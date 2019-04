Ein amerikanischer Krieg ist vom Tisch

von Tom Engelhardt – https://einarschlereth.blogspot.com

Das US-Militär mästet sich am Terror-Trog.

Hier ist eine Aussage, der man schwer widersprechen kann: Der amerikanische Krieg ist vom Tisch.

Trotzdem möchte ich es erklären – aber ich bin nervös, es zu tun. Ich weiß sehr wohl, dass das nächste Wort, das ich zu schreiben gedenke, die meisten von euch anderswo in einem Universum stolpern lassen wird, in dem „Nachrichten“ die neuesten grotesken Massenschüsse sind; der verrückteste Tweet von Du-weißt-Wem; Prominente, die wegen Skandalen bei Hochschulzulassungen vor Gericht gehen; oder sogar ein Junge, der seit Jahren vermisst wird, der plötzlich nur auftaucht, um sich in einen 23-jährigen Betrüger mit Vorstrafen zu verwandeln. Wie können Amerikas Kriege in fernen Ländern damit konkurrieren? Deshalb kann ich mich einfach nicht dazu bringen, das nächste Wort zu schreiben. Also versprich mir, dass du, nachdem du es gelesen hast, nur eine Minute durchhalten wirst und mir die Möglichkeit gibst, es zu erklären.

Okay, los geht’s: Somalia.

Ein Land am Horn von Afrika, das einst amerikanische Augäpfel verklebt hat, aber das war im vergangenen Jahrhundert, oder? Ich meine, es gab dieses Bestseller-Buch und diesen Hollywood-Film, der von Ridley Scott (Blade Runner, Alien!) über die Katastrophe zu Beginn von Bill Clintons Präsidentschaft gedreht wurde, der als Black Hawk Down (alias die Schlacht von Mogadischu) bekannt wurde.

Im Zeitalter von Donald Trump, war das nicht eine Million Präsidentschaften her? Ehrlich gesagt, kannst du mir überhaupt noch sagen, worum es in der Welt ging? Ich hätte es nicht geschafft, nicht ohne es noch einmal durchzusehen. Ein Kriegsherr, Hunger, US-Intervention, 18 tote amerikanische Soldaten (und Hunderte von toten Somalis, aber das spielte keine Rolle) in einem Land, das zerbrach. Präsident Clinton hat jedoch diese Truppen abgezogen und die katastrophale Mission beendet – und das war’s, richtig? Ich meine, Lektion gelernt. Somalia? Afrika? Was in aller Welt hatte das alles mit uns zu tun? Also wusch Washington seine Hände in Unschuld. Und jetzt, auf einem Planeten mit unverschämten Tweets und mörderisch wütenden weißen Männern, haben Sie es wahrscheinlich nicht einmal bemerkt, aber mehr als zwei Jahre nach der Ära von Donald Trump, ein Vierteljahrhundert nach diesem Vorfall, sind amerikanische Luftangriffe in… yep, Somalia, steil angestiegen. Mit 47 Luftschläge im vergangenen Jahr, die sich gegen die Führer und Kämpfer von al-Shabaab, einer islamistischen Terrororganisation, richteten, hat die Obama-Regierung die Angriffe im Jahr 2016 mehr als verdreifacht (selbst ein bescheidener Anstieg gegenüber den Vorjahren). Und 2019 ist man bereits auf dem besten Weg, sie nochmals zu verdoppeln, während die somalische Zivilbevölkerung – nicht dass irgendjemand (außer der somalischen Zivilbevölkerung) es bemerkt oder interessiert – in signifikanter und steigender Zahl stirbt. Und mit 500 Truppen ist man vor Ort wieder präsent laut Pentagon-Schätzungen glaubt man, dass sie für mindestens weitere sieben Jahre bleiben werden; das US-Militär ist also zunehmend Somalia-gebunden, der Kongress hat keinen Piep zu dem Thema geäußert, und nur wenige in diesem Land schenken ihm die geringste Aufmerksamkeit.

