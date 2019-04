Ein paar erste Gedanken zur ersten Runde der ukrainischen Präsidentschaftswahl

von Saker für Unz Review – http://www.theblogcat.de

Die erste Runde der ukrainischen Präsidentschaftswahl fand am 1. April statt und man könnte versucht sein, das Ganze als einen großen Aprilscherz abzutun, was es auch war. Aber wir sollten nicht die Tatsache übersehen, dass einige sehr interessante und wichtige Dinge geschahen. Ich werde nicht alle erörtern, dafür ist später noch genug Zeit. Hier will ich mich auf jene Dinge im größeren Bild konzentrieren, die mit kritisch erscheinen. Diese Elemente sind: Die Nazis haben bei dieser Wahl eine *krachende* Niederlage erlitten Mit „Nazis“ meine ich in erster Linie ihre Hauptfigur – Petro Poroschenko (der Rest der „kleinen Nazis“ schnitt so schlecht ab, dass sie keine Rolle mehr spielen). Stell dir das mal vor: trotz seines immensen Reichtums (er übertraf alle anderen und gab sogar mehr als das Doppelte dessen aus, was die nächste große Spenderin – Timoschenko – für jede Stimme ausgegeben hat), trotz seiner immensen „administrativen Ressourcen“ (das ist der russische Ausdruck für die Fähigkeit, die Macht des Staates zu seinem persönlichen Vorteil zu nutzen), trotz seines „Sieges“ im Kirchenstreit, trotz der Inszenierung des Zwischenfalls an der Kertsch-Brücke, trotz der Verletzung aller übrigen Verträge mit Russland, trotz seiner Kontrolle über die Medien und trotz der (mittlerweile zugegebenermaßen lauwarmen) Unterstützung des Westens erlitt Poroschenko eine vernichtende Niederlage. Überzeuge dich selbst:

Schaut euch die beiden einzigen Regionen an, die Petro Poroschenko (d.h. die Nazis) tatsächlich gewonnen hat (in blau) und schaut, wie schön sie sich grob mit den historischen Konturen der Region Galizien überlappen. Aber Poroschenko hat es geschafft, sogar davon einen Teil an Julia Timoschenko zu verlieren! Fazit: Mit Ausnahme einer Minderheit von fanatischen Hardcore-Nazis in Galizien hasst der Rest der Ukraine das Poroschenko-Ukronazi-Regime. Das wussten wir immer, aber jetzt haben wir den Beweis.

