WASSER IST LEBEN – Sie stehlen unsere Existenzgrundlage und wir merken es nicht einmal

Gestern legte ich die Horror-Story aus Fukushima auf, heute die Horror-Story über das Wasser. Ihr braucht doch nur die Namen der Beteiligten zu lesen, das reicht, um Übelkeit zu erzeugen. Allein schon Coca Cola, Nestlé, die überall mit Prozessen überhäuft werden (Indien, Afrika etc.), weil sie das Grundwasser erschöpfen, die Umwelt verseuchen und wesentlichen Anteil an der Fettsucht haben, wodurch die Gesundheit von zig-Millionen Menschen zerstört wird. Wenn wir nicht alle ein Bewusstsein für Wasser entwickeln, wird das Ende der Menschheit noch schneller kommen, als ich es ohnehin befürchte. Denn ich glaube nicht, dass die Welt so viel Bewusstsein entwickeln wird, wie die Indios in Bolivien, die die Schlacht gegen die Multis gewonnen haben.

Heute ist Jair Bolsonaro der brasilianische Präsident, der von Washington eingesetzt wurde, ein Faschist ohne Respekt vor dem menschlichen Leben, solange es nicht sein eigenes oder das seiner Gefährten ist, und noch weniger Respekt vor der Umwelt, dem schönen Planeten Erde, der uns alles Leben gibt.

Unter seiner Führung wird nicht nur Wasser privatisiert, sondern ganz Amazonien steht zur Disposition – das sagt Bolsonaro und will sicherstellen, dass die Firmendiebe es verstehen. Regenwald kann wahllos abgeholzt und zerstört werden, Wasser kann beschlagnahmt und privatisiert werden, von großen Wasser-Unternehmen zum Nachteil der Menschen – und letztlich des Lebens der Menschen.

Was Nestlé und Coca Cola vor einem Jahr auf der „gefälschten“ Wasserkonferenz in Brasilia hinter verschlossenen Türen „verhandelt“ haben, war also erst der Anfang – der Ausverkauf des Guarani Aquifers, des weltweit größten unterirdischen Süßwasserspeichers. Es soll genügend Wasser enthalten, um jeden Menschen in den nächsten 200 Jahren mit 100 Litern Wasser pro Person zu versorgen – einschließlich des prognostizierten Bevölkerungswachstums.

Sobald die riesigen Wasserkonzerne – Veolia, Suez (Französisch), ITT Corporation (US), United Utilities (UK) und andere – diese unterirdischen Wasserreservoirs in die Hände bekommen, im Falle der Guarani liegen mehr als 70% Brasilien zugrunde – ist die Weltwasserversorgung zum Scheitern verurteilt.

Bleiben Sie wachsam und stoppen Sie diesen straflosen Diebstahl eines öffentlichen Gutes, unserem wertvollsten Element zum Überleben – WASSER.

Heute, am 22. März 2018, findet der Weltwassertag statt. Es ist auch die Woche, in der das 8. Weltwasserforum (WWF-8) vom 18. bis 23. März 2018 in Brasilia tagt. Es ist kein Zufall, dass Brasilien für diesen edlen WWF ausgewählt wurde – das Wasser-Äquivalent zu den politischen und korporativen Eliten, die beim WEF – World Economic Forum in Davos vertreten waren. Die beiden sind eng miteinander verbunden und verwoben, wie wir sehen werden.

Der WWF wird vom Weltwasserrat organisiert, nur eine weitere Zwischenschicht, um Verwirrung zu stiften, wer wer im Zirkus der Wassereliten ist, die versuchen, eine lebenswichtige Lebensquelle zu kontrollieren – Süßwasser. Der WWF ist stolz auf ein ehrenwertes Leitbild:

„Sensibilisierung, Aufbau eines politischen Engagements und Einleitung von Maßnahmen in kritischen Wasserfragen auf allen Ebenen, Erleichterung der effizienten Erhaltung, des Schutzes, der Entwicklung, der Planung, des Managements und der Nutzung von Wasser in all seinen Dimensionen auf einer ökologisch nachhaltigen Grundlage zum Wohle aller Menschen“.

