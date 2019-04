Die USA fordern die Länder weltweit auf, russische Flüge nach Venezuela zu blockieren.

von https://sputniknews.com

Die Ankunft russischer Militärflugzeuge in Venezuela im März 2019 rief heftige Kritik in den USA hervor, die Moskau beschuldigten, die Situation im lateinamerikanischen Staat zu destabilisieren, das derzeit in eine politische Krise geraten ist. Russland hat sich darauf berufen, dass seine Flugzeuge im Rahmen eines bilateralen Abkommens mit Caracas eingesetzt werden.

Die USA haben die internationale Gemeinschaft aufgefordert, russischen Flugzeugen, die nach Venezuela fliegen, das Recht auf Durchreise durch ihren Luftraum zu verweigern, gemäß dem Beispiel eines solchen Schrittes von Maltas. Ortagus sagte, dass eine solche Entscheidung dazu beitragen könnte, die russische Unterstützung für den Präsidenten der Landes, Nicolas Maduro, zu stoppen.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte zuvor, dass Malta sich geweigert habe, grünes Licht für den Überflug von zwei russischen Flugzeugen mit Fracht und Personal nach Venezuela zu geben. Die Sprecherin stellte fest, dass Malta keinen Grund hat, es zu leugnen, und fügte hinzu, dass Moskau diese Tatsache in seinen bilateralen Beziehungen mit dem Inselstaat berücksichtigen wird.

Venezuela ist in eine politische Krise geraten, die eine weitere Wende nahm, nachdem die Oppositionsfigur Juan Guaido sich zum Interimspräsidenten des Landes erklärt hatte. Der Schritt wurde sofort von den USA und den meisten westlichen Staaten unterstützt, wurde aber von Russland, der Türkei, China und vielen anderen Ländern scharf kritisiert. Sie brachten ihre Unterstützung für den verfassungsmäßig gewählten Präsidenten Nicolas Maduro zum Ausdruck.

Washington hat die Unterstützung Moskaus für den Präsidenten und insbesondere die Ankunft russischer Flugzeuge mit Militärpersonal im März 2019 kritisiert. Die USA nannten ihre Ankunft eine „unwillkommene Provokation“. Gleichzeitig sagte Moskau, dass sein Militärpersonal angekommen sei, um die Wartung der russischen Militärtechnik im Rahmen eines bilateralen Abkommens mit Caracas durchzuführen.