Betrachten Sie dies also schlicht als Tatsache des Global War on Terror ohne Ende (wie er einst genannt wurde): Das US-Militär kann einfach nicht genug von Somalia bekommen. Und wenn das nicht ein toller Entwurf ist, was dann? Vielleicht ist es sogar ein zukünftiges Buch (mit einer sehr kleinen Auflage) wert, das nicht Black Hawk Down II, sondern U.S. Down Forever und a Day heißt. Und jetzt, da ich mit dem Thema begonnen habe (wenn Sie immer noch lesen), wenn es um das US-Militär geht, dann geht es bei weitem nicht nur um Somalia. Es geht um ganz Afrika. Schließlich hat die Armee dieses Landes wein einzigartiges kontinentales Afrika-Kommando (AFRICOM), das 2007 gegründet wurde. Wie Nick Turse oft für TomDispatch geschrieben hat, hat dieses Kommando jetzt seine Truppen, Tausende von ihnen, seine Flugzeuge und andere Ausrüstung, die über den Kontinent, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen verteilt sind – Luftwaffenbasen, Drohnenbasen, Garnisonen, Außenposten, Aufenthaltsbereiche, etc. Unterdessen hat der scheidende kommandierende General von AFRICOM, Thomas Waldhauser, dem Kongress erst kürzlich gesagt, warum es ein ewiges Outfit sein wird – denn im Schatten des Kalten Krieges kommen die Russen! („Russland ist auch eine wachsende Herausforderung und hat in Afrika einen militaristischeren Ansatz gewählt.“) Und ehrlich gesagt, mit etwa 600 Worten, sollte dies kein Stück über Somalia oder Afrika sein. Es sollte über jene US-Kriege sein, die offiziell nicht aufgezeichnet sind, über das Pentagon, das jetzt ewig am Terrortrog speist, wobei al-Shabaab nur ein kleiner Bissen ist, der regelmäßig verdaut wird. Lassen Sie mich also für die Sieben, die noch lesen, das Thema auf etwas Ansprechenderes lenken – um eine bekannte Autorität zu zitieren – „lächerlich“, wenn es um den amerikanischen Krieg geht

Ein „lächerlicher“ Krieg

Vielleicht werden Sie nicht überrascht sein zu erfahren, dass ich den Krieg in Afghanistan im Sinn habe, eine weitere von Washingtons außerplanmäßigen Angelegenheiten. Es könnte sogar als das Original gelten (wenn man Vietnam nicht mitzählt, was einen zurück in die Jungsteinzeit der unendlichen Kriege des US-Militärs führen würde). Damit Sie nicht denken, dass ich nur den Krieg meine, der in Afghanistan nach den Terroranschlägen vom 11. September begann, denken Sie noch einmal nach. Ich spreche vom amerikanischen Krieg in diesem fernen Land, der 1979 begann, dem jahrzehntelangen Konflikt, in dem die USA extreme Islamisten (darunter einen jungen Saudi-Jungen namens Osama bin Laden) unterstützten – sie waren damals unsere Leute -, um die Rote Armee erfolgreich aus Afghanistan zu vertreiben.

Das war 1989, vor 30 Jahren, und ein triumphierendes Washington nahm prompt mehr als einen jahrzehntelangen Urlaub, während im bereits verwüsteten Afghanistan brutale Bürgerkriege weitergingen und die Taliban im größten Teil des Landes an die Macht kamen. Dann, wie in Somalia, nachdem sie ihre Lektion gelernt hatten (die falsche natürlich), beschlossen George W. Bush, Dick Cheney und die Crew nach dem 11. September, der Roten Armee zu folgen…. nun, der Roten Armee (obwohl die Sowjetunion ein Jahrzehnt zuvor implodiert war) und die afghanische Hauptstadt Kabul zu besetzen. Was könnte für die einzige große Macht auf dem Planeten, die vor einer leicht bewaffneten extremistischen Gruppe steht, schief gehen?

Siebzehn und ein halbes Jahr später hat sich der Kongress selten auf den Krieg konzentriert, (nicht) um alle Kriege zu beenden, und es gibt dort immer noch 14.000 amerikanische Truppen (und die übliche Gruppe privater Auftragnehmer), zusammen mit genügend US-Luftmacht, um…. nun, viel in die Luft zu jagen, aber nichts entscheidend zu ändern. Natürlich wurden die Taliban vor langer Zeit in einer Handtasche zur Hölle geschickt…..

… Hoppla! Die Taliban sind 2019 stärker und kontrollieren mehr Territorium als irgendwann früher, als sie im November 2001 von der Macht vertrieben wurden.

Immer mehr Milliarden amerikanischer Steuerzahlerdollars sind in den „Wiederaufbau“ dieses Landes gegangen, mit geringem Erfolg (während die inländische Infrastruktur der Vereinigten Staaten ohne nennenswerte neue Bundesinvestitionen zu bröckeln begonnen hat). Unterdessen haben die Sicherheitskräfte der von den USA unterstützten afghanischen Regierung Verluste in einem angeblich nicht nachhaltigen Ausmaß erlitten.