Da haben wir es. Nestlé, Coca Cola, PepsiCo, Dow Chemicals und andere transnationale Unternehmen mit starken Wasserinteressen, Veolia, Suez (Französisch), Thames (Großbritannien), Bechtel (USA), Petrobras und viele andere schließen sich der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB), verschiedenen UN-Gremien und vielen multi- und bilateralen Gebern, so genannten Entwicklungsinstitutionen, sowie Dutzenden weiteren ultraliberalen Organisationen, NGOs und Unternehmen an, die sich für das Wohl der Menschheit einsetzen; zum Wohle von Hunderten von Millionen Menschen, denen durch einen Ansturm der Wasserprivatisierung (Organisatoren und Unterstützer des WWF) erschwingliches Trinkwasser vorenthalten wird.

Eine weitere Ebene dieses bedeutenden internationalen Wasserforums ist die von der Weltbank gegründete Water Resources Group (WRG). Ihr Hauptzweck ist die Verfolgung des Ziels der nachhaltigen Entwicklung 6 (SDG-6), „Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen“. Die Führung der WRG besteht aus einer verwobenen Gruppe von Einzelpersonen und Institutionen, wie dem Leiter des WEF, der Leitung von Nestlé, Coca Cola, PepsiCo, Dow Chemicals, der UNO (UNDP)… und der Global Water Partnership (GWP), einer weiteren Ebene im Labyrinth der globalen Wassermafia, die von den üblichen „Verdächtigen“, der Weltbank, der UNO (UNDP) und einer Reihe von multi- und bilateralen Entwicklungsorganisationen geschaffen wurde, deren Schwerpunkt auf Wasser liegt, d.h. die Schweizer, die Schweden, die Niederländer…..

Und nicht zu vergessen – im WWF ist auch das International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) vertreten, Teil der UNESCO, mit Sitz am IHE Delft Institute for Water Education, dessen Aufgabe es ist, Informationen über die weltweiten Grundwasserressourcen im Hinblick auf deren Schutz auszutauschen und sich vor allem auf die grenzüberschreitende Grundwasserleiterbewertung und die Grundwasserüberwachung zu konzentrieren.

Im Großen und Ganzen ist der WWF die Summe dieses gewaltigen undurchsichtigen, komplexen Kolosses von Institutionen und Technokraten, der allmählich die Kontrolle über die globalen Süßwasserressourcen übernimmt. Dies geschieht unter unseren Augen und unter einem scheinbar anodynen Förderlogo – PPP = Public Private Partnership, was bedeutet, dass die Öffentlichkeit dem Privatsektor ihre öffentlich finanzierten und in öffentlichem Besitz befindlichen Infrastruktur- und Wasserressourcen zur Verfügung stellt, um zum Nachteil der Allgemeinheit, die für die Infrastruktur bezahlt hat und deren Leben von dieser lebenswichtigen Ressource Wasser abhängt, gewinnbringend genutzt zu werden.

Die Privatisierung von Süßwasserressourcen ist ein Verbrechen, aber das ist der Name des Spiels. Schauen Sie nur, wer in der von der Weltbank geschaffenen Water Resources Group prominent vertreten ist – die IFC, die International Finance Corporation, die Entwicklungsabteilung des Privatsektors der Weltbankgruppe.

Das Ergebnis dieser mehrfachen und sich oft wiederholenden Treffen und Versammlungen ist weitgehend Null – sicher für eine Litanei von Empfehlungen und Resolutionen, deren Umsetzung kaum jemals das Licht der Welt erblickt. Stellen Sie sich die enormen jährlichen Kosten für den Betrieb dieses Multi-Agentur-Schwindels vor; hauptsächlich Reisen, Essen und Unterkunft in der Business Class (Fünf-Sterne-Unterkunft), bei denen hochrangige Technokraten die ganze Welt von einer Konferenz zur anderen bereisen! – Millionen und Abermillionen von Dollar pro Jahr. Wie viele Menschen könnten für diesen Betrag mit Trinkwasser und sicherer Sanitärversorgung versorgt werden.

