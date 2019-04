Bekannte zionistische Siedler-Aktivistin sieht mehr Landnahme und ein „Großisrael“ als gegeben an.

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Eine bekannte und umstrittene israelische Siedler-Aktivistin, Daniella Weiss, sagte Haaretz kürzlich, dass ihre Vision eines zukünftigen Israel nach der bevorstehenden israelischen Annexion des Westjordanlandes Teile des Libanon, Syrien, Ägypten, Irak und Iran umfasst. Weiss – ehemalige Bürgermeisterin der illegalen Westjordanland-Siedlung Kedumim – behauptete im Interview, dass diese Vision eines zukünftigen „Großisrael“ nicht „extrem“, sondern ein „jüdischer Grundansatz“ sei und „der einzige Weg zur Fortsetzung des Zionismus“ sei.

Im Interview mit dem Haaretz-Kolumnisten Bradley Burston – der sich persönlich gegen illegale, nur jüdische Siedlungen im Westjordanland wendet – erläuterte Weiss ausführlich ihre Rolle, eine „Zwei-Staaten-Lösung“ durch die Gründung und den Ausbau von Siedlungen im gesamten Westjordanland Palästinas unmöglich zu machen.

Schon früh im Interview erzählte Burston Weiss sein Gefühl, dass die Siedlerbewegung das von ihm gewünschte Israel „ruiniert“ habe und weiterhin die Sicherheit und Existenz des Landes bedrohe. Weiss antwortete, dass sie – obwohl Burstons Ansichten sie verärgerten – „zufrieden damit ist, dass meine Philosophie die Oberhand hatte“, die vergangene und aktuelle israelische Politik beeinflusste, und dass die Siedlerbewegung „die Option einer Zwei-Staaten-Lösung blockiert hatte“.

Weiss – die noch immer in der Westjordanland-Siedlung Kedumim lebt, an deren Gründung sie in den 1970er Jahren beteiligt war – wurde dann gefragt, ob sie sich dafür einsetzen würde, den im Westjordanland lebenden Palästinensern das Wahlrecht für den immer wahrscheinlicher werdenden Fall der Annexion des Westjordanlandes zu gewähren. Weiss antwortete:

„Das Land Israel ist nur für die jüdische Nation, was die Souveränität betrifft. Araber können hier leben, ihre Rechte und Menschenrechte haben, sie können ihre Bildung und Kultur haben, aber keine Souveränität.“

Burston fragte Weiss dann nach ihrer Meinung dazu, daß junge amerikanische Juden die israelische militärische Besetzung des Westjordanlandes und die Siedlerbewegung zunehmend kritisieren. Weiss antwortete:

„Die Leute sagen zu mir: „Warum erklären Sie den Juden in den Vereinigten Staaten nicht, was genau hinter Ihrem Denken steckt? Ich erkläre es…. aber, ich lache, weil das richtige Wort dafür ist, man muss die ganze Zeit eine Gehirnwäsche machen. Du musst es sagen, es erklären, es leben, es bewältigen. Mein Mann sagt zu mir: „Warum sprichst du die ganze Zeit mit deinen Kindern über den Zionismus, die Pioniere und Judäa und Samaria (israelische Bezeichnung für das Westjordanland), über die Besiedlung und weitere Besiedlung…. Weil dies der einzige Weg ist, den Zionismus fortzusetzen.“

Später erklärte Weiss – als sie darüber sprach, dass eine Zwei-Staaten-Lösung aufgrund der Anwesenheit von einer halben Million jüdischer Siedler im Westjordanland praktisch unmöglich ist -, dass sie „für die jüdische Nation das ganze gelobte Land aus der Bibel, vom Euphrat bis zum Nil haben will, und ich bin sicher, dass es so kommen wird“.

Als Burston Weiss fragte: „Was ist mit dem Südlibanon?“ Weiss antwortete: „Es ist ein Teil davon [vom „verheißenen Land“], alles davon [Libanon]. Sogar Teile Syriens, ein Teil des Irak, ein Teil des Iran. Es ist riesig.“ Burston fragte dann, wie sie andere davon überzeugen könne, dass diese Vision eines „Großisrael“ eine gute Idee sei, und veranlasste Weiss zu antworten, dass sie bereits viele überzeugt habe und dass „viele Menschen es glauben“, und fügte hinzu, dass diese Ansicht nicht „extrem“, sondern ein „grundlegender jüdischer Ansatz“ sei.

