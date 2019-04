ISIS/AL QAIDA IM Nahen Osten und Ukraines «Neo-Nazis»: Zwei Seiten einer imperialen Münze

von Mark Taliano – https://einarschlereth.blogspot.com

Die vom Westen unterstützten ISIS/al Qaida und die vom Westen sgeförderten neo-Nazis sind zwei Seiten ein-und derselben imperialen Münze.

Sie sind das Produkt der westlichen moralischen Verkommenheit, ihrer Verachtung des internationalen Rechts und ihres lebensfeindlichen Kerns. Ein verfaulter Apfel in jeder Hinsicht.

Die imperialen Strategien, die diese Marionetten antreiben, sind auch ähnlich. Während der Westen die ISIS/al Qaida schuf und unterstützte [1], stellte er sie als «Feinde» dar.

Die Terroristen dienen als gefälschte humanitäre Vorwände für Invasionen, ebenso wie als Stellvertreter zur Zerstörung von missliebigen Ländern, noch bevor die Invasionen und der Wirtschaftskrieg fest etabliert sind. Imperialisten brauchen immer Sündenböcke, und auch die vom Westen unterstützten Terroristen erfüllen diese Funktion. Regierungsstellen stellen Islamophobie her, indem sie die „muslimischen“ Terroristen als Feinde darstellen, auch wenn diese terroristischen Verhaltensweisen weit entfernt von der islamischen Lehre sind.

Kein klares Profil“ eines ausländischen Kämpfers

Das sogenannte „Caliphate Project“[2] ist ein CIA-Projekt. Die NATO und ihre Verbündeten unterstützen die Terroristen in Syrien, die ihr Territorium in ressourcenreichen, strategischen Gebieten Syriens aufteilen. All dies ist seit Jahren zweifelsfrei bewiesen, trotz der weit verbreiteten Unwissenheit der westlichen Bevölkerung, die darauf trainiert ist, CNN-Verteidigungsministerium-Nachrichten als die Wahrheit zu akzeptieren.

Die NATO und ihre Verbündeten nutzen in ähnlicher Weise die westlich ermutigten und unterstützten Neonazis [3] in Kiew, die faulen Früchte des westlichen Putsches 2014 gegen die legitime ukrainische Regierung. In diesem Fall ist Russland der Sündenbock, obwohl der Staatsstreich dem russischen Engagement vorausging, das sich den westlichen kriminellen Tätigkeiten nahe seiner Grenzen widersetzte.

Das neonazistische Gegenstück zum sogenannten „Caliphate Project“ wäre das Projekt „Reconquista“. Max Blumenthal erklärt:



„Ausländische Asow-Freiwillige werden durch den Ruf der Reconquista oder die Mission angetrieben, osteuropäische Nationen unter die Kontrolle einer weißen suprematistischen Diktatur zu stellen, nach dem Vorbild der Diktatur des Nazi-Reichskommissariats, das die Ukraine während des Zweiten Weltkriegs regierte, gestaltet ist. Die Mission wird von Asows Chefideologe Andriy Biletsky, einem erfahrenen faschistischen Organisator, der die Soziale Nationalversammlung im ukrainischen Parlament leitet, überschwänglich gefördert. Bilezkys Versammlung hat sich verpflichtet, interrassische Kontakte zu verbieten und gelobte, „die Ukraine auf eine weitere Expansion vorzubereiten und für die Befreiung der gesamten Weißen Rasse von der Herrschaft des internationalistischen Spekulationskapitals zu kämpfen“[4].

Wie das CIA Kaliphat Project fördert auch das Reconquista-Projekt imperiale Absichten gegen Russland, das eigentliche Ziel des Imperiums.

Das Ende des Imperiums steht die Welteroberung, eine Neue Weltordnung des faschistischen Totalitarismus. Diejenigen, die die Machthebel kontrollieren, müssen die einheimische Bevölkerung täuschen, denn das „Projekt“ der Verarmung ist giftig für das Leben selbst. Keine vernünftige, kritisch denkende Bevölkerung würde es jemals akzeptieren.

Ein erster Schritt zur Bekämpfung dieser die Welt umfassenden Krankheit wäre eine NATO Exit [5]-Kampagne. Die NATO ist das trügerische Dach, unter dem diese teuflischen Machenschaften gedeihen.

Mark Taliano ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG) und Autor von Stimmen aus Syrien, Global Research Publishers, 2017.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

