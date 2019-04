Wird die Trump-Regierung als nächstes einen Krieg anfangen?

von Saker, geschrieben für Unz Review – http://www.theblogcat.de

In der strategischen Analyse sollte man nie nie sagen, aber ich behaupte, dass die Chancen auf einen umfassenden US-Militärangriff auf die DPRK, in der Ukraine, in Libyen oder gegen Land X (ersetzen Sie X durch ein beliebiges Land) gering sind. Ehrlich gesagt, hat dieser Zug den Bahnhof bereits verlassen. Natürlich ist „Land X“ vage genug, um zumindest in der Theorie eine Möglichkeit zu bleiben (vielleicht lässt sich ein neues winziges „Grenada“ identifizieren, mit Michael Ledeens unsterblichen Worten: „es gegen die Wand zu werfen, nur um der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen“ (schließlich ist es das, was dieser große amerikanische Held Reagan tat, nachdem die USA aus dem Libanon fliehen mussten), aber solange die Trump-Administration keine neue Stufe von Inkompetenz, Arroganz und Wahnsinn erreicht, sehe ich nicht, wo Onkel Shmuel sich als nächstes entscheiden könnte, die Demokratie „wiederherzustellen“.

( Nebenbemerkung : Wenn ich von der Dummheit der US-Führer spreche, meine ich das nicht als Beleidigung. Ich meine das in einem diagnostischen Sinne: Diese Leute sind einfach nicht sehr intelligent. Schaut euch Dmitry Orlovs exzellentes „Is the USS Ship of Fools Taking on Water“ an, um eine sehr gute Diskussion über die immer wichtigere Rolle zu führen, die Dummheit bei den Aktionen des Imperiums spielt. Und Orlov ist nicht der Einzige, der das denkt. Inzwischen sind die meisten Russen ziemlich davon überzeugt, dass Dummheit und grobe Inkompetenz das sind, was die Entscheidungsfindung in den USA am besten charakterisiert. Ohne die sehr realen Kriegsrisiken würden die Russen ihre Zeit damit verbringen, über die Ahnungslosigkeit der Führer der „unverzichtbaren Nation“ zu lachen….)

Wer weiß? Es ist möglich, die Handlungen eines rationalen Akteurs vorherzusagen. „Rational“ bedeutet ein Minimum an Intelligenz und Vernunft. Das Problem ist, dass wir uns über die Intelligenz der Leute, die derzeit im Pentagon im Einsatz sind, nicht sicher sein können. Während wir absolut sicher sein können, dass die Israelis völlig verrückt und wahnhaft sind (wie es Rassisten immer sind). Bislang haben die Israelis es versäumt, die USA dazu zu bringen, den Iran anzugreifen. Offensichtlich gab es im Pentagon einige intelligente und vernünftige Menschen (in der Tradition von Admiral Fallon), aber wie sicher können wir sein, dass sie inzwischen nicht alle vom Neokon-Regime beseitigt (oder korrumpiert) wurden?

Einfach ausgedrückt: Es wird keinen Frieden im Nahen Osten geben, solange Palästina von einer Bande rassistischer Schurken besetzt ist, deren Missachtung des Völkerrechts oder gar der grundlegenden Normen zivilisierten Verhaltens ebenso total ist wie ihr totales Vertrauen in Täuschung und Gewalt, um die Region und schließlich unseren gesamten Planeten zu unterwerfen. Natürlich werden Russland und China helfen, ebenso wie der Iran, aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen (wenn überhaupt, sind die jüngsten israelischen Erklärungen über die Annexion von noch mehr Palästina ein Indikator für noch schlimmere Dinge in der Zukunft).

Ebenso ist klar, dass sowohl die USA als auch Israel in Syrien auf absehbare Zeit weiterhin Luftangriffe, Attentate und die Unterstützung für Terrorgruppen der Takfiri usw. durchführen werden. Trumps berühmter Rückzug aus Syrien wird wie alle seine Versprechen enden: in das Gedächtnisloch geworfen. Was die Israelis betrifft, so ist es für sie (aus psychologischen und ideologischen Gründen) absolut notwendig, dass sie nicht nur Syrien, sondern den gesamten Nahen Osten weiter untergraben. Darüber hinaus sollten wir *nie* das israelische Endziel vergessen: die USA zu nutzen, um jedes Land zu zerstören, das es wagt, der israelischen Aggression zu widerstehen. Ganz oben auf dieser Liste steht natürlich der Iran.

Ja, das sind nur Worte, und die Türkei bleibt unter NATO/CENTCOM-Besetzung (CENTCOM, das die Iraner – ganz folgerichtig – gerade zu einer terroristischen Organisation erklärt haben!). Dennoch schafft all das mit den S-400 vs. F-35, der Kurdenfrage, der kontinuierlichen Unterstützung von Fethullah Gülen durch die CIA, oder der Tatsache, dass die (von den USA kontrollierte) EU die Türkei nie akzeptiert hat, einen potenziell explosiven Hintergrund, den selbst ein kleiner Funke entzünden könnte.

