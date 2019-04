„Ich war CIA-Direktor – Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen“.

von Tyler Durden – http://www.zerohedge.com

Übersetzung LZ

Der ehemalige CIA-Direktor und heutige Außenminister Mike Pompeo beschuldigt WikiLeaks seit langem, eine „nicht-staatliche feindliche Nachrichtenagentur“ zu sein, die normalerweise von Russland manipuliert wird. Seit Pompeo diese Behauptung im April 2017 als CIA-Direktor zum ersten Mal aufgestellt hat, haben unzählige große US-Nachrichtenquellen von NPR über CNN bis zur Washington Post unkritisch die Zeile wiederholt und Julian Assange und WikiLeaks als „russische Agenten“ verleumdet und die Geschichte breiter genutzt, um unabhängigen Journalismus und Whistleblower aus der Regierung zum Schweigen zu bringen.

Aber ob Pompeo oder ein anderer aktueller oder ehemaliger CIA-Direktor eine solche bombastische Behauptung aufstellt, ohne Beweise zu liefern – wie kürzlich die Behauptung, dass China und Russland durch schwankende Investitionen „geholfen“ haben, Venezuela zu zerstören, sollte jemand jemals einem hohen CIA-Beamten glauben? Sicherlich nehmen die Mainstream-Medien routinemäßig Geheimdienstler einfach beim Wort, aber Pompeo selbst hat kürzlich zugegeben, dass die CIA im Geschäft des Lügens, Betrugs und Diebstahls tätig ist.

Letzte Woche sprach Mike Pompeo an der Texas A&M University, die selbst schon lange dafür bekannt ist, ein bevorzugtes Rekrutierungsgebiet der CIA zu sein, wenn man bedenkt, dass einer der letzten Präsidenten der Universität, Robert Gates, CIA-Chef war und später als Bush und Obamas Verteidigungsminister diente.

Während der Fragerunde prahlte Pompeo, dass in der CIA sowohl das Training als auch die Kultur auf Folgendes ausgerichtet seien:

„Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen.“

Interessanterweise war ein christlicher religiöser Nachrichtensender das einzige Medium, das letzte Woche die Worte von Pompeo aufzugreifen schien und sie wie folgt beschrieb: „Das ist nicht der Lebenslauf des Außenministers…. das ist der Lebenslauf von Satan.“

Der ehemalige CIA-Chef und heutige Außenminister sagte Folgendes:

„Wie lautet das Motto des Kadetten in West Point? Du wirst nicht lügen, betrügen, stehlen oder diejenigen tolerieren, die es tun. Ich war der CIA-Direktor. Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Es ist – es war so – wir hatten ganze Trainingskurse. Es erinnert dich an den Ruhm des amerikanischen Experiments.“ – Texas A&M University (15. April 2019)

Obwohl ein gewisses Maß an Täuschung von Spionen erwartet werden kann, die in fremden Umgebungen eingesetzt werden, um Spionage zu begehen, ist es interessant, dass Pompeo es in Begriffen „der Ruhm des amerikanischen Experiments“ formuliert hat – als ob die CIA und Regierungsbeamte Lügen als große amerikanische Vergangenheit behandeln.



Zweifellos ist Pompeos freimütiges Eingeständnis etwas, sich an das nächste Mal zu erinnern, wenn Geheimdienstler etwas vor der einheimischen Bevölkerung der USA ausbreiten.

Eine weitere interessante und beunruhigende Bemerkung betraf Pompeos Vision von der Diplomatie als Außenminister: „Diplomatie und militärischer Schlag gehen Hand in Hand“, sagte Pompeo. „Sie sind in der Tat eng miteinander verbunden; jeder verlässt sich auf den anderen.“

Hier sind Pompeos vollständige Q&A-Anmerkungen bei Texas A&M letzte Woche:

Werbeanzeigen