Nachdem das amerikanische Volk dem Ganzen etwa anderthalb Jahrzehnte lang nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte, wählte es jedoch versehentlich einen Präsidentschaftskandidaten in das Weiße Haus, der lange Zeit dissidente Gedanken über den Afghanistankrieg hatte. Typisch war dieser 2012er Tweet von ihm: „Warum bilden wir diese Afghanen weiter aus, die dann unseren Soldaten in den Rücken schießen? Afghanistan ist eine totale Verschwendung. Zeit, nach Hause zu kommen!“

Und es sind keine Gedanken, die Donald Trump über Bord geworfen hat, als er das Oval Office betrat. Erst neulich lobte er lächerlich die „großen Fortschritte in Afghanistan“, die das US-Militär und die NATO in einem unangenehmen Treffen mit dem Generalsekretär dieser Allianz machen (in dem er auch behaupten konnte, dass sein Vater – eindeutig aus der Bronx, New York – in Deutschland geboren und aufgewachsen sei). Dann zog er sich zurück und nannte den Afghanistankrieg „lächerlich“ und „unglücklich“. Und im Dezember letzten Jahres, kurz nachdem er angekündigt hatte, dass er alle US-Truppen aus Syrien abzieht (mehr darüber in einem Moment), forderte er im Wesentlichen, dass das US-Militär seine Streitkräfte in Afghanistan von 14.000 auf 7.000 reduziert, als Teil seiner Routine (nicht rout!). Diese Zahl sollte vermutlich die 3.000 Truppen einschließen, die er überredet worden war, den dortigen US-Streitkräften in seinem ersten Amtsjahr hinzuzufügen.

Wie dem auch sei, das Pentagon hatte seine eigenen zukunftsweisenden Ideen, wie man sich aus Afghanistan „zurückziehen“ kann. Nachdem er diesen Krieg bereits zum längsten in der amerikanischen Geschichte gemacht hatte, wetteiferte das Oberkommando nun offensichtlich um einen weiteren beeindruckenden Rekord: den längsten Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus einem Kriegsgebiet aller Zeiten – eine Zeitspanne von drei bis fünf Jahren mit vielleicht einem anfänglichen Schnitt von 7.000 irgendwo in den kommenden Monaten (obwohl ich bei dem Thema nicht den Atem anhalten würde). Auf diese Weise arbeiteten sie daran, einen amerikanischen Krieg von mindestens 21 Jahren (USA! USA! USA!) zu produzieren, während sie vielleicht auch hofften, diesen Präsidenten zu überdauern und einen zu bekommen, der bereit ist, sich für immer dem Krieg zu verpflichten.

Zugegebenermaßen hat die Trump-Regierung auch Friedensgespräche mit den Taliban aufgenommen und wer weiß, wohin sie früher oder später führen könnten. Dennoch, wenn es um den „lächerlichen“ Krieg geht, verharmloste der Präsident immer noch in Verruf, gebe Anerkennung, wo es hingehört. Es bleibt robust, ja sogar katastrophal, kontinuierlich und überdurchschnittlich.

Der Trump Aufschwung

Und nichts davon ist vergleichbar mit Trumps syrischem Debakel. Im Dezember hat der Präsident seine Berater alle beiseitegeschoben und befohlen, dass die 2.000 in diesem Land stationierten US-Truppen innerhalb von 30 Tagen abgezogen werden sollten. „Wir haben gegen ISIS gewonnen“, erklärte er in einem Video auf Twitter. „Unsere Jungs, unsere jungen Frauen, unsere Männer – sie alle kommen zurück, und sie kommen jetzt zurück.“

Ich denke an das, was als „der Trump Aufschwung“ folgte, der dritte der Ära. Der erste war natürlich General David Petraeus‘ 2007er Ansturm in den Irak mit mehr als 20.000 amerikanischen Truppen. Sein Ziel: die katastrophale Besetzung dieses Landes, die auf George W. Bushs Show vom Mai 2003 „mission accomplished“ (Mission erfolgreich beendet) folgte, in einen rasenden Erfolg zu verwandeln. Petraeus machte sich tatsächlich einen Namen bei der Umkehrung dieser Welle…. bis es natürlich gar nicht stimmte, und dann hat er einfach weiter gemacht.

Die zweite Welle war die Entscheidung von Präsident Obama, 2009 mehr als 30.000 neue US-Truppen nach Afghanistan zu schicken – und Sie wissen natürlich, wie das ausgegangen ist. (Siehe oben.)

Nun, passend dazu, hatten wir in Syrien eine umgekehrte Druckwelle, von innen nach außen. Ehrlich gesagt, es hätte eine Saturday Night Live-Routine sein können, komplett mit Alec Baldwin.