Nun, die AngloZionisten haben die erste Phase dieses Krieges verloren, aber sie sind nach wie vor nicht bereit, sich mit dieser Tatsache abzufinden. Jetzt haben sie ihre Ziele von einem „neuen Nahen Osten“ über das „Tier Assad muss gehen“ bis hin zu einem „Wir werden nie zulassen, dass in Syrien Frieden ausbricht“ herabdefiniert. Nicht viel Strategie, aber gut genug für die Israelis, und das ist alles, was Trump oder seinen Meistern wirklich wichtig ist. Ich möchte Syrien jetzt nicht im Detail behandeln, aber die einfache Tatsache, dass Pompeo Drohungen gegen die Türkei aussendet, sagt wirklich alles. Die türkische Reaktion war ziemlich vorhersehbar: Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay erklärte: „Die Vereinigten Staaten müssen sich entscheiden. Wollen sie der Verbündete der Türkei bleiben oder unsere Freundschaft riskieren, indem sie sich mit Terroristen zusammenschließt, um die Verteidigung ihres NATO-Verbündeten gegen seine Feinde zu untergraben?“

Militärisch gesehen ist Venezuela eine leichte Beute, das in der Lage sein könnte, eine Bodenoperation abzuschrecken, das aber nichts gegen die Fähigkeiten der USA tun kann, zumindest nicht gegen eine entschlossene Anstrengung der USA. Gegen einen Scheinangriff, wie ihn die Israelis und die USA in Syrien durchführten, könnten die Venezolaner wahrscheinlich die Zahl der US-Bomben/Raketen, die ihre Ziele erreichen, erheblich verringern. Aber das ist alles, worauf sie vernünftigerweise hoffen können.

Schaut euch eine Karte an und überzeugt euch selbst: Venezuela befindet sich buchstäblich im Hinterhof der USA (zumindest militärisch), und die USA können riesige Mengen von allem, was sie wollen (Raketen, Bomben, SEAD-Flugzeuge usw.), in den Kampf werfen. Nicht nur das, sondern auch die Venezolaner haben keine echten Gegenangriffsmöglichkeiten, was bedeutet, dass Onkel Shmuel wochen- und monatelang so viele Raketen abfeuern kann, wie er will, ohne sich jemals um einen Gegenschlag kümmern zu müssen.

( Nebenbemerkung : Ich werde hier keine detaillierte Erklärung zu diesem Thema schreiben. Mein Freund Andrej Martyanow kann das viel besser als ich, aber ich möchte nur sagen, dass jedes Luftverteidigungssystem 1) mehrstufig und 2) integriert sein muss, um wirklich effektiv zu sein. Darüber hinaus übersehen solche Pseudoanalysen, wie oben erwähnt, immer die Bedeutung aller anderen Faktoren neben der Anzahl und den Eigenschaften der Raketen selbst. Aber in Wirklichkeit spielen elektronische Kriegsführung, Netzwerkintegration, Signalverarbeitung, Kampfmanagementsysteme usw. eine absolut entscheidende Rolle in der Luftabwehr. Selbst irreführende Maßnahmen (wie aufblasbare „Panzer“ oder hölzerne „Flugzeuge“) können eine zentrale Rolle für das Ergebnis spielen (wie im Kosovo und Irak). Das Gleiche gilt natürlich auch für den offensiven Flugbetrieb. Daher kann keine Bewertung eines möglichen US-Luftangriffs auf Venezuela vorgenommen werden, ohne die Fähigkeiten, das Training, die Verfahren usw. der USA zu analysieren. Die Wahrheit ist, dass das, was Militärexperten „Erbsenzählen“ nennen, das ist, woran nur vermeintliche Experten arbeiten. Aus militärischer Sicht ist das völlig nutzlos und sinnlos.)

Diejenigen, die jetzt behaupten, dass drei russische S-300 Luftabwehrbataillone (ausgestattet mit der Exportversion der S-300VM – die „Antey-2500“) oder sogar Tausende von russischen MANPADS die USA aufhalten können, verstehen die Kriegsführung im Allgemeinen und die Luftabwehroperationen im Besonderen einfach nicht. Was diese Leute tun, ist, ein paar Zahlen über die theoretischen Fähigkeiten der venezolanischen S-300 zu machen und dann zu berechnen, wie viele Flugzeuge/Raketen diese Systeme abschießen könnten. So funktioniert die Luftabwehr nicht.

– Pompeo in die Türkei: Militäraktionen in Syrien werden „verheerende“ Folgen haben.

Seitdem es Mr. MAGA ins Weiße Haus geschafft hat, war ich vom Ausmaß der schieren Dummheit und, offen gesagt, der Unmoral dieser Regierung beeindruckt. Obama war fast genauso inkompetent und böse, aber Trump brachte wirklich eine qualitative Veränderung dessen mit sich, was wir lose als den „durchschnittlichen IQ des Weißen Hauses“ bezeichnen könnten. Das Beste, was ich ehrlich über Trump sagen kann, ist, dass Dummheit gut sein kann. Aber leider kann sie auch extrem gefährlich sein, und genau das geschieht jetzt. Schaut euch einfach diese aktuellen Schlagzeilen an:

Hat jemand eine Ahnung, wo diese „unersetzlichen“ Kerle als nächstes die Demokratie retten werden?