Ich möchte das jetzt nicht als eine Art massives Anti-Nazi-Votum darstellen, denn in Wahrheit handelt es sich in erster Linie um ein massives Misstrauensvotum gegen die gesamte herrschende Elite von Banderastan, das 2014 durch den Putsch vom Euromaidan entstanden ist. Erinnert ihr euch, wie Poroschenko Frieden in Wochen, volle Achtung vor der russischen Sprache und Wohlstand für alle versprach? Nun, alles, was er lieferte, war Chaos, Unsicherheit, Armut, Gewalt, ein massiver Zustrom von Ukronazis aus Kanada und den USA und vor allem eine völlig hysterische, tollwütige Russophobie, kombiniert mit einem erbärmlichen Kriechen vor dem AngloZionistischen Imperium. Er brachte auch ein absolut unglaubliches Maß an Korruption mit sich, nachdem er sein Vermögen persönlich um ein Vielfaches vermehrt hatte. Die alten Ziomedien und die Ukropropaganda können alles sagen, was sie wollen, und sie können versuchen, die russischen Medien und das Internet in der Ukraine zu verbieten. Aber die Wahrheit ist, dass jeder in der Ukraine weiß, dass die Ukraine vom reichsten Land der Sowjetrepublik zum ärmsten Land Europas wurde. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe afrikanischer Länder, die viel besser abschneiden als die Ukraine. Die Wahrheit ist, und das ist seit einigen Jahren so, dass die Ukraine ein gescheiterter Staat ist und dass es in absehbarer Zeit absolut kein auch nur vage plausibles Szenario gibt, in dem sich die Ukraine erholen könnte. Daraus ergibt sich dieses erstaunliche Ergebnis: Abgesehen von den galizischen Nazis hassen alle anderen das herrschende Regime durch und durch. Poroschenkos Punktzahl ist also eine demütigende Niederlage für alle Ukronazis. Aber nicht für Petro Poroschenko selbst! Petro Poroschenko erzielt einen bemerkenswerten persönlichen Sieg Poroschenkos absolut wichtiges Ziel war es, in die zweite Runde zu kommen. Hätte er es nicht geschafft, hätte er sofort in ein Flugzeug springen und das Land verlassen müssen (denn der wahrscheinlichste Sieger der Präsidentschaftswahl wäre Julia Timoschenko gewesen und wir können mit Sicherheit sagen, dass sie ihn und die meisten seiner Gefährten sofort ins Gefängnis stecken würde). Um in die zweite Runde zu kommen, musste Poroschenko nicht Selenski besiegen, sondern nur Timoschenko und das ist Poroschenko auch gelungen. Oh sicher – es geschah dank eines riesigen, massiven Betrugs im ganzen Land (vor allem in den Regionen in äußerster Randlage und im Westen), und er schlug sie nur um 2,5%, aber das ist mehr als genug. Außerdem ist es praktisch unmöglich, eine Wahl zu fälschen und beispielsweise eine Differenz von 15%-20% auszugleichen. Aber ein Ergebnis um weniger als 5% zu betrügen und zu ändern, ist viel besser machbar. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass ein Betrug von 5% weit unter den Möglichkeiten eines scheidenden Präsidenten und Milliardärs liegt, dann können wir auch sehen, dass wir nie erfahren werden, wer wirklich gewonnen hat. Schaut euch hier das fast abgeschlossene (99,68%) Ergebnis für die ersten vier Teilnehmer an:

Während Selenski unangefochten vor allen anderen liegt, sind Poroschenko, Timoschenko und Boiko alle innerhalb von 5%. Das ist interessant, oder? Denkt daran, dass Boiko noch am ehesten ein pro-russischer Kandidat ist und dass er noch vor wenigen Jahren praktisch unbekannt war:

Schaut euch die Statistik von 2014 an: Poroschenko hatte 55% der Stimmen, Timoschenko 8% und Boiko etwa 0%. Beachtet auch, dass in der Umfrage von 2018 Timoschenko weit vor Poroschenko lag, während Boiko nicht weit hinter ihm lag. Und Selenski hatte etwa die gleichen Werte wie Poroschenko.

(Nebenbemerkung: Das ist nicht das heutige Thema, aber Boikos Ergebnis ist ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er von der gesamten Ukronazi-Propagandamaschine als „Putins Agent“ präsentiert wurde und dass er sogar die Kühnheit hatte, nach Moskau zu reisen, um sich mit Gazprom-Chef Miller und Premierminister Medwedew zu treffen. Boiko gewann nicht nur so viele Regionen wie Poroschenko (2), sondern die Ostukraine stimmte eindeutig für ihn, was uns alles sagt, was wir wissen müssen, wo die wahren Sympathien der Menschen im Donbass wirklich liegen. Wir können sogar ziemlich sicher sein, dass dieses Ergebnis in Donezk und Lugansk sorgfältig zur Kenntnis genommen wurde und dass dies die Position der Novorussen gegenüber Kiew nur noch stärker macht. Schließlich ist an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass das Ergebnis dieses ersten Wahlgangs bestätigt, dass das derzeitige Banderastan auseinander fällt und dass es sich um ein künstliches Land mit künstlichen Grenzen und keinem gemeinsamen Erbe (kulturell, sprachlich, religiös oder politisch) für alle Menschen handelt, die derzeit unter der Nazi-Besetzung leben.)

