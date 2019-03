SDF-Kommandant legt Bedingungen für die Versöhnung mit Damaskus fest

von http://www.al-monitor.com

Bild: Ein Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hält eine Waffe im Dorf Baghouz, Provinz Deir Al Zor, Syrien, 17. März 2019.

Kobane: „Keine Feindschaft mit dem Regime“.

Mazlum Kobane, Oberbefehlshaber der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), der syrische Verbündete des US-Militärs im Kampf gegen den islamischen Staat (IS), stellte seine Forderungen nach Versöhnung mit der syrischen Regierung in einem exklusiven Interview mit Amberin Zaman im Ölfeld al-Omar in Syrien vor.

Kobane sagte: „Wir sind letztlich Teil Syriens. Wir wollen uns nicht von Syrien trennen. Wenn es eine dauerhafte Lösung für diese Region geben soll, dann muss sie mit Damaskus erfolgen. Verhandlungen mit dem Regime sind unvermeidlich, und das muss geschehen.“

Wir haben zwei Hauptforderungen“, sagte Kobane. „Erstens, dass unsere autonomen Verwaltungen hier erhalten bleiben und einen Rechtsstatus erhalten. Die zweite ist, dass die SDF erhalten bleibt. Die Sicherheit des Territoriums östlich des Euphratflusses sollte dem SDF überlassen werden. Das sind unsere roten Linien. Wir sind bereit, auf dieser Grundlage alle Arten von Verhandlungen mit dem Regime aufzunehmen.“

Kobane fügte hinzu, dass er zwar nicht persönlich an den Gesprächen mit Damaskus beteiligt ist, „Unsere politischen Delegationen treffen sich. Wir standen immer im Dialog mit dem Regime. Tatsächlich haben die eigentlichen Verhandlungen begonnen, aber sie sind nun festgefahren. Wir sind uns dessen sehr wohl bewusst. Wir haben ihnen eine Roadmap vorgelegt. Und wenn sie sich weigern, unsere Forderungen zu akzeptieren, auch wenn wir auf uns allein gestellt sind, auch wenn die Koalition sich zurückzieht, werden wir kämpfen. Wir werden bis zum Tod für unsere Rechte kämpfen.“

Kobane betonte: „Wir müssen mit Sicherheit einen Deal mit dem Regime abschließen. Aber es muss im Bündnis mit den Arabern im Rahmen eines vereinten Syrien stehen. Das Regime spricht nun von Versöhnung. Erstens sind wir nicht gegen das Regime in den Krieg gezogen. Das Regime zog sich aus diesen Gebieten hier zurück und konnte sie nicht verteidigen. Also haben wir sie verteidigt. Da es keine Feindschaft zwischen dem Regime und uns gibt, brauchen wir uns auch nicht mit dem Regime versöhnen.“

Der syrische Verteidigungsminister und stellvertretende Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Ali Abdallah Ayoub, stellte am 18. März fest, dass die „SDF die letzte verbliebene Karte der US-Truppen ist, und Syrien wird sich entweder durch Versöhnung oder durch die Befreiung des Landes mit ihnen befassen“, so die syrische Arabische Nachrichtenagentur.

Kobane sagte, er habe verstanden, warum die Regierung Donald Trump will, dass die Kurden die Gespräche mit der syrischen Regierung verzögern und sagte: „Auch wir wollen, dass die Regierung in Syrien demokratisch gewählt wird. Wir werden jede Regierung respektieren, welche demokratisch gewählt wurde, um Syrien zu führen, weil wir ein Teil von Syrien sind. Das mag vorerst weit hergeholt erscheinen, aber früher oder später wird es passieren.“

Der SDF-Kommandant sagte auch, dass eine türkische Militärintervention „den zweiten großen Krieg in Syrien auslösen könnte…. und wir haben uns auf einen solchen vorbereitet“. Er fuhr fort: „Es ist nicht einfach. Das ist nicht Afrin. Es ist ein großes Gebiet und es gibt viele bewaffnete Kräfte. Und die Schnittmenge der internationalen Interessen ist hier unterschiedlich. In Afrin hat die Türkei einen Deal mit den Russen gemacht. Die Amerikaner saßen auf ihren Händen. Jeder ist an dieser Region interessiert. Es gibt Russen in einem Teil von Manbij, in Arima. Wenn die Türkei interveniert, werden alle intervenieren. Die Situation wird extrem kompliziert werden. Die Türkei hat von niemandem grünes Licht für eine Intervention erhalten und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Aber wie ich bereits sagte, sind wir nicht für einen Krieg mit der Türkei. Nach acht Jahren Krieg in Syrien wollen wir Frieden.“

Außenministerium: Kein Platz im Irak für „mafiaähnliche“ Gruppen, die vom Iran unterstützt werden.

