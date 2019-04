Wer sind die ‘Colectivos’ in Venezuela?

von Federico Fuentes – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: Der Journalist der Green Left Weekly, Federico Fuentes mit Cucaracho, vom Colectivo Alexis Vive, im 23 de Enero barrio in Caracas. Foto von Zuleima Vergel.

Die Medien nennen sie bewaffnete Schläger und US-Senator Marco Rubio will, dass sie auf die Terroristenliste gesetzt werden, aber wer sind die venezolanischen Colectivos (Kollektive)? Federico Fuentes von Green Left Weekly traf sich mit einigen von ihnen, um es herauszufinden.

Als wir um das „23 de Enero Barrio“ in Caracas herumgingen, kam eine Ankündigung durch Cucarachos Walkie Talkie: „Wir befinden uns in einem Krieg und das Hauptziel dieser Offensive sind die Volksbewegungen, die Colectivos. Das ist kein Zufall: Sie wissen, dass die Colectivos ihr Haupthindernis sind und 23 de Enero ist die Spitze des Eisbergs.“

Cucaracho – «so nennen sie mich» – ist Mitglied des Alexis Vive Colectivo, das in diesem historisch kämpferischen Viertel in strategischer Lage nahe dem Präsidentenpalast aktiv ist.

Seine Geschichte und Lage bedeutet, dass 23 de Enero regelmäßig als eine der Hauptgrundlagen für die Colectivos bezeichnet wird.

Die Colectivos, die von den internationalen Medien dämonisiert und von der Opposition angegriffen werden, sind zu einem Symbol der Verachtung für die Gegner von Präsident Nicolas Maduro geworden.

Sie werden regelmäßig in den Medien als bewaffnete Banden und die letzte Bastion der Unterstützung für die Regierung Maduros dargestellt. Aber die Realität der Colectivos – wie fast alles in Venezuela – ist ganz anders.

Viele der Gruppen, die heute als Colectivos bezeichnet werden, enstanden vor Maduro und seinem Vorgänger Hugo Chavez. Andere, wie Alexis Vive, entstanden während der Chavez-Präsidentschaft.

Ursprünge

Fast alle von ihnen sind Gemeinschaftsorganisationen, die unter der Bolivarischen Revolution in Venezuela entstanden sind.

„Sie betrachten die Colectivos als ähnlich wie die aufständischen Gruppen im Nahen Osten, die sich der Invasion widersetzten“, erklärt Cucaracho. „Deshalb verteufeln sie uns. Sie sehen uns als Barriere, als letzte Verteidigungslinie, aber sie kommen nicht, um unsere Realität zu sehen.“

Alexis Vive war maßgeblich an der Gründung der Gemeinde Panal 2021 beteiligt. Von Chávez gefördert, sind deshalb die Kommunen zur Hauptform der demokratischen Gemeinden geworden, die sich im ganzen Land organisierten.

Die Gemeinde Panal 2021, die rund 3600 Familien in einem Sektor des «23 de Enero» zusammenführte, verfügt über eigene, selbstverwaltete Unternehmen wie eine Bäckerei und Zuckerverpackungsanlage, eine eigene Radio- und Kabelfernsehstation, eigene Transport- und Lebensmittelverteilzentren und sogar eine eigene Landeswährung.

Die Gewinne aller Unternehmen der Gemeinde werden bei der Gemeindebank hinterlegt und an die von der Gemeinde beschlossenen Projekte verteilt.

„Die Idee der Gemeinde ist es, die Macht zu verteilen“, erklärt Cucaracho, „damit das Volk die Entscheidungen trifft.

Unsere Aufgabe ist es, Kader auszubilden und die Menschen über die strategische Vision der Gemeinde aufzuklären.

Aber wir sind genau wie alle anderen in der Gemeinschaft: Wir stehen in den gleichen Warteschlangen wie alle anderen, wir helfen älteren Menschen, wir sind Teil der Gemeinschaft.“

Dies bedeutet nicht, dass die Colectivos sich nur auf die kommunale Arbeit beschränken.

Gewalt

In San Fernando, der Hauptstadt des Bundesstaates Apure, sprach ich mit Mitgliedern der Union of Motorizados – Motorradkuriere, die regelmäßig als Colectivo-Mitglieder bezeichnet werden.

