die Journalisten, die über Browders russische Geschäfte schrieben, es ignoriert haben, dass Browder selbst mit Hilfe seiner russischen Mitarbeiter, zu denen auch Magnitsky gehörte, weitgehend Offshore-Tricks benutzt haben. Von Browder kontrollierte Unternehmen tauchen auch in den Panama-Papers auf, z.B. Berkeley Advisors und Starcliff. Im Frühjahr 2016 wurde mein Film heimlich und möglicherweise illegal von US-Regierungsbeamten gesehen, bevor seine Premiere im Europäischen Parlament am 27. April verhindert wurde und die ARTE-Übertragung am 3. Mai abgesagt wurde. Einer dieser Beamten war Robert Otto, ein hochrangiger Geheimdienstler im US-Außenministerium, der in einer von vielen E-Mails schrieb, die später online durchgesickert waren: „Ich fange an zu glauben, dass wir alle nur Teil der Browder PR-Maschine sind.“ – Herr Otto schrieb:

Eine weitere dieser Emails betrifft die Süddeutsche Zeitung, meinen Film und mich selbst:

Ü: Interessant. Wer hat das deinem Freund geschickt? „Ich frage mich, ob einer deiner Kollegen in Brüssel daran Interesse hat, über diese Vorführung am 27. April zu berichten. Es ist für Deutschland von Bedeutung, weil es die deutsche Bundestagsabgeordnete Marie Louise Beck zeigt, wie sie linkisch eine anti-russische Haltung zu dem Thema einnimmt, das sich als eine Erfindung herausgestellt hat. Hier ein Trailer, der in Europa ab dieser Woche zu sehen ist: …. Der Film soll am 3. Mai seine Premiere haben. Wenn jemand bei der SZ Interesse hat, so kann ich den Regisseur und ARTE bitten, den Film für eine Preview zur Verfügung zu stellen – ich habe ihn vor kurzem gesehen – er ist faszinierend und zeigt, wie leicht diese wichtigtuerischen deutschen Parlamentarier und Juristen zum Narren gehalten werden können, und wie diese Lügen die Russland-EU und die USA-Russland-Beziehungen belasten können. Er zeigt auch Andreas Gross – der Schweizer Gesandte beim Europarat – als totalen Idioten. Lass mich bitte wissen, ob einer deiner Kollegen daran Interesse hat. …. Vor kurzem konnte ich herausfinden, wer der Empfänger der E-Mail über mich und meinen Film war: Hubert Wetzel. Die E-Mail wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Der Cellist und der tote Anwalt“ empfangen. Herr Wetzel hat die Informationen eindeutig an Browders Gefolgsfrau Elena Servettaz oder an eine andere „Kollegin der Suddeutsche Zeitung“ (sic) weitergegeben, die sie dann umgehend an Elena Servettaz weitergab. Ich wurde von der SZ nicht kontaktiert, weder vor der abgesagten Filmvorführung im Europäische Parlament noch danach. Am 13. Juni 2018 organisierte Telepolis eine Vorführung meines Films in München mit anschließender Diskussion. Frederik Obermaier und Tim Neshitov, die über den Fall Magntisky für die SZ geschrieben hatten, wurden eingeladen. Niemand tauchte auf und niemand antwortete auf die Einladung. Die „Geld-Spur“ der Panama-Papiere, die versucht hat, den Magnitsky-Betrug mit Sergej Roldugin zu verbinden, wurde hauptsächlich im US-Klageverfahren gegen Prevezon Holdings Ltd (2013-2017) verwendet. Nach fast fünf Jahren des Versuchs, zu beweisen, dass Prevezon Geld aus dem Magnitsky-Betrug erhalten und gewaschen hat, beschloss die amerikanische Regierung, einen Rechtsstreit zu vermeiden und den Fall ohne Schuldeingeständnis von Prevezon beizulegen. Prevezon-Anwälte befragten Browder als eidesstattlichen Zeugen. Es war Browder (wie er selbst zugab), der Preet Bharara, damals der US-Staatsanwalt für den Southern District of New York, persönlich die Version der Magnitsky-Geschichte übergeben hatte, die ich in meinem Film widerlege. William Felix Browder war die Quelle des ganzen weitläufigen und kostspieligen Falles. Und es ist seine Magnitsky-Geschichte, die vor einem Gericht im Wesentlichen widerlegt wurde. Doch die Mainstream-Medien, darunter die Süddeutsche Zeitung, hatten kein Interesse daran, einen weiteren Blick auf ihre Artikel zu werfen, die Browders falsche Geschichte treu wiedergegeben hatten. Und ein eisernes, arrogantes Schweigen war alles, was ich bekam, um höflich und taktvoll zu versuchen, auf schwere Fehler hinzuweisen. Die Panama-Papiere wurden zu einem Markenzeichen für die Presse, die sich gegen Korruption und unrechtmäßige Geheimhaltung von Machthabern einsetzt, sei es finanziell oder politisch. Es wäre paradox und besonders bedauerlich, wenn ein Journalist, ein Kollege, eine Macht nutzen würde, die er sich durch den Ruf der Offenheit und seine Verbindungen mit den etablierten deutschen und internationalen Ermittlungsnetzwerken erworben hat, um berechtigte Fragen und dokumentierte Einwände zu verschleiern. Frage: Welche Schritte haben Sie unternommen, um Herrn Browder für glaubwürdig zu halten? Antwort: Nun, wir haben seine Dokumentation überprüft, wir haben einige seiner Aussagen überprüft und einige seiner Aussagen über das Internet verifiziert. F.: Was hat er Ihnen gesagt? A.: Nun, er hat uns die Geschichte von Sergej Magnitsky erzählt. F.: Auf welche Dokumente aus öffentlichen Quellen hat er Sie verwiesen? A.: Er hat mich auf seine Website verwiesen, er hat mich an eine russischsprachige Zeitung verwiesen. F.: Was noch? A.: Und die Dokumente, die er zur Verfügung gestellt hat. F.: Welche Unterlagen hat er zur Verfügung gestellt? A.: Kopien der Bankunterlagen, Kopien von Überweisungsgeschäften F.: Haben Sie sich mit den Banken in Verbindung gesetzt, um zu sehen, ob sie korrekt waren? A.: Nein, habe ich nicht. F.: Und Sie haben Flussdiagramme erhalten; ist das korrekt? A.: Das ist richtig. F.: Und die haben Sie auch von Hermitage erhalten? A.: Richtig. F.: Jede Übertragung hier basiert also auf nicht authentifizierten Kopien von Datensätzen, die unvollständig sind, basierend auf einer mutmaßlichen Buchhaltung. Ist das richtig? A.: Das wäre richtig – eine Szene aus dem Film „The Magnitsky Act – Behind the Scenes“: Eidesstattliche Aussage von Todd Hymann, einem Sonderbeauftragten des Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations (United States District Court Southern District of New York). http://magnitskyact.com/sz

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/magnitsky-nekrasov-27-04-2019/

Werbeanzeigen