Was wir hier sehen, ist eine doppelte Anstrengung von Poroschenko: Einerseits nutzte er sein immenses persönliches Vermögen und seine ebenso immensen „administrativen Ressourcen“, um so viele Stimmen wie möglich zu kaufen, andererseits bekam er die fehlenden Stimmen einfach durch Fälschung der Wahl. Ich denke, dass ziemlich alle Hauptkandidaten darin übereinstimmen, dass die Wahl gestohlen wurde, mit Ausnahme der beiden, die davon profitiert haben. (Nebenbemerkung: Wir werden nie sicher wissen, wie viel von den Stimmen gestohlen wurde, aber Rostislav Ishchenko, wahrscheinlich der derzeit beste Experte der Ukraine, schätzt, dass nicht weniger als 20% der Stimmen gestohlen wurden, und davon nicht weniger als 10% von Julia Timoshenko. Natürlich ist das nur seine beste Schätzung, und 20% klingt für mich extrem hoch, aber er ist der Experte mit tiefen Verbindungen auf allen Ebenen in der Ukraine. Sicher ist – und da sind sich alle einig – dass der Betrug massiv war, viel größer als bei allen früheren ukrainischen Wahlen.) Werden die Zionisten als nächstes die Nazis ersetzen? Zuerst möchte ich Ihnen diese ekstatische „Siegesrede“ des Tablet Magazine („tägliches Online-Magazin jüdischer Nachrichten, Ideen und Kulturen“) mitteilen, das neben vielen anderen interessanten Dingen Poroschenko dafür lobt, dass er so hartnäckig fromm über die Erinnerung an den „Holocaust“ ist und jüdische Helfer hat: Poroschenko wird in den Geschichtsbüchern wahrscheinlich als der Präsident in Erinnerung bleiben, der der Arbeit zur Ehre des Holocaust-Gedenkens am meisten Aufmerksamkeit geschenkt hat, seit die Ukraine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Unabhängigkeit von Russland erlangt hat. Der 75. Jahrestag des Massakers von Babi Yar, der 2016 stattfand, war eine internationale Veranstaltung, die von Poroschenko und seiner Regierung mit großem Taktgefühl und Großzügigkeit durchgeführt wurde. Poroschenko hat sich auch persönlich mit jüdischen Helfern wohl gefühlt, einschließlich seiner beiden Stabschefs und des derzeitigen Premierministers des Landes, Volodymyr Groysman. Erstaunlich, nicht wahr? Zionistisches Lob für einen Führer der Nazi-Junta? Tatsächlich ist daran überhaupt nichts Erstaunliches, nichts Erstaunlicheres als die sogenannten „Christians United For Israel“. Ich habe immer behauptet, dass Zionismus und Nationalsozialismus zwei Seiten derselben Medaille sind, die aus demselben hässlichen Schoß (europäischer säkularer Nationalismus) stammen, und dass alles, was sie trennt, eine umgedrehte hierarchische Skala ist, das ist alles. Grundsätzlich sind Nazis und Zionisten Zwillingsbrüder, auch wenn sie sich tief im Inneren gegenseitig hassen (und oft bewundern!). Im Artikel des Tablet wird erwähnt, dass Timoschenko zwar ihre jüdischen Wurzeln versteckt, Selenski aber nicht. Tatsächlich ist Selenski nur eine verherrlichte Marionette, und jeder in der Ukraine weiß, dass sein Puppenspieler Igor Kolomoiskii ist, der das Endergebnis der Präsidentschaftswahlen abwartet und sicher versteckt ist. Ihr habt es erraten, in Israel. So schließt das Tablet ab: Die Transformation, die in der Ukraine durch die Maidan-Revolution vollzogen wurde, war eine aufregende Achterbahnfahrt, die das ukrainische Judentum nicht verschont hat, das sich jetzt inmitten einer aufregenden Periode der kulturellen Wiederbelebung befindet, die derjenigen der ukrainischen Gesellschaft im weiteren Sinne entspricht, die gerade erst beginnt, ihre eigene Vergangenheit wieder zu entdecken und sich eine unabhängige Zukunft vorzustellen. Ob dieses postsowjetische Land sich dafür entscheiden wird, einen offen jüdischen Präsidenten oder einen teiljüdischen Präsidenten zu wählen oder mit seinem derzeitigen philo-semitischen Präsidenten fortzufahren, die Zukunft der Juden in der Ukraine scheint heller zu sein, als man es sich vernünftigerweise hätte vorstellen können. Das sagt wirklich alles, nicht wahr?