Das Gemeinsame Überwachungsprogramm (JMP) von WHO und UNICEF schätzt (Juli 2017), dass „etwa 3 von 10 Menschen weltweit oder 2,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem, leicht verfügbarem Wasser zu Hause haben und 6 von 10 oder 4,5 Milliarden Menschen keine sicher unterhaltenen sanitären Einrichtungen haben“. – Dies bei einer Weltbevölkerung von etwa 7,4 Milliarden Menschen.



Der Guarani Aquifer (Quelle: Wikimedia Commons)

Maude Barlow, Vorsitzende des Rates der Kanadier und der World Water Watch, und Autorin von „Blue Gold“ (2002), „Blue Covenant“ (2007) und „Blue Future“: Protecting Water for People and the Planet Forever“ (2013), bezieht sich in letzterem auf das WEF 2010, das unter der Schirmherrschaft der WRG eine Plattform für öffentlich-private Partnerschaften ins Leben gerufen hat, um vor allem Regierungen von Entwicklungsländern bei der „Reform“ des Wassersektors zu unterstützen, d.h. es in die Hände privater Wasserkonzerne zu legen. Viele dieser Länder haben keine Wahl, wenn sie weiterhin „Entwicklungsgelder“ von der Weltbank und Co. erhalten wollen. Barlow ist auch der Gründer des Blue Planet Projekts, das darauf abzielt, lebenswichtige Wasserressourcen wie den Guarani Aquifer für zukünftige Generationen zu schützen.

Rückblick auf das Weltwirtschaftsforum in Davos (Januar 2018). Der brasilianische Präsident Temer nahm am diesjährigen WEF teil. Temer, ein korrupter Krimineller, sollte im Gefängnis sitzen, anstatt ein wunderbares Land, Brasilien, unter die Erde zu bringen. Buchstäblich. Sein einziger Zweck, in Davos zu sein, war es, diesem Eliteforum von seiner Absicht zu erzählen, sein Land, vor allem die Wasserressourcen, zu verkaufen und zu privatisieren.

Wie konnte eine so unehrliche Person Präsident von Brasilien werden? – Washington, wer sonst, hat ihn dorthin gesetzt. Gegen alle Widerstände. Die dunklen Zion-Handler, die den US-Finanzsektor vertreten, entfernten die ehrliche Dilma Rousseff und ersetzten sie durch Michel Temer, damals ein angeklagter Gauner. Die Anklage wurde aufgehoben, da er zum Präsidenten ernannt werden sollte. Wie dies geschehen konnte, ist mir noch nicht klar, denn Dilma hatte das gesamte Militär auf ihrer Seite und hätte einen Ausnahmezustand ausrufen können, um die von den USA initiierte parlamentarische Scharade des „Regimewechsels“ zu stoppen. Das hat sie nicht. Jemand muss sie bedroht haben.

Inzwischen wissen wir, wie Washington Wahlen und andere politische Prozesse auf der ganzen Welt manipuliert – mit den fragwürdigen Methoden von Cambridge Analytica (CA), einer „Marketingberatung“, die personenbezogene Daten aus dem Internet, vor allem von Facebook, stiehlt, um bestimmte Segmente einer Bevölkerung mit spezifischen Botschaften anzusprechen, um ihre Meinung zu beeinflussen. Nach eigenen Angaben wurden CA-Methoden in den letzten 3 bis 4 Jahren in über 200 Fällen weltweit angewendet, um Wahlen und andere politische Prozesse zu beeinflussen, unter anderem in Argentinien, Brasilien, Peru, Kolumbien, Großbritannien (Brexit), Deutschland, Frankreich und vielen anderen. Das ist eine echte Einmischung in die souveränen Angelegenheiten anderer Länder, durch den einen und einzigen Schurkenstaat dieser Welt, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und sie sprechen von einer russischen Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen 2016!