Fazit: Venezuela immer noch im Fadenkreuz oder wird es bereits angegriffen?

Wenn man es mit einer dysfunktionalen Verwaltung im Endstadium wie der Trump-Administration zu tun hat (schaut euch nur an, wie oft Leute entlassen werden oder zurücktreten! Schaut euch hier nach den jüngsten Fall an: https://www.zerohedge.com/news/2019-04-08/trump-reportedly-firing-head-secret-service ). Wir müssen davon ausgehen, dass sie zu den schlimmsten, unlogischsten und sogar katastrophalsten selbstzerstörerischen Aktionen fähig sind. Ein offener Angriff auf Venezuela würde zweifellos in diese Kategorie fallen. Daher müssen wir all die vielen Erklärungen verschiedener US-Beamter (ob bedrohlich oder beruhigend) beiseite lassen und uns ansehen, was die USA in Wahrheit schon tun. Wenn wir das tun, sehen wir, dass die USA bereits einen Krieg gegen Venezuela führen, auch wenn dieser Krieg größtenteils verdeckt ist. Außerdem ist diese verdeckte Kriegsführung zumindest bisher gescheitert. Noch beunruhigender ist jedoch, dass die USA für ihre völlig illegale Aggression gegen Venezuela sehr wenig oder gar keinen politischen Preis gezahlt haben. Die eigentliche Frage ist also nicht, ob die USA beschließen werden, eine umfassende offene militärische Aggression gegen Venezuela zu starten, sondern ob es irgendwelche Faktoren gibt, die die USA daran hindern würden, die Schwelle zur Bestreitung der Strafbarkeit zu überschreiten?

Ich kann mir mindestens einen solchen Faktor vorstellen: den unvermeidlichen Rückschlag gegen jede militärische „Yankee“-Intervention in der lateinamerikanischen Öffentlichkeit und die daraus resultierenden und möglicherweise schwerwiegenden Folgen für US-Marionetten (z.B. à la Bolsonaro) und verschiedene Komprador-Regime (z.B. in Kolumbien) auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Ansonsten hoffe ich, dass das Debakel im Irak, in Afghanistan und anderswo ausreichen wird, um die US-Beamten davon zu überzeugen, dass eine weitere militärische Katastrophe ihren Interessen keinen Nutzen bringen würde.

Die Uhr läuft und die Neokon-Bande im Weißen Haus muss sich so oder so entscheiden – beschuldigen sie jemand anderen (das venezolanische Volk, die Russen, die Chinesen, die Hisbollah, den Iran, die Außerirdischen vom Mars usw.) und ziehen sich zurück? Oder versuchen sie eine offene militärische Intervention und hoffen, dass die Dinge besser laufen als sonst?

Was denkt ihr? Wird die Trump-Administration in den Krieg ziehen und, wenn ja, wo?

Der Saker

PS: kurzes Update zur Ukraine: Weder Poroschenko noch Zelenskii haben etwas, das einem echten Programm ähnelt (obwohl Zelenskii gerade einen 10-Punkte-Plan veröffentlicht hat, der einfach dumm ist. Und es macht keinen Sinn, das jetzt zu diskutieren). Da es sich bei beiden um US-Marionetten handelt, ist das kein großes Problem: Der Kurs der Ukraine wird sich durch diese Wahl sowieso nicht ändern. Poroschenkos Wahlkampf ist schwach, er versucht, auf die russischsprachige Bevölkerung zuzugehen (er geht sogar so weit, dass er manchmal auf Russisch spricht, was für ihn technisch gesehen illegal ist!), aber das ist jetzt viel zu spät: Jeder hasst ihn und das Regime, das er vertritt. Zelenskii hingegen hat einen sehr dynamischen und effektiven Wahlkampf – meist Videos – in dem er Dinge sagt, die Poroschenko nie sagen könnte. Die meisten Beobachter, einschließlich mir selbst, denken, dass seit dem zweiten Wahlgang ein Wettbewerb des Anti-Ratings (der negativen Wahrnehmung) stattfindet, bei dem Zelenskii gewinnen wird. Die Zeit für Poroschenko läuft ab, er sollte sich besser etwas Dramatisches einfallen lassen, oder er muss abhauen. Was Julia Wladimirowna betrifft, so ist sie offensichtlich im Gespräch mit den Leuten von Zelenskii, um zu sehen, ob sie eine politische Koalition in der Rada bilden können. Ich glaube, dass diese Verhandlungen bis zur 2. Wahl geheim gehalten werden, woraufhin in der Rada eine „Koalition der Zelenskii-Unterstützungsfraktionen“ gebildet wird.