Wenn also Selenski in der zweiten Runde gewählt wird, ist das ein großer Sieg für das transnationale „Große Israel“, auch bekannt als das AngloZionistische Imperium. Aber kann Selenski wirklich gewählt werden und werden die Nazis eine Niederlage akzeptieren? Vergleich von Poroschenko und Selenski Wo Poroschenko der ultimative Apparatschik war, ist Selenski der ultimative Außenseiter und so wie das Volk der USA nicht „für“ Trump stimmte, sondern „gegen“ Hillary, so stimmte das Volk der Ukraine nicht wirklich für“ Selenski, sondern „gegen“ Poroschenko. Tatsächlich hat Selenski nichts, was einem politischen Programm ähnelt (nur vage und schön klingende Slogans), und er hat sicherlich keine andere politische Meriten als ein Standup-Comedian und Schauspieler in mehreren (ziemlich guten) satirischen Serien. Offen gesagt, scheint es, dass Selenski von seinem Sieg genauso verblüfft war wie Trump von seinem. Doch theoretisch ist es für Poroschenko fast unmöglich zu gewinnen. Nicht nur, dass alle anderen Kandidaten Poroschenko viel mehr hassen, als sie Selenski ablehnen würden, die Wähler für Timoschenko oder Boiko werden viel eher für Selenski stimmen als für Poroschenko. Dies führt zu einer äußerst gefährlichen Situation: Poroschenko kann nur durch einen massiven Betrug gewinnen.