Als Reaktion auf Trumps Rückzugsentscheidung trat Verteidigungsminister James Mattis umgehend zurück und wurde vom Kongress und den Medien, die sich über die Entscheidung empört hatten, fast sofort als allamerikanischer Held gelobt. Wir sprechen natürlich über „Mad Dog“ Mattis, den ehemaligen General der Marine, der so klassisch vom Kampf gegen die Taliban sagte: „Es ist ein höllisches Geschrei. Es macht Spaß, ein paar Leute zu erschießen. Ich bin gleich da oben bei dir. Ich kämpfe gerne.“

Und dann, im Februar, als der Druck auf den Präsidenten zunahm, gab es den ersten Teilrückzug. Betrachten Sie es als den Beginn eines Rückzugs von einem Rückzug. Die Nachricht sickerte durch, dass in einer „Konzession“ an die Beamten des Pentagons 200 US-Truppen „für eine gewisse Zeit“ in Syrien zurückgelassen würden. Es dauerte nur einen weiteren Tag, bis diese Zahl auf 400 stieg. Dann, Mitte März, berichtete das Wall Street Journal, dass in Wirklichkeit 1.000 Soldaten in diesem Land zurückgelassen würden, eine Zahl, die von nicht weniger als einer Persönlichkeit als dem Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, General Joseph Dunford, prompt und endgültig abgelehnt („sachlich falsch“) wurde. Bis zum Monatsende wurde diese faktisch falsche Zahl jedoch bestätigt – 1.000 US-Mitarbeiter würden in der Tat auf ewig bleiben oder wenigstens bis zum Herbst 2020.

Wohin der Trump Aufschwung von hier weitergeht, wissen wir einfach nicht, da dieses Them aus den Nachrichten weitgehend verschwunden ist.

Der Präsident aus Riyadh?

In der Zwischenzeit sollten Sie den Krieg nicht vergessen, dessen Ende sich Donald Trump im Gegensatz zu Afghanistan und Syrien vielleicht nicht vorstellen kann, der einzige, zu dem der Kongress seit 2001 Stellung bezieht. Ich denke natürlich an den grimmigen, von den USA unterstützten saudischen und emiratischen Krieg im Jemen. Anfang April verabschiedete der Kongress eine Resolution, in der der Präsident aufgefordert wurde, „die Streitkräfte der Vereinigten Staaten innerhalb von 30 Tagen aus den Feindseligkeiten im Jemen zu entfernen“. (Natürlich weißt du bereits, wie gut solche 30-tägigen Fristen funktionieren, wenn es um Amerikas Kriege geht.) In der offensichtlichsten Situation, in der ein Krieg (oder zumindest die amerikanische Beteiligung daran) möglicherweise beendet werden könnte, in der der Präsident mit Hilfe des Kongresses den Drang des nationalen Sicherheitsstaates, überall und jeder Zeit weiter zu kämpfen, tatsächlich außer Kraft setzen könnte, wird Präsident Trump das zweite Veto seiner Amtszeit unterzeichnen und die Kongreßlösung erfolgreich ablehnen.

Und wenn könnte es überraschen? Es ist offensichtlich der falsche Krieg außerhalb der Charts, den der Präsident von Riad beenden soll – oder bin ich, wie der Präsident selbst, verwirrt darüber, welcher Trump wo geboren wurde?

Oh ja, und darüber zu sprechen, seine Lektionen zu lernen und wirklich aus den Charts zu verschwinden…..

Passt auf, wenn sich die Wahlen 2020 nähern. Es gibt noch einen möglichen amerikanischen Krieg im Nahen Osten. Sie wissen, jener, der nicht aus den Charts verschwinden wird, das wird sich angesichts des tiefen Erfahrungsschatzes und der Reflexion über die amerikanische Kriegsführung, die ihm vorausgegangen sein wird, als gut erweisen. Ich denke selbstverständlich an einen möglichen Krieg mit dem Iran (derjenige, den sich die hohen Beamten der Bush-Administration gewünscht haben, bevor sie sich im Irak und in Afghanistan so katastrophal festgefahren haben). Das außenpolitische Team von Präsident Trump – Nationaler Sicherheitsberater John Bolton (ein Relikt aus den Bush-Jahren) und Außenminister Mike Pompeo – sterben sichtlich (wenn das das richtige Wort ist) für einen solchen Krieg und der Präsident, der den Iran-Nuklearvertrag der Obama-Regierung zerrissen hat, kürzlich die Revolutionsgarden des Iran zu einer Terrorgruppe erklärt hat und den Iran seitdem bedroht, scheint ihm ebenfalls allzu offen zu stehen.

Also, für die letzten paar von uns, die noch hier sind und über amerikanische Kriege nachdenken, würde ich sagen, dass es möglich ist, dass du noch nichts gesehen hast, wenn es um die Charts geht.

Mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

Tom Engelhardt ist Mitbegründer des American Empire Project und Autor einer Geschichte des Kalten Krieges, The End of Victory Culture. Er betreibt TomDispatch.com und ist ein Mitglied des Type Media Center. Sein sechstes und letztes Buch ist A Nation Unmade by War (Dispatch Books).

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

https://einarschlereth.blogspot.com/2019/04/ein-amerikanischer-krieg-ist-vom-tisch.html#more

