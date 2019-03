Syriens Lager Rukban ist jetzt kaum mehr als ein von den USA kontrolliertes Konzentrationslager – und das Pentagon läßt Flüchtlinge nicht weggehen

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Laut dem Cambridge Dictionary ist ein Konzentrationslager definiert als „ein Ort, an dem eine große Anzahl von Menschen als Gefangene unter extrem schlechten Bedingungen gehalten werden, insbesondere aus politischen Gründen“. Es ist unbestreitbar, dass das Lager Rukban diese Definition buchstabengetreu wiedergibt.

Das Militär der Vereinigten Staaten hat Angebote zur Lösung der wachsenden humanitären Krise im Flüchtlingslager Rukban in Syrien abgelehnt, das sich in einer 55 km langen Zone befindet, die von den USA entlang der syrisch-jordanischen Grenze besetzt ist. Die USA haben sich auch geweigert, irgendeinen der geschätzten 40.000 Flüchtlinge – die meisten davon Frauen und Kinder – freiwillig aus dem Lager gehen zu lassen, obwohl Kinder in Scharen an Nahrungsmangel, nicht ausreichender Unterkunft und medizinischer Versorgung sterben. Die USA haben dem Lager auch keine humanitäre Hilfe geleistet, obwohl sich eine US-Militärbasis nur 20 km entfernt befindet.

Die wachsende Verzweiflung im Lager Rukban hat in den Medien kaum Beachtung gefunden, wahrscheinlich wegen der Kontrolle der USA über das Gebiet, in dem sich das Lager befindet. Die USA wurden beschuldigt, Zivilisten nicht aus dem Gebiet gehen zu lassen – obwohl fast alle den Wunsch geäußert haben, entweder in das von der syrischen Regierung kontrollierte Gebiet zurückzukehren oder Zuflucht in Nachbarländern wie der Türkei zu suchen -, weil die Präsenz des Lagers dazu beiträgt, die illegale Besetzung des Gebiets durch die USA zu rechtfertigen.

Obwohl die USA ihre Präsenz in al-Tanf seit langem als notwendig rechtfertigen, um Daesh (ISIS) zu besiegen, hat die US-Regierung auch anerkannt, dass al-Tanfs wahre strategische Bedeutung in den Bemühungen der USA liegt, den Iran „einzudämmen“, indem sie eine Verbindung vom Iran zu Syrien über den Irak blockieren. Al-Tanf liegt in der Nähe des Grenzgebietes zwischen Syrien, Irak und Jordanien. So sind Rukbans geschätzte 40.000 Einwohner im Spiel der USA mit dem Iran zu Bauern geworden, deren Grundbedürfnisse von ihren Besatzern ignoriert werden.

Die USA zeigen kein Interesse an Treffen

Am Dienstag trafen sich Delegationen aus Russland, Syrien, den Vereinten Nationen und dem Flüchtlingslager Rukban, um über das Schicksal der Bewohner des Lagers zu diskutieren, nachdem eine UN-Umfrage ergab, dass 95 Prozent der Bewohner des Lagers das Lager verlassen wollten, während 83 Prozent in ihre Heimatstädte in Gebieten Syriens zurückkehren wollten, die jetzt unter syrischer Regierungskontrolle stehen.

Jedoch lehnten die Vertreter des US-Militärs und des Außenministeriums im nahegelegenen Jordanien eine Einladung zur Sitzung am Dienstag ab. Das US-Militär hat auch einer syrisch-russischen Delegation verboten, am Dienstag das Lager Rukban zu betreten. Die Delegation hatte versucht, die Bedingungen im Lager zu bewerten, die nach Berichten aus einer Vielzahl von Einrichtungen, darunter von der US-Regierung finanzierte Einrichtungen wie Voice of America, immer verzweifelter geworden sind.

Die Weigerung der USA, an der Sitzung teilzunehmen oder die Delegationspassage zuzulassen, kommt weniger als einen Monat, nachdem das US-Militär die Einreise von Evakuierungsbussen blockiert hat, die von russischen und syrischen Streitkräften überwacht werden und es Flüchtlingen ermöglicht hätten, das Lager zu verlassen.