Nun erklärte Timoschenko, dass ihr die erste Runde gestohlen wurde, aber sie beschloss, keine offizielle Berufung einzulegen. Darüber hinaus ist jetzt offensichtlich, dass Timoschenko von den meisten ihrer US-Unterstützer fallen gelassen wurde, was sie offensichtlich nicht erwartet hat und was für sie ein totaler Schock war, weshalb sie fassungslos auf die angekündigten Zahlen reagierte. Sie war und ist immer noch eine bemerkenswert intelligente Dame und eine sehr berechnende Realistin: Sie weiß einfach, dass eine offizielle Ablehnung des Ergebnisses durch sie keinen Unterschied machen würde. Aber Sie können sicher sein, dass Timoschenko hinter den Kulissen jetzt ihre Interessen mit den Leuten von Kolomoiski besprechen wird und dass Poroschenko sich dessen voll bewusst ist. Obwohl er der am meisten gehasste Politiker der Ukraine war, gelang es Poroschenko im Extremfall nicht nur, in die zweite Runde zu kommen, sondern auch gegen einen schwachen und allgemein lächerlichen Gegner wie Selenski zu kämpfen, den er in einer Debatte (die Selenski wahrscheinlich gerade aus diesem Grund ablehnen wird) zertrümmern würde und nicht gegen eine gewaltige Gegnerin wie Timoschenko. Also funktionierte dieser Teil des Plans. Was nicht funktioniert hat, ist, dass die Nazis deutlich unterschätzt haben, wie verhasst sie geworden sind. Fazit: Eine sehr interessante und sehr gefährliche Situation Poroschenko ist jetzt wirklich in die Enge getrieben: Er muss unbedingt gewinnen, oder er muss fliehen. Um zu gewinnen, sind seine Möglichkeiten sehr begrenzt: Er kann natürlich mehr davon tun (Stimmen kaufen und/oder stehlen), aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber eine massive Krise irgendeiner Art, vorzugsweise gegen Russland (natürlich!), wäre gerade jetzt sehr nützlich. Ich hoffe, dass der Kreml alle in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat, da die Gefahr einer Provokation (insbesondere einer False Flag) größer ist als je zuvor. Eine weitere sehr reale Möglichkeit im Falle eines Selenski-Sieges ist ein gewaltsamer Aufstand der ukronazischen Todesschwadronen (auf Ukrainisch „Dobrobats“ genannt). Ein solcher bewaffneter Aufstand könnte die Unterstützung von Schlüsseleinheiten und Einzelpersonen der Polizei und der Sicherheitskräfte erhalten. Sollte dies geschehen, ist es durchaus möglich, dass Moskau sich offiziell weigert, sich mit der neuen Junta zu befassen und erklärt, dass Russland die Volksrepubliken Lugansk und Donezk anerkennt, was paradoxerweise für die Ukronazis sehr viel bedeuten würde, da dies eine Krise auslösen würde, die ernst genug wäre, um das Kriegsrecht und jede vorstellbare Verletzung der Bürger- und Menschenrechte zu rechtfertigen. Alternativ, wenn Poroschenko einen Vorwand findet, um entweder die zweite Runde abzusagen oder Selenski daran zu hindern, teilzunehmen, dann besteht die sehr reale Gefahr, dass die über 80 % der Menschen, die gegen Poroschenko gestimmt haben und das derzeitige Regime von ganzem Herzen hassen, möglicherweise heftig protestieren werden. Wir können sicher sein, dass die Repression rücksichtslos und gewalttätig sein wird. Aus all diesen Gründen ist die Situation im Moment die gefährlichste seit der Euromaidan. Die Schlüsselfrage dabei ist, was wird das AngloZionistische Imperium entscheiden? Das Problem dabei ist, dass es Jahre her ist, dass die USA etwas hatten, das auch nur annähernd einer „US-Außenpolitik“ ähnelt. Unter Obama und noch mehr unter Herrn MAGA ist das Außenministerium nur noch eine öffentliche Informationsagentur geworden, deren einzige Aufgabe es ist, entweder Sanktionen oder Drohungen oder beides zu verhängen. Das ist absolut entscheidend, deshalb werde ich es wiederholen: ==>>Es gibt keine „US-Außenpolitik“ <<<<===== Was wir sehen, sind Schlüsselbehörden, Akteure, Einzelpersonen, die alle ihre eigene „Mini-Außenpolitik“ haben, die manchmal zu albernen Ergebnissen führt (wie wenn die CIA und das Pentagon verschiedene Seiten in einem Konflikt unterstützen). Tatsächlich sind die beiden wichtigsten Zweige der ukrainischen Politik – Nazis und Zionisten – beide reichlich in der US-Regierung vertreten, und verschiedene Einrichtungen unterstützen unterschiedliche Kandidaten und unterschiedliche Tagesordnungen. Dasselbe gilt auch für die EU, aber da die EU fast irrelevant ist (Victoria Nuland hatte da völlig Recht), spielt das keine Rolle. Es wäre übertrieben zu sagen, dass die USA die Kontrolle über die Ukraine verloren haben, aber Trump kümmert sich eindeutig sehr wenig um die Ukronazis, und was die Puppenspieler von Trump betrifft, so scheinen sie sich nicht auf eine gemeinsame Politik in dieser Frage einigen zu können. Daher sehen wir in der Ukraine das, was wir überall in Trumps vorgetäuschter Außenpolitik sehen: absolutes, totales Chaos. Wie steht es mit Russland in all dem? Im Moment ist die große Debatte in Russland „das Ergebnis dieser Wahl anzuerkennen oder nicht“. Beide Seiten haben sehr starke Argumente, und der Kreml gibt immer wieder sehr vage Erklärungen ab, die eindeutig auf das Ergebnis des zweiten Wahlgangs warten. Dies ist eine sehr knifflige Frage, die durch die wachsende Erkenntnis vieler Beobachter, dass die Anerkennung des Poroschenko-Regimes beim ersten Mal ein großer Fehler war, noch komplexer wird. Persönlich scheint es mir, dass der Kreml zu diesem Zeitpunkt nur abwarten kann, was passieren wird. Schließlich ist Poroschenko wirklich in die Enge getrieben, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er etwas Dramatisches tun wird, um eine zweite Runde der Abstimmung zu vermeiden. Bedenkt folgendes: Der berüchtigte Ukro-Innenminister Arsen Avakov, derzeit wohl der mächtigste und gefährlichste Mann der Ukraine, hat eine sehr interessante Aussage über Selenski gemacht: „Ein anständiger Mann aus einer anderen Welt. Von einem anderen Planeten. Bereit, sich mit Problemen zu befassen, aber gleichzeitig zu erkennen, dass er in vielen Fragen nicht voll kompetent ist. Nach meinem Verständnis bedeutet das, dass er bereit ist, Autorität zu delegieren. Es stellt sich jedoch die Frage: Können wir – -die ukrainische Gesellschaft – die Qualität der Elite bieten, die mit der Umsetzung solcher Befugnisse betraut werden kann? Denn wenn er die Autorität auf Schurken delegiert – wie es in einer Reihe von „Dienern des Volkes“ geschieht – wird das für das Land sehr schlecht sein. Die Verwendung von Expats ist auch keine Option…“(….) „Er weiß mit Sicherheit, dass es notwendig ist, von Punkt A zu Punkt B zu kommen, und ich bin bereit, dem zuzustimmen. Aber das Problem ist, wie man diesen Weg gehen kann. Oftmals, wenn du frontal angreifst, wirst du gegen eine Wand stoßen oder zerbrechen. Deshalb ist es notwendig, den richtigen Weg zu wählen – und hier sollten kompetente und ehrliche Spezialisten arbeiten.“ Im Klartext bedeutet das einfach: Selenski hat keine persönliche Machtbasis, er wird eine Marionette sein, also bietet er mir besser ein gutes Geschäft an („Delegierte Autorität“), oder ich werde mich gegen ihn wenden und, wie ich weiß, kann ein unvorhersehbarer Unfall („Du wirst gegen eine Wand stoßen oder zerbrechen“) leicht passieren. Schockierend? Willkommen bei der „Ukrainischen Verbrecherpolitik“! Außerdem, wenn die Nazis beschließen, Selenski zu töten, können sie es leicht auf Russland schieben. Entweder das oder auf einem „einsamen, geistesgestörten Schützen“, den sie unter den Tausenden unter den verschiedenen nationalsozialistischen Todesschwadronen finden können. Im Moment sind die Nazis in totaler Panik, sie erklären, dass der Sieg von Selenski „Moskaus Triumph“ ist, sie sagen, dass Selenski alles Ukrainische verkaufen wird und dass er ein Putin-Agent ist. Zumindest werden sie nun so viel Schmutz wie möglich über Selenski ausgraben (ob echt oder hergestellt). So kann in den nächsten Wochen buchstäblich alles passieren, von einer Art Skandal in Selenski’s Vergangenheit bis hin zu einem ukronazistischen Angriff auf den Donbass. Deshalb muss der Kreml jetzt abwarten und schauen, was als nächstes passiert.