In einem Exklusivinterview mit Al-Monitor bestätigten Denise Natali, stellvertretende Außenministerin der USA für Konflikt- und Stabilitätsoperationen, und Andrew Peek, stellvertretende Außenministerin für den Iran und den Irak, dass der Irak „normale“ Beziehungen zum Iran unterhalten könnte und sollte, dass diese Verbindungen jedoch keine „mafiaähnlichen“ bewaffneten Akteure beinhalten dürfe, die die irakische Souveränität untergraben.

Natali sagte, dass die Vereinigten Staaten zwar „die mutigen Bemühungen der irakischen Sicherheitskräfte, der kurdischen Peshmerga und der Hashid Shaabi (auch bekannt als Popular Mobilization Forces)“ bei der Niederlage gegen Daesh (IS) schätzen, aber „es hat eine Vielzahl von undisziplinierten bewaffneten Akteuren gegeben, die nicht unter der Kontrolle des Staates stehen“. Das bezieht sich nicht auf alle Popular Mobilization Forces der Bevölkerung. Sie wurden 2016 offiziell in die irakische Regierung aufgenommen. Ich spreche von den bewaffneten Akteuren, die nicht integriert sind. Ich halte es für wichtig, zwischen Disziplinierten und Undisziplinierten zu unterscheiden. Das war eine nützliche Möglichkeit, dass die Iraker selbst auf dieses Problem hinweisen und sich dann auf das Problem konzentrieren können. Aber wo es undisziplinierte bewaffnete Akteure gibt, die nicht unter der Kontrolle des Staates stehen – das ist neben der mangelnden Sicherheit oder dem Mangel an Dienstleistungen zu einem der größten Hindernisse für die weitere Stabilisierungshilfe geworden“.

„Das IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) ist in so vielen Branchen des Iran tätig, dass die Menschen sehr vorsichtig sein müssen, einschließlich der Iraker, was die Frage betrifft, mit wem sie Geschäfte machen“, sagte Peek zu Al-Monitor und fügte hinzu: „Wenn sie Geschäfte mit einer IRGC-Firma machen, sind sie für Sanktionen verantwortlich. Während wir [die Vereinigten Staaten] also eine normale Beziehung wollen, ist dies etwas, das sie rechtlich gesehen nur im Hinterkopf behalten müssen.“

Der Fokus auf das IRGC und „undisziplinierte bewaffnete Akteure“ geht auf die bisherige breit angelegte Kritik Washingtons an der gesamten PMU als Verpflichtung gegenüber dem Iran zurück. Solche Charakterisierungen erschwerten oft das Leben der irakischen Führer, die versuchen, sich aus dem Kreuzfeuer zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran herauszuhalten. Viele der PMU haben auch im Irak eine populäre Stellung für ihre Rolle im Kampf gegen die IS.

Der Iran kann die Botschaft erhalten, dass der Irak ein normales Engagement mit dem Iran bevorzugt. Dies mag eines der Ergebnisse des Besuchs des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani im Irak vom 11. bis 13. März gewesen sein. Omar Sattar schlägt vor, dass „da mehr Fraktionen innerhalb der irakischen [PMU] von der US-Regierung aufgrund ihrer engen Beziehungen zur iranischen Seite als Terroristen bezeichnet werden, Teheran sich in Richtung bewegt, die IRGC aus den irakischen Angelegenheiten herauszuhalten und sie dem Außenministerium überlässt, sagen lokale Berichte“.

„Diese angebliche Wende in der iranischen Politik würde versuchen, eine Reihe kritischer Bedenken auszuräumen – vielleicht nicht wichtiger als der Schutz der PMU“, fügte Sattar hinzu, „die bestrebt ist, sich selbst als vollwertige Sicherheitsinstitution auszugeben, insbesondere nachdem Washington den iranischen Behörden ausdrücklich gesagt hat, dass die Unterstützung von Milizen im Irak als Teil von 12 Anforderungen enden muss, die der Außenminister Mike Pompeo im November für die Aufhebung der US-Sanktionen formuliert hat“.

Es gibt auch die anhaltende Bedrohung durch IS-Terroristen im westlichen Irak, einschließlich derjenigen, die vor den Kämpfen in Syrien geflohen sind. „Die irakischen Sicherheitskräfte haben ihre Operationen erweitert, um Mitglieder der IS in der riesigen westlichen Wüste aufzuspüren“, berichtete Hamdi Malik. „Gemeinsame irakische Militärdivisionen und die lokalen Stammesregimenter führen eine Sicherheitskontrolle in der westlichen Wüste Anbar durch.“