Die Busse wären durch die „humanitären Korridore“ eingefahren, die kürzlich auf der von Syrien kontrollierten Seite der von den USA besetzten Enklave eröffnet wurden. Während die Lagerbewohner das Lager theoretisch zu Fuß durch die Korridore verlassen können, macht die Abgeschiedenheit der kargen Gegend solche Evakuierungen ohne Fahrzeugtransport nicht möglich. Obwohl einige Familien auf diesem Weg das Lager verlassen haben, ist es aufgrund der fehlenden Aufzeichnungen unmöglich zu wissen, wie viele versucht haben, diesen Weg zu beschreiten, seit die Korridore letzten Monat geöffnet wurden.

Ein Luftbild von Rukban, zwischen der Grenze von Jordanien und Syrien, 14. Februar 2017. Foto | AP

Ein oft übersehenes Problem, das sie daran gehindert hat zu gehen, ist, dass von den USA unterstützte und in den USA ausgebildete „moderate Rebellengruppen“ bekannt sind, die die Bewohner des Lagers daran hindern, das Lager zu verlassen, und hohe Zahlungen in US-Dollar verlangen, um das Gebiet zu verlassen. Das US-Militär übernahm 2014 die Kontrolle über Al-Tanf neben „gemäßigten“ Rebellentruppen, nachdem es das Gebiet Daesh abgerungen hatte. Viele dieser Oppositionsgruppen haben sich seither als mit terroristischen Gruppen verbunden erwiesen, darunter Daesh.

Die USA haben keinen Grund für ihre Ablehnung der Sitzung am Dienstag angegeben und zuvor erklärt, dass ihre Ablehnung der Evakuierungsbusse auf ihrer Ansicht beruht, dass die Busse nicht den „Schutzstandards“ der USA entsprechen.

Schreckliche Bedingungen und ein US-Achselzucken.

Während die USA behauptet haben, dass sie Flüchtlinge daran gehindert haben, mit russisch-syrischen Bussen zu starten, die unter dem „Schutz“ der USA stehen, haben sie wenig getan, um das Leiden der Zehntausende von Zivilisten in Rukban zu lindern, obwohl das Gebiet unter vollständiger militärischer Kontrolle der USA steht und eine US-Militärbasis nur wenige Kilometer entfernt ist. Tatsächlich war das Ausmaß der „Hilfe“ der USA für das Lager Rukban die medizinische Ausbildung der wenigen Krankenschwestern im Lager, die unter Bedingungen arbeiten, die sie als „die Steinzeit“ bezeichnen, da es chronisch an grundlegenden Medikamenten und Ärzten mangelt.

Während die medizinische Versorgung eindeutig unzureichend ist, ist das dringendste Problem der Zugang zu Nahrung, da der Hunger eine echte Bedrohung für die Menschen in Rukban geworden ist. Im vergangenen Oktober berichtete der oppositionell ausgerichtete Nachrichtendienst, das syrische Observatorium für Menschenrechte (SOHR), dass das Lager Rukban seit Monaten ohne Nahrung und lebenswichtige Güter ist. Nur zwei Hilfslieferungen, die gemeinsam vom syrisch-arabischen Roten Halbmond (SARC) und der UNO verwaltet werden, konnten das Lager betreten.

Eine dieser Lieferungen kam nicht zustande, nachdem die UNO die Hilfe „aus logistischen und sicherheitstechnischen Gründen“ verzögert hatte. Während die UNO nicht angab, welche „Sicherheitsgründe“ die Verzögerung ausgelöst hatten, war es anscheinend nicht die syrische Regierung, wie die UN in der gleichen Erklärung auch sagte, dass der Konvoi die Zustimmung von Damaskus erhalten habe. Dies deutet darauf hin, dass die „Sicherheitsbedenken“ mit US-gestützten Militanten im von den USA kontrollierten Gebiet um al-Tanf zusammenhängen. Insbesondere russische und syrische Quellen haben behauptet, dass dieselben Militanten oft die für die Bewohner des Lagers bestimmte Hilfe für sich „plündern“.