Jene Sorte von „Ukraine“, die das Imperium genehmigt: folgsame Entertainer und Hofnarren für die „unersetzliche Nation“ Da der Unterschied zwischen Poroschenko und Selenski in praktischer und politischer Hinsicht jedoch ungefähr der Unterschied zwischen Coca-Cola und Pepsi-Cola ist, weiß der Kreml, dass sich die russophobische Politik des derzeitigen Ukro-Regimes, egal wer tatsächlich gewinnt, nicht ändern wird. Darüber hinaus gibt es ein immer lauter werdendes Segment der russischen öffentlichen Meinung, das von den Ukronazis völlig die Schnauze voll hat und angewidert ist und die jetzt eine viel härtere Haltung gegenüber der Ukraine fordern. In Wahrheit gibt es einen breiteren, ungünstigen Kontext, der eine Neudefinition der russischen Politik gegenüber ihren Nachbarn sowohl dringend erforderlich als auch sehr heikel macht: Zwei wichtige russische Verbündete (oder „vermutliche Verbündete“?) wie Weißrussland und Kasachstan handeln sehr zweideutig und manchmal sogar antirussisch, und es gibt eindeutig einen erneuten Versuch des Imperiums, diese beiden Länder aus dem russischen Einflussbereich zu lösen und sie anglozionistischen Interessen unterzuordnen. Im Moment versucht der Kreml, Lukaschenko zu beruhigen, indem er ihm noch mehr Geld (600 Millionen Dollar) gibt, und ich bin mir nicht sicher, ob dies der richtige Ansatz ist. Was Kasachstan betrifft, so tun die Russen bisher so, als ob alles in Ordnung und gut wäre, obwohl immer mehr ethnische Russen wieder das Land verlassen und in Russland Zuflucht suchen. Offen gesagt, gibt es nur so viel, wie man mit Zuckerbrot bekommen kann, und das Halten einer sichtbaren Peitsche könnte in diesem Fall hilfreicher sein, zumal das Imperium viel mehr „Karotten“ (Geld) zu bieten hat als Russland. Wenn der Wahnsinn so definiert wird, immer das Gleiche zu tun und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten, dann ist es an der Zeit, dass die Russen eine neue Politik gegenüber ihren wichtigsten Nachbarn entwickeln. Wenn nicht, dann wird ganz Russland nur „mehr davon, nur schlechteres“ bekommen. Was das Imperium betrifft, so tut es das, was es immer tut