„Die Opposition ist die Gewalttäter“, sagte einer von ihnen. „Sie plündern Geschäfte, zünden Häuser an. Was passiert also? Wir, die Motorizados, kommen raus und dann rennen sie weg, sie kommen nicht zurück.

„Du wirst nicht feststellen, dass wir Geschäfte plündern oder Chaos schaffen. Aber wir werden auch nicht zulassen, dass andere die Häuser der Menschen in Brand stecken.“

„Das letzte Mal, als sie protestierten“, sagte ein anderer und bezog sich auf die Welle gewalttätiger Oppositionsproteste, die das Land 2017 erschütterten, „brannten sie eine Kindertagesstätte nieder. Was für ein Protest ist das? Diese Kinder haben nichts mit dem zu tun, was vor sich geht, also warum werden sie ins Visier genommen?“

Junior ist Mitglied des Bolivar and Zamora Revolutionary Current (CRBZ), einer weiteren Gruppe, die in den Medien als Colectivo angeprangert wird, die aber ihren Ursprung in einer Gruppe von Kämpfern für die Bauernrechte hat, die in den 90er Jahren gegründet wurde. Er gehörte am 23. Februar zu den Anwesenden an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien, als die Vereinigten Staaten versuchten, die venezolanische Souveränität unter dem Vorwand der „humanitären Hilfe“ zu verletzen.

Junior erklärte, dass das CRBZ beschlossen habe, in diesen Tagen einige Mitglieder an die Grenze zu schicken. „Es war eine interne Entscheidung. Diejenigen von uns, die politisch am klarsten, am besten vorbereitet sind, waren diejenigen, die gegangen sind.

Wir sind nicht gegangen, weil die Regierung uns gesagt hat, wir sollen gehen. Es war unser politisches Bewusstsein, das uns dorthin geführt hat.“

Im Vorfeld der Ereignisse vom 23. Februar war die Möglichkeit von Gewalt immer gegeben. Junior wusste nicht, was sie erwartet, und erklärte, dass sie „psychologisch auf das Schlimmste vorbereitet waren, auf alles, was kommen könnte.

„Du konntest nicht dorthin gehen und an deine Familie, deine Kinder denken. Du musstest also dorthin gehen und über deinen Beitrag zur Revolution nachdenken, über die Verteidigung deines Landes, über die Tatsache, dass du dort für die Zukunft deiner Mutter, die Zukunft deines Vaters, die Zukunft meiner Kinder und die Kinder meiner Kinder kämpfen wirst.

„Wir gingen, um unsere Souveränität zu verteidigen, die Souveränität unseres Landes, unserer Nation. Wenn eine militärische Intervention stattgefunden hätte, wären wir da gewesen, bereit, und sie hätten durch uns hindurchgehen müssen, denn wir sind ein Volk, das bereit ist, unsere Souveränität zu verteidigen, bereit zu kämpfen, um jeden Zentimeter dieses Territoriums zu verteidigen.“

Am Ende scheiterte die Mission der Opposition. Selbst die Lüge der Medien, dass die venezolanischen Streitkräfte Lastwagen mit humanitärer Hilfe verbrannt hatten, erwies sich als falsch, als Videos auftauchten, die zeigten, dass Oppositionelle das Feuer verursacht hatten.

Denselben Medien zufoolge hatten Colectivos Demonstranten auf der venezolanischen Seite der Grenze angegriffen. Aber Junior erzählte eine andere Version von Ereignissen.

„Die Grenzregion von Tachira ist sehr kompliziert“, sagte er. „Die venezolanische Opposition arbeitet dort mit kolumbianischen Paramilitärs zusammen, um ihre Stärke zu erhöhen.“

„Am 23. Februar gab es einige kleine Proteste auf dieser Seite der Grenze in umstrittenen Gebieten, Gebieten, in denen es kolumbianische Paramilitärs gibt, die darum kämpfen, die Kontrolle über das Gebiet zu erlangen, weil es für sie eine strategische Region ist.

Ihre Anwesenheit versorgt die Opposition mit Logistik und Kraft.“

Trotz der paramilitärischen Präsenz konnte die Opposition nicht die Art von Gewalt erzeugen, die sie sich erhofft hatte, obwohl Junior erklärte, dass er zusammen mit anderen aus der CRBZ alternative Mittel finden müsse, um nach Hause zu kommen, nachdem Demonstranten der Opposition einige ihrer Fahrzeuge in Brand gesteckt hatten.