Der Diebstahl mit Tarnkappe ist eines der neoliberalen Verbrechen, die wir noch nicht ganz verstanden oder gar gemeistert haben. Rückblick ist immer 20/20. Dieser Artikel soll zur Vorausschau beitragen.

Brasilien mit rund 8.200 km3 jährlich erneuerbarem Süßwasser steht an erster Stelle mit etwa einem Achtel (1/8) der weltweit gesamten erneuerbaren Süßwasserressourcen, die auf 45.000 km3 geschätzt werden. Das Amazonasbecken umfasst etwa 73% des gesamten brasilianischen Süßwassers. Erneuerbares Süßwasser setzt sich zusammen aus jährlich nachhaltiger kombinierter Oberflächen- und Grundwasserneubildung (Neubildung durch Niederschläge und Zuflüsse von außen). Das zweitreichste wasserreiche Land ist Russland mit 4.500 km3 / Jahr, gefolgt von Kanada, Indonesien, China, Kolumbien, USA, Peru, Indien – alle mit erneuerbaren Wasserressourcen zwischen 2.000 und 3.000 km3 / Jahr.

Amazonas-Flussbecken (die südlichen Guayanas, nicht auf dieser Karte markiert, sind Teil des Beckens) (Quelle: Wikimedia Commons)

Nach Kontinent haben die Amerikas mit 45 Prozent den größten Anteil an den gesamten Süßwasserressourcen der Welt, gefolgt von Asien mit 28 Prozent, Europa mit 15,5 Prozent und Afrika mit 9 Prozent. Dieses Szenario deutet sofort auf die Verwundbarkeit Afrikas hin. Afrika ist eindeutig der verwundbarste Kontinent in Bezug auf die Wasserressourcen – Überleben – Standpunkt. Afrika ist auch Heimat von etwa 60% der weltweit verbleibenden und bekannten verfügbaren natürlichen Ressourcen; Ressourcen, die der Westen begehrt und für die er in den Krieg zieht.

Ist es daher ein Zufall, dass der 8. WWF in Brasilien stattfindet? – Ich glaube nicht. Vor allem nicht, wenn Temer nach Davos geht, wo sich die Elite der Unternehmens-, Finanz- und institutionellen Eliten der Welt trifft, um Brasiliens Wasserressourcen für die Privatisierung anzubieten.

Wir sprechen über die Privatisierung des größten unterirdischen erneuerbaren Süßwasserspeichers Amerikas, wohl weltweit, des Guarani-Aquifers, der 1,2 Millionen Quadratkilometer – km2 (etwa die Größe von Texas und Kalifornien zusammen), von denen 71% unter Brasilien, 19% unter Argentinien, 6% unter Paraguay und 4% unter Uruguay liegen.

Der Guaraní-Aquifer wurde in den 90er Jahren entdeckt. Es ist nach den Ureinwohnern benannt, die die Gegend seit Jahrhunderten bewohnen. Die Guarani halten schätzungsweise 46.000 km3 Süßwasser (nicht zu verwechseln mit dem jährlichen erneuerbaren Süßwasser, von dem Brasilien etwa 8.300 km3 hat – siehe oben). Die aktuelle Extraktionsrate der Guarani liegt bei etwas mehr als 1 km3 pro Jahr, während die potenzielle Wiederaufladungsrate zwischen 45 km3 und 55 km3/Jahr liegt, so dass bisher kein Risiko einer Überbeanspruchung besteht. Das könnte sich jedoch schnell ändern: Man sagt, dass die Guaraní die Weltbevölkerung für die nächsten 200 Jahre mit 100 Litern pro Kopf und Tag versorgen könnten.