Abschließend möchte ich hier noch auf die absolut verabscheuungswürdige, abscheuliche und völlig heuchlerische, selbstverschuldete Blindheit des Westens bei dieser Wahl eingehen. Wenn all dies in Russland (oder in Venezuela oder im Iran) geschehen wäre, wäre der gesamte vereinte Westen in heller Aufregung, würde die „gestohlene Wahl“ verurteilen und mit Feuer und Schwefel drohen, wenn die Russen nicht sofort auf die Knie fallen und den Ring des Kaisers küssen würden (ich frage mich, welche Art von Ring, wenn überhaupt, Trump hat) oder etwas in dieser Richtung. Aber da das giftige Regime der Ukronazis cum Zionisten in Kiew „unser Hurensohn“ ist, verhalten sich die Führer des Reiches wie die drei Affen: nichts sehen, nichts hören und vor allem nichts sagen. Wahrhaftig, das AngloZionistische Imperium muss das heuchlerischste und unehrlichste in der Weltgeschichte sein. Stell dir das mal vor: So ziemlich alle Kandidaten haben erklärt, dass diese Wahl gestohlen wurde. So wie alle ukrainischen Medien, die nicht von Poroschenko kontrolliert werden. Nicht nur das, sondern auch Millionen (einige Schätzungen gehen bis zu 10 Millionen) von Ukrainern (meist, aber nicht nur, im Ausland) wurden an der Abstimmung gehindert. Tausende von Beschwerden wurden offiziell eingereicht. Aber nein, der globale Westen hat es nicht bemerkt. Was die USA betrifft, so haben sie diese Wahl als frei und fair bezeichnet (Na, das ist ja mal eine Überraschung!). Zumindest hätte das Imperium aus Timoschenko (die eindeutig entweder erste oder zweite hätte werden sollen) einen (sehr glaubwürdigen) „Guaido“ machen können, aber sie wurde fallen gelassen, wahrscheinlich als viel zu klug und potentiell zu unabhängig: Das Imperium mag es, wenn seine Marionette dumm oder betrunken oder beides ist (denkt hier an Jelzin oder Poroschenko). Die Wahl zwischen zwei Nullen wie Selenski oder Poroschenko ist für die Neokonservativen viel besser, als es mit einer intelligenten Frau wie Timoschenko zu tun zu haben, und so wird ihrerseits keine Menge an Russophobie ausreichen, um dem Welthegemon zu versichern, dass sie es wert ist, erhalten zu werden. http://thesaker.is/a-few-initial-thoughts-about-the-first-round-of-the-ukrainian-presidential-election/

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/saker-zur-ukrainewahl-03-04-2019/