Medienverzerrung

Die Medien zeigen im allgemeinen nie die Wirklichkeit. Die Realität ist, dass die Gewalt überwiegend von der Oposition ausgeht,» sagte Junior.

„Die Opposition versucht immer, Gewalt zu provozieren, weil sie weiß, dass die Medien einfach sagen werden, dass die Regierung dafür verantwortlich ist, dass die Regierung das Volk unterdrückt, und dies als Vorwand für eine Intervention nutzen.

Die Medien stehen immer auf der Seite der Opposition, sie sagen nicht die Wahrheit.

Sie verkaufen dem Rest der Welt eine Botschaft, die falsch ist. Sie sind nicht ausgewogen in Bezug auf ihre Informationen und ihre Berichterstattung über das, was hier geschieht.“

Colectivo-Mitglieder, mit denen ich sprach, bestätigten, dass in einigen Fällen staatliche Geheimdienste entweder bestimmte Colectivos infiltriert oder sich als solche ausgegeben hatten, um Oppositionsproteste anzugreifen und einzuschüchtern. Aber, obwohl dies eher die Ausnahme als die Regel war, sind es diese Gruppen, auf die sich die Medien konzentriert haben.

Rafael Ramos, Postgraduierter am Institut für Höhere Studien zur Diplomatie Pedro Gual erklärte, dass die Darstellung der Colectivos in den Medien eine klare Absicht habe.

„Diese redaktionelle Linie wird vorangetrieben, um die internationale Öffentlichkeit glauben zu machen, dass Chavismo jegliche Unterstützung verloren hat.

„Sie verbreiten die Idee, dass Venezuela angeblich eine Diktatur ohne Meinungsfreiheit ist und dass Chavismo nur noch auf einige wenige verbliebene Anhänger beschränkt ist, die letztlich ausgerottet werden müssen.

„Weil es nur ein paar Leute sind, dann ist Gewalt gegen Chavistas, die Colectivos, gerechtfertigt. Die Medien entmenschlichen sie, stellen sie als nicht-menschlich dar, so dass es am Ende egal ist, ob sie sie wie Tiere behandeln oder töten.

Das Bild, das sie versuchen, international zu vermitteln, ist ein Versuch, Gewalt zu rechtfertigen.“

Die Colectivo-Mitglieder, die ich gesprochen habe, verstehen das.

„Wir sind Menschen, wie alle anderen auch“, sagte Robert Longa, dessen Stimme ich durch Cucarachos Walkie Talkie gehört hatte. „Wir leben in der Gemeinschaft, nehmen an der Gemeinde teil, besuchen Versammlungen, studieren und suchen nach Wegen, um Nahrung zu produzieren, um die Krise zu überwinden.

Aber wir sind uns bewusst, dass wir uns in einem Krieg befinden.

Nicht gegen die Opposition, weil es keine Opposition gibt, sie kann Maduro nicht stürzen. Wir haben es mit dem Imperialismus zu tun.

Sie greifen die Colectivos an, weil wir bereit sind, unser Modell zu verteidigen. Die Colectivos werden mit dem Ziel organisiert, die Bolivarische Revolution durch Volksorganisation und die Schaffung des Gemeinderäte zu vertiefen.

Wir sind fest davon überzeugt, dass dies der richtige Weg ist: eine Volksregierung, die auf partizipativer Demokratie basiert.

Wir werden unsere Probleme innerhalb der Revolution lösen. Wir sind Chavista und wir werden Chávez nicht verraten.

Es gibt Leute, die behaupten, Chavista zu sein, aber die Chavisten töten. Es gibt Menschen, die staatliche Institutionen infiltriert haben und gegen uns arbeiten.

Die Menschen wollen, dass die Revolution vertieft wird. Sie wollen, dass die Bürokraten ein für allemal gefeuert werden; dass das Land den Bauern gegeben wird und die Fabriken von den Arbeitern übernommen werden.

Wir wollen eine Radikalisierung der Revolution. Wir wollen alle Macht dem Volk – das ist es, was wir wünschen.

Aber jetzt haben wir das Problem mit den Gringos. Wenn wir die Frage gelöst haben, dann werden wir uns mit unseren eigenen internen Problemen beschäftigen.»

Mit Hilfe von DeepL.com translator übersetzt.

Quelle – källa – source

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

https://einarschlereth.blogspot.com/2019/04/wer-sind-die-colectivos-in-venezuela.html

