Die Iran-Politik der Trump-Administration wird den imperialen Niedergang beschleunigen

von Michael Krieger – http://www.theblogcat.de

„Es gab eine Nachkriegsordnung, aber war sie liberal? Wie die meisten politischen Ordnungen sah sie auf dem Papier viel besser aus als in der Praxis, und für die Kernstaaten dieser Ordnung viel besser als für die am Rand…

Liberale Werte waren nur entfernt mit den Nachkriegsinstitutionen verbunden. Souveräne Gleichheit hatte nichts mit der liberalen Weltordnung zu tun. Die Nachkriegsinstitutionen wurden von den mächtigsten Ländern betrieben und die mittleren und minderen Mächte wurden an den Katzentisch verbannt oder gleich ausgeschlossen… Die Dritte Welt stellte jetzt die Mehrzahl der Staaten dar, aber sie konnten nur von außen zusehen. Westliche Staaten erfreuten sich der Demokratie und des Rechtsstaats, aber die USA und die früheren Kolonialherren haben die Demokratie und die Menschenrechte anderswo eher untergraben als unterstützt. Einige westliche Staaten und Analysten gingen davon aus, dass die globale Ordnung eine gewisse Legitimität besitzt, weil es in der Dritten Welt keine großen (oder zumindest erfolgreichen) Revolten gegeben hat. Aber sie haben den Zwang und den Mangel an Alternativen als Zustimmung gedeutet…

Der Vermutung lautet also, dass, wenn die internationale Ordnung größere Schwierigkeiten bei der Schaffung einer regelbasierten Governance hat, dies weniger mit der Schwächung des Liberalismus als vielmehr mit der Tatsache zu tun haben könnte, dass die seit Jahrzehnten bestehenden Regeln einer Überarbeitung bedürfen, insbesondere angesichts einer Machtverlagerung vom West nach Ost.“

– Aus Michael N. Barnetts Aufsatz: „Das Ende einer liberalen internationalen Ordnung, die nie existiert hat“

https://theglobal.blog/2019/04/16/the-end-of-a-liberal-international-order-that-never-existed/

Ein Hauptaugenmerk meiner jüngsten Schriften dreht sich um den Gedanken, dass die Politik der Trump-Administration und der Neokons, die sie kontrollieren, den Niedergang der US-Imperialmacht beschleunigen und schneller zu einer multipolaren (und möglicherweise geteilten) Welt führen werden. Die heutigen Nachrichten über die Abschaffung der Ausnahmeregelungen für iranische Ölimporte sind ein weiteres perfektes Beispiel.

Konkret kündigte Außenminister Mike Pompeo heute an, dass Ausnahmegenehmigungen, die acht Ländern erlaubt haben, iranisches Rohöl zu importieren, ohne Sanktionen der USA zu unterliegen, am 2. Mai ohne Verlängerung auslaufen würden. Die acht beteiligten Länder sind China, Indien, die Türkei, Südkorea, Japan, Griechenland, Italien und Taiwan.

Dieser Schritt ist ein außerordentlich dummer und rücksichtsloser Akt, der die extreme Hybris und Kurzsichtigkeit derjenigen veranschaulicht, die die amerikanische Außenpolitik unter Trump betreiben. Was die USA mit dieser Aktion der ganzen Welt verordnen, ist, dass die USA, und nur die USA, entscheiden, wer mit wem handeln darf. Die USA sagen China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und Heimat von über einer Milliarde Menschen, dass es ihr an der souveränen Autorität mangelt, Öl aus dem Iran zu kaufen, wenn sie es wünscht. Wenn die USA einseitig Chef bei Handelsentscheidungen im Ausland sein können, existiert die nationale Souveränität in der Praxis nirgendwo auf der Welt. Es gibt nur ein Imperium.

Das ist mehr als eine aggressive Außenpolitik. Es ist mehr oder weniger eine Behauptung der Trump-Administration, dass die Welt in Wirklichkeit eine globale Diktatur ist, die von einer einzigen Nation (Imperium) geführt wird, die sich die Autorität gegeben hat, willkürlich zu entscheiden, welche Länder am Welthandel teilnehmen dürfen und welche nicht. Nun, da die wahre Natur der US-Macht so vollständig offen liegt, müssen sich die Länder entscheiden, entweder das Knie zu beugen oder Widerstand zu leisten, was anscheinend der Sinn der Sache ist. Was glaubst du, was China tun wird?

Eine Sache, die den Menschen bei geopolitischen Beobachtungen zu fehlen scheint, ist eine Analyse der Rolle der Innenpolitik. Es geht nicht nur um militärische oder wirtschaftliche Macht, sondern auch um die öffentliche Meinung vor Ort und die innere Stimmung im Land, wenn es um Erfolg oder Misserfolg der Außenpolitik geht. Aus dieser Perspektive scheint China bessere Karten zu haben als die USA.

Bei der politischen Macht geht es vor allem um Wahrnehmung und narrative Kontrolle, weshalb dieser Schritt der USA hier so grundsätzlich unverantwortlich ist. Die chinesische Führung kann das Opferspiel spielen und ihre Perspektive leicht an die Öffentlichkeit verkaufen. Beobachtet die steigenden Ölpreise, werden sie sagen, und stellt fest, dass dies das Ergebnis der Amerikaner ist, die niemandem erlauben, Öl aus dem Iran zu kaufen. Warum sollte die große Nation China nicht in der Lage sein, Öl von wem auch immer zu kaufen, werden sie sagen.

Die USA werden wie ein globaler Tyrann aussehen, der sich in die Angelegenheiten einer souveränen Nation einmischt, und dieses Narrativ wird bei der dortigen Bevölkerung ankommen. Die chinesische Führung kann dies als einen unprovozierten Angriff auf das chinesische Volk und seine nationale Souveränität bezeichnen. China wird aus vielen Gründen nicht das Knie vor den USA beugen, und ein übersehener Faktor bezieht sich auf die Tatsache, dass die Öffentlichkeit eine solche Unterwerfung nicht akzeptabel finden würde. Wenn die öffentliche Meinung keine Rolle spielen würde, würden die Regierungen nicht so viel Zeit damit verbringen, ihre Bürger zu propagieren und aktiv uninformiert zu halten.

Die USA befinden sich im genau entgegengesetzten Szenario. Während zwanghafte Lügner wie Pompeo ununterbrochen Unsinn wie „Der Iran ist der Staatssponsor Nummer eins des Terrorismus“ wiederholen, glaubt niemand außer den gehirngewaschensten und fanatischsten Trump-Anhängern tatsächlich daran. So wird die Masse der Menschen hier in den USA nicht verärgert und begeistert sich für einen weiteren sinnlosen Nahostkonflikt, zumal die Ölpreise weiter steigen. Im Gegensatz zu China kann die US-Führung nicht erwarten, die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Trump-Regierung mit ihrer aggressiven Aktion gegen den Iran einfach nur Verteidigung spielt. Es ist kristallklar, dass dieser Schritt nichts anderes ist als ein Machtspiel, das darauf abzielt, die Dominanz des amerikanischen Imperiums zu festigen und möglicherweise sogar zu erweitern. Wichtig ist, dass Kriege um das Imperium im Inland nicht besonders beliebt sind und mit jedem Tag weniger beliebt werden.