Kinder suchen im Rukban-Lager in Syrien im November 2018 nach Essensresten in einem Müllhaufen. Foto | SNHR

Seitdem hat sich die Situation im Lager weiter verschlechtert. Tatsächlich sind die Dinge so verzweifelt, dass im Januar eine Mutter versuchte, sich selbst und ihre drei Kinder in Brand zu setzen, nachdem sie drei Tage lang kein Essen finden konnte und es vorzog, ihren Kindern einen schnellen Tod zu bereiten, anstatt ihnen beim Verhungern zuzusehen. Andere im Lager retteten die Familie, obwohl die Mutter und ihr Kind schwer verletzt wurden. Vor kurzem kamen die Hilfsgüter der UNO und des SARC Anfang Februar an, die Erste-Hilfe-Lieferung nach über drei Monaten.

Der Mangel an Nahrung und die fehlende medizinische Versorgung sind für zahlreiche Todesfälle im Lager verantwortlich – die meisten davon sind Kinder unter zwei Jahren, die oft an Unterernährung und vermeidbaren Krankheiten sterben. Andere sind an eiskalten Tagen gestorben, weil es an ausreichender Unterkunft mangelt, und acht Kinder starben im Januar aus genau diesem Grund. Satellitenbilder, die Anfang März aus dem Lager aufgenommen wurden, zeigten die jüngste Errichtung eines Massengrabes mit schätzungsweise 300 Leichen in der Nähe des Lagers.

Trotz der verzweifelten Bedingungen, die weniger als 13 Meilen von der Militärbasis entfernt herrschen, haben die USA es abgelehnt, Lebensmittel, Ärzte, medizinische Versorgung oder andere Formen der Hilfe an die Bewohner von Rukban zu schicken und sie gleichzeitig daran gehindert zu gehen. Die USA haben jedoch militante Gruppen im gleichen Gebiet militärisch und logistisch unterstützt.

Rukban liefert einen Vorwand.

Die USA haben nicht nur die Verantwortung für Unrat und Hunger im Lager Rukban übernommen, sondern auch militanten Gruppen in dem von ihr kontrollierten Gebiet – darunter Daesh-Terroristen, die sich unter der Aufsicht der USA in das Lager „eingebettet“ haben – freie Hand gelassen, um die Flüchtlinge des Lagers zu terrorisieren. Diese militanten Gruppen kontrollieren nicht nur den Fluss von Lebensmitteln und Hilfe im Lager, sondern terrorisieren auch die am stärksten gefährdeten Bewohner, zwingen Frauen und Kinder zur Sexsklaverei und betreiben Menschenhandel. All dies findet in einer „Deeskalationszone“ statt, die vom US-Militär kontrolliert wird.

Diese extremistischen Gruppen, einschließlich Daesh, sind gut bewaffnet, so der jordanische Brigadegeneral Sami Kafawin, NBC News 2017 sagte, dass diese Gruppen „ganze Waffensysteme haben…. Kleinwaffen, RPGs, Flugabwehrsysteme“.

Der offizielle Grund für die US-Basis in al-Tanf sind seit langem Anti-Terror-Maßnahmen, die angeblich auf Daesh abzielen. Von dieser Basis aus wurden jedoch nur sehr wenige Angriffe auf die Terrorgruppe verübt, und ein im August letzten Jahres veröffentlichter UN-Bericht ergab, dass Daesh in den von den USA besetzten Gebieten Syriens, darunter al-Tanf, „Atempause“ erhalten hatte. Die USA haben erklärt, dass sie die al-Tanf-Basis nutzen, um syrische Oppositionskämpfer auszubilden, die dann das Gebiet um die Basis herum kontrollieren, einschließlich Rukban.

Nicht identifizierte syrische Rebellen neben US-Waffen während des Trainings durch ein Mitglied der amerikanischen Spezialeinheit in Tanf. Foto | Hammurabis Justice News

Da die USA nun behauptet haben, dass Daesh in Syrien vollständig besiegt wurde, wird die offizielle Begründung für die illegale Besetzung des syrischen Territoriums immer dünner. Mit dieser Rechtfertigung, die sich jetzt auf wackeligem Boden befindet, müssen die USA zunehmend ihr Hauptmotiv für ihre Präsenz in al-Tanf anerkennen – den Iran eindämmen und Syrien gespalten halten.

