USA gibt zu, dass es Venezuela nicht angreifen kann- Die S-300 Luftabwehrsysteme sind bestätigt

Bild: Die ersten S-300 Luftabwehrraketen in Caracas eingetroffen.

Tja, was macht den Trump nun mit all den Optionen auf dem Tisch!? Er soll mal seine Zinnsoldaten wieder einpacken und der Realität ins Auge sehen. Schon vor Wochen habe ich geschrieben, dass sie spät dran sind, dass die Russen schon da sind. Ich war zuversichtich, dass die Russen vorgesorgt hatten. Erstens haben sich die Amis großartig blamiert und zweitens ist es eine gute Lektion für alle die schwachen Länder gewesen.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Der Sonderbeauftragte des US-Außenministeriums für Venezuela, Elliot Abrams, hat enthüllt, dass Venezuela bereits über zahlreiche hochwirksame S-300-Systeme (Antey 2500 Version) verfügt. Dies macht eine Militäraktion gegen Venezuela höchst unwahrscheinlich, wegen des fehlenden Schutzes für Truppen vor Ort in Anbetracht der hohen Wirksamkeit des S-300-Systems.. Es erklärt auch die Entscheidung der OAS-Mitgliedstaaten Kolumbien und Brasilien, keine militärische Intervention gegen die Bolivarische Republik durchzuführen – ein Dschungelkrieg ohne Deckung aus der Luft wäre außerordentlich kostspielig in Bezug auf die Opfer und die daraus resultierenden sozialen und politischen Unruhen. Während das US-Militär davon gewusst hat, gab es bis zur heutigen Erklärung von Abrams eine Zurückhaltung, über die damit verbundenen Probleme zu berichten, inmitten von Trumps Kriegsgetrommel, die seinen angeblichen „all options“-Ansatz gegenüber Venezuela umgeben. Zuvor leitete FRN einen Bericht von einem privaten israelischen Satelliten weiter, der die Standorte der S-300-Systeme angibt, von denen man annahm, dass sie sich in Bewegung zu strategischen Orten befinden. Während die Quelle bezüglich der angeblichen Stückbewegung fragwürdig war, führte sie zu einiger Verwirrung darüber, ob Venezuela die Systeme überhaupt besaß. CSS-Analysten sind der Meinung, dass das Wissen des US-Militärs über die relativ fortgeschrittenen Luftschutzkapazitäten Venezuelas einer der Faktoren hinter dem inzwischen berüchtigten Abrams-Geständnis ist, dass die USA keine Pläne haben, eine umfassende Militärkampagne gegen die bolivarische sozialistische Nation durchzuführen. Kurz gesagt, Venezuela hat mindestens sechs Systeme in Betrieb, jedes System kann fast 25 fortgeschrittene Kampfflugzeuge oder Angriffsflugzeuge gleichzeitig angreifen. Das bedeutet, dass die venezolanischen Luftschutzkräfte 150 US-Jäger, Bomber, Angriffsflugzeuge und sogar ballistische Raketen gleichzeitig angreifen könnten. Mit einer Trefferrate von etwa 85%-90% konnten die USA erwarten, in einem Einsatz bis zu 130 Flugzeuge zu verlieren, es sei denn, die SAM-Systeme waren überfordert. Die USA verfügen jedoch in ihrem gesamten Arsenal über etwa 1800 Kampfflugzeuge und Angriffsflugzeuge; viele davon werden weltweit eingesetzt und konnten aus zahlreichen Gründen, darunter Verwundbarkeit und Logistik, nicht alle zum Angriff auf Venezuela eingesetzt werden.

Das S-300 System ist gegen die 4. und 5. Generation von US-Kampfflugzeugen und Angriffs-Jets effektiv und auch gegen die meisten Bomber, wenn sie tiefer fliegen, um der Entdeckung zu entgehen. Es heißt, dass Venezuela hat mindestens fünf dieser Antey 2500 und ein S-300 VM-Systeme in Betrieb hat.