Etwa 30 Millionen Menschen leben in der Region Guarani. Im brasilianischen Teil der Guaraní werden derzeit etwa 500 bis 600 Städte mit Guaraní-Wasser versorgt – wie viele dieser kommunalen Einrichtungen sind bereits privatisiert?

Ende Februar 2018 twitterte Blue Planet Gründer Maude Barlow:

„Erschreckend! Coke und Nestle wollen den Guarani Aquifer aufkaufen! Muss gestoppt werden!!!!!!“.

Wie Mint Press berichtet:

„In Südamerika wird eine konzertierte Aktion gestartet, bei der eine der weltweit größten Süßwasserreserven bald in die Hände von transnationalen Konzernen wie Coca-Cola und Nestlé fallen könnte. Berichten zufolge sind die Gespräche zur Privatisierung des Guarani Aquifers – eines riesigen unterirdischen Wasserreservats unter Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay – bereits weit fortgeschritten. Die Transaktion würde einem Konsortium von Konglomeraten mit Sitz in den USA und Europa die Exklusivrechte an dem Aquifer gewähren, die über 100 Jahre andauern würden.“

Im Rahmen solcher Konzessionsvereinbarungen sind die zu entnehmenden Mengen in der Regel unbegrenzt, so dass der gesamte Grundwasserleiter in den Händen der privaten Unternehmen verbleibt, die Teil der von Temer ausgehandelten Vereinbarung sind.

Der Artikel fügt hinzu:

„In Brasilien wird seit mindestens 2016 intensiv Lobbyarbeit betrieben, um den Grundwasserleiter zu erschließen. Diese Bemühungen standen Ende letzten Monats [im Januar 2018] beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, im Mittelpunkt, wo private Gespräche zwischen dem brasilianischen Präsidenten Michel Temer und einer Reihe von Top-Führungskräften mit Interessen am Grundwasserleiter stattfanden, darunter Nestle CEO Paul Bulcke, Anheuser-Busch InBev CEO Carlos Brito, Coca-Cola CEO James Quincey und Dow Chemical CEO Andrew Liveris“.

Der Artikel erwähnt weiter:

„Wie der führende brasilianische Wasserrechtsaktivist Franklin Frederick in Brasil de Fato feststellte, gehören diese Unternehmen zur 2030 Water Resources Group (2030WRG), einem transnationalen Konsortium, zu dem AB Inbev, Coca-Cola, Dow, Nestle und PepsiCo gehören. 2030WRG versteht sich als „eine einzigartige öffentlich-private Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft“ und verbirgt seine Absicht, die Wasserversorgung der Entwicklungsländer zu privatisieren, indem es behauptet, „offene, vertrauensvolle Dialogprozesse zu erleichtern, um Maßnahmen zur Reform der Wasserressourcen in wasserbelasteten Ländern in Entwicklungsländern voranzutreiben“ und „die Lücke zwischen Wasserbedarf und -angebot bis zum Jahr 2030 zu schließen“.

Bereits im September 2016 berichtete Reuter, dass Brasilien – Temer – „einen Multimilliarden-Dollar-Plan zur Versteigerung von Öl, Stromrechten und Infrastrukturkonzessionen gestartet hat“. Und das Correio do Brasil erwiderte, dass sich dieser „privatisierende Zorn“ auf den Guarani Aquifer erstrecken könnte. Ein hoher Beamter der National Water Agency (ANA) hat bekannt gegeben, dass der Grundwasserleiter der Guarani auf der Liste der zu privatisierenden öffentlichen Güter erscheinen wird.

Barlow sagte auf einer Konferenz in Florianapolis, Brasilien, bereits im November 2011, die größte Sorge um die Menschheit sei das Potenzial, dass die Guarani von privaten Interessen kontrolliert würden. Sie fügte hinzu, dass Unternehmen bereits einen bevorzugten Zugang zu diesen Gewässern haben.