Tatsächlich stellt ein kürzlich erschienener Reuters-Artikel fest, dass das von den USA kontrollierte Gebiet um al-Tanf, zu dem auch das Rukban-Lager gehört, „dazu bestimmt ist, US-Truppen in der Garnison Tanf zu schützen und für Washington ein strategisches Standbein in einem Gebiet in der Nähe einer wichtigen Versorgungsroute für iranische Waffen, die aus dem Irak nach Syrien gelangen, zu erhalten“. Dies wurde von General Joseph Votel Ende letzten Jahres bestätigt, als er NBC News sagte, dass die US-Basis in al-Tanf der Schlüssel zur Bekämpfung des „Einflusses des Iran“ in Syrien sei.

Dies folgte den Erklärungen des Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton vom vergangenen Juli, dass US-Truppen in Syrien bleiben würden, „solange die iranische Bedrohung im gesamten Nahen Osten anhält“. Diese Politik der Eindämmung des Iran hat die US-Politik in Syrien in letzter Zeit eindeutig geleitet, mit mindestens 1.000 US-Truppen, die trotz Daeshs Niederlage und den jüngsten Forderungen von Präsident Donald Trump nach einem Truppenrückzug illegal in Syrien bleiben sollen.

Den USA wurde vorgeworfen, die in Rukban gefangenen Zivilisten als „Schutzschild“ für ihre fortgesetzten Operationen in Syrien zu benutzen, um den regionalen Einfluss des Iran einzudämmen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte Anfang des Monats, dass „die Tatsache, dass Menschen nicht das Lager verlassen dürfen und als Geiseln gehalten werden, darauf hindeutet, dass die USA dieses Lager brauchen, um ihre illegitime Präsenz dort weiterhin zu rechtfertigen“. Es scheint nur wenige andere Erklärungen für die Weigerung der USA zu geben, die Lagerbewohner daran zu hindern das Gebiet zu verlassen.

Die Heuchelei der US-amerikanischen „humanitären Besorgtheit“.

Die Situation im Lager Rukban offenbart die dunkle Realität hinter der Besetzung des syrischen Territoriums durch die USA in Al-Tanf und anderswo. Um ihre Politik der iranischen „Eindämmung“ und eines geteilten und zerstückelten Syrien fortzusetzen, sind die USA bereit, etwa 40.000 Menschen – darunter viele Kinder – in einem Konzentrationslager einzusperren, zu dem internationale Hilfe blockiert ist und in dem die Nahrungsmittel so knapp sind, dass Mütter sich selbst und ihre Kinder in Brand stecken, damit sie nicht langsam verhungern.

Dass die USA ihre aggressive Politik auf der ganzen Welt – von Syrien bis Venezuela und anderswo – als „humanitär motiviert“ begründen, wenn ein Flüchtlingslager unter der vollständigen Kontrolle der USA in Syrien unter Hungersnot leidet und seine Bewohner vom US-Militär trotz ihres ausdrücklichen Wunsches, das Land zu verlassen, gewaltsam im Lager festgehalten werden – ist eine obszöne orwellsche Wendung. All dies, um den iranischen Einfluss im Nahen Osten zu „begrenzen“.

Titelbild: Das inoffizielle Rukban-Lager für vertriebene Syrer, zwischen der Grenze zwischen Jordanien und Syrien, 14. Februar 2017. Raad Adayleh | AP

Whitney Webb ist eine Journalistin von MintPress News mit Sitz in Chile. Sie hat für mehrere unabhängige Medien gearbeitet, darunter Global Research, EcoWatch, das Ron Paul Institute und 21st Century Wire, unter anderem. Sie hat mehrere Radio- und Fernsehauftritte absolviert und ist 2019 Gewinnerin des Serena Shim Award for Uncompised Integrity in Journalism.

https://www.mintpressnews.com/syrias-rukban-little-more-than-a-u-s-controlled-concentration-camp-and-the-pentagon-wont-let-refugees-leave/256689/