Während Weiss davon überzeugt zu sein scheint, dass ihre Vision eines Großisrael ein „jüdischer Grundansatz“ ist, scheint sie sich von der Realität einer wachsenden Zahl von Juden außerhalb Israels zu lösen, die sich zunehmend kritisch über israelische Übergriffe und die israelische militärische Besetzung des Westjordanlandes geäußert haben, geschweige denn Pläne Israels, Teile verschiedener Nachbarländer zu annektieren. Tatsächlich versteht es sich von selbst, dass die Pläne zur Gründung eines „Großisrael“ zwangsläufig einen Krieg mit fast allen von Weiss benannten souveränen Staaten auslösen würden, die Teil dessen sind, was sie das „gelobte Land“ nannte.

Die bevorstehende Annexion des Westjordanlandes, die kürzlich vom israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu für den Fall einer Wiederwahl versprochen wurde, hat die Rhetorik von Siedleraktivisten wie Weiss in die Öffentlichkeit getragen. Weiss‘ Vision eines „Großisrael“ existiert jedoch schon lange bei einer extremistischen, aber einflussreichen Minderheit von Zionisten.

Prominente Gruppen während der frühen Tage der zionistischen Bewegung, darunter die World Zionist Organization und der zionistischen „Gründervater“ Theodore Herzl, argumentierten, dass sich ein jüdischer Staat im Nahen Osten vom Nil in Ägypten bis zum Euphrat erstrecken sollte, der Gebiete von Syrien, Libanon und Irak umfasst.

Während die Idee unter den rechtsextremen Zionisten vor und weit nach der Gründung Israels weiterhin einflussreich war, führte die Erstellung des Yinon-Plans 1982 durch den israelischen Militärstrategen Oded Yinon zu einer Roadmap zur Erreichung von „GroßiIsrael“. Nach dem Plan, dessen Ursprung vor allem mit der israelischen Invasion und Besetzung des Libanon zusammenfiel, würde Israels regionale Überlegenheit im Nahen Osten dadurch gesichert, dass die gesamte arabische Welt in kleinere und schwächere sektiererische Staaten aufgeteilt wird. Der Plan sah die Aufteilung des Irak, Syriens, Jordaniens, Libanons, Saudi-Arabiens und Ägyptens in verschiedene sektiererische Staaten vor, wobei Teile dieser Länder später in „Großisrael“ aufgenommen wurden.

In den letzten Monaten wurden die Befürworter eines „Großisrael“ durch die faktische Anerkennung der Annexion der Golanhöhen Syriens durch Präsident Donald Trump trotz internationaler Verurteilung des Zuges gestärkt. Die Golanhöhen, die 1981 von Israel annektiert wurden, waren Teil des großen Staates, den sich prominente Zionisten wie Herzl und ihre ideologischen Nachfahren vorstellten.

Da die Annexion des Westjordanlandes nun in nicht allzu ferner Zukunft erfolgen soll, ist es wahrscheinlich, dass Israelis, die die Vision von Daniella Weiss teilen, weiterhin auf die Annexion von immer mehr Gebieten drängen werden, bis der Großisrael Gestalt annimmt. Dieser Weg wird jedoch zweifellos zu einem groß angelegten regionalen Krieg führen, da Länder wie Libanon, Syrien, Irak und Iran höchst unwahrscheinlich große Teile ihres Territoriums ohne Kampf an die Ambitionen von Menschen wie Weiss abtreten werden.

Whitney Webb ist eine Journalistin von MintPress News mit Sitz in Chile. Sie hat für mehrere unabhängige Medien gearbeitet, darunter Global Research, EcoWatch, das Ron Paul Institute und 21st Century Wire, unter anderem. Sie hat mehrere Radio- und Fernsehauftritte absolviert und ist 2019 Gewinnerin des Serena Shim Award for Uncompised Integrity in Journalism.

https://www.mintpressnews.com/well-known-zionist-settler-activist-sees-more-land-grabs-and-a-greater-israel-as-a-given/257113/