Die große Enthüllung wurde vor Stunden gemacht, als das US-Außenministerium nach einer Klausurtagung die Medien über seinen Glauben informierte, dass sich die verschiedenen Flugzeuge des russischen Militärs, die bisher mehr als 100 Personen umfassen, in Venezuela befinden, um sicherzustellen, dass die S-300er den Anforderungen entsprechen. Es wird angenommen, dass sie die neuesten berechneten Upgrades für die S-300-Systeme Venezuelas installieren, auch bekannt als Antey 2500, eine sehr hochwertige Exportversion über der S-300VM. Dies ist bekannt dafür, dass es in der Lage ist, 4. Jäger und Angriffsjets, wie die F-16, F-14 und F/A-18, einschließlich der 4,5-Generation dieser Marken, sowie Jets der 5. Generation, wie die F-35, mit einer Erfolgs-/Hitrate von 85% zu zielen und zu treffen.

Die Russen in Venezuela würden dabei sein, um zu sehen, dass diese S-300/Antey 2500er aufgerüstet werden, um US-Jets mit einer Reichweite von über 230 km effektiv zu bekämpfen, mit der Einführung der 48N6E2-Rakete und ähnlichem. Dieses verbesserte System ist offenbar nicht nur gegen ballistische Kurzstreckenraketen, sondern nun auch gegen ballistische Mittelstreckenraketen geeignet. Es verwendet das Befehls- und Steuersystem 83M6E2, bestehend aus dem Gefechtsstandfahrzeug 54K6E2 und dem Überwachungs- und Erkennungsradar 64N6E2. Es verwendet das Feuerleit-, Beleuchtungs- und Leitradar 30N6E2.

Abrams Behauptungen, dass die Russen dort waren, um elektrische Reparaturen durchzuführen, die für die S-300 nach dem Stromausfall erforderlich waren, sind jedoch inkohärent, da diese Systeme nicht am Netz betrieben werden. Es ist wahrscheinlich, dass seine Aussage gemacht wurde, um der Möglichkeit eines US-Angriffs eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen, d.h. dass ein solcher Angriff auf das elektrische System Venezuelas wiederholt werden könnte, und daher die US-Luftstreitkräfte während eines solchen Blackouts angreifen könnten. Dies steht im Widerspruch zu dem, was über die elektrischen Systeme bekannt ist, auf die sich die Militärs verlassen, einschließlich Notstromgeneratoren oder die Tatsache, dass sie von vornherein netzfern sind.

„Unserer Meinung nach ist eines der Dinge, die die Russen dort tun, die Behörden mit den S-300-Systemen zu unterstützen, die unter den Blackouts gelitten haben“, sagte Sonderbeauftragter Abrams.

Abrams stellte klar, dass den USA nicht bekannt ist, welche Art von Wartung vom russischen Militär angeboten wird, was auf den ersten Blick seiner Behauptung von nur wenigen Augenblicken zuvor zu widersprechen schien.

Anfang März meldete die National Electricity Corporation of Venezuela Sabotage am großen Wasserkraftwerk El Guri. Der Vorfall in Caracas und in 21 der 23 Bundesstaaten des Landes hatte Stromausfälle. Nicolas Maduro gab Washington die Schuld für den Vorfall. US-Außenminister Mike Pompeo wiederum wies diese Vorwürfe zurück, während Tweets von amerikanischen Politikern wie Marco Rubio die Einmischung der USA zu bestätigen schienen.

Am Samstag, den 23. März, kamen zwei Flugzeuge mit russischen Soldaten auf dem Flughafen in der Nähe von Caracas an, um Konsultationen über die militärisch-technische Zusammenarbeit zu führen. Laut lokalen Medienberichten wurden 99 Militärangehörige nach Venezuela geflogen und 35 Tonnen Fracht geliefert. Wie die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, betonte, wird die Anwesenheit russischer Spezialisten durch ein Abkommen über militärisch-technische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Caracas geregelt.