„Ihr sitzt auf einem riesigen Wasservorrat in einer sehr durstigen Welt, einem Vorrat, der nicht nur für die Gesundheit und Zukunft dieser Region, sondern für die gesamte Menschheit von entscheidender Bedeutung ist. Es ist ein Schatz, der von den Regierungen im Namen der Menschen und der Ökosysteme der Region geschützt werden muss.“

Neuere Studien deuten auf ein noch größeres unterirdisches Wasserspeichersystem hin, den „Untergrundmeer“ Amazoniens. Es wird ein Volumen von 160 Billionen m3 (160.000 km3) Süßwasser erwartet, das hauptsächlich Brasilien, aber auch Venezuela, Peru, Kolumbien und Ecuador gehört. Die Studien sind noch im Gange und es könnte noch zu früh sein, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese gigantischen Wasserreserven unter Lateinamerika sowie das Nubian Sandstone Aquifer System (NSAS), der weltweit größte bekannte fossile Aquifer von schätzungsweise 150.000 km3 nicht erneuerbarem Grundwasser, müssen jedoch für die Menschheit geschützt werden.

Das NSAS befindet sich unter dem östlichen Ende der Sahara-Wüste. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 2 Millionen km2 und umfasst vier Länder in Nord- und Zentralafrika, Libyen, Sudan, Tschad und Ägypten.

Zurück zum WWF in Brasilia, wo sich die „Wassermafia“ zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Artikels versammelt, und während in São Lourenço, Minas Gerais, 600 „Frauen ohne Land“ den brasilianischen Hauptsitz von Nestlé besetzen, seit Dienstagmorgen, 20. März, 6 Uhr. Nestlé, der Schweizer Lebensmittel- und Wasserriese, erklärte das Wasser zur Nummer eins in seinem Geschäftsfeld der Expansion. Nestlé kontrolliert bereits mehr als 10% des Weltmarktes für abgefülltes Wasser. Die „Frauen ohne Land“ verurteilen Temers Politik, ihre kostbaren Wasserressourcen an internationale Konzerne abzugeben. Angesichts des laufenden WFF warnen sie davor, dass am Rande dieses Forums weitere Konzessionsverträge ausgehandelt werden.

Einer der Leiter sagte:

„Stell dir vor, du bist verpflichtet, dein Wasser in Flaschen zu kaufen, um deinen Durst zu stillen. Das ist es, was sie von diesen transnationalen Konzernen wollen, die offiziell über eine verbesserte Wasserwirtschaft in Brasilia diskutieren, während sie in Wirklichkeit Konzessionen für unser Wasser zu Verkaufspreisen verhandeln.“

Wir, das Volk, die 99% dieser Erde, haben die moralische Verpflichtung, uns gegen diesen globalisierten, neofaschistischen, heimlichen Angriff auf die Privatisierung und den Diebstahl unserer lebenswichtigen Wasserressourcen – das Überleben der Menschheit – zu wehren. Wasser ist Leben. Wenn wir nicht die Weitsicht haben, jetzt aufzustehen, um diese kriminelle Privatisierung von UNSEREN, den Wasserressourcen der Menschheit zu stoppen – die Menschheit kann zum Scheitern verurteilt sein.

Peter Koenig ist Ökonom und geopolitischer Analyst. Außerdem ist er Fachmann für Wasserressourcen und Umwelt. Er arbeitete über 30 Jahre lang für die Weltbank und die Weltgesundheitsorganisation auf der ganzen Welt in den Bereichen Umwelt und Wasser. Er lehrt an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 21st Century, TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog und andere Internetseiten. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – Fiction, die auf Fakten und 30 Jahren Erfahrung der Weltbank rund um den Globus basiert. Er ist auch Mitautor der Weltordnung und Revolution! – Aufsätze aus dem Widerstand.

Quelle – källa – source

https://einarschlereth.blogspot.com/2019/03/wasser-ist-leben-sie-stehlen-unsere.html

